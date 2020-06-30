Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı

Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin 23 yaşındaki kızı Deren Talu'nun estetikli olduğu ortaya çıktı.

BURUN DEĞİŞTİ

Deren Talu'nun ortaya çıkan eski bir fotoğrafında özellikle burun bölgesinde bariz bir değişim olduğu görülüyor. Deren Talu hem mankenlik, hem oyunculuk yapmak istiyor.

AKINCI DİZİSİYLE ANLAŞTI

Öte yandan, Amerika'da aldığı oyunculuk dersinin yanı sıra Türkiye'ye döndükten sonra usta tiyatrocu Derya Alabora ile çalışan Deren Talu, NTC Medya'nın iddialı dizisi Akıncı'yla el sıkıştı. Annesinden de tam destek alan Talu, başrolünü Şükrü Özyıldız'ın oynayacağı ATV'de ekrana gelecek dizide ilk dizi tecrübesini yaşayacak.