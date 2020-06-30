Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Güzelliği ile adından söz ettiren Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu'nun estetikli olduğu ortaya çıktı. Deren'in eski bir fotoğrafında özellikle burun bölgesinde bariz bir değişim olduğu görülüyor.
30.06.2020 21:38 | Son Güncelleme: 30.06.2020 23:06
Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin 23 yaşındaki kızı Deren Talu'nun estetikli olduğu ortaya çıktı.
BURUN DEĞİŞTİ
Deren Talu'nun ortaya çıkan eski bir fotoğrafında özellikle burun bölgesinde bariz bir değişim olduğu görülüyor. Deren Talu hem mankenlik, hem oyunculuk yapmak istiyor.
AKINCI DİZİSİYLE ANLAŞTI
Öte yandan, Amerika'da aldığı oyunculuk dersinin yanı sıra Türkiye'ye döndükten sonra usta tiyatrocu Derya Alabora ile çalışan Deren Talu, NTC Medya'nın iddialı dizisi Akıncı'yla el sıkıştı. Annesinden de tam destek alan Talu, başrolünü Şükrü Özyıldız'ın oynayacağı ATV'de ekrana gelecek dizide ilk dizi tecrübesini yaşayacak.