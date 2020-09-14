Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti

Ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, arkadaşlarıyla birlikte Bebek'te objektiflere yakalandı. Derin göğüs dekolteli kıyafet tercihiyle dikkatleri üzerine çeken Samyeli, güzelliğiyle gençlere taş çıkarttı.

14.09.2020 22:57 | Son Güncelleme: 14.09.2020 23:13

Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen 48 yaşındaki ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, arkadaşlarıyla birlikte Bebek'te görüntülendi. Güzelliğiyle gençlere taş çıkaran Samyeli, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle herkesi kendine hayran bıraktı.

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KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

Arkadaşlarıyla beraber Bebek'te görüntülenen Samyeli, Boğaz keyfi yaptığı bir mekanda yaklaşık 5 saat kadar kaldı. Güzel şarkıcı mekandan gece yarısı ayrıldı. Arkadaşının mekanın girişine sıfır yanaştırdığı araca koşarak binen Samyeli, derin dekolteli kıyafet tercihiyle dikkat çekti.

"MUSTAFA SANDAL'IN AÇIKLAMASINDAN HABERİM YOK"

Mustafa Sandal'ın yazdığı "Beni Ağlatma" adlı kitapta izinsiz bir şekilde kendisine yer verdiği için Sandal'a dava açan Samyeli, geçtiğimiz günlerde Sandal'ın yaptığı "Biz aramızda anlaşırız. Onu kırdığım için özür dilerim" açıklamasından haberi olmadığını söyledi.