DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi düzenlenen operasyonla öldürüldü.
26.05.2020 15:53 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:21
Irak terörle mücadele birimi, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusunun öldürüldüğünü duyurdu.
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Terörle Mücadele Biriminden yapılan yazılı açıklamada, düzenlenen operasyonda DEAŞ'ın sözde Irak emiri ve örgüt liderinin yardımcısı Mutaz el-Cuburi'nin öldürüldüğü belirtildi.
DEYRİZOR KIRSALINDA ÖLDÜRÜLDÜ
Açıklamda, Cuburi'nin Suriye'nin Deyrizor kırsalında uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarınca düzenlenen operasyonda öldürüldüğü belirtildi.
BAĞDADİ VE OLASI HALEFLERİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Irak merkezi hükümeti, 20 Mayıs'ta adı DEAŞ'ın öldürülen elebaşı Ebubekir Bağdadi'nin halefleri arasında geçen Abdulnasır Kardaş'ın yakalandığını duyurmuştu.
Bağdadi, 27 Ekim 2019'da ABD'nin düzenlediği bir operasyon sırasında Suriye'nin İdlib ili kırsalında öldürülmüştü.