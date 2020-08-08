Dayı filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı

Ufuk Bayraktar'ın başrolünü üstlendiği Adana'da çekilen "Dayı" filmi, ikinci defa taciz olayıyla gündeme geldi. Çocuk oyuncu koçluğu yapan Yağmur Çağlan, çekim arasında bir at arabasının yakınında dinlenirken görüntü yönetmeni Mehmet Türksoy Gölebeyi'nin sözlü tacizine uğradığını öne sürdü. Çağlan, atın erekte olmuş cinsel organını göstererek "Dikkat edin" diye sözlü tacizde bulunan Gölbeyi'den şikayetçi oldu.

"ATIN CİNSEL ORGANINI GÖSTERDİ"

Tarsus Polis Merkez Amirliği'ne başvurarak şikayetçi olan Çağlan, "Filmin Tarsus çekimlerinde, Mehmet Türksoy Gölebeyi isimli şahıs 'Hişşt kızlar' diyerek kaşıyla atı gösterdi. Baktığımızda erekte olmuş atın cinsel organı ile karşılaştık. Gölebeyi imalı bir şekilde 'Dikkat edin ha' deyip kahkahalar atarak güldü. Gururum kırıldı. Setteki işimden ayrılarak İstanbul'a döndüm. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim. Olay sırasında film ekibindeki tüm arkadaşlar bana destek çıktı. Bu beni çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

"ATIN O HALİNİ GÖRÜNCE KIZ ARKADAŞLARI UYARDIM"

Şikayet üzerine karakola çağrılan Mehmet Türksoy Gölebeyi, olay sırasında cinsellikle ilgili bir imada bulunmadığını söyleyerek, "Ben hayvanların davranışlarından anlayan biriyim. Atın o halini görünce kız arkadaşları uyardım. Çünkü atlar o vaziyette saldırgan oluyorlar. Arkadaşlara zarar vermemesi için uyarı amacıyla seslendim. Herhangi bir cinsel amaçlı düşüncem yoktu" şeklinde konuştu.

Savcılık ise Gölebeyi hakkında soruşturma başlattığını bildirdi.

UFUK BAYRAKTAR'IN DA ADI TACİZ İDDİALARINA KARIŞMIŞTI

Yaşanan ilk olayda ise makyöz Alev Ünal Nayir ve kuaför Metin Tektaş, Ufuk Bayraktar tarafından fiziksel ve sözlü tacize uğradıklarını ve tehdit edildiklerini öne sürülmüştü. Bayraktar, iddiaları reddetmişti, Sinema Televizyon Sendikası da açıklama yaparak olayı kınadığını belirtmişti.