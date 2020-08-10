Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin il kongresi için dün Diyarabakır'daydı. Davutoğlu, kente kalabalık konvoy eşliğinde giriş yaparken o anları sosyal medyadan paylaştı.

KAYYUM ATANMASINI ELEŞTİRDİ

Kongrede yaptığı konuşmada HDP'li belediyelere kayyum atanmasını doğru bulmadığını ifade eden Davutoğlu, "Bunların bildiği sizin oyunuzu almak, alamıyorlarsa da sizlere bir kayyum gönderip, arkalarını dönüp gitmek. Sizin kendi kendinizi yönetmenizi istemiyorlar çünkü demokrasiden korkuyorlar" dedi.

"KİMSENİN AĞZINI BIÇAK AÇMIYOR"

Döviz kurlarında yaşanan sert yükseliş, Türk Lirası'nın dolar ve euro karşısında değer kaybetmesine ilişkin ekonomi yönetimine sert eleştirilerde bulunan Davutoğlu, "Dolar, euro, altın cirit atıyor ama ortada bir babayiğit yok ki bunu açıklayabilsin. Bir kişi çıkıp yangın yerine dönen ekonomi ile ilgili açıklama yapmıyor. Kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Her biri sosyal medya kahramanına dönmüş, tweet atıp duruyorlar, ancak bunu yaparlar" diye konuştu.