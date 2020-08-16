Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinin Belediye Başkanı Hamza Şayir, bugün dört düğüne davet edilince birine yetişemedi. Başkan Şayir, yolda konvoyu durdurup yeni çifte takısını takısını taktıktan sonra bir süre sohbet etti.

Yoğunluktan dolayı düğüne yetişemeyen Şayir, konvoyun önünü keserek hem çifte takısını taktı hem de tebrik etti. Düğün sahibinin Belediye Başkanı'na elini uzatması ise dikkatlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADAN DA TEBRİK ETTİ

Belediye Başkanı Hamza Şayir, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ise "Düğüne yetişemeyince mecbur yolu kestik. Önder & Canan çiftimize bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Allah bir yastıkta kocatsın" dileklerinde bulundu.

MAKAM ARACINI SATIP ÖĞRENCİLERE KIRTASİYE YARDIMINDA BULUNMUŞTU

Belediye Başkanı Hamza Şayir, 31 Mart seçimlerini kazanıp başkanlık koltuğuna oturduktan sonra, makam aracını satarak elde edilen gelirle ihtiyacı olan öğrencilere kırtasiye yardımı yapmıştı. Şayir ayrıca, seçildiği günden bu yana biriken maaşını öğrencilere burs olarak dağıttı.