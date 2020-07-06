Darmaduman nasıl yazılır? TDK'ya göre darmaduman mı, darma duman mı? Darmaduman ne demek?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "darmaduman". Peki, darma duman nasıl yazılır? TDK'ya göre darmaduman mı, darma duman mı yazılır?

06.07.2020 10:05 | Son Güncelleme: 06.07.2020 10:26

Darmaduman kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki darmaduman TDK'ya göre nasıl yazılır? Darma duman nasıl yazılır? Darma duman mı, darma duman mı? TDK'ya göre darmaduman kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

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TDK'YA GÖRE DARMA DUMAN NASIL YAZILIR?

Darma duman: Yanlış

Darmaduman: Doğru

DARMADUMAN Ne Demek?

Darmaduman:sıfat, (da'rmaduman)

Karmakarışık.