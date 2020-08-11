Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı

Edirne'de bir motosiklet derneğinin başkan yardımcılığını yapan damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı.

Görenleri şaşkına çeviren olay Edirne'de yaşandı. Edirne Motosiklet Derneği Başkan Yardımcısı Murat Görgüç sevgilisi Yağmur Görgüç ile hayatını birleştirdi. Damat Görgüç düğünde unutulmayacak bir sürprize imza atarak, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı.

DÜĞÜN SALONUNA MOTOSİKLETLE GİRDİ, GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Gelin ve damadın dansı öncesi damat Görgüç'ün motosiklet ile düğün salonuna girdiğini gören davetliler ise şaşkına döndü. Pist alanında kısa bir turan yapan damat Görgüç ardından eşiyle birlikte dans ederek doyasıya eğlendi.

"MUTLU GÜNÜMÜZDE FARKLI BİR ŞEY YAPMAK İSTEDİM"

Gazetecilere yaptığı açıklamada, motosiklet tutkusunu her yerde gösterdiğini belirten Görgüç, "Mutlu günümüzde farklı bir şey yapmak istedim. Motosiklet kullanmayı çok seviyorum. Düğün salonuna motorumla girerek unutulmaz bir an yaşattım." ifadelerini kullandı.