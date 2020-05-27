Cüneyt Arkın o haberlere isyan etti

Takipçi kazanmak için yapılan bu tür haberlerden şikayetçi olduğunu belirten Arkın " Özelikle bazı facebook sayfalarında sağlık durumu başlıklı çıkan haberler asılsızdır.

27.05.2020 18:51 | Son Güncelleme: 27.05.2020 19:54

Takipçi kazanmak için yapılan bu tür haberlerden şikayetçi olduğunu belirten Arkın " Özelikle bazı facebook sayfalarında sağlık durumu başlıklı çıkan haberler asılsızdır.. Tek dertleri beğeni ve takipçi kazanmak adına yapılan bu tür paylaşımlara itibar etmeyin..?? ?? Bu bilgilendirmemi paylaşıp yanlış anlaşılmaların önüne geçerseniz sevinirim.." dedi.

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