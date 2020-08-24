Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde bugün 15.00'te başlayacak olan Kabine toplantısında, koronavirüs salgınına ilişkin önlemler ele alınacak. Son zamanlarda artış gösteren ve 1500 sınırına dayanan günlük koronavirüs vakaları toplantının ana gündem konusu olacak. Ayrıca Giresun'daki sel felaketi ve dış ilişkiler de konuşulacak.

DENETİMLER SIKILAŞTIRILACAK

Düğün, cenaze ve asker uğurlama gibi toplu etkinliklerde maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda denetimlerin sıkılaştırılmasına yönelik değerlendirmelerin de toplantıda gündeme geleceği kaydediliyor. Alınabilecek yeni önlemlerin görüşüleceği toplantıda özel okulların belli sınıfları okula getirme talepleri de ele alınacak.

DIŞ İLİŞKİLER KONUŞULACAK

Toplantıda ayrıca Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi ve yansımaları, Doğu Akdeniz'deki son durum ve Almanya'nın arabuluculuk girişimi, Libya ve Suriye'deki gelişmeler de görüşülecek.

GİRESUN'DAKİ SEL FELAKETİ GÜNDEME GELECEK

Giresun'da meydana gelen sel felaketi de kabinenin gündeminde olacak. Sel bölgesine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuyla ilgili kabine üyelerini bilgilendirecek. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da ekonomideki son gelişmeleri anlatacak.