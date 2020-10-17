Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tuna 1 kuyusundan çıkartacağımız yeni rakamıyla 405 milyar metreküp doğal gazın ülkemize ve milletimize hayırlı, bereketli...
17.10.2020 16:45 | Güncelleme: 17.10.2020 16:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tuna 1 kuyusundan çıkartacağımız yeni rakamıyla 405 milyar metreküp doğal gazın ülkemize ve milletimize hayırlı, bereketli olmasını diliyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tuna 1 kuyusundan çıkartacağımız yeni rakamıyla 405 milyar metreküp doğal gazın ülkemize ve milletimize hayırlı, bereketli olmasını diliyorum."