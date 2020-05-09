Cumhurbaşkanı Erdoğan, 45 günde bitireceğiz dediği projeyi helikopter ile bizzat denetledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'de yapımı süren salgın hastanesinde incelemelerde bulundu.

Korona virüsle mücadele kapsamında İstanbul'da Atatürk Havalimanı bölgesinde ve Sancaktepe'de salgın hastaneleri kurulacağı duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sancaktepe'de yapımı devam eden salgın hastanesinde incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından helikopterle inşaatı devam eden hastaneden ayrıldı.

Erdoğan daha sonra helikopter ile Yeşilköy'de Atatürk Havalimanı arazisi üzerine inşa edilen pandemi hastanesinde incelemelerde bulunmak üzere hareket etti.

"45 GÜNDE BİTİRECEĞİZ"

Erdoğan, konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada yoğun bir çalışmayla Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanında bin yataklı bir hastanenin plan-proje çalışmasının şu anda hızla devam ettiğini, aynı şekilde Sancaktepe'de de yine bin yataklı bir hastane yaptıklarını belirterek, "Bunları süratle, şöyle 45 gün içerisinde bitireceğiz ve buraları da tamamıyla insanımızın, halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuşmuştu.