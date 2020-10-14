Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla tarımda 'torba yasa' geri çekildi, hobi bahçeleri düzenlemesi ertelendi

Dünya'dan Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre; gıda ve tarım alanında önemli düzenlemeler öngören "torba yasa" Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülürken Erdoğan'ın talimatıyla geri çekildi.

Gıda konusunda yayınlara ceza getiren, gıdada taklit ve tağşiş, hobi bahçeleri, tarım arazilerinin korunması, tütün ve alkol ile ilgili önemli düzenlemeler öngören torba yasanın geneli üzerinde görüşmeler yapıldı. Maddelerin görüşülmesi gelecek hafta yapılacaktı.

GIDADA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KISITLAYAN TASARI BÜYÜK TEPKİ GÖRDÜ

Gıdada "yanıltıcı yayın" gerekçesiyle ifade özgürlüğünü tehdit eden, gıda konusunda yayın yapan, açıklama yapan, görüş bildirenlere yönelik 20 bin liradan 50 bin liraya kadar ceza öngören tasarı kamuoyunda, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Torba Yasa ile getirilmek istenen düzenlemeye karşı, bir çok sivil toplum örgütünün imzasıyla sosyal medya üzerinden change.org'ta "GıdadaSansüreHayır" imza kampanyası başlatıldı. Gıdaya Yönelik İfade Özgürlüğü Kısıtlanamaz başlığı ile başlatılan kampanya kısa sürede büyük destek gördü.

HOBİ BAHÇELERİ DÜZENLEMESİ DE ERTELENDİ

"Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı"nda yer alan hobi bahçelerine yönelik düzenlemeler de ertelenmiş oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, tasarının sivil toplum örgütleri ile birlikte ele alınarak daha kapsamlı ve daha kapsayıcı şekilde yeniden Meclis'e getirileceğini ifade etti.