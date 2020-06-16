Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 5 ilin emniyet müdürü değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete'de yer alan atama kararıyla İstanbul, Adana, Kahramanmaraş, Niğde, Gümüşhane illerinin emniyet müdürü değişti.

16.06.2020 09:08 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:16

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla birlikte 5 ilde emniyet müdürü değişti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci Adana Emniyet Müdürlüğüne, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne, Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş Niğde Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Celal Taşçı ise Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi.Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince yapıldı.

5 İLDE DEĞİŞİME GİDİLDİ

Resmi Gazete'de yer alan yeni atama kararlarına göre;

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına,

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci, Adana Emniyet Müdürlüğüne

Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Niğde Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Celal Taşçı, Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.