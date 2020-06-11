Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu

Son dönemlerde Ankara kulislerinde gündemden düşmeyen erken seçim iddiaları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan da suskunluğunu bozdu.

"AÇIKLADIĞIMIZ PAKETLER ONLARI RAHATSIZ ETTİ"

AK Parti MKYK toplantısında yaptığı konuşmada son günlerin popüler tartışmalarından biri olan erken seçim söylentileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Erken seçim filan yok. Niye seçim yapalım? Seçimler 2023 yılında yapılacak, bekleyecekler. Herkes ona göre önüne baksın. Erken seçimi konuşan bir tek muhalefet. Arka arkaya açıkladığımız paketler onları rahatsız etti" ifadelerini kullandı.

SEÇİM VE SİYASİ PARTİLER YASASI DEĞİŞECEK

Açıklamasının devamında seçim ve siyasi partiler yasalarının değişeceğinin sinyalini veren Erdoğan, "Şimdi yeni dönemde, seçim ve siyasi partiler yasalarının, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre değiştirilmesi gerekiyor. Bunun için bir komisyon kurduk. Onlar çalışmaları yapıp önümüze getirecek" şeklinde konuştu.