Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına konuşmaları sızdırmayın uyarısı

AK Parti MYK'sı ve MKYK'sında partili kurmaylarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan "Herkes düşüncelerini kendine saklasın. Konuştuklarımız aile içinde kalsın. Enerjimizi kendi içimizde değil, muhalefet ve dış mihraklar için harcamalıyız" diyerek uyardı.

Bir yandan ülke gündemiyle ilgili mesaisine devam eden Cumhurbaşkanı diğer yandan da partide toplantılar yapıyor. Partinin yönetim organlarından olan Merkez Yürütme Kurulu ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'yla bir araya gelen Erdoğan önemli uyarılarda bulundu.

"ENERJİMİZİ KENDİ İÇİMİZDE HARMAMALIYIZ"

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre Cumhurbaşkanı kurmaylarını "Herkes düşüncelerini kendine saklasın. Konuştuklarımız aile içinde kalsın. Enerjimizi kendi içimizde değil, muhalefet ve Türkiye'nin istikrarsızlaşması için uğraşanlara harcamalıyız. Kendi içimizdeki tartışmaları dışarıya yansıtarak, enerjimizi harcamamalıyız" diyerek parti içinden dışarıya bilgi sızdırmamak konusunda uyardı.

"EKONOMİMİZ DİĞER ÜLKELERLE KIYASLANDIĞINDA İYİ"

Toplantılarda ekonomiyle ilgili sunum da yapıldı. Erdoğan sunumun ardından "Altın rezervimiz çok yükseldi. Dünyada sayılı ülkelerdeniz. Şu an çok iyi durumdayız." dedi. Erdoğan, yerli üretimin önemine vurgu yaptı ve "Ekonomimiz diğer ülkelerle kıyaslandığında iyi. Ümit verici bir durumdayız. Bunu vatandaşa iyi anlatın" ifadesini kullandı.