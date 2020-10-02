Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobani olayları soruşturmasına ilk yorum: Yargımız hesabını soruyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 HDP'linin tutuklandığı Kobani olayları soruşturmasıyla ilgili olarak, "Yargımız 6-8 Ekim olaylarının hesabını soruyor" açıklaması yaptı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi'nin açılış töreni ardından partisinin Konya İl Teşkilatı ile yemekte konuştu. "6-8 Ekim olaylarında vatandaşımızı sokağa çağıranlarla çukur eylemlerinde belediye araçlarını teröre tahsis esenler aynıdır" diyen Erdoğan, "Yargımız 6-8 Ekim olaylarının hesabını hukuk önünde soruyor" diye konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
"Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde maske, tulum, ilaç bulamayanlar kapımızı çaldı. 153 ülkeye bunları gönderdik.
BÖLÜCÜ ÖRGÜT MİLLİ BİRLİK VE BÜTÜNLÜĞÜMÜZE KASTETTİ
Gezi'nin çevre ile, 17-15 Aralık'ın yolsuzlukla herhangi bir bağı yoktur. Bunların hepsi belli bir silsile ve plan içinde hayata geçirilmiş eylemlerdir. Gezi olaylarının 15 Temmuz'a kadar yaşadığımız her hadisenin bir sonrakinin provası olduğunu görüyoruz. Terör örgütü sadece cana ve mala kast etmedi aynı zamanda Kürt kardeşlerimizin inancına, mahremiyetine de el uzattı. FETÖ devletin içine sızdırdığı militanlarıyla demokrasimizi hedef alırken bölücü terör örgütü de milli birlik ve bütünlüğümüze kastetti. 6-8 Ekim olaylarında vatandaşımızı sokağa çağıranlarla çukur eylemlerinde belediye araçlarını teröre tahsis esenler aynıdır.
"CEZASIZ KALAN HER SUÇ FAİLİ DAHA DA AZGINLAŞTIRIR"
Yargımız nasıl 15 Temmuz'un hesabını soruyorsa bölücü örgütün uzantılarından da 6-8 Ekim olayları ve çukur eylemlerinin hesabını soruyor. Yargımız bölücü örgütün uzantılarından 6-8 Ekim olaylarının hesabını hukuk önünde soruyor. Bu ülke, geçmişte yapanın yanına kar kaldığı, darbecilerden eli kanlı katillere kadar birilerinden hesap sorulamadığı dönemler yaşamıştır. Hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukukunun yürürlükte olduğu dönemler artık geride kalmıştır. Unutulmamalıdır ki cezasız kalan her suç faili daha da azgınlaştırır.
Maddi zararı tazmin edersiniz fakat katillerden ve azmettiricilerinden hesap sormazsanız vicdanlarda kanayan yaraları iyileştiremezsiniz. Türkiye'nin en büyük siyasi partisi olarak bu çatı altında önce millet önce memleket diyen herkese yer var."
NE OLMUŞTU?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 HDP'liden 17'si tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda eski milletvekili ve HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Ayla Akat Ata, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Emine Ayna'nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, gözaltına alındıkları illerden Ankara'ya getirildi. Dün gece saatlerinde tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 20 HDP'liden 17'si tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında HDP eski MYK üyeleri Can Memiş, Dilek Yağlı, Pervin Oduncu gibi isimler de yer aldı. Öte yandan HDP eski milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Altan Tan'ın yanı sıra HDP eski MYK üyesi Gülfer Akkaya ise yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest kaldı.