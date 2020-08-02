Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin bayramlaşma töreninde yaptığı konuşma sırasında prompterin azizliğine uğradı.

"GERİ AL, GERİ AL"

Konuşmasını yaptığı sırada metnin yansıtıldığı prompterin durması nedeniyle bir an duraksayan Erdoğan, kamera arkasındaki çalışanlara "Geri al, geri al" şeklinde uyarıda bulundu.

"EFENDİM CANLI YAYINDAYIZ"

Danışmanlar "Efendim canlı yayındayız" uyarısında bulundu. Birkaç saniye süren duraklamanın ardından prompterin düzelmesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan da, konuşmasına kaldığı yerden devam etti.