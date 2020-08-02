Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı
Bayramlaşma töreninde yaptığı konuşma sırasında prompterin durması nedeniyle bir an duraksayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamera arkasındakilere "Geri al, geri al" diyerek uyarıda bulundu.
02.08.2020 09:25 | Son Güncelleme: 02.08.2020 11:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin bayramlaşma töreninde yaptığı konuşma sırasında prompterin azizliğine uğradı.
Bayramın ikinci gününden itibaren Çeşme'de yaşanan yoğunluk nedeniyle denizde kulaç atacak yer kalmadı
"GERİ AL, GERİ AL"
Konuşmasını yaptığı sırada metnin yansıtıldığı prompterin durması nedeniyle bir an duraksayan Erdoğan, kamera arkasındaki çalışanlara "Geri al, geri al" şeklinde uyarıda bulundu.
"EFENDİM CANLI YAYINDAYIZ"
Danışmanlar "Efendim canlı yayındayız" uyarısında bulundu. Birkaç saniye süren duraklamanın ardından prompterin düzelmesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan da, konuşmasına kaldığı yerden devam etti.