Cuma mesajları: En güzel, anlamlı cuma mesajları ve cuma sözleri, dualı cuma mesajları

Mübarek cuma günü geldi, Müminler camilerde saf tutacak. Eylül ayının ilk cumasında en güzel resimli cuma mesajları araştırılıyor. Haftanın bayramı cuma günü yine sosyal medya üzerinden ve SMS ile resimli ve yazılı cuma mesajları gönderilip, paylaşılıyor. Allah (c.c.)'ın Müslümanlara armağanı cuma günü, bol bol ibadet edilir.

ANLAMLI CUMA MESAJLARI

İbadetlerinizi yerine getireceğiniz bir Cuma günü diliyorum. Hayırlı Cumalar.

Yüreğinizden geçen dualarınız bu mübarek Cuma gününde kabul olsun Hayırlı Cumalar.

Allah'ım, ey insanların rabbi! Zararımızı gider, şifa ver. Şifa veren sensin. (Buhari, Tıbb, 38)

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun...

Tövbelerin kabul olacağı, duaların yankılanacağı bu anlamlı günü en hayırlı şekilde geçirmeniz dileğimle Hayırlı Cumalar.

Bu mübarek Cuma gününde hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara eda ihsan eyle Allahım.

"Allah'ım, Sen yardım istenilensin, dualar ancak sana ulaşır, duaları sen kabul edersin, güç ve kuvvet ancak Allah ile birlikte vardır. (Tirmizî, "De'avât", 94) Cumamız mübarek olsun.

HADİSLİ VE DUALI CUMA MESAJLARI

Allah'ım! Cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. (Ebu Dâvûd, Vitr, 32.) Cumanız mübarek olsun...

Allah'ım! Sen affedicisin, Kerim'sin, affı seversin, beni affet. (Tirmizî, Deavât, 84.) Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar.

Allah'ım! Seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. (İbn Huzeyme, Dua, 751)

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.

"Benim nezdimde sizin en kuvvetliniz, hakkını alıncaya kadar zayıf olan kimsedir. En zayıfınız da ondan başkasının hakkı alınıncaya kadar güçlü kimsedir." Hz. Ebubekir (r.a)

"Herhangi biriniz, 'Rabbime kaç defa duâ ettim de duamı kabul etmedi' diyerek acele etmedikçe duası kabul edilir." (Buhârî, Daavât 22)

"Dile hafif, mîzana konduğunda ağır gelen ve Rahmân olan Allah'ı hoşnut eden iki cümle vardır: Sübhânallahi ve bi-hamdihî, sübhânallahi'l-azîm." (Buhâri)

Allah'ım, daima kötülüğü emreden nefislerimizin şerrinden bizleri koru. Hakk ve hakikate muvafık neferler kıl bizi. Hayırlı cumalar...

"Allah Teâlâ'ya duâyı, size icâbet edeceğinden emin olarak yapın." (Tirmizi)

"Fâtiha sûresi Kur'an sûrelerinin en faziletlisidir." (İbn-i Hanbel, Müsned,V, 26)

"Bir hayrı kaçırırsan onu yakalamaya çalış. Elde edince de onu geçmeye bak. Daha güzelini yapmaya gayret et."

''Sizden biri Allah için bir şeyi terkederse Allah ondan daha hayırlısını, hiç ummadığı yerden nasip eder.'' Übeyb b. Ka'b |r.a|

"Kim sabretmeye gayret ederse, Allah ona sabır verir. Hiç bir kimseye, sabırdan daha hayırlı ve büyük bir lutufta bulunulmamıştır." (Buhârî, Zekât 50)

Allah'ım bana beni, zâtım açısından değil, Sana ayna olması açısından göster ki, hep Seninle olayım ve hiçbir an kendimle baş başa kalmayayım. Hayırlı cumalar.

Bereket yemeğin ortasına iner. Bu sebeple tabağın ortasından değil, kenarlarından itibaren yiyiniz." (Ebû Dâvûd, Et'ime 17)

İyi insanı secdelerden değil, doğru sözünden ve emanete ihanet etmemesinden tanırsın. Hayırlı cumalar.

Şüphesiz, ateşin odunu yakıp bitirmesi gibi haset de iyilikleri yer bitirir." (Ebû Dâvûd)

Kıyâmette insana sorulacak sorulardan biri şudur: «Vücudunu nerede yıprattın?»" (Tirmizî, Kıyâmet, 1)

Kendi nefsi için arzu ettiği bir şeyi, din kardeşi için de arzu etmeyen kimse gerçek mü'min olamaz." (Buhâri)