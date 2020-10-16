Cuma duası nedir? Türkçe ve Arapça okunuşu nedir? Cuma akşamı okunacak Cuma nedir?

Cuma duası okunuşu, her hafta bu mübarek günün gelmesi ile beraber yoğun ilgi görüyor. Cuma duası Türkçe - Arapça okunuşu ibadet etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Müslümanlar her hafta bu mübarek gün içerisinde bolca ibadet ediyorlar. Cuma namazı cemaat ile beraber kılınıyor. İşte cuma duası-suresi okunuşu ve anlamı...

CUMA DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Allahümme Ya Ganiyyü,Ya Hamidü,Ya Mübdiü,Ya Mu'idü,Ya Rahimü,Ya Vedüd.Eğnini bi Halalike an Haramike ve bi Fadlike ammen sivake.

TÜRKÇE OKUNUŞU

Ey Gani,hamid,Mübdi,Mu'id,Rahman ve Vedud olan Allah'ım!Beni halal ettiklerinel iktifa ettir.Haramlara düşürme,Fadlınla ihsan ederek beni Senden başkasına muhtaç etme.

CUMA SURESİ NEDİR?

1. Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl'ardıl elmelikilkuddusil-'aziyzilhakiymi.1. Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl'ardıl elmelikilkuddusil-'aziyzilhakiymi.

2. Huvelleziy be'ase fiyl'ummiyyiyne resulen minhum yetlu 'aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yu'allimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin.

3. Ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel'aziyzulhakiymu.

4. Zalike fadlullahi yu'tiyhi men yeşa'u vallahu zulfadlil'azıymi.

kemeselilhımari yahmilu esfaren bi'se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne.

6. Kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze'amtum ennekum evliyau lillahimin duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sadikıyne.

7. Ve la yetemennevnehu ebeden bima kaddemet eydiyhim vallahu 'aliymun bizzalimiyne.