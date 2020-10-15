Cübbeli Ahmet Hoca'nın bu akşam sohbeti olacak mı? 15 Ekim Perşembe Cübbeli Hoca'nın Lalegül sohbet programı var mı? Hangi kanalda?

Cübbeli Ahmet Hoca'nın konuşmasını her hafta perşembe akşamları Lalegül TV ekranlarından dinleyebilirsiniz. Peki Lalegül TV frekansı nedir? Ücretsiz bir kanal mı? Sohbet ne zaman başlayacak? Hangi konular konuşuluyor?

CÜBBELİ AHMET HOCA 15 EKİM PERŞEMBE SOHBET OLACAK MI?

Cübbeli Ahmet Hoca geçtiğimiz hafta rahatsızlığından dolayı sohbet yapmamıştı. Fakat bugün yani 15 Ekim Perşembe günü sohbet yapacaktır. Yeni bölümü canlı yayından televizyonda izleyebilirsiniz.

15 EKİM PERŞEMBE SOHBET OLACAK MI? HANGİ KANALDA?

Bu akşam 15 Şubat 2020 tarihli sohbeti ekranlara gelecek. Saat 20:30'da programı canlı yayından yeni bölümünü izleyebilirsiniz. Sohbet programı Lalegül TV ekranlarında yayınlanacak.

LALEGÜL TV FREKANS BİLGİLERİ

Program Lalegül TV ekranlarında olacaktır. Lalegül TV'nin frekans bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Frekans : 12423

Polarizasyon : H

Sembol oranı : 30000

FEC değeri : 3/4

Şifreleme : Şifresiz

CÜBBELİ AHMET HOCA KİMDİR?

Ahmet Mahmut Ünlü, 27 Şubat 1965, Fatih, İstanbul doğumlu, halk arasında Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Türk vaiz ve hafız. İstanbul'un Fatih ilçesi Çarşamba semtinde bulunan İsmailağa Cemaati'nin önde gelenlerindendir. Resaili Ahmediyye ismiyle değişik konularda yayınlanmış birçok risalesi bulunan Ahmet Mahmut Ünlü, medyada yer alan tartışmalı ifadeleri, yazdığı kitaplarla ve verdiği vaazlarla tanınmaktadır.

İslâmiyet'e getirilen yeni yorumlara ve reformist görüşlere karşı durmaktadır. İslâm dinini Ehl-i Sünnet anlayışına göre yaşamak gerektiğini savunur. Özellikle İstanbul dışındaki mekânlarda vermiş olduğu vaazlar ilgi görmektedir.

1999'da Gölcük depreminin ardından yaptığı bazı açıklamaları sebebiyle 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Daha sonraki yıllarda da çeşitli suçlamalarla hakkında davalar açılmış ve bunların hepsinden beraat etmiştir.