Cruzeiro Başkanı, Brezilyalı genç yetenek Jadsom'un transferi için Fenerbahçe'den randevu aldı

Süper Lig'in 32. haftasında Kadıköy'de karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

Sezonun bitimine kısa bir süre kala oyuncu arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertliler, geçtiğimiz dönemde yapılan transfer hatalarını tekrarlamayarak şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefliyor.

A Spor'un haberine göre; Brezilya basını, Fenerbahçe'nin Cruzeiro forması giyen Jadsom'u gündemine aldığını yazdı. Cruzeiro Başkanı Jose Rocha da 19 yaşındaki merkez orta saha için Fenerbahçe'den randevu aldıklarını açıkladı.

TRANSFERİN HIZLANMASI BEKLENİYOR

Sarı-lacivertli yönetimin önümüzdeki günlerde Jadsom transferi için girişimlerini hızlandırması bekleniyor. Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın eski takımında forma giyen Jadsom için geleceğinin çok parlak olacağı yorumları yapılıyor.

Brezilya U17 Milli Takımı'nın formasını 2 kez terleten Jadsom'un kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. 19 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 50 bin Euro.

İSMAİL YÜKSEK VE MERT HAKAN YANDAŞ TAMAM

İlk olarak Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da uzun süre ilgilendiği Mert Hakan Yandaş transferini de bitirdi.

Yeni sezon öncesi orta sahasını iki takviyeyle güçlendiren sarı-lacivertliler, sezonun sona ermesiyle birlikte emekliye ayrılacak olan Emre Belözoğlu'nun yerine bir transfer daha yapmak istiyor.