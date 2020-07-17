Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, sosyal medyadan teknede pembe bikinisiyle güneşlenirken verdiği pozu paylaştı. İspanyol modelin bu paylaşımı büyük beğeni topladı.
17.07.2020 19:06 | Son Güncelleme: 17.07.2020 20:18
İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, Ibiza'yı büyülüyor.
İspanya'nın turistik adasında tatil yapan Cordero, pembe bikinisiyle teknede güneşlenirken verdiği pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
KISA SÜREDE BİNLERCE BEĞENİ ALDI
İspanyol modelin bu paylaşımı büyük ilgi gördü ve kısa sürede binlerce beğeni aldı.
2016 YILINDA AŞK YAŞADILAR
Cristiano Ronaldo ile İspanyol model Desire Cordero, Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası sonrasında aşk yaşamışlardı.