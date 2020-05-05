Cristiano Ronaldo, gerekli izinler çıkınca özel jetiyle İtalya'ya döndü

Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, yaklaşık iki aydır ailesiyle birlikte kaldığı Portekiz'in Madeira Adası'ndan İtalya'ya döndü.

DÜN GECE YOLA ÇIKTI

35 yaşındaki Portekizli futbolcunun 20 milyon sterlin değerindeki Gulfstream G200 Galaxy özel jeti, dün Ronaldo, kız arkadaşı Georgina Rodriguez ve dört çocuğunu alarak İtalya'ya götürdü.

KULÜP TESİSLERİNDE KENDİSİNİ İZOLE EDECEK

Ronaldo'nun İtalya'da Juventus takım arkadaşlarıyla antrenmana katılmadan önce iki hafta boyunca kulübün konaklama tesislerinde kendini izole etmesi bekleniyor.

Karantina önlemlerini gevşetme kararı alan İtalyan hükümeti A takımlarının sahalara dönmesine yeşil ışık yaksa da Portekiz haber kanalı TVI, İspanya'nın seyahat kısıtlamaları nedeniyle Ronaldo'nun özel jetinin Madrid'den kalkamadığını belirtmişti.

Ronaldo, geçtiğimiz günlerde Portekiz'den ada satın almış ve çocuğu ile birlikte adayı keşfettiklerini söylemişti.