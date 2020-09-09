Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı

Futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, İngiliz şirketi Compare The Market ile 1 milyon sterlinlik (9,7 milyon TL) anlaşma imzaladı. İtalyan Juventus takımının 35 yaşındaki Portekizli yıldızı, fiyat karşılaştırma web sitesinin reklam film için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Dört çocuk babası Ronaldo'nun önümüzdeki günlerde çekimler için İngiltere'ye gitmesi bekleniyor.

HAFTADA 1,5 MİLYON STERLİNDEN FAZLA KAZANIYOR

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, Eski Manchester United'lı oyuncu, Nike ve Suzuki gibi markaları da tanıtarak, futboldan ve diğer işlerinden haftada 1,5 milyon sterlinden (14,5 milyon TL) fazla kazanıyor.

Ronaldo'nun reklam yüzü olduğu Compare The Market markasını, daha önce aralarında Nicole Kidman (53), Arnold Schwarzenegger (73) ve Macaulay Culkin (40) gibi yıldızların olduğu isimler tanıtmıştı.

1 MİLYAR DOLAR GELİR SINIRINI AŞAN İLK İSİM

İki yıl önce Juventus'a 117 milyon euro'ya transfer olan Ronaldo, kariyerinde 1 milyar dolardan fazla kazanan ilk futbolcu ve üçüncü sporcu oldu.

200 milyonluk sosyal medya takipçisiyle dünyanın en popüler sporcusu olan Ronaldo, pek çok markanın reklam yüzü olmasının yanı sıra CR7 adlı bir markanın da sahibi. Marka çatısı altında iç giyim, denim ürünleri ve parfüm yer alıyor. Ronaldo'nun ayrıca Portekiz'in başkenti Lizbon'da ve doğduğu yer olan Madeira adasında otelleri bulunuyor.

ARABALARININ TOPLAM DEĞERİ 30 MİLYON EURO

Ronaldo, 9.5 milyon euro değerindeki dünyanın en pahalı arabası olan Bugatti Centodieci'yi (110. yıl özel yapımı) satın almasıyla gündeme gelmişti. Ronaldo'nun garajındaki arabaların toplam değerinin ise 30 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.