Cringe ne demek? Cringe kelime anlamı nedir? Cringe nerelerde kullanılır? Cringe kelimesi kullanım yerleri?





CRINGE NE DEMEKTİR?

Cringe kelimesi, son yıllarda neredeyse etrafımızda gördüğümüz herkesin içerik üretmesi sonucu ortaya çıkan bir kelime olarak karşımıza çıkıyor. Tam Türkçe çeviri 'yalakalık' ya da'yaltaklanmak' olsa da tam kullanılışı o şekilde değil.

Cringe kelimesi, bir videoyu izlerken ya da bir içeriğe bakarken o kişi yerine utanç duyma utanma hatta çok utama anlamına gelir.Eğer bir videoyu izlerken o videoyu üreten çeken insanalrın yerine kendiniz koyup utanç duyuyorsanız, işte bu hissiyat cringe demektir.