Cool ne demek? Cool nedir, ne anlama gelir? Cool olmak ne demektir? İngilizce cool nedir?

"Cool olmak" ne demektir herkesin merak ettiği bir sorudur. Özellikle gösterişli, havalı, artist bir hareket yapıldığı zaman cool kelimesi kullanılır. Peki cool nedir, ne demektir? TDK'ya göre karşılığı var mı? Cool olmak nedir? Çok cool davranıyor ne demektir?

COOL NE DEMEK? COOL KELİME ANLAMI NEDİR?

Cool nedir : Havalı

Cool İngilizce bir kelimedir. Cool kelimesinin birçok anlamı vardır. Fakat günümüzde ülkemizde Cool kelimesi "Havalı" anlamında kullanılmaktadır. Yani ülkemizdeki cool kelimesinin 1. anlamı "havalı" 'dır diyebiliriz.

Cool kelimesinin diğer anlamları şu şekilde:

serin

soğuk

harika

soğukkanlı

klas

abartısız

küstah

tamı tamına

uygun

Bunlara ek olarak cool kelimesi fiil olarak "soğutmak, serinlemek" manalarına gelirken, isim olarak da "serinlik, serin yer" anlamlarına gelmektedir.

Lakin dediğimiz gibi sosyal medyada, internette, online oyunlarda vb. yerlerde cool kelimesinin anlamı "Havalı" demektir.

Cool

COOL OLMAK NEDİR?

Cool olmak tabiri Türkçe'de "havalı olmak" , "karizmatik olmak" , "bir tarza sahip olmak" anlamlarına gelmektedir. Genelde cümle içerisinde "Bu arkadaşın çok cool birisiymiş." veya "Çok cool bir insan." vb. tarzında kullanılır. Fakat bu kullanımı kesinlikle önermiyoruz. Türkçe'mizi bozmamak adına lütfen kelimenin Türkçe karşılığını kullanalım. Mesela cool olmak yerine "havalı olmak" tabirini kullanabiliriz. Güzel Türkçe'mizi İngilizce kelimelerle birleştirmemeliyiz.

COOL HAREKET NE ANLAMA GELİR?

Cool hareket, çok havalı hareket anlamına gelmektedir. Mesela bir futbol maçında bir oyuncu çok güzel çalımlar atarak gol attı diyelim. Bu durumda çok cool bir hareket denilebiliyor. Tabii bu tabirler İngilizce'de geçerli. Dilimizde kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Türkçe'mizi kirletmemek adına lütfen kelimeleri Türkçe anlamlarıyla kullanalım.

MODA SEKTÖRÜNDE COOL NE DEMEKTİR?

Cool, moda sektöründe giyim ve tarz dergileri ile kataloglarındaki mankenlerin soğuk ve cansız duruşlarını ifade eden eğilime verilen addır. Birçok sosyologca toplumdaki bireyselliğin yükselmesi, toplumsal bakış açısının daralması olarak yorumlanır.

TDK'YA GÖRE HAVALI KELİMESİ NEDİR?

Cool kelimesinin karşılığı "havalı" demiştik. Peki havalı kelimesi TDK'ya göre ne demek şimdi onu öğrenelim.

Havalı kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre "Herhangi bir nitelikte havası olan." , "Göz alıcı, çekici, albenisi olan" veya "İyi, temiz hava alan, havadar" anlamlarına gelmektedir. Fakat havalı kelimesi de daha çok mecaz anlamda kullnılır ve dilimizdeki anlamı "göz alıcı, çekici" demektir.

Havalı kelimesinin TDK'ya göre karşılıkları:

Herhangi bir nitelikte havası olan.

İyi, temiz hava alan, havadar.

Bir işi gereğince benimsemeyen, önemsemeyen.

Göz alıcı, çekici, albenisi olan

Kibirli, çalımlı, gururlu.

Sıkıştırılmış hava ile çalışan (alet vb.).