Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 59. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 58. bölüm izle! Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları

Reyting rekorları kıran Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programının yeni bölümü bu akşam 18 Ekim Pazar ekranlara geliyor. Peki Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 59. bölüm fragmanı çıktı mı?

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kahramanı babası olan çocukların hikayesi "Kahramanım Benim" skecinde Metin ve Gürhan'ın yorumuyla kalpleri ısıtacak... Gündemin nabzı ÇGH Ana Haber Bülteni'nde tutulacak... Aileye katılacak yeni üye bütün işleri değiştirecek... Kayıp bir yüzükle yapılan evlilik teklifiyle ortalık karışacak... Mahallenin bıçkın delikanlıları yardım gecesinde garsonluk yapacak... Bir enerji uzmanı yaptığı terapiyle yok artık dedirtecek...

Emanete sahip çıkmayı abartan gençler kahkahalarla izlenecek ve bölüm konuğu Simge Sağın ile eğlenceli ve bol müzik ziyafeti yaşandı.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR SON BÖLÜM İZLE...

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 59. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Bu akşam yayından sonra 59. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 58. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ÇGHB 2 yeni bölümü 18 Ekim Pazar akşam ekranlara gelecek.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR OYUNCU KADROSU

Atakan Çelik

Ayşegül Yılmaz

Batuhan Soyaslan

Begüm Çağla Taşkın

Cemile Canyurt

Cihan Talay

Ecem Bayır

Eda Nur Hancı

Engin Demircioğlu

Evliya Aykan

Ezgi Özyürekoğlu

Fatih Öztürk

Fatma Tezcan

Gözde Şencan

Gürhan Altundaşar

Hamza Yazıcı

Hilmi Deler

Metin Pıhlıs

Ozan Yiğit

Safa Sarı

Sema Özkan

Yasin Çam

Ali Özün Aydın

Arif Güloğlu

Arzu Susantez

Birsel Kılınçcı

Cansu Mumcu

Cenan Adıgüzel

Didem Ruhi

Ebru Yücel

Emin Oğuz Çelebi

Emre Aslan

Hacı Ahmet Ak

Hande Özen

Nazlı Senem Ünal

Ömer Faruk Çavuş

Selen Esen

Talha Karcı

Tuğba Yılmaz

Yeşim Dursun