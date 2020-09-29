Codycross cevapları nelerdir? Codycross oyunu tüm bölümlerin cevapları! Codycross oyunu nasıl oynanır? Oyun hakkında bilgiler
En iyi kelime bulmaca oyunlarından birisi CodyCross: Çapraz Bulmaca oyunudur. Oyun PlayStore'da 50 milyondan fazla indirme almıştır. Hem eğlenceli en eğitici bir oyun olan CodyCross: Çapraz Bulmaca oyununun tüm cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Kelime bulmaca oyunları bazen bizleri zorlayabiliyor. Bir bölümün cevabını hemen geçmek isteyebiliyoruz. İşte sizlere kolaylık olması açısından CodyCross: Çapraz Bulmaca oyununun bazı bölümlerin cevaplarını paylaşacağız. Elbette yazımızda hepsini paylaşmak mümkün değil. Fakat zamanla diğer tüm cevapları da ekleyeceğiz.
CODYCROSS ÇAPRAZ BULMACA OYUNU NEDİR?
CodyCross: Çapraz Bulmaca oyunu bir kelime bulmaca oyunudur. 8 Mart 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür. Oyun Google Play Store'da 2017 yılının en iyisi seçilmiştir. Oyunda amaç sorulan sorulara doğru cevap vermektir. Ekranda yer alan sorulara doğru cevaplar vererek oyun ilerler. Bölüm bölüm geçerek en sona ulaşmaya çalışılır. Bu oyun ile hem eğlenebilir hem de bilgilenebilirsiniz.
Oyun Google Play Store'da 50 milyondan fazla indirme almıştır. 5 üzerinden puanı 4.5 'dur. Oyun 90 mb boyutundadır. Normal bir akıllı telefona yükleme yapabilirsiniz. Ek olarak oyun Apple Store'da da bulunmaktadır. Yani Apple cihazlara da bu oyunu yükleyebilir ve oynayabilirsiniz.
Codycross oyununun bazı faydaları:
- - Hem eğlenceli hem öğreticidir.
- - Genel kültürü geliştirir.
- - Zekayı geliştirir.
- - İnternetsiz oynanabilir.
Ve benzeri şeklinde oyunun bazı özelliklerini sıralayabiliriz. Şimdi cevaplarda tıkananlar için cevap anahtarlarını paylaşalım.
CODYCROSS CEVAPLARI
Dünyamız Grup 1 Cevapları:
Fotoğraf makinesindeki mercek; tarafsız, nesnel:
OBJEKTİF
Mal ve hizmet satın alan kişi:
TÜKETİCİ
Diğer adı pabuç olan giyecek:
AYAKKABI
Takla da atabilen postacı kuş:
GÜVERCİN
Piyangodan çıkan para:
İKRAMİYE
Antalya'da bulunan, tiyatrosuyla meşhur antik kent:
ASPENDOS
Sporda bir takımdan öbürüne geçme:
TRANSFER
Bir müzik parçası çalınırken ritim tutan alet:
METRONOM
Genel olarak bilgili, kendini yetiştirmiş kişi:
KÜLTÜRLÜ
Alaaddin'in özel taşıtı:
UÇANHALI
Ferahlatıcı, hafif ekşi bir içecek:
LİMONATA
Mr. Spock karakterinin yer aldığı dizi ve film:
UZAYYOLU
Neil Armstrong'un mesleği:
ASTRONOT
Atılgan adlı yıldız gemisinin olduğu dizi ve film:
UZAYYOLU
Ayıların soğuk aylardaki dinlencesi:
KIŞUYKUSU
Yattıktan sonra bilinçsizce konuşan ve yürüyen:
UYURGEZER
Aşk-ı Memnu dizisinin Bihter'i:
BERENSAAT
Kayıp Balık Nemo ve Şrek filmlerinin türü:
ANİMASYON
Kafiyeli ve tekrar eden kelimelerden oluşan söz:
TEKERLEME
Hayvanları tedavi eden doktor; baytar:
VETERİNER
Eğitim sonrası verilen kurs bitirme belgesi:
SERTİFİKA
Çekilen resimlerde güzel görünen kişi:
FOTOJENİK
Yapılan bir işteki şüpheli durum:
BİTYENİĞİ
Yanına yaklaştıkça zamanı yavaşlatan uzay oluşumu:
KARADELİK
Resimleri canlandırma yöntemiyle yapılan film:
ANİMASYON
Fotoğraflarda güzel görünen kişi:
FOTOJENİK
Büyük bir kertenkele türü:
İGUANA
Hatay'ın meşhur peynirli kadayıf tatlısı:
KÜNEFE
Damarların içini görüntüleme tekniği:
ANJİYO
Isı ve ışık kaynağımıza en yakın gezegen:
MERKÜR
Şener Şen'in Baran'ı canlandırdığı film:
EŞKIYA
Önü güneşlikli spor şapka:
KASKET
Haber sunan kişi:
SPİKER
Çocukların oynadığı, küçük, renkli cam küre:
MİSKET
Bir süper kahramanın adını taşıyan Türkiye şehri:
BATMAN
Dağ lalesi:
ANEMON
Araba, kamyon gibi araçlara takılan motorsuz taşıt:
RÖMORK
Üzerinde ürünün fiyatı bulunan küçük kağıt:
ETİKET
Andre __, birçok Grand Slam kazanmış tenisçi:
AGASSİ
Hataylı kadayıf:
KÜNEFE
Bağdat Caddesi bu İstanbul ilçesindedir:
KADIKÖY
Oryantal müzikte kullanılan uzun dümbelek:
DARBUKA
Motorlu araç kullanmak için gerekli yetki belgesi:
EHLİYET
Bebeklere süt içirmekte kullanılan şişe:
BİBERON
Eski milli basketbolcu, İbrahim __:
KUTLUAY
Hem bolluk, hem yağmur demektir:
BEREKET
Sinir hastalıkları uzmanı:
NÖROLOG
Arıların petek yapmak için kullandıkları madde:
BALMUMU
Çini ve porselenle ünlü Ege şehri:
KÜTAHYA
Yıkanacak giysi:
ÇAMAŞIR
Tahtelbahir adlı denizaltıyı yapan Türk devleti:
OSMANLI
Televizyonu uzaktan kontrol etmeye yarayan cihaz:
KUMANDA
Yüzde iki tane bulunan kemik:
ELMACIK
Oliver Stone'un yönettiği Vietnam Savaşı filmi:
MÜFREZE
Bağdat Caddesi bu ilçededir:
KADIKÖY
Afganistan'nın resmi dillerinden biri:
PEŞTUCA
Çini ve porselenle ünlenmiş olan şehir:
KÜTAHYA
Maharet, ustalık:
BECERİ
Yarışta bronz madalya alan sıralamanın sahibi:
ÜÇÜNCÜ
Bir şeyden evvel gelen:
ÖNCEKİ
Puanı eşit olan takımlar arasındaki sayı farkı:
AVERAJ
Mutfakta kullanılan küçük süzgeç türü:
KEVGİR
Geceleri yağmuru gökyüzünde izlenebilen gök taşı:
METEOR
Volkanik bölgede sıcak su, buhar püskürten kaynak:
GAYZER
__ Dükkanı, Tolga Çevik'in rol aldığı program:
KOMEDİ
Aldatıldık adlı 90'lar parçasıyla ünlü şarkıcı:
RENGİN
Bir eğitim kurumundan ders alan kişi, öğrenci:
TALEBE
Maydanoza benzeyen kokulu bir ot, aşotu da denir:
KİŞNİŞ
Yarışı burada bitiren bronz madalyayı alır:
ÜÇÜNCÜ
İki kişinin kurallar dahilinde silahlı çatışması:
DÜELLO
Gezegenler arasında dolaşan kaya parçası:
METEOR
Güzellik yarışması her yıl Dünya'da yapılır:
KAİNAT
Bu cismin yağmuru gece gökyüzünde izlenir:
METEOR
Dünyamız Grup 2 Cevapları:
Küçük boynuzlu bir tür geyik:
KARACA
Mahkeme kararına itiraz etme yollarından biri:
TEMYİZ
Her türlü haberi vermek için düzenli basılan yayın:
GAZETE
Salda Gölü ve İnsuyu Mağarası bu ildedir:
BURDUR
Fırınlarda satılan uzun gevrek atıştırmalık:
GALETA
Rahat ve geniş oturak:
KOLTUK
Masaya gelen tencerenin altına konulur:
NİHALE
Yedinci sanat:
SİNEMA
Ameliyat yapan hekim:
CERRAH
Alıcı ve satıcıların bir araya geldikleri yer:
PİYASA
Uzayda ışık saçan cisimlere verilen ad:
YILDIZ
Mahkeme kararına itiraz etme yolu:
TEMYİZ
Ameliyata giren hekim:
CERRAH
Aritmetik ve geometri bunun dallarıdır:
MATEMATİK
Ağız sağlığı uzmanı:
DİŞHEKİMİ
Self servis lokanta:
KAFETERYA
Evliliğin ilk adımı:
SÖZLENMEK
Binaların dış cephesinin kaplanması işi:
MANTOLAMA
Genelde noterden çekilen yasal uyarı yazısı:
İHTARNAME
Vapur, gemi gibi taşıtları kapsayan ulaşım yöntemi:
DENİZYOLU
Ayçiçeğinin diğer adı:
GÜNEBAKAN
Kapuzbaşı Şelaleleri'ni barındıran milli park:
ALADAĞLAR
Gök cisimlerini izlemek için kurulan yapı:
GÖZLEMEVİ
Fatih'in fedaisi olan film kahramanı:
KARAMURAT
Yumurtaları tüketilen küçük bir kuş türü:
BILDIRCIN
Afrika'nın güney ucu Agulhas ile karıştırılan yer:
ÜMİTBURNU
20 yaşında dünya ağır sıklet şampiyonu olan boksör:
MİKETYSON
MIKETYSON
Niğde il sınırları içinde bulunan milli park:
ALADAĞLAR
Yıldızların hareketini izlemek için kurulan yapı:
GÖZLEMEVİ
Güney Afrika'da yer alan, ana karanın en güney ucu:
ÜMİTBURNU
İnsanları ve nesneleri yukarı aşağı taşıyan makine:
ASANSÖR
Dünyanın en büyük okyanusu:
PASİFİK
Annenin kendi sütüyle bebeği beslemesi:
EMZİRME
İçerisinde yatak bulunan motorlu kara taşıtı:
KARAVAN
Su altına bakarken nefes almayı sağlayan boru:
ŞNORKEL
Çocukların vazgeçilmez eğlence aracı:
OYUNCAK
Tiyatrocunun sahnede kendi kendine konuşması:
MONOLOG
Kırmızı kan hücresi:
ALYUVAR
Prenses öpünce prens olan masal kahramanı hayvan:
KURBAĞA
Dokulara rengini veren madde:
PİGMENT
Filmden kesitlerle oluşturulmuş kısa tanıtım filmi:
FRAGMAN
Açınca "Alo" denir:
TELEFON
Maç yapma ve seyretme kısımları olan alan:
STADYUM
Uzaydan Dünya'ya düşen cisimlere verilen ad:
GÖKTAŞI
Ağlayınca gözlerden akabilen makyaj malzemesi:
MASKARA
Adı üç süt anlamına gelen, ıslak kekli tatlı:
TRİLEÇE
Tek bir müzisyenin verdiği enstrümantal konser:
RESİTAL
Yardımcı; araştırma görevlisi:
ASİSTAN
Ederinin çok altında satılan eşya:
KELEPİR
Ağlayınca akabilir:
MASKARA
Adı üç süt anlamına gelen, Meksika menşeli tatlı:
TRİLEÇE
Avukat tarafından temsil edilen kişi:
MÜVEKKİL
Çayı ve reçeli yapılan, C vitamini deposu meyvecik:
KUŞBURNU
İstanbul için kullanılan yaygın tanımlardan biri:
YEDİTEPE
Hititler'in başkenti:
HATTUŞAŞ
Yazılı eserlerin koyulduğu raflı mobilya:
KİTAPLIK
Kan basıncı:
TANSİYON
Saniyede yaklaşık 300 bin kilometrelik sürat:
IŞIKHIZI
Evlenecek olan kadının törende giydiği kıyafet:
GELİNLİK
Para işleri ile uğraşan gişe görevlisi:
VEZNEDAR
Tezgahta ilmek ilmek dokunan ev eşyası:
ELHALISI
Adını bir doğa olayından alan Levent Yüksel albümü:
MEDCEZİR
İnternette gezinmeyi sağlayan program; browser:
TARAYICI
__ açan gül çabuk solar:
VAKİTSİZ
Thelma ve Louise'deki rolüyle çıkış yapan aktör:
BRADPİTT
Saniyede 300 000 km'lik hıza verilen ad:
IŞIKHIZI
Levent Yüksel'in ilk albümü:
MEDCEZİR
Evliya Çelebi misali gezgin kimse:
SEYYAH
İkinci el araba alım satımı yapan işletme:
GALERİ
Kimin tarafından yazıldığı bilinmeyen eser:
ANONİM
Pilavlık ve köftelik türleri olan kırılmış buğday:
BULGUR
Dükkanların tanıtıcı levhası:
TABELA
Altınları tarif ederken kullanılan bir ikileme:
ÇİLÇİL
Bütünü hareket ettirmeden oynanan çubuk oyunu:
MİKADO
Sahnedeki oyunculara sözlerini hatırlatan görevli:
SUFLÖR
Aynı türden küçük canlıların oluşturduğu topluluk:
KOLONİ
Telefondan büyük, bilgisayardan küçük akıllı cihaz:
TABLET
Banyo ve tuvaletlerde kullanılan seramik karo:
FAYANS
Genellikle kareli, kışlık erkek gömleği:
ODUNCU
75 yılda bir yakınımızdan geçen kuyruklu yıldız:
HALLEY
__ çekmek, bir yağlı güreş oyunudur:
ELENSE
Beş minaresiyle ünlü şehir:
BİTLİS
Evliya Çelebi misali gezgin olan kişi:
SEYYAH
İkinci el araba satışı yapılan dükkan:
GALERİ
Kaynatılıp sertleşen buğdaydan elde edilen besin:
BULGUR
Dünyamız Grup 3 Cevapları:
Matematikte havuz, işçi gibi türleri bulunan soru:
PROBLEM
Satürn ve Dünya gibi gök cisimlerine verilen isim:
GEZEGEN
İdrar yolları ve üreme sistemlerine bakan tıp dalı:
ÜROLOJİ
BEVLİYE
Yolcuların müsait bir yerde inmek istediği taşıt:
MİNİBÜS
Tarım ve hayvancılık yapılan geniş arazi:
ÇİFTLİK
Doğrudan olmayan:
DOLAYLI
Uzungöl ve Sümela Manastırı bu ildedir:
TRABZON
__ Sınıfı, filmleri de çekilen Rıfat Ilgaz eseri:
HABABAM
Kişi başına en çok çayın içildiği ülke:
TÜRKİYE
Eşleri kardeş olan erkeklerin her biri:
BACANAK
Uzak Doğu menşeli bir mandalina türü:
SATSUMA
Kodlanmış komutlar dizisi, program:
YAZILIM
Bir yıldızın etrafında dolaşan gök cismi:
GEZEGEN
Yolcu taşımada kullanılan küçük kara taşıtı:
MİNİBÜS
Bir ürün alırken ödenen vergi türü:
DOLAYLI
Yıkanması gereken tabak, bardak gibi eşya:
BULAŞIK
2003'te Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan ülke:
TÜRKİYE
Bir konuda rehber olmak için yapılan yönlendirme:
TAVSİYE
__ Adı Yok, Duygu Asena eseri:
KADININ
Tabandan tepeye olan dikey uzaklık:
YÜKSEKLİK
Omuzlardan yukarısının çekildiği küçük fotoğraf:
VESİKALIK
Parlatılmış pamuk ipliği ile dokunmuş kumaş:
MERSERİZE
Şevket Altuğ'un Fikret rolünde olduğu dizi:
SÜPERBABA
Kolera Sokağı'nda geçen Türk filmi:
AĞIRROMAN
Sporcuların yaptığı egzersizler bütünü:
ANTRENMAN
Bir şeyi çok sessiz bir şekilde birine söyleme:
FISILDAMA
Cesur ve güçlü erkeği tanımlamak için kullanılır:
BABAYİĞİT
Bir sanatçının daha önce yaptığı çalışmaların tümü:
PORTFOLYO
Denizli'nin travertenleri ile ünlü bölgesi:
PAMUKKALE
Bir dansla aynı adı taşıyan biber:
ÇARLİSTON
Bir tür yapı ısıtma sistemi:
KALORİFER
El becerisi gerektiren işleri yapan kişi:
ZANAATKAR
Sindirim sistemini içeriden görüntüleme:
ENDOSKOPİ
Kimlik fotoğrafı:
VESİKALIK
Gözünde __; Bir kişiyi ya da olayı fazla abartmak:
BÜYÜTMEK
Havalı silahlarla yapılan sporların genel adı:
ATICILIK
Balıklar oksijen almak için bu organı kullanır:
SOLUNGAÇ
Kaygılı, stresli anlamındaki kelime:
ENDİŞELİ
Göz alıcı şekilde parıldayan, parıltılı:
IŞILTILI
Yüksek devlet görevlileri için ayrılan konut:
REZİDANS
Bir kişi ya da olayla ilgili adli soruşturma:
TAHKİKAT
Çocuğun gelişimiyle ilgilenen bilim:
PEDAGOJİ
Yük taşımada kullanılan küçük kara taşıtı:
KAMYONET
Güneydoğu Anadolu'ya özgü kıymalı, ince pide:
LAHMACUN
Evleri ısıtmada ve yemek yapmada kullanılan yakıt:
DOĞALGAZ
Bir değerin en üst sınırı:
MAKSİMUM
Reşat Nuri Güntekin'in ünlü romanı:
ÇALIKUŞU
Kahramanının adı Lamia olan roman, __ Kalbe:
DUDAKTAN
Gerçeği sembolik karakterlerle anlatma:
ALEGORİ
Karadeniz yöresine özgü yaylı çalgı:
KEMENÇE
"Burası çok havasız" diyen kişinin yöneldiği yer:
PENCERE
Resmi kurumlara yazılan mektup:
DİLEKÇE
X ışınının keşfi sonrasında geliştirilen icat:
RÖNTGEN
Türk balet, Tan __:
SAĞTÜRK
Uçsuz bucaksız su kütlesi:
OKYANUS
Elinde peleriniyle ölümle dans eden boğa güreşçisi:
MATADOR
Dünya için kullanılan isimlerden biri:
YERKÜRE
Ünlü kişileri konu eden program ve yayınlar:
MAGAZİN
Korkusuz, cesur:
GÖZÜPEK
Beraberinde hamur yutulan İç Anadolu çorbası:
ARABAŞI
Tek, yegane:
BİRİCİK
Vücuttaki yağ kütlesinin aşırı artması:
OBEZİTE
Mardin civarında kurulmuş olan Oğuz beyliği:
ARTUKLU
1912'de okyanusta yaşanan faciayı anlatan film:
TİTANİK
Masallarda adı geçen çok uzaklardaki ulaşılmaz yer:
KAFDAĞI
Üzerinde kıyafet olan:
GİYİNİK
2001 yılında sabit kurdan geçtiğimiz kur sistemi:
DALGALI
X ışınının keşfiyle yapılan icat:
RÖNTGEN
Başkenti Kampala olan Afrika ülkesi:
UGANDA
Kişinin duygularını döktüğü kilitli defter:
GÜNLÜK
Tek tarafında kıvrımlar olan mukavva:
ONDÜLE
Pembe ve Yunus'un olduğu dizi, __ Mahallesi:
CENNET
Çalışan ile şirket arasında yapılan sözleşme:
İŞAKDİ
Süs koyma amaçlı camlı dolap:
VİTRİN
Paris'te bulunan ünlü sanat müzesi:
LOUVRE
Kadın sinema ya da tiyatro oyuncusu:
AKTRİS
Richard Linklater'ın ismini duyuran sinema filmi:
UYUŞUK
Koşarken çok yakarız:
KALORİ
Sahte gözyaşları döken sürüngen türü:
TİMSAH
Özgürlüğün elden alınması durumu:
ESARET
Savurganca para harcayan, parayı israf eden:
MÜSRİF
Hamamın diğer adı:
ISIDAM
__ Mahallesi, Darbukatör Baryam'ın olduğu dizi:
CENNET
Kadın oyuncu:
AKTRİS
Buğday gibi tahıllarda bulunan protein grubu:
GLUTEN
GLÜTEN
Buket __, Kumral Ada Mavi Tuna'nın yazarı:
UZUNER
Dünyamız Grup 4 Cevapları:
Başkenti Kiev olan ülkenin resmi dili:
UKRAYNACA
Kazakistan'ın başkenti Astana'nın yeni adı:
NURSULTAN
Eğri büğrü anlamında bir ikileme:
EZİKBÜZÜK
Soğuk iklimlerde yaşayan çatal boynuzlu memeli:
RENGEYİĞİ
Mızıkçı:
OYUNBOZAN
Ayın büyüdüğü 14 günlük zaman dilimi:
İLKDÖRDÜN
Başkenti Viyana olan ülke:
AVUSTURYA
Birbirine bağlanmış iki tekneden oluşan taşıt:
KATAMARAN
__ yağlamak; Arkasına bakmadan kaçmak:
TABANLARI
Kısa mesafe radyo frekansı teknolojisi:
BLUETOOTH
Mozart'ın memleketi olan ülke:
AVUSTURYA
Kiev'de konuşulan dil:
UKRAYNACA
Dünyanın uydusunun tam yuvarlak görünmesi:
DOLUNAY
Koşuk biçiminde yazılmış şiir:
MANZUME
Expo 2016 Antalya Fuarı'nın sembolü seçilen çiçek:
ŞAKAYIK
Gösteride, yüzünü boyayıp komiklik yapan sanatçı:
PALYAÇO
Şirketlerin oluşturduğu üst şirket:
HOLDİNG
Belli bir yere veya bölgeye özel olan:
YÖRESEL
Sıradan, sıkıcı:
MONOTON
Yoğurt, peynir ve nane ile yapılan meze:
HAYDARİ
Tıp dilinde takıntılı, saplantılı kişi:
OBSESİF
İstanbullu Gelin'in baş kadın karakteri:
SÜREYYA
Canlıların yapısını inceleyen bilim dalı:
ANATOMİ
Geniş ağızlı ve kapaklı saklama kabı:
KAVANOZ
__ Şeytan Üçgeni, gizemli kazalar olan bölge:
BERMUDA
Ayın tam bir yuvarlak durumuna gelmesi:
DOLUNAY
Ümit Yaşar __, aşkın, hüznün ve İstanbul'un şairi:
OĞUZCAN
Askerlerin taktıkları çok amaçlı kemer:
PALASKA
Güneş'in yörüngesinde dolaşan küçük gök cismi:
ASTEROİT
Kendi kendine değişebilen vites:
OTOMATİK
Honore de Balzac'ın eseri, __ Zambak:
VADİDEKİ
2016'da Nobel Edebiyat Ödülü alan müzisyen:
BOBDYLAN
Rusların astronotlara verdiği isim:
KOZMONOT
Kağıttan yapılmış yel değirmeni şeklindeki oyuncak:
FIRILDAK
Okul dışında eğitim veren özel kuruluş:
DERSHANE
Uslu çocukların bir gün görebileceği mavi canlılar:
ŞİRİNLER
Arkası yırtmaçlı uzun erkek ceketi:
REDİNGOT
Bir ailenin geçmişten bugüne kadarki üye listesi:
SOYAĞACI
Bazı büyüklerin ajans dediği TV programı:
HABERLER
Bahçeli, geniş ve süslü mimariye sahip ev:
MALİKANE
Bir işin düzenli bir şekilde devam etmesi:
İSTİKRAR
Hukuka uygun olmayan iş, davranış:
YASADIŞI
Serbest dolaşan küçük gezegen:
ASTEROİT
Honore de Balzac, __ Zambak!:
VADİDEKİ
Bir derneğe veya birliğe dahil olan kişi; üye:
MENSUP
Balık __ kokar:
BAŞTAN
İlk yerli otomobil:
DEVRİM
Futbolda savunma anlamında kullanılan kelime:
DEFANS
Güneş'e en uzak, mavi renkli görünen gezegen:
NEPTÜN
Başkenti Luanda olan Orta Afrika ülkesi:
ANGOLA
Çabuk kırılan, alınan, üzülen:
HASSAS
Mahzende bekletilerek yapılan küflü bir peynir:
ROKFOR
Kişiye göre değişen, kesinliği olmayan:
GÖRECE
Uzun çubuğun bir türlü gelmediği eski video oyunu:
TETRİS
Bir derneğe, örgüte dahil olan kişi, üye:
MENSUP
Mahzende bekletilen küflü Fransız peyniri:
ROKFOR
Yurt dışına çıkışta sorulan kimlik:
PASAPORT
Çok yakın ve güvenilen arkadaş:
CANCİĞER
Hiç yenilmemiş, yenilgisiz:
NAMAĞLUP
Afili, çalımlı:
FİYAKALI
Uzaydaki nesneleri görüntülemeye yarayan dürbün:
TELESKOP
Laleleriyle ünlü ülke:
HOLLANDA
Denizli'de bulunan jeotermal enerji santrali:
SARAYKÖY
Şov Yapma adlı Nilüfer şarkısının bestecisi:
ONNOTUNÇ
Bir gök cisminin etrafını saran gaz tabakası:
ATMOSFER
Baba Bizi __; Barış Manço'nun oynadığı film:
EVERSENE
Koltuk tamircisi:
DÖŞEMECİ
Fare ve tavşan gibi hayvanların bulunduğu sınıf:
KEMİRGEN
Bir yeme bozukluğu:
ANOREKSİ
İstemli hareketlerimizi kontrol eden küçük organ:
BEYİNCİK
Leonardo da Vinci'nin en ünlü eseri:
MONALİSA
Düşünme organımızın yavrusu:
BEYİNCİK
Koltukları tamir eden, kumaşlarını değişen kişi:
DÖŞEMECİ
Dünyamız Grup 5 Cevapları:
Anahtarı kapının arkasında unutanların kurtarıcısı:
ÇİLİNGİR
Dolmada, pilavda kullanılan bir yemiş:
KUŞÜZÜMÜ
Leblebisi ile ünlü Kütahya ilçesi:
TAVŞANLI
Çizdiği dünya haritası ile ünlü Türk denizci:
PİRİREİS
İnsan vücudunda kaşıntıya bağlı oluşan döküntü:
KURDEŞEN
Değerli taşlara verilen ad; cevahir:
MÜCEVHER
Dünyanın en büyük adası:
GRÖNLAND
Seyirciyi bilgilendirme amacıyla yapılan film türü:
BELGESEL
Emniyet müdürlüğünün bağlı olduğu bakanlık:
İÇİŞLERİ
Amaca ulaşmak için kullanılan yöntemler bütünü:
STRATEJİ
Şiir dizelerinin ilk harflerinin anlam oluşturması:
AKROSTİŞ
Her gün kovandan çıkıp yüzlerce çiçeğe uğrar:
BALARISI
Doğrudan kana karışan iç salgı:
ENDOKRİN
Mergabüt Kayak Merkezi'nin bulunduğu ilimiz:
HAKKARİ
Girişken olmayan, çekingen:
PISIRIK
Birlikte doğan kardeşler:
İKİZLER
Vücuda sıvı ilaç vermek için kullanılan gereç:
ŞIRINGA
Bir eşyayı bir yerden başka yere götürme işi:
NAKLİYE
Eskişehir'in en meşhur hamur işi:
ÇİBÖREK
Ayak yerine elle oynanan ve futbola benzeyen spor:
HENTBOL
Dünyanın uydusunun en büyük göründüğü durum:
SÜPERAY
Anna Karenina'nın yazarı:
TOLSTOY
Tırnak bakımının genel adı:
MANİKÜR
Vizontele filmi bu ilde çekilmiştir:
HAKKARİ
Özgüvensiz, çekingen; girişken olmayan:
PISIRIK
Ayın en büyük göründüğü haline verilen ad:
SÜPERAY
__ Galilei, ünlü İtalyan astronom:
GALİLEO
Vizontele filmi bu ilde geçmektedir:
HAKKARİ
Aynı gün doğabilecek en az sayıdaki kardeşler:
İKİZLER
Sarı Çizmeli __, kim olduğu belli olmayan kişi:
MEHMETAĞA
Kapıcılar Kralı filminin yönetmeni:
ZEKİÖKTEN
Kibar, nazik ve görgü sahibi erkek:
CENTİLMEN
Suyun özelliklerini inceleyen bilim:
HİDROLOJİ
Suda kabarcıklar çıkararak eriyen tablet:
EFERVESAN
Kısa boylu ve zayıf insanlar için kullanılır:
UFAKTEFEK
Güney Amerika'nın petrol ülkesi:
VENEZUELA
Bilgisayardaki zararlı yazılımları silen program:
ANTİVİRÜS
Gargamel'in sevmediği köyün en yaşlısı:
ŞİRİNBABA
Dört yılda bir gerçekleşen spor organizasyonu:
OLİMPİYAT
Çalışanların yemek yiyip dinlendiği zaman dilimi:
ÖĞLEARASI
Yüzgeçleriyle havalanabilen bir deniz canlısı:
UÇANBALIK
Santa Harabeleri'nin bulunduğu il:
GÜMÜŞHANE
Andorra'nın resmi dili:
KATALANCA
Alışveriş, ticaret:
ALIMSATIM
Dünyanın da içinde bulunduğu galaksinin adı:
SAMANYOLU
Şans eseri, rastlantı sonucu gelişen:
TESADÜF
Rus çarlarının ikametgahı olan renkli saray:
KREMLİN
Pişirilip kurutulmuş yarma ile yapılan çorba:
TARHANA
Futbolcuların maçlarda giydiği spor ayakkabı:
KRAMPON
Gitar eşliğinde pencere önünde yapılan aşk ilanı:
SERENAT
Ses, ışık ya da ısıyı aktarabilen madde:
İLETKEN
Rauf __, KKTC'nin ilk cumhurbaşkanı:
DENKTAŞ
Ergenlikte yüz bölgesinde sık görülen kabarcık:
SİVİLCE
Bir ürünün piyasada ilk tanıtımı:
LANSMAN
Güneş sistemindeki en büyük gezegen:
JÜPİTER
Eski Mısır'da ölene dek tahtta kalan hükümdar:
FİRAVUN
Kendisinden başkasını düşünmeyen, bencil:
EGOİST
Küçük para çantası:
CÜZDAN
Türkiye'de üretilen ilk seri üretim otomobil:
ANADOL
Banyoda plastik olanları giyilir:
TERLİK
__ dostu, zor zamanlarda insanın yanında olmaz:
İYİGÜN
Bir haberin doğru olmadığını beyan etme yazısı:
TEKZİP
Küp şeklinde doğranıp fırınlanmış ekmek parçası:
KRUTON
Havuzda maç şeklinde yapılan spor:
SUTOPU
1990'da Amerika'nın uzaya gönderdiği teleskop:
HUBBLE
Sırttaki temel kemik yapısı:
OMURGA
Su Altı Dünyası Grup 21 Cevapları:
Fidel Castro'nun hemşehrisi olan herhangi bir kişi:
KÜBALI
Tam katı pişirilmemiş yumurta:
ALAKOK
Şehir içi ulaşım sağlayan minibüs:
DOLMUŞ
Eşeklerin çıkardığı sese verilen isim:
ANIRMA
Çok az su isteyen dikenli bitkilerin genel adı:
KAKTÜS
Duvarlara yapılan resim:
FRESKO
Canlılarda doğuştan gelen hareket veya davranış:
İÇGÜDÜ
Temiz, duru; bulanık olmayan su:
BERRAK
Komşu komşunun __ muhtaçtır:
KÜLÜNE
Hiçbir şeyi kafasına takmayan, umursamayan:
GAMSIZ
Beyaz Show programının sunucusunun soyadı:
ÖZTÜRK
Polisler tarafından kullanılan iletişim aracı:
TELSİZ
Sıcak bölgelerde yetişen bir ağaç türü:
AKASYA
Yer altı hareketlerini inceleyen bilim dalı:
SİSMOLOJİ
Birinin memleketini öğrenmek için sorulan soru:
NERELİSİN
Birine çok ağır hakaret içeren sözler söylemek:
KÜFRETMEK
Tabak çanak satılan dükkan:
ZÜCCACİYE
Ağzı __, çok ve boş konuşan:
KALABALIK
Deniz taşıtının geri giderek dönüş yapması:
TORNİSTAN
Akdeniz Bölgesi'ne özgü toprak türü:
TERRAROSA
Hindistan'ın başkenti:
YENİDELHİ
İş yerinde hizmetli olarak çalışan kişi:
MÜSTAHDEM
Siyasi görüşün kendi içinde bölüntüsü:
FRAKSİYON
Bebek kafatasındaki henüz kemikleşmemiş kıkırdak:
BINGILDAK
Karşı takımın sahasında yapılan maç:
DEPLASMAN
İç Anadolu'da görülen iklim türü:
KARASAL
AKUT'un kurucusu dağcı, Nasuh __:
MAHRUKİ
İçeriden merdivenli, iki katlı ev:
DUBLEKS
__ Adası, Van Gölü'nde yer alır:
AKDAMAR
Bir etkinlik için belirlenen tarz ve tema:
KONSEPT
Etli kaburga dilimi:
PİRZOLA
Boğazlardan geçen gemilere yol gösteren gemi:
KILAVUZ
Emek harcama, iş yapma:
ÇALIŞMA
Hayvanlardan korkma:
ZOOFOBİ
Kaynak belirtmeden yapılan bilimsel alıntı:
İNTİHAL
Türk Dil Kurumu'na göre petrol sözcüğünün Türkçesi:
YERYAĞI
Analog olmayan, sayısal:
DİJİTAL
En büyük timsah türü:
TUZLUSU
Hukuk ve mahkemeye yardımcı doktorluk dalı:
ADLİTIP
Orta Dünya'da elflerin Mithrandir dediği büyücü:
GANDALF
Esnek ve damarsız bağ dokusu:
KIKIRDAK
Uğur Dündar'ın mesleği:
GAZETECİ
__ canavarı, Sansargillerden bir hayvan türü:
TAZMANYA
Meyve suyunu dondurarak yapılan bir pelte:
ELMASİYE
Savaşta kullanılan donanımların tümü:
TEÇHİZAT
Serengeti Ulusal Parkı'nın bulunduğu ülke:
TANZANYA
Uzun süre yağmur yağmaması durumu:
KURAKLIK
i, e, ö, ü harflerinin dilbilgisinde tanımı:
İNCEÜNLÜ
Önemsiz işler için bekletilen, kullanılmış kağıt:
MÜSVEDDE
Daha iyi duymak için kullanılan protez:
KULAKLIK
İyimserlik:
OPTİMİZM
Yayaların yürümesi için yapılmış hafif yüksek yol:
KALDIRIM
Mesleği haber yapmak olan kişi:
GAZETECİ
Yer yuvarlağındaki fiziksel olayları inceleyen dal:
JEOFİZİK
Yüksek makam sahibi yabancılara verilen ünvan:
EKSELANS
Sinir hastalıklarıyla ilgilenen tıp dalı:
NÖROLOJİ
Gözlük camını çerçeveye monte eden uzman:
OPTİSYEN
Eskiden dişçilerin diş çekmek için kullandığı alet:
KERPETEN
Simgesi Ac olan element:
AKTİNYUM
Daha önce işlediği bir suçtan ceza almış kişi:
SABIKALI
Kaynağı efsaneler olan Antik Yunan tiyatrosu:
TRAGEDYA
Suçluyu yakalama ve suç ile ilgili roman:
POLİSİYE
Tarkan filmlerinin en ünlü repliği:
ATILKURT
Üzerinde ip bulunan ayakkabı türü:
BAĞCIKLI
Yemeklerin istenilen şekilde alındığı ikram şekli:
AÇIKBÜFE
Türkiye'nin en büyük adası:
GÖKÇEADA
Okyanusta görülen mikroskobik boyuttaki canlı türü:
PLANKTON
Koyun derisinden yapılma çoban torbası:
DAĞARCIK
Su Altı Dünyası Grup 22 Cevapları:
Adobe'nin fotoğraf ve resim düzenleme programı:
PHOTOSHOP
Hile, düzenbazlık:
KATAKULLİ
Her fırsatta başkalarını gammazlayan kişi:
İSPİYONCU
Dişleri macun kullanarak temizleme yöntemi:
FIRÇALAMA
Denizde yer belirlemeye yarayan yüzer işaret:
ŞAMANDIRA
Ezel dizisinde Eyşan rolünü canlandıran aktris:
CANSUDERE
Dünyanın en ünlü casusu; 007:
JAMESBOND
Uskumru balığının en küçük hali:
KALİNARYA
Tuğrul ve Çağrı'nın dedesi olan hükümdar:
SELÇUKBEY
Üniversitede F harfinin ifade ettiği not:
BAŞARISIZ
Devlette yürütme işlerini düzenleyen kurul kararı:
NİZAMNAME
Reklamlarda kireçli olan çamaşır makinesi parçası:
REZİSTANS
__ Dövüş, şikeli veya anlaşmalı:
DANIŞIKLI
Mal ve hizmetlerin sürekli pahalanması:
ENFLASYON
Başkalarının kirlilerini parayla yıkayan kişi:
ÇAMAŞIRCI
__ fırtınası, genelde 17 Ekim'de başlayan fırtına:
KIRLANGIÇ
Adobe firmasının grafik düzenleme programı:
PHOTOSHOP
Alım satım yapan kişi, tacir:
TÜCCAR
Saç sanatçısı:
KUAFÖR
En uzun nehrin ve en büyük çölün bulunduğu kıta:
AFRİKA
İki yılda bir yapılan sanat etkinliği:
BİENAL
Herhangi bir buluşun tescil ve koruma belgesi:
PATENT
Boğaz, orta kulak ve burnu birbirine bağlayan boru:
ÖSTAKİ
Dinin buyruklarını yerine getirme:
İBADET
Aziz __, Nobel Kimya Ödülü alan Türk bilim insanı:
SANCAR
Sağlığına kavuşturma işlemi:
TEDAVİ
Yer sarsıntısı:
DEPREM
L'oreal firmasının en çok bilinen şampuanı:
ELSEVE
Bestelenmiş kahramanlık şiiri:
KANTAT
İnce bir şekilde kurutulmuş meyve ezmesi:
PESTİL
Evlendikten sonra yapılan tatil:
BALAYI
Bilgisayarda yazı yazmak için kullanılan donanım:
KLAVYE
Dört yarım kürede parçası bulunan kıta:
AFRİKA
Araçların yoğun olması ile meydana gelen olay:
TRAFİK
Ağ görünümlü televizyon üstü örtüsü:
DANTEL
Gezegen ve yıldız hareketlerini yorumlayan kişi:
ASTROLOG
Çukurova Holding'in kurduğu GSM operatörü firma:
TURKCELL
Yer kabuğunda oluşan kırıklara verilen isim:
FAYHATTI
Taş devrinin son çağı:
NEOLİTİK
Ayranıyla ünlü Balıkesir ilçesi:
SUSURLUK
Rakibin kavranıp kilitlendiği Brezilya dövüş sporu:
JİUJİTSU
Ege Bölgesi'nde bir akarsu ve ova:
MENDERES
Zar zor çalışan, eski ve dağınık araba:
KÜLÜSTÜR
Birden çok daireyi tek çatı altında toplayan yapı:
APARTMAN
Bir işi en iyi yapan kişi, usta:
FERİŞTAH
Birini, bir yerde zorla tutma:
ALIKOYMA
Gezegen ve yıldızlardan yararlanan falcı:
ASTROLOG
Osmanlı döneminde kullanılan el bombası türü:
HUMBARA
Belde taşınan ateşli silah:
TABANCA
Hawaii'ye özgü, telli çalgı:
UKULELE
Yumurtalı beyaz sos:
MAYONEZ
Trabzon'un Çaykara ilçesindeki tabiat parkı:
UZUNGÖL
Otomobilleri kıyıdan kıyıya taşıyan vapur türü:
FERİBOT
Bir işin kurulması için koyulan para:
SERMAYE
Çam ağacının meyvesi:
KOZALAK
Mesleği beste seslendirmek olan kimse:
ŞARKICI
WTA'da final oynayan ilk Türk tenisçi, İpek __:
ŞENOĞLU
Oyuncak futbolcularla oynanan masa oyunu:
LANGIRT
Rüzgar eken, __ biçer:
FIRTINA
Kuru __, hiçbir dayanağı, kanıtı olmayan suçlama:
İFTİRA
İskandinav ülkelerinde görülen dik körfez türü:
FİYORT
Keman yayı yapımında kullanılan doğal malzeme:
ATKILI
Eksik olan, tam olmayan:
NOKSAN
Borca teminat gösterilen taşınmaz mal:
İPOTEK
Vücudun belirli bir şeye aşırı duyarlık göstermesi:
ALERJİ
Büyük Okyanus'a özgü büyük ve şiddetli fırtına:
TAYFUN
Bir şeyi bileşenlerine ayırıp çözümleme:
ANALİZ
Mersin'e yapılan nükleer santral:
AKKUYU
Şehirlerarası otobüslerin yolcu alıp bıraktığı yer:
OTOGAR
Kısa kadın hırkası; Ravel'in ünlü bestesi:
BOLERO
Yağlı ve tuzlu, hamsi ya da sardalya ezmesi:
ANÇÜEZ
Genelde hamsiyle yapılan tuzlu ve yağlı balık ezme:
ANÇÜEZ
Su Altı Dünyası Grup 23 Cevapları:
Ses şiddeti birimi:
DESİBEL
Futbolcu manga kahramanı:
TSUBASA
Boğa güreşi ile özdeş ülke:
İSPANYA
Çevre bilimi:
EKOLOJİ
Bazı böceklerin yumurtadan çıktıktan sonraki hali:
KURTÇUK
Leyla İle Mecnun'un çekildiği İstanbul ilçesi:
SARIYER
Fırın yemeklerine konulan un, süt, tereyağı sosu:
BEŞAMEL
Başkasının söylediklerini tekrarlama hastalığı:
EKOLALİ
Otel olarak kullanılan, Beşiktaş'taki tarihi saray:
ÇIRAĞAN
90'larda popüler olan bir pembe dizi, Yalan __:
RÜZGARI
Kuzey Rusya'nın soğuk hava dalgasıyla ünlü bölgesi:
SİBİRYA
At ayakkabıcısı:
NALBANT
Kendi türünde başyapıt olan sanat çalışması:
ŞAHESER
Orhan Pamuk romanı, Benim Adım __:
KIRMIZI
Yazı makinesi:
DAKTİLO
__ kararınca; Az da olsa, elinden geldiğince:
KARINCA
Savaşta ele geçirilen değerli eşyalar:
GANİMET
Çikolatayı ateşe maruz bırakmadan eritme tekniği:
BENMARİ
Bir hükümdardan sonra yerine geçecek olan kişi:
VELİAHT
Diğer adı dalgıç olan meslek:
BALIKADAM
İnkaların son imparatoru:
ATAHUALPA
Bela __ demez:
GELİYORUM
Elektrik kesintisinde devreye giren üreteç:
JENERATÖR
Birçok kilidi açabilen bir anahtar türü:
MAYMUNCUK
Anadolu'da yaşayan vahşi bir kedi türü:
KARAKULAK
Üzerinde trenlerin hareket ettiği metal hat:
DEMİRYOLU
Osmanlı Devleti'nde devlet tarihçisi:
VAKANÜVİS
Belli bir konuyla ilgili düzenlenen seminer:
SEMPOZYUM
Laboratuvarda kullanılan cam kap:
BEHERGLAS
Doktor Jivago'yu canlandıran Lübnan asıllı aktör:
ÖMERŞERİF
Turunçgillerin diğer adı:
NARENCİYE
Senli benli olma durumu:
SAMİMİYET
Kulak altı bezlerinin iltihaplandığı hastalık:
KABAKULAK
Komik ve abartılı çizim:
KARİKATÜR
Bir elma çeşidine adını veren il:
AMASYA
Zarfın içine konulup gönderilen haberleşme yazısı:
MEKTUP
1'den 9'a kadar rakamların yazıldığı zeka oyunu:
SUDOKU
Açı ölçmeye yarayan alet:
İLETKİ
Faturasız telefon hattına para ile yüklenen şey:
KONTÖR
Cennet Mahallesi'nde Ferhat'ı oynayan şarkıcı:
ALİŞAN
Karyolasında eşya saklama bölümü olan yatak türü:
BAZALI
__ iştahlı, bir şeye olan hevesi çabuk geçen:
MAYMUN
Ankara'nın eski isimlerinden biri:
ENGÜRÜ
Herhangi bir iş için yapılan harcama, gider:
MASRAF
Yeniçeri ordusunda silah yapan askeri sınıf:
CEBECİ
Keçiboynuzu:
HARNUP
Arıza yapan aracı taşımak için kullanılan taşıt:
ÇEKİCİ
Haddini bilmeyen, ölçüsüz hareketler yapan:
DENSİZ
Sopa ve topla oynanan İngiltere kökenli oyun:
KRİKET
Bir işyerinin sahibi olan kimse, işveren:
PATRON
Bir konuşma içinde anlatılan kısa fıkramsı hikaye:
ANEKDOT
Yer sarsıntısı, deprem:
ZELZELE
Karaciğer dostu bir bahar sebzesi:
ENGİNAR
Yönetme hakkını elinde bulunduran; iktidar:
OTORİTE
Çok ve gereksiz konuşan kişi; geveze:
LAFAZAN
ZEVZEK
Ağlarken, yanaklara doğru süzülen su:
GÖZYAŞI
Bir yerden hiç beklemeden geçme:
TRANSİT
Kanunen insanların arasında ayrım olmaması:
EŞİTLİK
Klarnetin halk dilindeki adı:
GIRNATA
Temel Reis'in sevgilisi:
SAFİNAZ
Üzüm __ güzün belli olur:
HIRSIZI
Birine iyi bir şeyi öğütleme:
TAVSİYE
İki otomobilin hızlı bir şekilde birbirine vurması:
ÇARPIŞMA
Tebdili mekanda __ vardır:
FERAHLIK
Sakin, durgun deniz:
SÜTLİMAN
Tıbbi görüntüleme uzmanı:
RADYOLOG
Uzun bir kumsala sahip Düzce ilçesi:
AKÇAKOCA
Bir enstrümanı öne çıkaran orkestra bestesi:
KONÇERTO
Vücutta ağrı kesici etkisi olan mutluluk hormonu:
ENDORFİN
Çok çeşidi olan şekerli küçük çörek:
KURABİYE
Selvi Boylum Al Yazmalım öyküsünü yazdı, Cengiz __:
AYTMATOV
Kolye ucuna takılan ve içinde resim olan takı:
MADALYON
Tırmanış yapılan doğa sporu:
DAĞCILIK
En düşük subay rütbesi:
ASTEĞMEN
Memurlara, yolda harcamaları için verilen ücret:
HARCIRAH
__ soğuğu, kışın son günlerinde görülen soğuk hava:
KOCAKARI
Sakin, durağan deniz:
SÜTLİMAN
Çekmeceli dolap:
ŞİFONYER
__ Kuşu, konuşabilen küçük evcil kuş:
MUHABBET
Su Altı Dünyası Grup 24 Cevapları:
Menüsünde et bulunmayan hayvan türü:
OTOBUR
Yolda araçların hızını düşürmeye yarayan yükselti:
TÜMSEK
Müzikli ve hafif konulu sahne eseri:
OPERET
Damıtma yapıldıktan sonra kalan çok sulu lapa:
ŞLEMPE
Cemal __, İkinci Yeni şairi:
SÜREYA
Mankenlerin yürüdüğü yüksek yer:
PODYUM
Odunu sert ve siyah olan ağaç türü:
ABANOZ
Leğen kemiğinin iç kısmı:
PELVİS
Yeni bir kurum hizmete başlarken yapılan tören:
AÇILIŞ
Soğuk havada boynun etrafına sarılan giysi:
KAŞKOL
Ot yiyerek beslenen:
OTOBUR
Araba markası olan Fiat'ın ülkesi:
İTALYA
Burada Laf Çok adlı programı sunan kişi:
MESUTYAR
Yola çıkan birini yolcu etme:
UĞURLAMA
Karın ile göğüs boşluğu arasındaki kas:
DİYAFRAM
Hindistan'ın güneyinde yer alan bir ada ülkesi:
SRİLANKA
Dolunayda şekil değiştirdiğine inanılan yaratık:
KURTADAM
Çocuk tuvaleti:
LAZIMLIK
Mutfağın en kıdemlisi:
AŞÇIBAŞI
__ Yüzyıl, Kanuni dönemini anlatan dizi:
MUHTEŞEM
Türkiye'de yetiştirilip tescillenen kivi türü:
İLKALTIN
Hipopotam olarak da bilinen hayvan:
SUAYGIRI
Kara ve demiryolunun keşiştiği kavşak geçit:
HEMZEMİN
Eskiden bisiklet için kullanılan kelime:
VELESPİT
Ukrayna'dan geçen en büyük nehir:
DİNYEPER
Deri üzerinde beyaz lekelerin olduğu cilt problemi:
VİTİLİGO
Kısmen ya da tamamen otele çevrilmiş ev:
PANSİYON
__ Yüzyıl, Halit Ergenç'in padişahı oynadığı dizi:
MUHTEŞEM
Paltodan daha ince olan uzun üst giysisi:
PARDÖSÜ
PARDESÜ
Afrika, hercai gibi türleri olan çiçek:
MENEKŞE
Buluttan nem kapan kişi:
ALINGAN
Kuzuların Sessizliği filminin türü:
GERİLİM
__ Bir Ankara Polisiyesi:
BEHZATÇ
Silah atışı yapılan alan:
POLİGON
İstenmeyen bir durumu anlayışla karşılama:
HOŞGÖRÜ
Radyo ve telsizlerde yayına karışan yabancı ses:
PARAZİT
İlk dokuma fabrikasının açıldığı Aydın ilçesi:
NAZİLLİ
Orhun yazıtlarında kullanılan alfabe:
GÖKTÜRK
Fikrimin İnce Gülü kitabının yazarı, Adalet __:
AĞAOĞLU
Tiyatroda sırası gelen oyuncuyu uyaran görevli:
KONDÜİT
İçeriği asetil salisilik asit olan ünlü ilaç:
ASPİRİN
ASPIRIN
Yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelikler bütünü:
MEVZUAT
Türkiye'nin ikinci en büyük ve en sığ gölü:
TUZGÖLÜ
Dönemsel ve genelde yazın çalışan işçi:
MEVSİMLİK
GORA filmindeki duygusal robotu canlandıran aktör:
OZANGÜVEN
Gerçek dünyadan uzaklaşmaya neden olan hastalık:
ŞİZOFRENİ
Farklı konularda yazılardan oluşan Montaigne eseri:
DENEMELER
Güney Kutbuyla ilgili olan:
ANTARKTİK
Kuyruk tüyleriyle ünlü, gösterişli bir hayvan:
TAVUSKUŞU
Bir sistemin uzaktan kablosuz olarak izlenmesi:
TELEMETRİ
Düşünmeden, baştan savma yapılan iş:
SALLAPATİ
Yemeklere sıkça konan siyah, kuru baharat:
KARABİBER
Uçakların dengesini bozan ani hava değişimi:
TÜRBÜLANS
Fütüristik bir hayatı anlatan çizgi dizi:
JETGİLLER
Ekmeğini yalnız yiyen, __ kendi kaldırır:
SOFRASINI
Kavuniçi benzeri bir renk:
YAVRUAĞZI
Yatak yorgan gibi eşyaların konulduğu yüklük:
MUSANDIRA
Montaigne'nin öykülerini topladığı kitabı:
DENEMELER
Uçak seyahatinde ani ve değişken hava akımı:
TÜRBÜLANS
Yarı kadın yarı balık olan mitolojik yaratık:
DENİZKIZI
Negatif yüklü atom parçacığı:
ELEKTRON
Ameliyat ile yapılan doğum işlemi:
SEZARYEN
__ anlar, bunu ancak sezgisi güçlü biri kavrar:
ARİFOLAN
Evlilik programı sunmakla ünlüdür:
ESRAEROL
Yazın pek çok evde yetiştirilen çiçek:
SARDUNYA
Dünyada en çok Urfa Birecik'te yaşayan kuş türü:
KELAYNAK
Yabancıların Türkçe sohbet ettiği TV programı:
ELİNOĞLU
Askeriyede haberleşmeden sorumlu sınıf:
MUHABERE
Cengiz Aytmatov romanı, Selvi Boylum Al __:
YAZMALIM
Herhangi bir kuruma ya da kişiye başvurma:
MÜRACAAT
Hazar Denizi ile Karadeniz arasındaki bölge:
KAFKASYA
Para tahsili yapma yetkisi:
AHZÜKABZ
Müzikte solisti arka planda destekleyen şarkıcı:
VOKALİST
Osmanlı ile Safevi devleti arasında geçen savaş:
ÇALDIRAN
Dik bir şekilde ayaküstü denize atlama:
ÇİVİLEME
Bergama çevresinde kurulmuş olan antik şehir:
PERGAMON
Yaşlıların ücret karşılığı kaldıkları bakım kurumu:
HUZUREVİ
Kağıt oyunlarının genel adı:
İSKAMBİL
Dünyaca ünlü rekorlar kitabı:
GUİNNESS
GUINNESS
Sadece karbondan oluşan tek değerli taş türü:
PIRLANTA
Güneşte veya iste kurutulmuş çemenli et:
PASTIRMA
Su Altı Dünyası Grup 25 Cevapları:
Dünyanın ilk kadın savaş pilotu, __ Gökçen:
SABİHA
Denizcilikte hazır, tetikte:
ALESTA
Akarsuyun yarmasıyla oluşan dik yamaçlı vadi:
KANYON
İnsan başlı, aslan vücutlu antik Mısır heykeli:
SFENKS
Romanya'nın başkenti:
BÜKREŞ
Eski Türk mitolojisinde yer alan kanatlı at:
TULPAR
Karşılıklı atılan oyuncak disk:
FRİZBİ
Genelde ramazan ayında yapılan sütlü bir tatlı:
GÜLLAÇ
Ateşölçer:
DERECE
Dalları diş temizlemede kullanılan ağaç:
MİSVAK
Dişi at:
KISRAK
Devlet kurumlarında çalışan hizmetli, müstahdem:
HADEME
Gömlek üzerine giyilen kolsuz yelek:
CEPKEN
Sigara söndürülen ve bırakılan kap:
KÜLLÜK
Bir sıcaklık ölçüsü:
DERECE
Kadının evlenmeden önceki soyadı:
KIZLIK
Termometre için kullanılan bir diğer ad:
DERECE
Bir şeyi sezmek:
HİSSETMEK
Alçakgönüllü ev tanımlaması:
FAKİRHANE
Ludwig Van __, ünlü Alman besteci:
BEETHOVEN
Defter, kalem gibi malzemelerin satıldığı dükkan:
KIRTASİYE
Georges Claude'nin icat ettiği aydınlatma aracı:
NEONLAMBA
Gösterilerde hareket ve figürleri düzenleyen kişi:
KOREOGRAF
Sokakta para atılarak kullanılan telefon:
ANKESÖRLÜ
Fındık, fıstık gibi çerezlerin genel adı:
KURUYEMİŞ
İzmir'in Selçuk ilçesindeki tabiat parkı:
MERYEMANA
Simba karakterinin olduğu çizgi film:
ASLANKRAL
Yiyecek ve içeceklerin saklandığı yer:
BUZDOLABI
Plantae sınıfındaki tüm canlıları kapsayan alem:
BİTKİLER
Kırım Kongo __ Ateşi:
KANAMALI
Mantık ve akıl kurallarına dayanan:
RASYONEL
Türkçeye "Yıldızlara Ulaşmak" olarak çevrilen dizi:
ALCANZAR
En büyük kemirgen türü:
KAPİBARA
__ Hayreddin Paşa, ünlü Osmanlı amirali:
BARBAROS
Yapay bir ortamda balıkların beslendiği cam kap:
AKVARYUM
Bir Kemalettin Tuğcu eserine dayanan yerli dizi:
ÜVEYBABA
Başkenti Tegucigalpa olan Orta Amerika ülkesi:
HONDURAS
Tulum peyniri ile ünlü Doğu Anadolu şehri:
ERZİNCAN
Sabahları söylenen selamlaşma sözü:
GÜNAYDIN
Demir ve nikeli kendine çeker:
MIKNATIS
Silahlarda merminin hareketini inceleyen bilim:
BALİSTİK
Meyve ve sebzelerin satışında aracılık eden kişi:
KABZIMAL
Fotosentez ile kendi besinini üreten canlılar:
BİTKİLER
Kağıt üzerindeki görseli bilgisayara aktaran araç:
TARAYICI
Şehirlerdeki en küçük idari birim:
MAHALLE
Acıklı olayların anlatıldığı tiyatro türü:
TRAJEDİ
Avrupa Yakası'nda İffet'i canlandıran aktris:
HÜMEYRA
Çok hızlı ve büyük çaplı tropik rüzgar:
KASIRGA
Laf __, birisi tarafından azarlanmak:
İŞİTMEK
Film ve dizilerde arkada kalabalık yapar:
FİGÜRAN
Şüphe, kararsızlık:
İKİRCİK
Kuşların yavru çıkartmak için geçirdikleri süre:
KULUÇKA
Şemsiyeye benzeyen, yüksek ve tropik bir ağaç:
PALMİYE
Savaşan iki kuvvet arasında yapılan barış:
ATEŞKES
Assos ile Ayvalık arasındaki körfez:
EDREMİT
Koltuk altına alınarak çalınan bir enstrüman:
DARBUKA
İlk Türk kadın tiyatro sanatçısı:
AFİFEJALE
Dwayne Johnson'un Mathayus olduğu fantastik film:
AKREPKRAL
Uzay Yolu dizisinden sonra ortaya çıkan dil:
KLİNGONCA
Münazara yöneticisi:
MODERATÖR
Dünya üzerinde suların oluşturduğu tabaka:
HİDROSFER
Dolmuşla yapılan en kısa yolculuk:
İNDİBİNDİ
Antik Mısır'daki ölüleri sarıp sarmalama tekniği:
MUMYALAMA
İltifat, güzel ve hoş söz:
KOMPLİMAN
Çıktı almak anlamında kullanılan bir fiil:
YAZDIRMAK
Ortalamanın üstünde puanla geçilen not sistemi:
ÇANEĞRİSİ
__ ve Deniz, Ernest Hemingway'in bir öyküsü:
YAŞLIADAM
Antik Mısır'da ölülere uygulanan bir teknik:
MUMYALAMA
İcatlar Grup 56 Cevapları:
Yiyeceklerin taze kalmasını sağlayan beyaz eşya:
BUZDOLABI
Tren vagonlarını çekmede kullanılan makine:
LOKOMOTİF
Mıknatıs mekanizması ile yanan çakmak türü:
MANYETOLU
Taht Oyunları'nda Khaleesi'nin kocası olan kral:
KHALDROGO
Hasretinden Prangalar Eskittim şiirini yazmıştır:
AHMEDARİF
Fanatee tarafından geliştirilen bir kelime oyunu:
CODYCROSS
Kamu kurumlarını halkın yararına denetleyen kişi:
OMBUDSMAN
Işığın yarattığı tepkimeyi inceleyen bilim dalı:
FOTOKİMYA
Maraş'ta kurtuluş mücadelesini başlatan kahraman:
SÜTÇÜİMAM
Nicole Kidman'ın oynadığı 2001 yapımı korku filmi:
DİĞERLERİ
Güney Amerika kıtasının en büyük gölü:
MARACAİBO
Kurtuluş mücadelesini Maraş'ta başlatan kahraman:
SÜTÇÜİMAM
Hindu'ların ölülerini yakıp bıraktıkları kutsal su:
GANJNEHRİ
Hastaneye yatmadan yapılan tedavi türü:
AYAKTA
Doğal, beklenen şekilde, olağan:
NORMAL
Homeros'un Truva savaşını anlattığı şiir:
İLYADA
Yabancı, başka bir ülkenin vatandaşı:
ECNEBİ
Derin dondurucu:
BUZLUK
DİPFRİZ
Şimdi __ olduk, sınıfları doldurduk!:
OKULLU
Hukukta, öncelik ya da imtiyaz hakkı:
RÜÇHAN
Sevinçli olma durumu, mutluluk:
SAADET
Bulutlardan su damlaları düşmesi:
YAĞMUR
Radyasyon:
IŞINIM
Halatların çok sürtünecek yerlerine yapılan sargı:
FAÇUNA
Su katılınca ayran olan süt ürünü:
YOĞURT
Buzdolabının dondurucu görevi gören bölmesi:
BUZLUK
Telefonda para kalmayınca yapılan bir arama türü:
ÖDEMELİ
Bir kelimeyi gerçek anlamı dışında kullanmak:
METAFOR
Düğünlerde davulcuya eşlik eden çalgıcı:
ZURNACI
Farklı sanat türlerinden oluşan sahne gösterisi:
VARYETE
Kerata:
ÇEKECEK
Adrenalin salgılatan spor dalları:
EKSTREM
Eyvah Eyvah film serisinin çekildiği kasaba:
GEYİKLİ
Askerliğin tamamlandığını gösterir belge:
TEZKERE
Şeker yerine kullanılan tatlandırıcı madde:
SAKARİN
Gürcistan'da bulunan, dünyanın en derin mağarası:
KRUBERA
__ Butto, Pakistan'ın ilk kadın başbakanı:
BENAZİR
Bayezid'in Yıldırım lakabını aldığı savaş:
NİĞBOLU
Motorlu taşıtların durdukları yerde çalışması:
RÖLANTİ
Mısır'daki turistik sahil şehri:
HURGADA
Ton balığı:
ORKİNOS
Taşınabilir bilgisayar, laptop:
DİZÜSTÜ
Kontörü bitenler atarlar:
ÖDEMELİ
Vücudun denge sistemi kaynaklı baş dönmesi:
VERTİGO
Cadıların kullandığı ulaşım aracı:
SÜPÜRGE
Varlık ve yükümlülük denge tablosu:
BİLANÇO
Bir kış çorbası:
TARHANA
Dünyada 2000 metreden derin iki mağaradan biridir:
KRUBERA
Can __ gelir:
BOĞAZDAN
Emily Bronte'nin tepelerinin sesi:
UĞULTULU
Uykuda gürültülü nefes alıp vermek:
HORLAMAK
Kemal Sunal'ın futbolcuyu canlandırdığı film:
GOLKRALI
Fethiye'nin ünlü sahili:
ÖLÜDENİZ
Kas ve kemik sistemlerini inceleyen tıp dalı:
ORTOPEDİ
Kumu ya da toprağı hafifçe kazmak:
EŞELEMEK
Kıyafeti eskimiş, yırtılmış, perişan halde olan:
PEJMÜRDE
David Boggs'un icat ettiği yerel ağ teknolojisi:
ETHERNET
Savaşın karşılıklı olarak durdurulması kararı:
MÜTAREKE
Satın alınan içeceğin şişesi için verilen teminat:
DEPOZİTO
Otellerde eğlenceden sorumlu kişi:
ANİMATÖR
Gümüş ya da daha değersiz takılar satan dükkan:
BİJUTERİ
Eski el yazması kitaplardaki küçük boyutlu resim:
MİNYATÜR
Parkta otururken tüketilen kuruyemiş:
ÇEKİRDEK
Uyku sırasında rahatsız edici sesler çıkarmak:
HORLAMAK
1 Kasım 1922'de kaldırılan hükümdarlık düzeni:
SALTANAT
Mızıka olarak da bilinen küçük üflemeli çalgı:
ARMONİKA
Hayat Ağacı dizisindeki Sam'in soyadı:
WHİTMORE
Osmanlılar'da bir tür resim sanatı:
MİNYATÜR
At yarışları için yapılan bahis bileti:
GANYAN
Fiyatın toptan belirlendiği usul:
GÖTÜRÜ
Yüzbaşının Kızı adlı eseri yazan Rus yazar:
PUŞKİN
Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı şehir:
SAMSUN
Kendir olarak da bilinen tohum:
ÇEDENE
Osmanlı hükümdarlarına verilen bir unvan:
HÜNKAR
SULTAN
İran'da konuşulan dil:
FARSÇA
Köftesi ve mobilyacıları ile ünlü Bursa ilçesi:
İNEGÖL
Matematikle ilgili olan, matematiksel:
RİYAZİ
Tiyatroda oyuna göre seçilen kıyafetlerin tümü:
KOSTÜM
Renk pigmenti yokluğu nedeniyle beyaz tenli kişi:
ALBİNO
Polonya'nın en uzun nehri:
VİSTÜL
Terzilikte ölçü alma şeridi:
MEZURA
Bataryaların hammaddesi olan element:
KOBALT
Eğriliği ya da girintisi olmayan:
DÜZGÜN
Akraba kelimesinin anagramı:
BARAKA
Yatak __, karyola süsü:
ÖRTÜSÜ
Elektrik tesisatının kurulumunu yapan kişi:
MONTÖR
Angola'nın para birimi:
KVANZA
KWANZA
Kırmızı Değirmen'in başrol oyuncusu, __ Kidman:
NİCOLE
İcatlar Grup 60 Cevapları:
Zırhlı araçları etkisiz hale getiren bir silah:
TANKSAVAR
Laboratuvarın demirbaşı:
MİKROSKOP
Bankalar arası işlemlerin yapıldığı piyasa:
İNTERBANK
1976 yapımı Ertem Eğilmez filmi, Süt __:
KARDEŞLER
Alexander Fleming tarafından bulunan ilaç:
PENİSİLİN
Halk oylamasına dayalı siyasi sistem:
DEMOKRASİ
Zeugma Mozaik Müzesi'nin bulunduğu il:
GAZİANTEP
Genelde meyve ve çiçekleri resmeden sanat türü:
NATÜRMORT
Polisle çok yakın çalışan doktor:
ADLİTABİP
Bunu yapana "Çok yaşa" denir:
HAPŞIRMAK
Baklava deyince akla gelen kent:
GAZİANTEP
Ağız ve burundan gürültülü ve ani soluk boşaltmak:
HAPŞIRMAK
Yönleri gösteren manyetik araç:
PUSULA
Kanıt dizisinin Adli Tıp profesörü, Sevil __:
ATASOY
Dakikanın altmışta biri:
SANİYE
Pizza ve makarna ülkesi:
İTALYA
Hırdavat malzemesi satan kişi:
NALBUR
Refik Halid Karay'ın üç ciltlik romanı:
NİLGÜN
Eskiden esnafın hesap tutmakta kullandığı değnek:
ÇETELE
Köpekler mutlu olduklarında sallar:
KUYRUK
Kil oranı yüksek, çamur toprak:
BALÇIK
Gökhan ve Hakan Özoğuz'un rock müzik grubu:
ATHENA
Eski Türk filmlerinde kadınların oynadığı oyun:
KONKEN
Timuçin Esen'in başrolde oynadığı 2018 yapımı film:
MÜSLÜM
Herhangi bir şeyden 12 tanesinin oluşturduğu grup:
DÜZİNE
Sıvı maddeleri taşıyan ticari gemi:
TANKER
Kuzey ve güneyi gösteren manyetik cihaz:
PUSULA
Play Station ve Xbox buna örnektir:
KONSOL
__ Çelebi, Seyahatname'nin yazarı gezgin:
EVLİYA
__ olmak; Gereksiz yere fazla samimi olmak:
YÜZGÖZ
Dükkanları korumak için kullanılan metal kapak:
KEPENK
Elin, kabzadan kılıca kaymasını önleyen çıkıntı:
BARÇAK
Yazıyı tanıtan ve genelde tek cümle olan ilk kısım:
BAŞLIK
Maddi veya manevi zarara karşılık ödenen bedel:
TAZMİNAT
Suyla temizlenmek, banyo yapmak:
YIKANMAK
Eskiden olan bir şeyin akla gelmesi, hatırlama:
ANIMSAMA
Oturmak için kullanılan bir eşya:
SANDALYE
2010 yapımı Seren Yüce filmi:
ÇOĞUNLUK
Genetik olarak gerçekleşen kalıcı değişim:
MUTASYON
Tomruklardan kalas kesen ve düzelten iş yeri:
BIÇKIEVİ
Az sonra:
BİRAZDAN
Küçük Deniz Kızı heykeline ev sahipliği yapan kent:
KOPENHAG
Dünyanın en yüksek rakımlı gölü:
TİTİKAKA
Savaş becerileri yüksek olan, yetenekli asker:
CENGAVER
Dev su şişesi:
DAMACANA
Türkiye'nin milli marşı:
İSTİKLAL
Çeşitli oyun ve eğlence araçlarının olduğu alan:
LUNAPARK
Yara temizliği ve bakımı:
PANSUMAN
Topçu da denen sporcu:
FUTBOLCU
Başkaları üzerinde zorla hakimiyet kurmak:
ZORBALIK
Hayao __, ünlü Japon animasyon yönetmeni:
MİYAZAKİ
Doktorun, hastanın şikayetlerine baktığı işlem:
MUAYENE
Mitolojideki kanatlı at:
PEGASUS
Eğri büğrü, yan yan yürüme şekli:
YAMPİRİ
Öğrenci evi yemeği:
MAKARNA
Yabancı filmin altından geçen çeviri cümlesi:
ALTYAZI
Numaralandırılan uzun klasik müzik yapıtı:
SENFONİ
Sarı renkte, küçük bir ötücü kuş:
KANARYA
Avrupa'nın en eski üniversitesi:
BOLOGNA
Orhan Kemal romanı:
MURTAZA
Başkenti Riga olan Baltık ülkesi:
LETONYA
İnsanların hasta olup olmadığını anlama işlemi:
MUAYENE
Yunan mitolojisinde yer alan kanatlı at:
PEGASUS
Denizaltılardan fırlatılan roket türü:
TORPİDO
__ Sınıfı, seri filmi de yapılan Rifat Ilgaz eseri:
HABABAM
Evlerde, kafeste beslenebilen küçük bir kuş türü:
KANARYA
Dünyanın en eski üniversitesi:
BOLOGNA
Can __; Nefret edilen kişi, hasım:
DÜŞMANI
Üniversitelerin en tepe yöneticisi:
REKTÖR
Küçük Kardeşim filmindeki farenin adı:
STUART
Hazır satılan küçük tanecikli kahve türü:
GRANÜL
Arabaları çalıştırmaya yarayan düzenek:
KONTAK
Beşparmak Dağları'nın antik dönemdeki adı:
LATMOS
Lastik ağacından elde edilen dayanıklı esnek madde:
KAUÇUK
Türk müziğinde kullanılan, ud benzeri telli çalgı:
CÜMBÜŞ
Bir olayın üzerini örtmek, gizlemek:
ÖRTBAS
Ev içinde ateş yakıp ısınmayı sağlayan ocak:
ŞÖMİNE
Alt kısmında daralıp etek gibi açılan üst giysisi:
PEPLUM
İş yapmak için kullanılan uzun ve geniş masa:
TEZGAH
Hukuki işlerin yürütüldüğü resmi yapı:
ADLİYE
Kolun ortasında bulunan eklem:
DİRSEK
Osmanlı ordusundaki atlı asker sınıfı:
SİPAHİ
Yardım istemek için atılan çığlık:
FERYAT
Bir banka hesabından diğerine yapılan transfer:
HAVALE
Bir olay karşısında gururlu ve dik duran kişi:
MAĞRUR
__ ağrıtmak; Sorun çıkarmak, sıkıntı yaratmak:
BAŞINI
Mersin'in Mut ilçesinde yer alan tarihi manastır:
ALAHAN
Uzun ve tüylü kuyruklu kemirgen:
SİNCAP
Fasulye gibi şeyler yedikten sonra gaz çıkarma:
OSURMA
Baskette durmadan sıçrayarak yapılan atış:
CEMŞAT
Hapishane olarak kullanılan Marmara adası:
İMRALI
__ fobi, yeni insanlarla iletişim kurmaktan korkma:
SOSYAL
İrmik ve yoğurtla yapılan Türk tatlısı:
REVANİ
Mevsimler Grup 61 Cevapları:
Midenin içindekilerin ağız yoluyla dışarı atılması:
İSTİFRA
Havuz içerisinde, suyu yukarı püskürten araç:
FISKİYE
Bastonlu kaykay:
SCOOTER
Fas, Tunus veya Cezayirli kişilere verilen isim:
MAĞRİBİ
Doğruluğu herkesçe görülebilen düşünce:
AKSİYOM
Bir şeyi veya kişiyi korumayı meslek edinen kimse:
MUHAFIZ
Bozuk bir şeyi tamir etmek:
ONARMAK
Köpek bağırması, köpek gibi ses çıkarma:
HAVLAMA
Beklenenden çok daha büyük, çok iri:
MUAZZAM
Kurtlar Vadisi'nin orijinal müziğinin adı:
CENDERE
Topuyla meşhur egzersiz disiplini:
PİLATES
Bilgisayar programı yazma:
KODLAMA
Dar boğazlı, kırmızı kilden yapılma su testisi:
DAVGANA
Karakolda zanlıların tutulduğu yer:
NEZARET
Kurucusunun adı Gianni olan İtalyan modaevi:
VERSACE
Brad Pitt'in çingene boksör rolünde olduğu film:
KAPIŞMA
Kurucusu Miami'de öldürülen İtalyan modaevi:
VERSACE
Birine zarar vermek için yürütülen gizli plan:
KOMPLO
İlave etme:
EKLEME
Çocuk dilinde tren:
ÇUFÇUF
ÇUHÇUH
ABD'nin Rusya'dan para ile satın aldığı eyalet:
ALASKA
Bir eşyayı para karşılığında başkasına vermek:
SATMAK
Yerleşim yerleri arasında gidiş geliş:
ULAŞIM
Sacda pişirilen, içinde fıstık olan hamur tatlısı:
KATMER
Akıl hastalıklarının genel adı:
PSİKOZ
Hamamda erkekleri keseleyen görevli:
TELLAK
Klasik müzikte anlatım gücü yüksek, lirik bir ezgi:
ARİOSO
Ana yemek öncesi alınan içecek veya yiyecek:
APERİTİF
Büyük çaplı birkaç satıcının elinde olan piyasa:
OLİGOPOL
Bir işte muvaffak olmak:
BAŞARMAK
Angelina Jolie'nin Evelyn'i canlandırdığı film:
AJANSALT
Genelde baş bölgesindeki sinirlerde oluşan ağrı:
NEVRALJİ
Körüklü ve klavyeli bir çalgı:
AKORDEON
Sultan Alparslan'ın oğlu olan Selçuklu hükümdarı:
MELİKŞAH
Anot ya da katot olarak adlandırılan iletken levha:
ELEKTROT
"Sevgiler" yerine hürmeten söylenir:
SAYGILAR
Memleketi Lefkoşa ya da Girne olan kişi:
KIBRISLI
İşlenmiş timsah derisi, timsah:
KROKODİL
Mutabakata varmak, fikir birliği içinde olmak:
ANLAŞMAK
Filoya klavuzluk eden savaş gemisi:
KRUVAZÖR
Çok düşük fiyatlı ürün için kullanılan deyim:
SUDANUCUZ
Kumaş kenarlarını diken makine operatörü:
OVERLOKÇU
Delirme korkusu:
MANYOFOBİ
Kasımpatı:
KRİZANTEM
Otoyolda azami sürat:
HIZSINIRI
Vücuda merhem ya da krem sürüp ovma işlemi:
FRİKSİYON
Kolay kolay yüzü gülmeyen, asık suratla gezen kişi:
SOMURTKAN
Çeyrek pahalı gelince düğünde bu takılır:
GRAMALTIN
Karoten yönünden zengin bir kök sebze; havuç:
YEREGEÇEN
Devam ettirmek:
SÜRDÜRMEK
Profesörlükten önceki akademik unvan:
DOÇENTLİK
İspanya'nın ikinci büyük kenti:
BARSELONA
Sermaye koyup ticarete giren kişi:
GİRİŞİMCİ
İnsanlarla kaynaşmaktan hoşlanmayan:
ASOSYAL
Masallarda iyiliğin galip geldiği soyut olgu:
KÖTÜLÜK
Kartal başlı, gövdesi aslan olan mitolojik yaratık:
GRİFFON
Açık mor:
EFLATUN
Dava sürecinde özgürlüğünden alıkonan zanlı:
TUTUKLU
Bir kapıyı ya da pencereyi çok az açma:
ARALAMA
İktidarla aynı görüşte olmayan:
MUHALİF
Kısa sürede çok fazla basım yapan baskı makinesi:
ROTATİF
James Bond'un mesleği:
AJANLIK
__ istersen tembele iş buyur:
NASİHAT
Canını yakmak:
ACITMAK
James Bond'un mesleği; ajanlık:
AJANLIK
Mevsimler Grup 62 Cevapları:
Rakibin kavranıp kilitlendiği Brezilya dövüş sporu:
JİUJİTSU
Masum olduğu kanıtlanmak, suçsuz bulunmak:
AKLANMAK
Atatürk'ün son dönemlerinde kullandığı yat:
SAVARONA
__ bağırmak, gücü yettiğince haykırmak:
AVAZAVAZ
Christopher Reeve'i üne kavuşturan film serisi:
SUPERMAN
Bulaşıcı hastalıklarla ilgilenen hastane bölümü:
İNTANİYE
Yağmur veya soğuğa karşı takılan bir başlık türü:
KUKULETA
Birşeyin miktarını düşürmek:
AZALTMAK
Patlayan top mermisinden etrafa saçılan parça:
ŞARAPNEL
Atları soğuktan koruyan keçeden üstlük:
YAPINCAK
Kesinlik ifade eden oran; mutlak:
YÜZDEYÜZ
Samurayların kullandığı silahsız dövüş sanatı:
JİUJİTSU
Matematikteki 4 işlemin ilk öğrenileni:
TOPLAMA
Birleşik Krallık'ın veliaht prensi:
CHARLES
Eti yumuşatmak için hazırlanan sos:
TERBİYE
Bir araya gelmiş topluluk; dernek:
CEMİYET
Japonya, Danimarka ve Hollanda'nın yönetim biçimi:
KRALLIK
Tencere kulplarının yapıldığı ısı geçirmez malzeme:
BAKALİT
Baharda açan, falı bakılan bir kır çiçeği:
PAPATYA
Alfabetik sıraya göre ayrılmış not defteri:
FİHRİST
Gözaltına alınan kişiyi çıkarmak için ödenen para:
KEFALET
Fareye benzeyen, evde kafeste beslenen kemirgen:
HAMSTER
Gözlerin paralelliğini kaybetmesi:
ŞAŞILIK
Seray Sever'in TRT için yaptığı müzik programı:
POPSTOP
Vücuda iğneyle resim yapan kişi:
DÖVMECİ
Karşısındakini konuşturmayan, geveze:
ÇAÇARON
Nefes borusunun üst kısmı:
GIRTLAK
Ahşap parkelere yapılan cilalama:
SİSTİRE
İçerisinde restoran olan tren vagonu:
YEMEKLİ
İsrail'in Kudüs'ten önceki başkenti:
TELAVİV
Çocuklarına karşı sorumsuz ve hayırsız kişi:
ŞAMBABASI
Sadece kendini düşünerek hareket etme, egoistlik:
BENCİLLİK
Kebabı ile ünlü Hakkari ilçesi:
YÜKSEKOVA
Akışkan maddelerin hızını ölçen alet:
DEBİMETRE
Hayattan elini eteğini çekmiş, umursamaz:
BOŞVERMİŞ
Satılan ürünün fişini veren çekmeceli makine:
YAZARKASA
Aktör, Erkan Kolçak __:
KÖSTENDİL
Torun sahibi kadın, nine:
BÜYÜKANNE
Reklamda kullanılacak görsel için poz veren manken:
FOTOMODEL
Kendi başına öğrenen, kendini geliştiren:
OTODİDAKT
Ağır yük taşıma aracı sahibi ve kullanıcısı:
KAMYONCU
Manda, sığır gibi hayvanları sınıflayan terim:
BÜYÜKBAŞ
Rengi kırmızı olan bir kök boyası:
ALİZARİN
İnsan başlı yılan gövdeli masal kahramanı:
ŞAHMARAN
Öğrencilerin silgi ve açacak kutusu:
KALEMLİK
Canlının biçim değiştirmesi, metamorfoz:
İSTİHALE
Rihanna'nın memleketi olan ülke:
BARBADOS
90'ların futbol ve magazin programı:
TELEVOLE
Kırmızı benekli bir fasulye:
BARBUNYA
Bir konuyu, belirli kurallar dahilinde tartışma:
MÜNAZARA
Kıvanç, bahtiyar olma hali:
MUTLULUK
Yasadışı olarak elde edilen büyük kazanç:
VURGUN
İnanç gereği yapılan ayin:
RİTÜEL
Yunan mitolojisinde titanların babası olan tanrı:
URANOS
Video çekimi yapmaya yarayan elektronik cihaz:
KAMERA
Garsonu mutlu etmenin en kolay yolu:
BAHŞİŞ
Dağlık alanlarda kendiliğinden yetişen turp çeşidi:
ACIRGA
Kös Kaplıcaları'na ev sahipliği yapan il:
BİNGÖL
Bacasız sanayi:
TURİZM
Kaval kemiğinin yanındaki ince kemik:
FİBULA
Güneş doğduktan, batana kadar olan zaman:
GÜNDÜZ
Deniz __, istiridyeye benzer bir deniz canlısı:
TARAĞI
Anı defteri:
GÜNLÜK
1990 yılında Irak'ın işgal ettiği körfez ülkesi:
KUVEYT
Köle kökenli Türklerin Mısır'da kurduğu devlet:
MEMLÜK
Mevsimler Grup 72 Cevapları:
Bir cemiyetin önde gelen, ünlü kişilerinden biri:
AĞIRTOP
Futbolcu manga kahramanı:
TSUBASA
John Lennon'un solisti olduğu müzik grubu:
BEATLES
Görüntüsü köpeğe benzeyen yırtıcı bir etçil:
SIRTLAN
Atağa dayalı bir futbol oyun taktiği:
OFANSİF
Ürkütücü rüzgar:
FIRTINA
Popüler kültürdeki, duvarlara resim çizme sanatı:
GRAFİTİ
Yerli yersiz, sürekli gülen kişi:
YILIŞIK
Ankara Taşı olarak da bilinen kor kayaç türü:
ANDEZİT
Süper kahramanların vazgeçilmez giysisi:
PELERİN
Kaza geçirenlere genellikle yapılan aşı:
TETANOS
Kutlamalarda serpilen küçük renkli kağıtlar:
KONFETİ
Hatay'ın içinde bulunduğu coğrafi bölge:
AKDENİZ
Şehirlerde yol üzerine döşenen raylarda giden araç:
TRAMVAY
Tuz Gölü'nün bulunduğu coğrafi bölge:
İÇANADOLU
Hoşlanmadığı birinden ricada bulunmak:
AĞIZEĞMEK
Red Kit'in köpeği:
RİNTİNTİN
Antik Mısır'daki ölüleri sarıp sarmalama tekniği:
MUMYALAMA
İnce ve komik sözleri olan kişi:
ESPRİTÜEL
Oynadığı takımdan ayrılan sporcuya verilen belge:
BONSERVİS
Başkaları tarafından seyredilme korkusu:
SKOPOFOBİ
Alarmlı zaman göstergesi:
ÇALARSAAT
Emeklilik açısından makbul olan iş tarzı:
SİGORTALI
Birini bir yerde tutmak, gitmesine engel olmak:
ALIKOYMAK
Belirli bir konuda görüşüne başvurulan kimse:
BİLİRKİŞİ
Aceleyle, hızlıca yeme:
ATIŞTIRMA
İlgili kişi tarafından uyulması zorunlu kural:
BAĞLAYICI
Moleküler düzeyde ulaşım:
IŞINLANMA
Piyangodan çıkan para:
İKRAMİYE
Yılanı deliğinden çıkardığı söylenir:
TATLIDİL
Restoranda şefin özel yemeği:
SPESİYAL
Ünlü banker Cevher Abidin Özden'in lakabı:
KASTELLİ
Koşu, atlama gibi sporların genel adı:
ATLETİZM
Alay amaçlı, pis pis ve hafif bir şekilde gülmek:
SIRITMAK
Meyve-sebze alım satımına aracılık eden hal esnafı:
KABZIMAL
2018'de Alibaba'ya satılan Türk eticaret sitesi:
TRENDYOL
Dolmakalem yakıtı:
MÜREKKEP
Orduya ait olan bölge:
ASKERİYE
The Scientist adlı şarkıyı çalan İngiliz grup:
COLDPLAY
Kayalara oyulmuş kiliseleriyle ünlü Etiyopya kenti:
LALİBELA
Elit İşcan'ın rol aldığı ilk sinema filmi:
BEŞVAKİT
Dizisi de çekilen Charlotte Bronte eseri:
JANEEYRE
Taht __, Lannister ailesinin olduğu dizi:
OYUNLARI
Damıtma yapıldıktan sonra kalan çok sulu lapa:
ŞLEMPE
Afrodit'in aşık olduğu, çok yakışıklı adam:
ADONİS
Aynı yere giden araç topluluğu:
KONVOY
Mühim; dikkate değer:
ÖNEMLİ
Kayalığın içine doğru uzanan kovuk:
MAĞARA
Kitapların girişindeki içindekiler kısmı; dizin:
İNDEKS
Moğolistan para birimi:
TUGRİK
Resim, heykel sanatçılarının çalıştığı işlik:
ATÖLYE
Erkeğe göre, eşinin kız kardeşi:
BALDIZ
Parklarda süs için kullanılan iri gövdeli bitki:
FELİKS
Kışın beyaz giymeye meraklı, nazik kimse:
ZÜREFA
Adama göre, karısının kızkardeşi:
BALDIZ
Bebeklere süt içirmekte kullanılan şişe:
BİBERON
İçerisinde yatak bulunan motorlu kara taşıtı:
KARAVAN
Polonya'nın başkenti:
VARŞOVA
Uzaklaşan figürleri kısaltarak resmetmek, kısaltım:
RAKURSİ
Hulk ve Iron Man'in yaratıcısı olan çizgi romancı:
STANLEE
Güzelavrat otundan çıkarılıp ilaç yapılan madde:
ATROPİN
Bir şirketin dönemlik durumunu gösteren mali tablo:
BİLANÇO
Küçük çocuklara seslenme biçimi:
UFAKLIK
Eskiden savaş gemilerine verilen isimlerden biri:
FIRKATA
Birbiriyle uyumlu kıyafetler giyen kişi:
ASORTİK
Denizde tuttuğunu karada satar:
BALIKÇI
Rakipler arasında geçen ve kazananı olan düzenleme:
YARIŞMA
Davaların görüldüğü yer:
MAHKEME
Hal, durum:
VAZİYET
Poğaça, kek vb. satılan yer:
PASTANE
Vücudun oksijen deposu:
AKCİĞER
Kol gücüyle su çekmeyi sağlayan mekanizma:
TULUMBA
Şarkıların küçük bölümlerinin karması:
POTPURİ
Kadın hapishanesi:
İMAMEVİ
Bebeklerin içinden süt içtiği emzikli şişe:
BİBERON
Mevsimler Grup 77 Cevapları:
Dar ve engebeli yol, keçi yolu:
PATİKA
Odunu sert ve siyah olan ağaç türü:
ABANOZ
Çizgili, çok büyük bir kedigil türü:
KAPLAN
Felsefenin kurucusu sayılan filozof:
THALES
Yaşamayan, ölü:
CANSIZ
Güzel sanatlardan birini meslek edinen kişi:
ARTİST
Sıcak ülkelerin öğle uykusu:
SİESTA
Güçlü bir devletin güçsüz devleti korumaya alması:
HİMAYE
Sivas'ta yaygın olan bir halk oyunu:
AŞİRET
Hiçbir şeyden mutlu olmayan kişi:
MIZMIZ
Ağ kısmı çok geniş pantolon:
ŞALVAR
Başkenti Asmara olan Doğu Afrika ülkesi:
ERİTRE
Online olanlarında kasiyer yoktur:
MAĞAZA
Toptan önce banta vurularak yapılan bilardo atışı:
BRİKOL
Uzungöl ve Sümela Manastırı bu ildedir:
TRABZON
Ekmek yapıp satan kimse:
FIRINCI
Ticari gemilere uygulanan yasak:
AMBARGO
Osmanlı'da yeniçerilerin giydiği bir başlık:
KALAFAT
__ Müzesi, 23 Nisan 2005'te Kadıköy'de açıldı:
OYUNCAK
Uyku getiren bulaşıcı eylem:
ESNEMEK
Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni:
JÜPİTER
Milli ezgilerden oluşturulmuş müzik eseri:
RAPSODİ
Ece:
KRALİÇE
Eski dilde ilkel:
İPTİDAİ
Porsche'nin 2002'den beri ürettiği arazi aracı:
CAYENNE
Kemik kırığı:
FRAKTÜR
Nestle'nin meşhur kahve markası:
NESCAFE
Aynı durumla hep karşılaştığı için yadırgamayan:
ALIŞKIN
İkinci dört yıllık eğitim:
OTAOKUL
Yabancıların Türkçe sohbet ettiği TV programı:
ELİNOĞLU
Tango dansı ve Maradona'sı ile ünlü ülke:
ARJANTİN
Uygurların kullandığı bezden yapılmış para:
KUANPOYU
Birden fazla katlı ve konut olarak kullanılan bina:
APARTMAN
Tasarımcının çizdiği biçimin kalıbını çıkaran kişi:
MODELİST
Sadık olması ile ünlü bir okyanus kuşu:
ALBATROS
Asmalı Konak dizisinin çekildiği il:
NEVŞEHİR
1996'da uçak kazasında hayatını kaybeden müzisyen:
ONNOTUNÇ
Gök biliminde kullanılan optik aygıt:
TELESKOP
Eski dilde kurum, kuruluş:
MÜESSESE
Haftanın dördüncü günü:
PERŞEMBE
Kötümser hayat görüşü:
PESİMİZM
İstenmeyen tüy temizleyicisi:
EPİLATÖR
Hitler'in propaganda bakanı:
GOEBBELS
Yasal süreçleri başkası adına yürüten görevli:
AVUKAT
Çok sürmeyen, palyatif:
GEÇİCİ
Bir şeyi, normal fiyatın altına satan kişi:
UCUZCU
Yırtıcı kuşların en büyüğü:
KARTAL
Uygun parçaların birleştirildiği video oyunu:
TETRİS
Cümbür __, topluca, hep birden:
CEMAAT
Kapaksız, raflı bir dolap türü:
ETAJER
Vücuttaki tırnak izi, tırmık:
CIRMIK
İki yıl ekilmemiş, boş bırakılmış tarla:
GELEME
Teniste oyun başlatma vuruşu:
SERVİS
Evrenin uzak yerlerinde güçlü ışık yayan cisimler:
KUASAR
Altmış tanesi bir saniye yapan zaman birimi:
SALİSE
Yunan mitolojisinde akıl tanrısı:
HERMES
Hasibe kelimesinin anagramı:
SAHİBE
Taş Devri çizgi filmindeki Fred'in soyadı:
ÇAKMAKTAŞ
Mutluluk hormonu olarak bilinen hormon:
SEROTONİN
Vücudu çevikleştiren idman, kültürfizik:
JİMNASTİK
Kişinin yasal her türlü durumunu gösteren belge:
İLMÜHABER
Moda tasarımcısı, __ Versace:
DONATELLA
Sıkıntısız, üzgüsüz anlamlarındaki bir söz:
EZİYETSİZ
Kazanlı ve petekli iç mekan ısıtıcısı:
KALORİFER
Arabayı yola dik ya da paralel bırakmak:
PARKETMEK
Suda eritilerek içilen ilaç türü:
EFERVESAN
Yetkinin tek elde toplandığı devlet düzeni:
TOTALİTER
Durmayan, belirli bir yönde hareket eden:
İLERLEYEN
Kursun başarıyla tamamlanması sonunda alınan belge:
SERTİFİKA
Sirk Grup 81 Cevapları:
Türk müziğinde bir makam:
NİHAVENT
MUHAYYER
Osmanlı'da saray hizmetlisi olan sınıf:
AVADANCI
Isıyla hazırlanıp uzun süre saklanabilen yiyecek:
KONSERVE
Mecazen, bir fikri başka birine benimsetmek:
AŞILAMAK
Taşıtlarda tekerleğin üst bölümünü örten parça:
ÇAMURLUK
Çeliğin ısıya dayanıklılığını artıran maden:
MOLİBDEN
Güney Amerika'da bulunan büyük bir yılan türü:
ANAKONDA
Eskiden üzerine yazı yazılan deri parçası:
PARŞÖMEN
Olmadık yerde olmadık laf eden kimse:
BOŞBOĞAZ
Güldür Güldür'de İsmail'i canlandıran tiyatrocu:
ALPERKUL
Yarışma programı, Kim __ Olmak İster:
MİLYONER
Hastalıktan çıkma:
İYİLEŞME
AA boyutundaki küçük enerji kaynağı:
KALEMPİL
Üç farklı maç sonucu tahmini yapılan talih oyunu:
SPORTOTO
Esir:
TUTSAK
İngiliz monarşisini anlatan kitap, __ Kızı:
BOLEYN
Çizgi film kahramanı olan son ve sevimli dinozor:
DENVER
Türkiye'nin en ünlü jeoloji profesorü, Celal __:
ŞENGÖR
Sporda kural dışı uyarıcı ilaç:
DOPİNG
Para miktarı:
MEBLAĞ
Duvar içine yapılmış ateşli ısıtma sistemi:
ŞÖMİNE
Mercan ailesinin en iri balığı:
TRANÇA
Akarsuyun oyarak oluşturduğu derin vadi:
KANYON
Eğlenceli olmayan, ilgi çekmeyen:
SIKICI
Eski dilde dergi:
MECMUA
Bir yerin dışarıyla olan ilişkilerini zorla kesmek:
ABLUKA
Sevgisi geçici olmayan kişi:
VEFALI
Trafiği hızlandıran çift yönlü geniş yol:
OTOBAN
Kan davası konulu, 1981 yapımı Kartal Tibet filmi:
DAVARO
Hayvan postu işleyen yer:
TABAKHANE
Perdesiz gitarı dünyaya tanıtan Türk müzisyen:
ERKANOĞUR
Paylaşılan duyguların dışarı sızmadığı ilişki:
SIRDAŞLIK
Ünlülerin başını derde sokan yalan haber:
ASPARAGAS
Mikrop kaynaklı bulaşıcı bir bağırsak hastalığı:
DİZANTERİ
İhsan Oktay Anar'ın bir kitabı:
SUSKUNLAR
Tarkan Viking Kanı'nda Ursula rolündeki aktris:
EVABENDER
Radyo programlarının hedef kitlesi:
DİNLEYİCİ
Game of Thrones'un da çekildiği Hırvatistan şehri:
DUBROVNİK
Eskiden çocuğa evde eğitim veren kadına verilen ad:
MÜREBBİYE
Bir sistemin çalışmasını sağlayan düzenek:
MEKANİZMA
Sıvıyı ağızda çalkalayarak yapılan işlem:
GARGARA
İşin gidişatına göre olacakları önceden kestirme:
ÖNGÖRME
__ Harikalar Kumpanyası açıyor perdesini!:
HİSSELİ
İlki 2004'te çekilen seri katil filmi:
TESTERE
Eğitim gören kişi, talebe:
ÖĞRENCİ
Bir şeyi yaptırma veya yasaklama yetkisi olan:
OTORİTE
Avusturya imparatorluk prenslerine verilen unvan:
ARŞİDÜK
Eskişehir'e özgü, yoğurtlu kebap türü:
BALABAN
Aklın kavrama yetisi:
HAVSALA
Öğrenci evlerinde sırayla yıkanır:
BULAŞIK
Akdeniz'in en büyük adası:
SİCİLYA
Kendine güvenen, kendinden emin:
İDDİALI
Bir sıvının hava ya da gaz içinde dağılması:
AEROSOL
Kartal, şahin gibi büyük kuşlara verilen sıfat:
YIRTICI
Sözlü ile evlinin arası:
NİŞANLI
Resmen sporcu olabilmek için alınan belge:
LİSANS
Kabul görenin, beklenenin dışında:
AYKIRI
Çin'in video paylaşım uygulaması:
TİKTOK
Toplardamar iltihabı:
FLEBİT
Sora sora bulunduğuna inanılan Irak şehri:
BAĞDAT
Sadri Alışık'ın oyuncu eşi, __ İlhan:
ÇOLPAN
Müzikte çok hızlı tempo:
PRESTO
Tığ ve iplikle yapılan bir tür örgü:
DANTEL
Esnaf tipi araçların genel klasmanı:
TİCARİ
Hiç borcu olmayan ilçe:
ÖDEMİŞ
Yelken veya kürekle giden en büyük savaş gemisi:
KALYON
Joule bunun ölçü birimidir:
ENERJİ
Özel yürüyüş, koşu, bisiklet yolu:
PARKUR
Sirk Grup 84 Cevapları:
Ortaoyuncular Tiyatrosunun kurucusu, __ Şensoy:
FERHAN
Yarışı kazanma olasılığı en yüksek olan:
FAVORİ
Eşyalara süs olarak takılan iplik demeti:
PÜSKÜL
Başka bir ırkla karışmamış olan at:
SAFKAN
Açıklayıcı ve yorumlayıcı gazete, dergi yazısı:
MAKALE
Binbaşıdan sonra gelen rütbe:
YARBAY
Eski çağlardan kalma kent kalıntısı:
HARABE
Bahçe ve çevre düzenlemesi:
PEYZAJ
ABD'nin ünlü basketbol gösteri takımı:
HARLEM
Lavların oluşturduğu volkanik kayaç türü:
BAZALT
Deniz kazalarında geminin ve yükün aldığı zarar:
AVARYA
Tembel böceği ile bilinen ay:
AĞUSTOS
İri taneli işkembe çorbası:
TUZLAMA
İnsanları etkileyecek şekilde konuşma sanatı:
HİTABET
Tabak kırılan dans:
SİRTAKİ
Birkaç atomun birleşmesinden oluşan yapı:
MOLEKÜL
Bir aracın ya da binanın küçük örneğini yapan kişi:
MAKETÇİ
Eğlence veya kutlama için verilen büyük yemek:
ZİYAFET
Askeri otel:
ORDUEVİ
Filmin başı veya sonundaki tanıtım yazıları:
JENERİK
İnsanı insana insanla anlatan sanat:
TİYATRO
Dev su dalgası:
TSUNAMİ
Gerçeği görüp buna uygun davranabilme yeteneği:
BASİRET
Ödüllü Zıkkımın Kökü filminin yönetmeni:
MEMDUHÜN
Maskeli, Fransız elektronik müzik grubu:
DAFTPUNK
Uzağın görülemediği göz bozukluğu:
MİYOPLUK
Eğlence araçlarına binilerek eğlenilen yer:
LUNAPARK
Neşet Ertaş'ın memleketi olan il:
KIRŞEHİR
Konusu Çin dili ve tarihi olan filoloji dalı:
SİNOLOJİ
Sanatçının en önemli eseri:
BAŞYAPIT
Çok hızlı koşabilen ama uçamayan kanatlı türü:
DEVEKUŞU
Bir şehri savunan askeri birlik:
GARNİZON
Mecazen, evlilik:
DÜNYAEVİ
Binyıl:
MİLENYUM
Çorba ve salataya ekşi tat vermek için koyulur:
LİMONSUYU
Bir gladyatörün Roma'ya isyanını anlatan dizi:
SPARTACUS
Giovanni Boccaccio'nun başyapıtı sayılan kitap:
DECAMERON
UFO gözlemcilerinin araştırdığı yuvarlak obje:
UÇANDAİRE
Avustralya'yı keşfeden İngiliz denizci:
JAMESCOOK
Eski dilde tutanak:
ZABITNAME
Bilgisayarda rastgele erişimli hafıza, RAM:
ANABELLEK
Haftanın ilk günü:
PAZARTESİ
Herkesin faydalanabildiği kumsal:
HALKPLAJI
Zehirsiz, çok iri bir sürüngen:
BOAYILANI
Elmanın keşfettirdiği kuvvet:
YERÇEKİMİ
Vücutta birikmesi zehirlenmeye yol açan element:
AĞIRMETAL
UFO gözlemcilerinin izlediği yuvarlak obje:
UÇANDAİRE
Sözleri çıkarılmış şarkıya mikrofonla eşlik etmek:
KARAOKE
Uçağa binmeden önce check in yapılan banko:
KONTUAR
Pegasus lakaplı eski milli basketbolcu, Harun __:
ERDENAY
Cepte taşınabilir ilk kasetli müzikçalar:
WALKMAN
Midye tava ile birlikte yenen sarımsaklı sos:
TARATOR
Hukukta şikayetçi olan kişi:
MÜŞTEKİ
Grease, Operadaki Hayalet bu türde sahnelendi:
MÜZİKAL
Okan Yalabık'ın oynadığı 2003 yapımı dizi:
SERSERİ
Telefonların bağlı olduğu merkez:
SANTRAL
Osmanlı'da albay rütbesi:
MİRALAY
Deri hastalıklarına bakan tıp dalı:
CİLDİYE
Güzel kokuyu anlatan benzetme:
MİSGİBİ
Kafanın içinde yer alan ana salgı bezi:
HİPOFİZ
Kosta Rika'nın başkenti:
SANJOSE
SANHOSE
Leonardo Di Caprio'ya Oscar getiren film:
DİRİLİŞ
Zorluklara dayanma gücü yüksek olan; dirençli:
SABIRLI
Viraj:
DÖNEMEÇ
Boş, temelsiz söz:
SAFSATA
Sirk Grup 85 Cevapları:
Reçeteye göre gözlük veya lens satışı yapan uzman:
OPTİSYEN
Ahmet Haşim'in dahil olduğu edebi akım:
FECRİATİ
Japonya'yı 63 yıl boyunca yöneten imparator:
HİROHİTO
Taşımacılık:
NAKLİYAT
Damarlarımızdaki sıvının sınıflandırması:
KANGRUBU
Bir yere yollanan eşyanın gönderim belgesi:
İRSALİYE
Kısıtlama olmadan istediğini özgürce yapma hali:
HÜRRİYET
El elden __:
ÜSTÜNDÜR
Seri ateş eden tüfek:
MAKİNELİ
Karganın akrabası, hırsızlığı ile ünlü bir kuş:
SAKSAĞAN
Genellikle ticari amaçlı özel tiyatro topluluğu:
KUMPANYA
Öğrencilerin yıl sonu gösterisi:
MÜSAMERE
Karşı konulamaz şekilde çarpıcı, büyülü:
EFSUNKAR
Uç kısmı sivri bir külah çeşidi:
KALENSÖVE
İlk filmi Her Şey Çok Güzel Olacak'tır:
CEMYILMAZ
Hint ezgili Sertab Erener şarkısı:
RENGARENK
Ruhsal hastalıkları tedavi eden uzman:
PSİKİYATR
Maden suyu ile ünlü Ankara ilçesi:
BEYPAZARI
Karadeniz yöresinden bir meyve, taflan:
KARAYEMİŞ
İşçi hakları birliğine bağlı olarak çalışan:
SENDİKALI
Binada ısı kaybını engellemek için yapılan işlem:
İZOLASYON
Makinelerin karar almasını sağlayan suni akıl:
YAPAYZEKA
Güzel erkek için kullanılan sıfat:
YAKIŞIKLI
Virüslerin etkisine karşı koruma sağlayan ilaç:
ANTİVİRAL
Özel bir durum için tanımlanmış değişken nicelik:
PARAMETRE
Bunlar da mı İnsan kitabının İtalyan yazarı:
PRİMOLEVİ
PRIMOLEVI
Yatılı misafire açılan koltuk:
ÇEKYAT
İnsan yüzünün yandan görünümü:
PROFİL
Eski dilde yabancı:
ECNEBİ
Altın Top ödüllü Hollandalı futbolcu, Johan __:
CRUYFF
T şeklindeki üst giysisi:
TİŞÖRT
Düzen ve güvenlik:
ASAYİŞ
Tokyo'nun da bulunduğu Japon adası:
HONSHU
Kolları yırtmaçlı bir çeşit yelek:
CEPKEN
Sırtın üst bölgesinde oluşan adale kasılması:
KULUNÇ
İçbükey olan şekil:
KONKAV
Özel günlerde düzenlenen eğlenceler, festival:
ŞENLİK
Duymak İstiyorum şarkıları 90'larda patlama yaptı:
CEMALİ
Hollandalı futbolcu, Johan __:
CRUYFF
Şili'de bulunan, dünyanın en kurak çölü:
ATACAMA
Eskiden Japonya'da bulunan soylu bir asker sınıfı:
SAMURAY
Zorlu bedensel gösteriler yapan kişi, cambaz:
AKROBAT
Peynir, tereyağı, mısır unundan yapılan bir yemek:
MIHLAMA
Otomobili park sonrası sabitleme mandalı:
ELFRENİ
Üst çene ile göz arasındaki kemik:
ELMACIK
Aşık Veysel'le çalışmış rock müzisyeni, Fikret __:
KIZILOK
En basit insan çizimi:
ÇÖPADAM
Fiziğin atomaltı parçacıklarla ilgilenen alt dalı:
KUANTUM
Çoğunluk tarafından bilinen ve sevilen:
POPÜLER
Yemeği veya sakızı dişlerle ezme:
ÇİĞNEME
Her yıl Ocak ayı sonunda başlayan bir fırtına:
AYANDON
Sporcu veya sanatçının işlerini yöneten kişi:
MENAJER
Çok ve boş konuşan:
ZEVZEK
Işığa duyarlı bir baskı çeşidi:
OZALİT
Maksim'in ilk kadın assolistlerinden, __ Aksoy:
BEHİYE
Sınıfta konuşanları tahtaya yazmakla görevlidir:
BAŞKAN
Televizyon veya radyo sunucusu:
SPİKER
Derideki yarayı iyileştirmek için sürülen krem:
MERHEM
Suluk:
MATARA
Ceket ve etekten oluşan kadın giysisi:
TAYYÖR
Nemrut Dağı ile Van Gölü arasındaki ilçe:
TATVAN
Sibirya bölgesinden uzun boynuzlu bir yaban koyunu:
ARGALİ
Reçineli, kozalaklı bir orman ağacı:
KÖKNAR
1917 öncesi Rusya'nın yönetim biçimi:
ÇARLIK
Olimpiyat ateşini yakmak için elden ele taşınır:
MEŞALE
Sevdiğinden uzakta olanların çektiği özlem:
HASRET
Sirk Grup 100 Cevapları:
Bir şeyin doğruluğunu onaylama, kabul etme:
TASDİK
1365 ile 1453 yılları arasındaki Osmanlı başkenti:
EDİRNE
Ciddi bir eseri tiye alan kısa güldürü:
PARODİ
Tanıtım ve pazarlama amaçlı yapılan çalışma:
REKLAM
Esnaf için günün ilk kazancı:
SİFTAH
Maçları havuzda yapılan olimpik bir spor:
SUTOPU
Tekstil ürünlerinde kullanılan top şeklinde püskül:
PONPON
Haritada çizmeye benzeyen Akdeniz ülkesi:
İTALYA
Şerit perde:
JALUZİ
Hava gemisi:
ZEPLİN
Mayalı ve kıvamlı bir süt ürünü:
YOĞURT
1995 yapımı Bryan Singer filmi, __ Şüpheliler:
OLAĞAN
Zümrüdü Anka kuşunun diğer adı:
SİMURG
Herhangi bir destek almadan:
YARDIMSIZ
Adını bir çiçekten alan fırınlanmış hamur işi:
GÜLBÖREĞİ
Dünya'da canlı türlerinin en hızlı arttığı dönem:
KAMBRİYEN
Turunçgillere verilen diğer ad:
NARENCİYE
Sinema ve tiyatroda ana roldeki kadın oyuncu:
BAŞAKTRİS
Sonradan görme kişiler için kullanılan bir söz:
BULDUMCUK
Bulaşıcı hastalığı kontrol altında tutma:
KARANTİNA
2014 yapımı Nuri Bilge Ceylan filmi:
KIŞUYKUSU
Corvette model spor otomobili üreten firma:
CHEVROLET
Direkt uçuş olmayan yere böyle gidilir:
AKTARMALI
Hababam Sınıfı'nın sıra üstünde gezen hocası:
KÜLYUTMAZ
Mahkemelerin yaptığı iş:
YARGILAMA
Geviş getirenlerin üçüncü mide bölümü:
KIRKBAYIR
Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın ilk stüdyo albümü:
GÜNAHBİZE
Elektrik akımını başka bir yere aktarabilen madde:
İLETKEN
Medcezir'de Yaman'ı oynayan aktör, __ Ulusoy:
ÇAĞATAY
Limon, zambak, tütün gibi çeşitleri vardır:
KOLONYA
Kötü, kanunsuz işlerde önder olan kişi:
ELEBAŞI
Masalların korkunç, üstün güçlü yaratığı:
CANAVAR
Tedavi amaçlı yapılan bardak çekme:
HACAMAT
Bir durumu ya da olayı sembollerle anlatma sanatı:
ALEGORİ
Düzensizlik, karışıklık:
KARGAŞA
Nerede __, orada bereket:
HAREKET
İçinde yemek pişirilen kap:
TENCERE
Ulvi Cemal Erkin'in hareketli bir derleme eseri:
KÖÇEKÇE
Yıldız Savaşları'nda Prenses Leia'nın eşi:
HANSOLO
Kayseri'nin kayak merkezi:
ERCİYES
B vitamini noksanlığından ileri gelen bir hastalık:
BERİBERİ
Bir malı alıcısına götürme, hızlısı makbuldür:
TESLİMAT
Bir kuruluşta yapılan işleri denetleyen kişi:
MÜFETTİŞ
Bir yemeğin önceden belirlenmiş tek kişilik payı:
PORSİYON
Özverili, gayretli:
ÇALIŞKAN
Bir kişiyi arkadaş grubuna kabul etmemek:
DIŞLAMAK
Bir açık kahverengi tonu:
DEVETÜYÜ
__ Korel, Vatanım Sensin'de Azize'yi oynamıştır:
BERGÜZAR
Film ya da dizi yazan kişi:
SENARİST
Kaunos Antik Kenti bu ilçededir:
KÖYCEĞİZ
Şampiyonu belirleyecek son müsabakaya kalan:
FİNALİST
Altı hafifçe yakılarak hazırlanan sütlü tatlı:
KAZANDİBİ
Her dört yılda bir düzenlenen spor organizasyonu:
OLİMPİYAT
Tanrının tek olduğuna inanan firavun:
AKHENATON
Başkasına ait bir eşyayı izinsiz ve habersiz almak:
HIRSIZLIK
Bir iş yerini çalıştıran kimse:
İŞLETMECİ
Işığın şiddetini ve enerjisini ölçen alet:
FOTOMETRE
Osmanlıların Nemçe olarak adlandırdıkları ülke:
AVUSTURYA
Atardamar tıkanması sonucu gelişen doku ölümü:
ENFARKTÜS
Charlie'nin Çikolata Fabrikası kitabının yazarı:
ROALDDAHL
Badem denen salatalığıyla bilinen İstanbul semti:
ÇENGELKÖY
Bir malın para karşılığında el değiştirmesi:
ALIŞVERİŞ
Ulaşım Araçları Grup 101 Cevapları:
İç hastalıklarla ilgilenen tıp dalı:
DAHİLİYE
Hiçbir şeyin gerçekte var olmadığını savunan görüş:
NİHİLİZM
Mıknatıs özelliğine sahip disk:
MANYETİK
Yer kürenin en iç tabakası:
BARİSFER
Biri görmez, biri duymaz, biri bilmez:
ÜÇMAYMUN
La Bamba şarkısı ile tanınan müzik grubu:
LOSLOBOS
Kepeksiz, düşük kaliteli undan yapılan ekmek:
FRANCALA
Mantar tıpalı şişeleri açmaya yarayan alet:
TİRBUŞON
Eski Roma'da dikdörtgen mahkeme salonu:
BAZİLİKA
Çocuk masalları genelde böyle biter:
MUTLUSON
Öndeki aracın dikkatini çekerken kullanılan ışık:
SELEKTÖR
Bir ürün için yapılan detaylı yorum, değerlendirme:
İNCELEME
2002 Türkiye ve Dünya Güzeli:
AZRAAKIN
Lunaparkta bir kadının eteklerinde dönme oyuncağı:
BALERİNA
Kaldırma sözünün tüm harflerini içerir; gücenmek:
DARILMAK
Çok sık yavrulayan, küçük bir akvaryum balığı türü:
LEPİSTES
Okullarda dönem içerisinde yapılan imtihan:
ARASINAV
Kıyafetleri bağlamaya yarayan çıtçıt:
FERMEJÜP
Adolf Hitler'in karısı:
EVABRAUN
Elektrik akımına dur diyen madde:
YALITKAN
Keloğlan Mağarası'nın bulunduğu Denizli ilçesi:
ACIPAYAM
Ev sahibinin kiracıdan talep ettiği teminat:
DEPOZİTO
Başkalarını etkilemek için yapılan yapay davranış:
GÖSTERİŞ
Kovboyların kullandığı toplu tabanca türü:
REVOLVER
Suçun işlendiği, polislerin incelemeye aldığı alan:
OLAYYERİ
Kalp krizinde enfarktus geçiren kas:
MİYOKARD
Tadını daha iyi salması için çayı suda bekletmek:
DEMLEMEK
At üstünde yapılan sporların genel adı:
BİNİCİLİK
Şarkıdan sonra seyircinin yaptığı beğeni hareketi:
ALKIŞLAMA
Yumru şeklindeki kök sapları yenen bir bitki:
YERELMASI
Prag şehri için kullanılan bir tanımlama:
ALTINKENT
Asmalı Konak dizisinin senaristi:
MERALOKAY
Cambazlık gerektiren, cambazlıkla ilgili:
AKROBATİK
İkinci el araç satışlarının gerçekleştiği mağaza:
OTOGALERİ
Saç ve kıl yeme hastalığı:
TRİKOFAJİ
Star Wars filmleri bu ailenin öyküsünü anlatır:
SKYWALKER
Gönül borçlusu:
MİNNETTAR
Birisine bir şeyden birazcık bahsetmek:
ÇITLATMAK
Türkiye'nin kuzeydoğu komşusu olan ülke:
GÜRCİSTAN
Küçük düşürücü, utandırıcı davranışlarda bulunma:
AŞAĞILAMA
Güç sahibini perde arkasından yöneten kişi:
KAMARİLLA
Otomobil soğutma sisteminde yer alan pompa:
DEVİRDAİM
Hile anlamında bir deyim:
AYAKOYUNU
Hayvan doktorluğu, veterinerlik:
BAYTARLIK
Bir malın üzerinde fiyat yazan küçük kağıt:
ETİKET
İdrar ve üreme hastalıkları uzmanı:
ÜROLOG
Sinema, tiyatro oyuncularının rol giysisi:
KOSTÜM
Güneşe en uzak noktada yer alan gezegen:
PLÜTON
Yay veya çember çizmekte kullanılan alet:
PERGEL
Yataktan kalkmayı sevmeyen şirin:
UYKUCU
Dağ kırlangıcı da denilen küçük bir kuş:
EBABİL
Evlerde en sık kullanılan şeker tipi:
SÜKROZ
Özgür olmama hali, tutsaklık:
ESARET
Sıvı süzmekte kullanılan delikli kap:
KEVGİR
Osmanlı'da olağanüstü durumlarda alınan vergi:
AVARIZ
İri bir tür at:
KATANA
Yazın ikinci ayı:
TEMMUZ
Parkurda zikzak yaparak inilen kayak sporu:
SLALOM
Charlton Heston'a Oscar kazandıran tarihi film:
BENHUR
Ne çok sıcak ne çok soğuk olan iklim:
ILIMAN
Yenilmiş olanın aynı rakiple yaptığı ikinci maç:
RÖVANŞ
2009 yapımı James Cameron filmi:
AVATAR
Esther oratoryosunun bestecisi, George Frideric __:
HANDEL
Bisiklette hareketi sağlayan dişli takım:
AYNAKOL
Taş yerinde __:
AĞIRDIR
Hava yollarında bilet ve bagaj işlemi yapılan yer:
KONTUAR
Bir firmadan ürün ya da hizmet alan kişi:
MÜŞTERİ
Bir iş için gerekli olan araç, gereç ve donanım:
EKİPMAN
İçinde sanıldığı kadar demir bulunmayan bitki:
ISPANAK
Beethoven'ın bestelediği 9 numara çok ünlüdür:
SENFONİ
Kanın içerisinde bakteriler ile savaşan hücre:
AKYUVAR
Bir yayın kuruluşunda haber toplayan kişi:
MUHABİR
Bulaşıcı, ateşli, kızıl döküntülü hastalık:
KIZAMIK
Argoda abartılı, gerçek dışı anlatım; maval:
PALAVRA
Topu kalecinin üstünden atlatmayı amaçlayan şut:
AŞIRTMA
Karayip Korsanları'nın en kurnazı, Jack __:
SPARROW
Evlerde dolaşan her türlü böcek:
HAŞERAT
Gittikçe daha sıcak hale gelmek:
ISINMAK
Nasrettin Hoca'nın maya çaldığı göl:
AKŞEHİR
__ kalmak, konuyu veya anlatılan şeyi anlayamamak:
FRANSIZ
Ulaşım Araçları Grup 102 Cevapları:
Avrupa ülkelerinde serbest dolaşım sağlayan vize:
SCHENGEN
Kemiklerin birleştiği hareketli kısımlar:
EKLEMLER
Marvel'ın güncel süper kahraman serisi:
AVENGERS
Orduda en yetkili takım komutanı:
ÜSTEĞMEN
Öğretici eser:
DİDAKTİK
Dağ oluşumu:
OROJENEZ
Sütten yapılan yemeklik yağ:
TEREYAĞI
Mavi tenli küçük yaratıklar ile ilgili çizgi film:
ŞİRİNLER
Aynı görüşte olmak; teşrif etmek:
KATILMAK
Gemilerin hızlarını ölçmek için kullanılan alet:
PARAKETE
Bandırma Vapuru'nun önceki adı:
PANDERMA
Mahkemelerin verdiği kararların incelendiği makam:
YARGITAY
İstanbul'un bir dönem kasetçileriyle ünlü semti:
UNKAPANI
Suyu seven, suda çözünen yapı:
HİDROFİL
Tek taraflı ve derili vurmalı bir çalgı:
DABILBAZ
Düğün günü damatla evlenen kadının kıyafeti:
GELİNLİK
Sabah söylenen selamlama kelimesi:
GÜNAYDIN
Ömür boyu hapis cezası:
MÜEBBET
Savaşa karşı başkaldırıdan doğan sanat akımı:
DADAİZM
Göğüs kafesini oluşturan kemiklere verilen ad:
KABURGA
Arabalı vapur:
FERİBOT
Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması:
LAİKLİK
Yumurta, un, yağ ve peynirle yapılan omlet:
KAYGANA
Topluluk önünde çekingen ve sıkılgan olan kişi:
UTANGAÇ
Batılı hükümdarlara seslenirken kullanılan kelime:
MAJESTE
Tekerlek üzerindeki fren mekanizması:
KAMPANA
Birkaç kuşak ortaya çıkmayan çekinik gen:
RESESİF
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti:
ABUDABİ
Açılmaması ölümle sonuçlanabilecek bir hava aracı:
PARAŞÜT
Dizili kukaları, topu atarak devirme oyunu:
BOVLİNG
İğne yapmakta kullanılır:
ŞIRINGA
Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur'un icra ettiği müzik:
ARABESK
Film ya da tiyatro için düzenlenmiş hikaye:
SENARYO
Bir kuruluşta, bilgi almak için başvurulan yer:
DANIŞMA
Keçiyolu olarak adlandırılan dar geçit:
PATİKA
Turkuaz olarak da bilinen yarı değerli bir taş:
FİRUZE
Yönetimi tümüyle elinde tutan, hâkim:
EGEMEN
Sahne üzerinden yapılan müzik dinletisi:
KONSER
Yaptığından utanmayan, yüzsüz:
PİŞKİN
Genelde boyun bölgesinde görülen tüberküloz türü:
SIRACA
Fotoğrafçılıkta ışık tutan cam parça:
FİLTRE
Barbunya veya kuru fasulyeden yapılan soğuk yemek:
PİLAKİ
Küçük ve hızlı bir savaş gemisi:
MUHRİP
Kayınvalideye göre gelinin soy bağı:
ELKIZI
Tehlikeli sıvı taşıyan gemi:
TANKER
Leşle beslenen yırtıcı bir kuş:
AKBABA
__ çuvala sığmaz:
MIZRAK
Ankara'nın uluslararası havalimanı:
ESENBOĞA
Bir ev bu şekilde olduğunda, o eve dubleks denir:
İKİKATLI
Adının aksine güneşe aşık bitki:
AYÇİÇEĞİ
2017 yılında çıkan Ezhel albümü:
MÜPTEZEL
Hababam Sınıfı'nın Güdük Necmi'si, Halit __:
AKÇATEPE
Kendisiyle yarışa girebilecek hiçkimse olmayan:
RAKİPSİZ
Kesme işareti:
APOSTROF
Bitki ve iklim arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim:
FENOLOJİ
Astsubaylığın ikinci aşaması olan rütbe:
ÜSTÇAVUŞ
Vücut ağırlığının normal değerlerden az olması:
ZAYIFLIK
Nalburda sökü demiri olarak satılır:
MANİVELA
Ameliyat yapabilen hekim:
OPERATÖR
İş seyahatinde yolluk olarak verilen para:
HARCIRAH
Azıcık aşım, __ başım:
KAYGISIZ
Yüksek yerlerde emniyeti sağlayan tutunma demiri:
KORKULUK
Tezhip sanatıyla uğraşan sanatçı:
MÜZEHHİP
Adobe'nin fotoğraf ve resim düzenleme programı:
PHOTOSHOP
İstenilen tarihte kullanılabilen yolculuk belgesi:
AÇIKBİLET
Muhammed Ali ile gündeme gelen hastalık:
PARKİNSON
Bir işin geçmişi, öncesi:
EVVELİYAT
1989'da idam edilen Romanya cumhurbaşkanı:
ÇAVUŞESKU
Red Kit'in düşmanı olan kardeşler:
DALTONLAR
Kavgacı, cazgır anlamında bir deyiş:
ELİMAŞALI
Mark Twain bu çocuğun maceralarını anlatır:
TOMSAWYER
İnşaatta çimento taşınan tek tekerlekli araç:
ELARABASI
Kömür madeni ile ünlü il:
ZONGULDAK
Potaya şut atılan spor:
BASKETBOL
Uyluğun arka grup kasları:
HAMSTRİNG
Ulaşım Araçları Grup 103 Cevapları:
Türkçenin dahil olduğu dil ailesi:
URALALTAY
Görgülü, kibar erkekler için kullanılan bir sıfat:
CENTİLMEN
Sayısal değerlere göre fal bakan kişi:
NUMEROLOG
Avare filmiyle tüm dünyada tanınan Hintli aktör:
RAJKAPOOR
Bir şeyi sözlü ya da yazılı olarak tarif etme:
BETİMLEME
Kars'ta bulunan kayak merkezi:
SARIKAMIŞ
Üniversite mezunu işsizler için kullanılan terim:
DİPLOMALI
Eski evlerde içinde yıkanılan küçük bölme:
GUSÜLHANE
Beslenmeyi ayarlayan ve inceleyen sağlık dalı:
DİYETETİK
Çıkar elde etmek için görevini kötüye kullanma:
YOLSUZLUK
Canlı dokuyu ve bileşenlerini inceleyen bilim dalı:
BİYOKİMYA
Okul alışverişi buradan yapılır:
KIRTASİYE
Kapı zillerine bağlı olan konuşma sistemi:
DİYAFON
Oğuz boyundan, Anadolu'ya yerleşenlere verilen ad:
TÜRKMEN
Şüpheli birinin polis tarafından alıkonulması:
GÖZALTI
İçi balık ve sebzeyle doldurulmuş hamur kızartma:
TEMPURA
Bir iş için imzalanan sözleşme:
KONTRAT
Nitrogliserin ile yapılan patlayıcı:
DİNAMİT
Hükümdar kızı:
PRENSES
Dilin taraflar arasında sağladığı temel şey:
ANLAŞMA
Microsoft'un işletim sistemlerinin adı:
WINDOWS
Her şeyi anlayış ile karşılama durumu:
HOŞGÖRÜ
Gemilerde kamaraların üstünü kaplayan alan:
GÜVERTE
Voleybolda fileye yakın oynayan skor oyuncusu:
SMAÇÖR
Telvesi ve köpüğü bol Türk kahvesi:
OKKALI
Sıvı taşımakta kullanılan araçların genel adı:
TANKER
Eski Kazak beylerine verilen unvan:
ATAMAN
Mahkeme kararıyla hüküm giyen kişi, hükümlü:
MAHKUM
Eşyaların saklanmak için konulduğu depo:
ARDİYE
Tavan ve duvarlara süsleme yapan kişi, bezekçi:
NAKKAŞ
Kolay işlenen, dayanıklı, gri beyaz renkte element:
PLATİN
Boyu kısa, eni geniş olan:
TIKNAZ
Kot pantolon:
BLUCİN
Bir yerden başka bir yere gitmek, yer değiştirmek:
GÖÇMEK
Eğitim görmüş, diplomalı:
OKUMUŞ
Tavlada 6-5 gelen zar:
ŞEŞBEŞ
Ameliyatlarda kullanılan kesme aleti:
NEŞTER
Gözün net görememesi hastalığı:
ASTİGMAT
Çatallı bir yük yükleme ve boşaltma aracı:
FORKLİFT
Artık antika muamelesi gören plak çalar:
GRAMOFON
Kral Athur'un en yakın dostu olan Fransız şövalye:
LANCELOT
Usulca; duyulmayacak şekilde:
SESSİZCE
En az iki katlı, içinde daireler olan yapı:
APARTMAN
Bir belgenin aynısını basan makine:
FOTOKOPİ
Yönetimin babadan oğula geçtiği egemenlik:
SALTANAT
Görsel çalışmayı meydana getiren kişi:
GRAFİKER
İki bacağın geçirildiği, bele kadar olan giysi:
PANTOLON
Bir ülkeyi ya da şehri ele geçirme:
FETHETME
Saygın:
İTİBARLI
Kayıklarda küreklerin takıldığı çubuk:
ISKARMOZ
İç içe geçmiş bir Rus oyuncağı:
MATRUŞKA
Santa Harabeleri'nin bulunduğu il:
GÜMÜŞHANE
Dolmuşla yapılan en kısa yolculuk:
İNDİBİNDİ
Giza Piramitleri'nin en küçüğü:
MİKERİNOS
Zübük romanının yazarı:
AZİZNESİN
Terminatör'de John Connor'ın babası:
KYLEREESE
Baskı ve zorbalıkla ülke yönetme biçimi:
DESPOTİZM
Askerlerin üzerlerinde taşıdığı bir tür patlayıcı:
ELBOMBASI
Üstündeki tuşlara basılarak çalınan körüklü çalgı:
AKORDİYON
AKORDEON
Isıyı düzenleyen ve aynı kalmasını sağlayan araç:
TERMOSTAT
Küçültücü, küçük düşürücü:
ALÇALTICI
Önermenin sorgulanmadan kabul edildiği anlayış:
DOGMATİZM
Adını bir kıtadan alan radyoaktif element:
AMERİKYUM
İçerdeki sıcaklığı ve nemi sağlama işlemi:
İKLİMLEME
Simgesi Am olan element:
AMERİKYUM
Mutfak Sanatları Grup 121 Cevapları:
Motorlu bir yük taşıtı:
KAMYON
Başkalarının haklarını savunan meslek unvanı:
AVUKAT
Gaziantep'in kaymakla yapılan hamur tatlısı:
KATMER
Soyağacı tamamen aynı ırktan oluşan at:
SAFKAN
Ünlü Türk ressam, Fikret __:
MUALLA
Saatin altmışta biri:
DAKİKA
İdil Biret ve Fazıl Say bunu çalar:
PİYANO
Suyun akış hızını ayarlayan vana:
MUSLUK
1996 yapımı Yavuz Turgul filmi:
EŞKIYA
Kurumla ilgili bilgi veren kitapçık:
BROŞÜR
Denizaltılar için silahlandırılmış savaş gemisi:
KORVET
Kapalı gözle oynanan yakalamaca oyunu:
KÖREBE
Halikarnas Balıkçısı'nın yaşadığı yer:
BODRUM
Eski dilde kız evlat:
KERİME
Artvin'de Karagöl'ün bulunduğu ilçe:
ŞAVŞAT
İki parçalı kadın mayosu:
BİKİNİ
Karanın gözden kaybolduğu engin mavilik:
AÇIKDENİZ
Kasımpatı:
KRİZANTEM
Kısa ve hafif uyku:
ŞEKERLEME
Yıldız hareketlerini yorumlama işi:
ASTROLOJİ
Uçakların yerdeki buluşma noktası:
HAVAALANI
Türkiye sınırının batısında yer alan bölgenin adı:
BALKANLAR
Feridun Şavlı'nın Hababam Sınıfı'ndaki karakteri:
DOMDOMALİ
Vanilyalı, böğürtlenli çeşitleri olan ışık kaynağı:
KOKULUMUM
Rakip takım sahasının bulunduğu yer:
DEPLASMAN
Havuç sever çizgi film kahramanı:
BUGSBUNNY
Bebeklerde kafatasının kemikleşmeden önceki hali:
BINGILDAK
Age of Empires bu türde bir video oyunudur:
STRATEJİ
Parayı boşa harcamayıp biriktirme:
TASARRUF
Fotoğraf makinasının olmazsa olmazı:
OBJEKTİF
İki ucundan asılı, ileri geri giden eğlence aracı:
SALINCAK
Nuri Kantar karakterini oynayan aktör, Tekin __:
AKMANSOY
"Haddime değil ama", tavsiye verirken söylenir:
NAÇİZANE
Bu tür aşklar tek taraflı hislerle yaşanır:
PLATONİK
Alınan besini kana karışacak hale getiren sistem:
SİNDİRİM
Yabancı bir dizinin yerli versiyonunu yapma:
UYARLAMA
Bursa yöresinin meşhur yemeklerinden bir tanesi:
İSKENDER
Çabuk ve hareketli tempo işareti:
ALLEGRO
Yemeklere tat veren taze veya kuru madde:
BAHARAT
Mektup, tebligat gibi şeyleri adrese götüren kişi:
POSTACI
Sıklıkla ketçapla kullanılan beyaz renkli sos:
MAYONEZ
Televizyon kanallarını değiştirip durmak:
ZAPPİNG
Kuzey ve Güney yarım küreyi ayıran hayali çizgi:
EKVATOR
Kurulumu henüz yapılmamış olan:
DEMONTE
Bir yerden bir yere gitme, yolculuk:
SEYAHAT
Aşk-ı Memnu'da Bihter'in annesi:
FİRDEVS
Yürürlükte bulunan yasal düzenlemelerin tümü:
MEVZUAT
Bir tiyatro oyununun ilk sahnelenişi:
PRÖMİYER
Zeytin, peynir ve asma yaprağını saklama şekli:
SALAMURA
Düzce'nin turistik sayfiye ilçesi:
AKÇAKOCA
Nasihat etme, salık verme:
ÖĞÜTLEME
Negatif yüklü atomaltı parçacık:
ELEKTRON
Alışverişte fiyatı düşürme görüşmesi:
PAZARLIK
Bir yere çakılı çiviyi çekmek için kullanılan alet:
KERPETEN
Ürün veya markaların tanıtım emekçisi:
REKLAMCI
Deri malzeme kullanarak çanta yapma işi:
SARACİYE
Hürrem Sultan'ın tek kızı:
MİHRİMAH
Doğal antibiyotik sayılan bir sebze:
SARIMSAK
Mutfak Sanatları Grup 135 Cevapları:
Yemeklerin istenilen şekilde alındığı ikram şekli:
AÇIKBÜFE
Sabit kullanıma yönelik, kasalı bilgisayar tipi:
MASAÜSTÜ
Tenis sporunun TDK karşılığı:
ALANTOPU
Sindirim sisteminde kalın ve ince olarak bulunur:
BAĞIRSAK
Gösterişten uzak olma, sadelik:
YALINLIK
Saniyede 300 000 km'lik sürate verilen ad:
IŞIKHIZI
El çabukluğu ile gösteriler yapan kişi:
HOKKABAZ
Kemik ve diş sağlığı için çok faydalı element:
KALSİYUM
Cimri zengin:
VARYEMEZ
Kararsız kalma:
TEREDDÜT
Bir hayvana ismini vermiş olan Okyanusya adası:
TAZMANYA
Bir suçu araştıran hafiye:
DEDEKTİF
Bodrum'un Gölköy'le birleştirilen turistik semti:
TÜRKBÜKÜ
Resmi bir işlem hakkında bilgilendirme belgesi:
TEBLİGAT
Görünmemek için kafasını kuma gömen kuş:
DEVEKUŞU
Müzik parçası çalışırken sabit ritim veren alet:
METRONOM
Sanal dünyada sunucuya bağlı durumda olma:
ÇEVRİMİÇİ
Okulu bitirme töreni:
MEZUNİYET
Çorba ve salataya ekşi tat vermek için koyulur:
LİMONSUYU
Lokanta servis elemanlarının en kıdemlisi:
ŞEFGARSON
Anestezide kullanılan bir bileşik:
KLOROFORM
Yanlarından basınca kukla gibi oynayan çiçek:
ASLANAĞZI
Simba, Timon ve Pumbaa bu çizgi filmdedir:
ASLANKRAL
Yolcu trenlerinde biletleri kontrol eder:
KONDÜKTÖR
Türklerin Anadolu'ya giriş savaşı:
MALAZGİRT
Doksanlı yılların Şevket Altuğ'lu aile dizisi:
SÜPERBABA
Hiçbir iş yapmamak, çalışmamak:
BOŞDURMAK
1996'dan beri görevi tehlike olan aktör:
TOMCRUISE
TOMCRUİSE
Geçmiş hataların verdiği suçluluk duygusu:
PİŞMANLIK
Sürekli yer değiştirerek yaşayan canlı:
GÖÇEBE
Yaramaz bir çocuğu anlatan çizgi film, __ Dennis:
AFACAN
Yarışmada üstün geleceğine inanılan kişi, takım:
FAVORİ
Eurovision 2009'da Türkiye'yi temsil etti:
HADİSE
Kolayca uygulanabilir olan, kullanışlı:
PRATİK
Yüksekten uçmasıyla bilinen yırtıcı bir kuş:
KARTAL
Dış cephe işlerinde binanın etrafına kurulan çatkı:
İSKELE
Mahalle marketi:
BAKKAL
Küçük hamurlardan yapılan yoğurtlu çorba:
TUTMAÇ
Matrix ve Yüzüklerin Efendisi bu formda çekildi:
ÜÇLEME
Çok güçlü, yağmursuz fırtına:
URAĞAN
Arızalanan araçları servise taşıyan büyük taşıt:
ÇEKİCİ
Artvin, Arhavi'de bulunan ünlü şelale:
MENÇUNA
Motorlu araçların dıştaki metal kaplama kısmı:
KAPORTA
Apple'ın dizüstü bilgisayarına verilen ad:
MACBOOK
Boğa güreşçisi:
MATADOR
Deprem sonrası okyanusta meydana gelen doğa olayı:
TSUNAMİ
Akyuvar:
LÖKOSİT
Kurutulmuş sebzelerden yapılan çorba:
TARHANA
Yeşil, yuvarlak taneleriyle yemek yapılan baklagil:
BEZELYE
Işığa doğru uçan küçük kelebek:
PERVANE
Çok tutkulu taraftar:
FANATİK
Gülerken çıkan yüksek ses:
KAHKAHA
Beklemesiz geçiş:
TRANSİT
Özel masasında minyatür futbolcularla oynanan oyun:
LANGIRT
Meşe ağacının meyvesi:
PALAMUT
Kağıt yapımında kullanılan karbonhidrat:
SELÜLOZ
Banyoda katı sabuna alternatif temizlik sıvısı:
DUŞJELİ
Karda oynarken eller üşümesin diye takılır:
ELDİVEN
Bir işi başka bir firma yerine üstlenen firma:
TAŞERON
Vücut üzerine kalıcı çizimler yaparak para kazanır:
DÖVMECİ
Birine eşlik etme:
REFAKAT
Nohudu kavurarak yapılan kuruyemiş:
LEBLEBİ
Zümrüdüanka kuşunun yaşadığı yer:
KAFDAĞI
Sezercik'in babası rolü çok bilinen Yeşilçam jönü:
EDİZHUN
Tuşlara basıldığında ses çıkaran nostaljik klavye:
DAKTİLO
Kız Kulesi'nin bulunduğu ilçe:
ÜSKÜDAR
Yolcunun yol üstünde taşıt değiştirmesi:
AKTARMA
Kana kırmızı rengini veren hücre:
ALYUVAR
Spor Grup 141 Cevapları:
Sınıf, küme:
KLASMAN
Oysa anlamında kullanılan bir bağlaç:
HALBUKİ
Kırklareli'nde yer alan turistik mağara:
DUPNİSA
Roma lejyonerlerinin kullandığı kısa kılıç:
GLADIUS
GLADİUS
Bireyin kendisini bir kuruma bağlı hissetmesi:
AİDİYET
Argoda sorunlu ürün, kusurlu mal:
FALSOLU
Delilik kelimesinin anagramı:
DELİKLİ
Rusya'nın en büyük enerji dağıtım şirketi:
GAZPROM
Şifalı su hamamı:
KAPLICA
İnternetten bir dosyayı bilgisayara kopyalama:
İNDİRME
MFÖ grubunun M'sinin soyadı:
ALANSON
Atom numarası 89 ile 103 arasındaki element grubu:
AKTİNİT
Bir kıyafeti üzerine geçirmek:
GİYMEK
Elm Sokağı Kabusu filmindeki hayaletin adı:
FREDDY
Sandalyenin dirsek koyma yeri:
KOLÇAK
Aşk Dediğin Laftır şarkısının yorumcusu:
GÖKBEN
Farklı bir enerjiyi elektrik enerjisine çevirir:
ÜRETEÇ
Kasları kemiklere bağlayan yapı:
TENDON
Gerçekleşebilecek olan, olası:
MÜMKÜN
Söz dinlemeyen, yerinde duramayan çocuk:
HAŞARI
Fred Çakmaktaş'ın komşusu, Betty Moloztaş'ın eşi:
BARNEY
Adını temize çıkarma:
AKLAMA
Hollanda merkezli navigasyon cihazı üreticisi:
TOMTOM
Başkası için üzülme duygusundan mahrum:
ACIMASIZ
Argoda kanmak, kabul etmek, inanmak:
TAVOLMAK
Sağlık sorunu, hafifine rahatsızlık denir:
HASTALIK
Alegorik halk hikayelerini inceleyen bilim:
MİTOLOJİ
Bir topluluğun kendini özgürce yönetme hakkı:
ÖZERKLİK
__ kazmak; Birinin arkasından iş çevirmek:
KUYUSUNU
Taslak halindeki senaryonun kısa özeti:
SİNOPSİS
Denizli'de yamaç üzerine kurulmuş antik kent:
TRİPOLİS
Sanal alemde işlenen cürüm:
SİBERSUÇ
Çamaşır ve bulaşık makinalarında ikinci işlem:
DURULAMA
Kuzu bifteği:
KÜLBASTI
Malzeme, gereç anlamında kullanılan kelime:
MATERYAL
Jules Verne'in kitaplarındaki denizaltı:
NAUTILUS
NAUTİLUS
Gülşen Bubikoğlu'yla O Kadın filminde rol almıştır:
CİHANÜNAL
Simgesi Sc, atom numarası 21 olan element:
SKANDİYUM
Burundaki sümüğü çıkarmak için yapılan hareket:
SÜMKÜRMEK
Düğünde gelinin misafirlerine denir:
KIZTARAFI
İmkansız; mümkün olmayan:
OLANAKSIZ
Burcu Güneş'in ilk stüdyo albümü:
AŞKYARASI
İşçilerin ülke çapında iş bırakma eylemi:
GENELGREV
Osman Bey'in lakabı:
FAHRUDDİN
Filmlerde tehlikeli sahneleri oynayanların işi:
DUBLÖRLÜK
Hedefi 12'den vuran atışlar için söylenir:
TAMİSABET
Matematikte bölme işlemini belirten işaret:
EĞİKÇİZGİ
Uğursuzluk getirdiğine inanılan kötümser kişi:
ŞOMAĞIZLI
Araba hamamı:
OTOYIKAMA
Tazeliğini kaybetme:
BAYATLAMA
Başı keserek idam gerçekleştirmeye yarayan alet:
GİYOTİN
Mısır gevreğini icat eden firma:
KELLOGS
Bahtı açık, şanslı:
TALİHLİ
Davranış ve kılık kıyafet olarak kadına benzeyen:
EFEMİNE
Homer ve Marge karakterlerinin soyadı:
SIMPSON
Osmanlı ordusunun ön saflarında bulunan süvariler:
DELİLER
Kabuklu deniz mahsulünün seyyar satıcısı:
MİDYECİ
Durup dinlenmeksizin; kesintisiz biçimde:
DEVAMLI
Argoda başkasına ait olan bir şeyi sahiplenmek:
İÇETMEK
Edebiyatta üçleme:
TRİLOJİ
Adım atarak yapılan en temel spor:
YÜRÜYÜŞ
Atatürk'ün kızkardeşinin adı:
MAKBULE
Pavuryaya benzer küçük bir yengeç türü:
ÇAĞANOZ
Acınacak halde bulunan; İlyas Salman filmi:
ZAVALLI
Mogan Gölü'nün yer aldığı Ankara ilçesi:
GÖLBAŞI
Elektrikli veya geleneksel yolla temizleme:
SÜPÜRME
Beyin faaliyetlerini hızlandıran madde:
UYARICI
Fransızca kökenli, kadınsı anlamındaki sıfat:
EFEMİNE
Flora ve Fauna Grup 170 Cevapları:
Lohusa otu:
ZERAVENT
Dikenli yeşil meyveleri olan yabani bir bitki:
ACIKAVUN
Yorganın üzerine geçirilen torba biçimli kılıf:
NEVRESİM
Sahneye son çıkan sanatçı:
ASSOLİST
Yüzünde 1 veya 2 tane boynuzu olan iri memeli:
GERGEDAN
Kazı bilimi alanında çalışan kişi:
ARKEOLOG
Züğürt Ağa'nın ağası olduğu köy:
HARAPTAR
Şirinler'in azılı düşmanı:
GARGAMEL
90'ların dansıyla meşhur İspanyol şarkısı:
MACARENA
Görevli olarak başka bir yere giden memura ödenir:
HARCIRAH
Güzel kokulu iri yapraklı çiçek; bir kadın adı:
MANOLYA
Hep bulduğundan daha fazlasını isteyen, haris:
AÇGÖZLÜ
__ tazı tutar, çalımı avcı satar:
TAVŞANI
İngilizce kısaltması CPU olan bilgisayar devresi:
İŞLEMCİ
Sadece bir gün yaşadığına inanılan kanatlı hayvan:
KELEBEK
Cilo Dağı'nın bulunduğu il:
HAKKARİ
Boksta aşağıdan yukarıya atılan yumruk:
APARKAT
Uzay Yolu dizisindeki uzay gemisinin adı:
ATILGAN
Kanamayı durdurmaya yönelik ilk yardım yöntemi:
TURNİKE
Can Yayınları'nın kurucusu:
ERDALÖZ
Sıcak çöl rüzgarı:
SAMYELİ
Enerji üretim tesisi:
SANTRAL
Dişi at:
KISRAK
Dünya Turizm Örgütü'nün merkezi olan İspanya şehri:
MADRİD
Parasız alışveriş, takas:
TRAMPA
Bu çiçeğin adı İzmir'de çekirdek yerine kullanılır:
ÇİĞDEM
Megastar lakaplı şarkıcımız:
TARKAN
Kokteyllerde servis edilen küçük süslü ekmek:
KANEPE
Giysilerde kullanılan bir tür tutturmalık:
ÇITÇIT
Bakanlar kurulunun diğer adı:
KABİNE
Oyuncuya repliklerini hatırlatan kişi:
SUFLÖR
Duvarcılar doğrultu bulmak için bunu kullanır:
PERESE
Bruce Willis'in 80'lerde oynadığı dedektif dizisi:
MAVİAY
Alacak toplayan kişi:
TAHSİLDAR
Dünya üzerinde suların oluşturduğu tabaka:
HİDROSFER
Masalların başında bulunan uyaklı giriş cümlesi:
TEKERLEME
Bekar Gezelim'le ünlenen Türk müzik topluluğu:
GRUPLAÇİN
Kalkerin diğer adı:
KİREÇTAŞI
Modern matbaa makinesinin mucidi:
GUTENBERG
Özü sözü bir olma:
DÜRÜSTLÜK
Kov Kalesi'nin yer aldığı il:
GÜMÜŞHANE
İyi niyeti ya da verilen yetkiyi kötüye kullanma:
SUİSTİMAL
Eti yüksek ateşte kısa süre pişirme:
MÜHÜRLEME
Özbekistan'ın başkenti:
TAŞKENT
Güzelavrat otundan çıkarılıp ilaç yapılan madde:
ATROPİN
İlkbaharda İstanbul Boğazı'nı süsleyen ağaç:
ERGUVAN
Kanalları ve gondolları ile ünlü İtalyan şehri:
VENEDİK
Üzerine rayların konulduğu demir veya ağaç parça:
TRAVERS
Ana baba:
EBEVEYN
İri palamut ya da torikten yapılan salamura:
LAKERDA
İddialı bir teşebbüsün hezimetle sonuçlanması:
FİYASKO
Kutuplardaki perdeli ayaklı, uçamayan deniz kuşu:
PENGUEN
Elin kolla birleştiği yere takılan madeni halka:
BİLEZİK
Antik Mısır Grup 181 Cevapları:
Atı dörtnala sürme:
ILGAMA
İndirimler burada yazan fiyat üzerinden yapılır:
ETİKET
Bilgisayardan çıktı alma cihazı:
YAZICI
Oje silmede kullanılan sıvı:
ASETON
Birol Namoğlu'nun solistliğini yaptığı müzik grubu:
GRİPİN
Mesir Macunu Şenlikleri'nin yapıldığı şehir:
MANİSA
Hoş kokulu:
ITIRLI
1922'de kurulan ünlü Türk mizah dergisi:
AKBABA
Salgı bezlerinin salgıladığı maddelerin genel adı:
HORMON
Muncuk Han'ın oğlu olan Hun imparatoru:
ATTİLA
İnce katlar halinde kurutulmuş meyve ezmesi:
PESTİL
Bridget Jones'a ait olanı meşhurdur:
GÜNLÜK
Osmanlı'da savaş aletleri yapan ordu mensubu:
CEBECİ
Türkiye'de üretilen ilk yerli otomobil:
DEVRİM
Pablo Picasso'nun öncülerinden olduğu sanat akımı:
KÜBİZM
Ağzı açık kalmak, şaşkınlıktan serseme dönmek:
AFALLAMAK
Bir Dinozorun Anıları kitabını yazan ünlü filolog:
MİNAURGAN
İki taraf arasındaki anlaşmazlığı bu kişi çözer:
ARABULUCU
Azerbaycan'ın en yüksek dağı:
BAZARDÜZÜ
Füruğ Ferruhzad'ın yönettiği ünlü kısa belgesel:
EVKARADIR
Topkapı Sarayı'nda vezirlerin toplandığı alan:
KUBBEALTI
Virüslere karşı etkili:
ANTİVİRAL
Motorsuz inşaat taşıtı:
ELARABASI
Osmaniye'de yer alan antik kent:
KASTABALA
İmalathane, fabrika:
ÜRETİMEVİ
Yemeklere aroma katmak için kullanılan madde:
BAHARAT
Kenya'nın başkenti, La Casa de Papel'de adı geçer:
NAİROBİ
Toprak kayması:
HEYELAN
Savaşan kuvvetlerin çarpışmaya ara vermesi:
ATEŞKES
Kurtalan Ekspres grubuyla bilinen ünlü gitarist:
GÜRAKAD
Ahenk için şiirde ünlü harflerin tekrar edilmesi:
ASONANS
İçindeki kuşun öterek zamanı bildirdiği saat türü:
GUGUKLU
Antalya'nın Kemer ilçesinde yer alan mağara:
BELDİBİ
Simgesi Ir olan radyoaktif element:
İRİDYUM
Borcun mesuliyetine ortak olma:
KEFALET
Cam veya teneke kutuda havasız saklanan gıda ürünü:
KONSERVE
Raylı taşıt durağı:
İSTASYON
İçine girenin gömüldüğü çamurlu bölge:
BATAKLIK
Kelimelerin kurallara uygun telaffuz edilmesi:
DİKSİYON
1994 çıkışlı Benimle Oynama şarkısının yorumcusu:
BURAKKUT
Mısır nişastasından üretilen şeker:
DEKSTROZ
Konya'da nadide kitapların yer aldığı kütüphane:
YUSUFAĞA
Zanaatkar için kalfalıktan önceki dönem, yamaklık:
ÇIRAKLIK
Rio Karnavalı'na ev sahipliği yapan ülke:
BREZİLYA
Resmi geçitte dizi kırmadan yapılan asker yürüyüşü:
KAZADIMI
Matematikte farklı sayı değerleri alabilen nicelik:
DEĞİŞKEN
Hurmanın yetiştiği ağaç türü:
PALMİYE
Haydarpaşa Garı'nın bulunduğu ilçe:
KADIKÖY
Hem yağmurdan hem güneşten koruyan eşya:
ŞEMSİYE
Osmanlı döneminde adaletten bu kişiler sorumluydu:
KADILAR
Gümrük deposu:
ANTREPO
İspanya'da yer alan Endülüs dönemine ait saray:
ELHAMRA
Dünya Güneş'e en çok bu noktada yakınlaşır:
GÜNBERİ
Cipsi de yapılan kabuklu deniz hayvanı:
KARİDES
İçinde mıknatıslı demir olan bir elektrik üreteci:
MANYETO
Portakal rengi:
TURUNCU
Gemilerde dışarıdan gelen suyun toplandığı kısım:
SİNTİNE
Nefes kesen film türü:
AKSİYON
İsmi New York'ta havalimanına verilen ABD başkanı:
KENNEDY
Orta kalınlıktaki erkek sesi:
BARİTON
2010 Dünya Basketbol Şampiyonası bu ülkede yapıldı:
TÜRKİYE
Antik Mısır Grup 190 Cevapları:
Yeşilçam'ın Horoz Nuri'si:
VAHİÖZ
Mum yakmak için çakmak veya bu aranır:
KİBRİT
Dudaklarla bir kişiye dokunma, buse:
ÖPÜCÜK
Ünlü birini çok beğenen, takip eden kişi:
HAYRAN
Fotoğraf ve film çekimlerinin yapıldığı yer:
STÜDYO
Aşk Dediğin Laftır müzik albümünün sahibi:
GÖKBEN
Türkülere konu olan tek parçalı giysi:
ENTARİ
Deriye sürülerek kullanılan ilaç:
MERHEM
Rafael Nadal'ın en başarılı olduğu tenis kortu:
TOPRAK
Güvercin gibi kuşlarla beslenen yırtıcı kuş türü:
ATMACA
Kahvelerde çay, kahve pişiren görevli:
OCAKÇI
Kıbrıs'ta manastırı bulunan Hitit tanrıçası:
KİBELE
Güneş'e en uzak konumdaki gezegen:
NEPTÜN
Osmanlı divan teşkilatını kuran hükümdar:
ORHANBEY
Yatak odasında kullanılan çekmeceli dolap:
ŞİFONYER
Kibyra Antik Kenti'nin yer aldığı Burdur ilçesi:
GÖLHİSAR
Başkasının arkasından yapılan konuşma:
DEDİKODU
Güneş Sistemi'nin kaşifi:
KOPERNİK
Gök üzerine araştırma ve inceleme yapan kişi:
ASTRONOM
Karnın arka kısmında, sindirime yardımcı iri organ:
PANKREAS
Turşusu yapılan, yüzeyi kabarcıklı salatalık:
KORNİŞON
Bir tabloda çerçeve ile resim arasındaki boşluk:
PASPARTU
İlk cep telefonunu üreten şirket:
MOTOROLA
Tarkan'ın filmde sadık dostuna söylediği replik:
ATILKURT
Kabul edilmek zorunda kalınan durum, oldubitti:
EMRİVAKİ
Zamandan haberi olan aksesuar:
KOLSAATİ
Atalarımıza göre, kudurmuştan beter olan kişi:
ALIŞMIŞ
Sadece çizgiyle yapılan basit insan resmi:
ÇÖPADAM
Devletin temel yapısını, biçimini belirleyen kanun:
ANAYASA
Yoğurdu türkülere konu olan Mersin yöresi:
SİLİFKE
Elektrik akımını geçiren madde:
İLETKEN
Salatası yapılan, fasulyeye benzeyen bitki:
BÖRÜLCE
Ödül:
ARMAĞAN
Askeri marşlarda sık kullanılan nefesli çalgı:
TROMPET
Dünya'da en fazla bulunan canlı türü:
BAKTERİ
Kendini korumak için kötü koku yayan hayvan:
KOKARCA
Hukuki veya siyasi olarak varlığını kabul etmek:
TANIMAK
Bayburt'ta bulunan buz mağarası:
HELVAKÖYÜ
Muhatabından başkasının duymayacağı sesle konuşma:
FISILDAMA
Ay'da yürüyen ilk insanın soyadı:
ARMSTRONG
Elizabeth Montgomery'nin oynadığı 60'lar dizisi:
TATLICADI
Metal ve çimentodan yapılan bina çeşidi:
BETONARME
Sarı çizmeli __, kim olduğu bilinmeyen:
MEHMETAĞA
Bluetooth ismi bu ülkenin eski bir kralından gelir:
DANİMARKA
Işığa göre kendini ayarlayan görme unsuru:
GÖZBEBEĞİ
Balıklıgöl bu ilde bulunur:
ŞANLIURFA
Turgut Özakman'ın ikinci romanı:
ROMANTİKA
Yankı yapma, yankılama:
ÇINLAMA
Aynı işi çok uzun süre yapmış kişiye denir:
EMEKTAR
Beklenmeyen harekete karşılık yapılan anlık hamle:
REFLEKS
Periyodik tabloda gösterilen madde:
ELEMENT
Anadolu'da Türkçenin ilk kez resmi dil olduğu il:
KARAMAN
Bir şeyin gerçekleşme olasılığı:
İHTİMAL
Genç Kızlar filmiyle Yeşilçam'a adım atan yıldız:
EDİZHUN
Otomobil, kamyon, traktör bu tür araçlardır:
MOTORLU
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki tarihi konak:
ZAİMAĞA
Fatih __, Peyami Safa romanı:
HARBİYE
Taşınabilir bilgisayarlar için kullanılan tabir:
DİZÜSTÜ
Zafer Bayramı kutlamalarının yapıldığı ay:
AĞUSTOS
Ameliyat bıçağı, neşter:
BİSTURİ
Üst giysinin başa geçirilen başlığı:
KAPÜŞON
Orta Çağ Grup 221 Cevapları:
Vücudun eksik parçasının yerine takılan suni parça:
PROTEZ
Çoğu seferde, sıklıkla:
EKSERİ
Cennet Mahallesi'nin annesi, Melek __:
BAYKAL
Bardağın yüzeyde iz yapmaması için kullanılır:
ALTLIK
Yerli bir kozmetik mağaza zinciri:
GRATİS
Mutfak tezgahlarında kullanılan taş çeşidi:
MERMER
Silah kullanarak bir ülkenin sahibi olma:
İSTİLA
Polise bilgi sağlayan sivil:
MUHBİR
Açlık kan şekeri olarak bilinir:
GLUKOZ
Çeşitli taşıtları kullanmak anlamına gelen fiil:
SÜRMEK
Çenesinde, yanağında minik tebessüm çukuru olan:
GAMZELİ
Esirlik sözcüğünün anagramı:
REİSLİK
Vücudun etrafında çevrilen plastik yuvarlak çember:
HULAHOP
Davulcunun iş ortağı:
ZURNACI
Hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olan kişi:
HÜKÜMLÜ
Bir kişiyi içeri davet ederken kullanılan söz:
BUYURUN
Arkadaşça olan tavır:
DOSTANE
Karlanma yapmayan buzdolabı türü:
NOFROST
Bulunduğu kap içerisinde hareket edebilen madde:
AKIŞKAN
Kolyosa çok benzeyen göçmen balık:
USKUMRU
Kısasa kısas duygusu:
İNTİKAM
Sağlık işleriyle uğraşan birim:
SIHHİYE
Arabozucu, nifak sokucu:
MÜNAFIK
Kıyaslama anlamına gelen Arapça kökenli söz:
MUKAYESE
"Mümkündür" anlamına gelen bir kelime:
OLABİLİR
Yeniçeri Ocağı'na alınan ecnebi asker:
DEVŞİRME
Başka bir şeyle bağlantısı, ilgisi olan:
İLİŞKİLİ
Bisikletlerin tekerleklerinin üstünde bulunur:
ÇAMURLUK
Kırmızı, kurutulmuş, dövülmüş bir baharat:
PULBİBER
Monako'nun yönetim şekli:
PRENSLİK
Oslo şehrinde konuşulan dil:
NORVEÇÇE
Saklı kalması gereken bilgi ya da belge:
ÇOKGİZLİ
Brad Pitt'in mesleği:
AKTÖRLÜK
Tuğrul ve Çağrı Bey'in kurduğu Türk devleti:
SELÇUKLU
Makinelerle yapılan toplu üretim faaliyeti:
ENDÜSTRİ
Uzak Doğu sporlarında en üst seviyeyi gösterir:
KARAKUŞAK
Birisi tarafından azarlanma, paylanma:
LAFİŞİTME
Cezaevinde geçen süre:
MAHPUSLUK
Haraptar Köyü'nden göçü anlatan Şener Şen filmi:
ZÜĞÜRTAĞA
Elindekiyle yetinmeyen, daha fazla isteyen:
İHTİRASLI
Aklın başka yerde olma durumu:
DALGINLIK
Sıvı yakıtla çalışan ev ısıtıcısı:
GAZSOBASI
İlk Türk grekoromen güreşçi:
KOCAYUSUF
Aşkın Nur Yengi'nin ilk albümü:
SEVGİLİYE
Seksenler adlı popüler diziden esinlenen yapım:
DOKSANLAR
Bir konuda ya da işte deneyim kazanmış, yaşlı kişi:
ESKİTÜFEK
Kaygı halinden doğan psikolojik rahatsızlık:
ANKSİYETE
Paso, ehliyet vb. belge gösterme:
İBRAZETME
Superman'in azılı düşmanı, zengin suç dehası:
LEXLUTHOR
Çok sıcak oda ya da mekan için kullanılan tabir:
FIRINGİBİ
Bir ürünü satmak için ikna etme çalışması:
PAZARLAMA
Yakın savaşta kullanılan bir silah, bazuka:
ROKETATAR
İnsanın enerjisinin azalması durumu:
YORGUNLUK
Şeker hastalığı ile ilgili olan:
DİYABETİK
Pandanın da dahil olduğu hayvan familyası:
AYIGİLLER
Çelik'in 1993 yapımı albümü ve çıkış parçası:
ATEŞTEYİM
Pırpır olarak bilinen uçak türü:
PERVANELİ
Hababam Sınıfı'nda Şener Şen'in karakterinin ismi:
BADİEKREM
Satrançta vezir ve fil ile elde edilen galibiyet:
ÇOBANMATI
Üretmek:
İMALETMEK
Birini herkesin gözü önünde çok utandırma:
REZİLETME
Şifreli yazılar konusunda uzmanlaşmış kişi:
KRİPTOLOG
Kırmızılar lakaplı İngiliz futbol kulübü:
LIVERPOOL
Fransız kökenli, hem yemek odası hem salon:
SALAMANJE
Paris Grup 241 Cevapları:
Seçme edebi eserler bütünü:
ANTOLOJİ
Dünyayı aydınlatan icat:
ELEKTRİK
İki veya daha çok kişinin iş için birleşmesi:
ORTAKLIK
Lokanta girişinde şapka ve palto bırakılan yer:
VESTİYER
Karagöz oyunundaki bitirim cüce:
BEBERUHİ
Antalya'da Side yakınındaki ünlü şelale:
MANAVGAT
Asker giysileri imal edilen yer:
DİKİMEVİ
Daima, aralıksız:
HERZAMAN
Issız Adam'da çalan Yalnızım Ben şarkısını söyledi:
NİLBURAK
Perslerin yaptığı, Efes'ten Persepolis'e giden hat:
KRALYOLU
İkinci beyin olarak adlandırılan sindirim organı:
BAĞIRSAK
İlk James Bond filmi:
DOKTORNO
Bir saç biçimiyle aynı addaki salata malzemesi:
KIVIRCIK
Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu şehir:
SELANİK
Çoban üstlüğü:
KEPENEK
Ticari malların sergilendiği büyük pazarlar:
FUARLAR
Kalan miras üzerinde bulunan hak:
VERASET
Cimri olmayan, malını esirgemeyen kişi:
ELİAÇIK
Hangi vakit anlamına gelen soru:
NEZAMAN
Pera Müzesi'nin yer aldığı İstanbul ilçesi:
BEYOĞLU
Sağlığa zarar verecek kadar kilolu olma durumu:
OBEZİTE
"Yüzen şehir" diye bilinen turistik İtalya kenti:
VENEDİK
Küba Devrimi ile bilinen Che'nin soyadı:
GUEVARA
Japonya'dan dünyaya yayılan mikrofonlu eğlence:
KARAOKE
2004'te Paris'te geçen Linklater filmi, Before __:
SUNSET
Japonların ulusal giysisi:
KİMONO
En Son Babalar Duyar'da Ayşegül Atik'in karakteri:
ŞÜKRAN
Memleket olmayan her yer:
GURBET
Kaynağı Fırtına Deresi olan Rize şelalesi:
MULONA
Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan kanyon:
GÖYNÜK
İnek, at gibi hayvanların tırnağına verilen ad:
TOYNAK
Örnek vermek için kullanılan bir edat:
MESELA
Ameliyatlarda kullanılan dikiş ipliği:
KATGÜT
Moby Dick'te Ahab'ın düşman bellediği hayvan:
BALİNA
Balonlu hava gemisi:
ZEPLİN
Boksta yere düşenin belirli sürede kalkamaması:
NAKAVT
Halıları ile tanınan Manisa ilçesi:
GÖRDES
Tarımda ürün daha tarladayken yapılan satış:
ALİVRE
Malatya'nın ünlü meyvesi:
KAYISI
Boğaz ağrısında kullanılan şekerli tablet:
PASTİL
Kendini başkasının yerine koyup duygularını anlama:
EMPATİ
Uçak içerisindeki kadın kabin görevlisi:
HOSTES
1789 İhtilali'nin gerçekleştiği ülke:
FRANSA
Bir bütün oluşturan topluluk:
BİRLİK
Ürgüp ve Göreme bölgelerini kapsayan bölge:
KAPADOKYA
Tepki anlamındaki Fransızca kökenli söz:
REAKSİYON
Kazım __, Alçıtepe Kahramanı namıyla tanınan asker:
KARABEKİR
Aşırı derecede susamak:
İÇİYANMAK
Sabun üretiminde kullanılan, yanmış deniz ürünü:
YOSUNKÜLÜ
Koyduğu katı kanunlarla bilinen Babil imparatoru:
HAMMURABİ
Devlet görevlilerini yargılayan yüksek mahkeme:
YÜCEDİVAN
Müzik aletlerinin diğer adı:
ENSTRÜMAN
Mel Gibson'ın rol aldığı M. Night Shyamalan filmi:
İŞARETLER
Behçet Necatigil'in efsaneleri konu alan kitabı:
MİTOLOGYA
Gaudi'nin en önemli eserlerinin bulunduğu şehir:
BARSELONA
Dünya Posta Günü'nün kutlandığı tarih:
DOKUZEKİM
Dükkanında saç sakal tıraşı yapan kişi:
BERBER
Burdur'daki sarkıt ve dikitler içeren mağara:
İNSUYU
Özellikle kışın uyurken kullanılan geniş örtü:
YORGAN
Merkür gezegeninin eski adı:
UTARİT
Aydın'ın Söke ilçesinde yer alan ünlü antik kent:
PRİENE
Çekim yapan aletlerin görebildiği alana verilen ad:
KADRAJ
Uluslararası plaka işareti RWA olan Afrika ülkesi:
RUANDA
Araba yarışı sonunda sallanan bayrak tipi:
DAMALI
Tüysüz ve sarkık derili kedi türü:
SFENKS
Mahkemede bir suçtan ceza yiyen kişi, hükümlü:
MAHKUM
Sadece bardağa içini dökebilir:
SÜRAHİ
Tek atımlık tabanca, tabancanın atası:
PİŞTOV
Bir iş yerinin ismini, bilgilerini veren levha:
TABELA
Sora sora bulunabileceği söylenen şehir:
BAĞDAT
Richter ölçeği ile büyüklüğü ölçülen doğa olayı:
DEPREM
Savaşa atla gelen asker:
SÜVARİ
Platon'un hayalindeki ideal toplumu anlattığı eser:
DEVLET
Başka bir yeri gezip görmeye gelmiş kişi:
TURİST
Laboratuvar Grup 301 Cevapları:
Satürn gezegeninin eski adı:
SEKENDİZ
Balıkçı temennisi:
RASTGELE
Yugoslavya'dan ayrılıp AB'ye giren ilk ülke:
SLOVENYA
Koltuk yüzü değiştirtmek için gidilen yer:
DÖŞEMECİ
Monarşiyle yönetilen devletlere verilen ad:
KRALİYET
Havada yol alan şeyleri temel alan bir çocuk oyunu:
UÇTUUÇTU
__ Seninle Gecem Seninle, ünlü bir TSM şarkısı:
GÜNDÜZÜM
Sınav döneminde öğrencilerin not çoğaltma makinesi:
FOTOKOPİ
Ankara'nın Altındağ ilçesinde yer alan tarihi han:
KURŞUNLU
Düzenli işleyen sistemi bozmak, arıza yapmak:
TEKLEMEK
İstanbul'un plaka numarası:
OTUZDÖRT
Sandıktaki kıyafetlerin koruyucusu:
NAFTALİN
Biyolojide doku bilimi:
HİSTOLOJİ
Cansız nesneleri konu alan resim türü:
NATÜRMORT
Murathan Mungan'ın demir yolu öyküleri derlemesi:
TRENGEÇTİ
Fransa ve İspanya sınırını oluşturan dağ grubu:
PİRENELER
Dokunulan kişinin ebe olduğu basit çocuk oyunu:
ELİMSENDE
Sabah ile akşam arasındaki zaman, gün ortası:
ÖĞLEVAKTİ
Antik Mısır'ın en ünlü kraliçesi:
KLEOPATRA
Uzay ile ilgilenen bilim dalı:
ASTRONOMİ
Genelde deniz taşımacılığında kullanılan kasa:
KONTEYNER
Osmanlı mutfağında yer alan, kokusu güzel helva:
DEVAİMİSK
Organize İşler'de Yılmaz Erdoğan'ın karakteri:
ASIMNOYAN
Naim Süleymanoğlu'nun yaptığı spor dalı:
HALTER
Yapay gübre yapmakta kullanılan fosforik asit tuzu:
FOSFAT
Bağlama penası:
TEZENE
Araştırma yapılırken kullanılan her türlü doküman:
KAYNAK
Nuri Bilge Ceylan'ın ilk uzun metrajlı filmi:
KASABA
Sosyal medyada açılan kişisel sayfa:
PROFİL
Susuz Yaz kitabının yazarı, Necati __:
CUMALI
Yeni yerleri görmek amacıyla yola çıkan kimse:
GEZGİN
Delinmiş et anlamında, Japonya'ya özgü yemek:
SAŞİMİ
Denizdeki yön göstergesi:
PUSULA
Satıcının düzenlediği satış belgesi:
FATURA
Uzun saplı, delikli kepçe:
KEVGİR
Gümrüğe gelen malların konulduğu yer:
ANTREPO
Güneş, Ay ve Dünya hizalanınca oluşan kararma:
TUTULMA
Türkiye'deki oy kullanma yaşı:
ONSEKİZ
Trabzon Müzesi'ne dönüştürülen konak:
KOSTAKİ
Çiçek Saati'nin bulunduğu İsviçre şehri:
CENEVRE
Gemilerde yolculara hizmet etmekle görevli kişi:
KAMAROT
Kemal Burkay şiirini kullanan Sezen Aksu şarkısı:
GÜLÜMSE
Mecaz anlamda parasını harcamak istemeyen, cimri:
ELİSIKI
MLB bu sporun ABD'deki ligidir:
BEYZBOL
Muhsin Ertuğrul'un sonradan bulunan kayıp filmi:
TAMİLLA
Gerçeküstü sanat eserlerini tanımlarken kullanılır:
SÜRREAL
Tıp eğitimine bağışlanmış naaş:
KADAVRA
Kıştan önce, yazdan sonra gelen mevsim:
SONBAHAR
Tozlu otomobillerin üzerine parmakla yazılır:
BENİYIKA
Tedavi etmek amaçlı yapılan cerrahi operasyon:
AMELİYAT
Bu elementin atom numarası 4, sembolü Be'dir:
BERİLYUM
Hiç insafı olmayan anlamındaki sıfat:
ACIMASIZ
Uzun süre dayanan kuru bir ekmek türü:
PEKSİMET
Selvi Boylum Al Yazmalım'da Türkan Şoray'ın sesi:
TİJENPAR
Öğrencilerin kış ortasında çıktıkları tatilin adı:
SÖMESTİR
Looney Tunes çizgi dizisinin en hızlı faresi:
GONZALES
Lokomotiflerin sürücülük görevini yapan kimse:
MAKİNİST
Platonik aşık, bunu beklemeksizin sever:
KARŞILIK
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