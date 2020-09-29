Codycross cevapları nelerdir? Codycross oyunu tüm bölümlerin cevapları! Codycross oyunu nasıl oynanır? Oyun hakkında bilgiler

Kelime bulmaca oyunları bazen bizleri zorlayabiliyor. Bir bölümün cevabını hemen geçmek isteyebiliyoruz. İşte sizlere kolaylık olması açısından CodyCross: Çapraz Bulmaca oyununun bazı bölümlerin cevaplarını paylaşacağız. Elbette yazımızda hepsini paylaşmak mümkün değil. Fakat zamanla diğer tüm cevapları da ekleyeceğiz.

CODYCROSS ÇAPRAZ BULMACA OYUNU NEDİR?

CodyCross: Çapraz Bulmaca oyunu bir kelime bulmaca oyunudur. 8 Mart 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür. Oyun Google Play Store'da 2017 yılının en iyisi seçilmiştir. Oyunda amaç sorulan sorulara doğru cevap vermektir. Ekranda yer alan sorulara doğru cevaplar vererek oyun ilerler. Bölüm bölüm geçerek en sona ulaşmaya çalışılır. Bu oyun ile hem eğlenebilir hem de bilgilenebilirsiniz.

Oyun Google Play Store'da 50 milyondan fazla indirme almıştır. 5 üzerinden puanı 4.5 'dur. Oyun 90 mb boyutundadır. Normal bir akıllı telefona yükleme yapabilirsiniz. Ek olarak oyun Apple Store'da da bulunmaktadır. Yani Apple cihazlara da bu oyunu yükleyebilir ve oynayabilirsiniz.

Codycross oyununun bazı faydaları:

- Hem eğlenceli hem öğreticidir.

- Genel kültürü geliştirir.

- Zekayı geliştirir.

- İnternetsiz oynanabilir.

Ve benzeri şeklinde oyunun bazı özelliklerini sıralayabiliriz. Şimdi cevaplarda tıkananlar için cevap anahtarlarını paylaşalım.

CODYCROSS CEVAPLARI

Dünyamız Grup 1 Cevapları:

Fotoğraf makinesindeki mercek; tarafsız, nesnel:

OBJEKTİF

Mal ve hizmet satın alan kişi:

TÜKETİCİ

Diğer adı pabuç olan giyecek:

AYAKKABI

Takla da atabilen postacı kuş:

GÜVERCİN

Piyangodan çıkan para:

İKRAMİYE

Antalya'da bulunan, tiyatrosuyla meşhur antik kent:

ASPENDOS

Sporda bir takımdan öbürüne geçme:

TRANSFER

Bir müzik parçası çalınırken ritim tutan alet:

METRONOM

Genel olarak bilgili, kendini yetiştirmiş kişi:

KÜLTÜRLÜ

Alaaddin'in özel taşıtı:

UÇANHALI

Ferahlatıcı, hafif ekşi bir içecek:

LİMONATA

Mr. Spock karakterinin yer aldığı dizi ve film:

UZAYYOLU

Neil Armstrong'un mesleği:

ASTRONOT

Atılgan adlı yıldız gemisinin olduğu dizi ve film:

UZAYYOLU

Ayıların soğuk aylardaki dinlencesi:

KIŞUYKUSU

Yattıktan sonra bilinçsizce konuşan ve yürüyen:

UYURGEZER

Aşk-ı Memnu dizisinin Bihter'i:

BERENSAAT

Kayıp Balık Nemo ve Şrek filmlerinin türü:

ANİMASYON

Kafiyeli ve tekrar eden kelimelerden oluşan söz:

TEKERLEME

Hayvanları tedavi eden doktor; baytar:

VETERİNER

Eğitim sonrası verilen kurs bitirme belgesi:

SERTİFİKA

Çekilen resimlerde güzel görünen kişi:

FOTOJENİK

Yapılan bir işteki şüpheli durum:

BİTYENİĞİ

Yanına yaklaştıkça zamanı yavaşlatan uzay oluşumu:

KARADELİK

Resimleri canlandırma yöntemiyle yapılan film:

ANİMASYON

Fotoğraflarda güzel görünen kişi:

FOTOJENİK

Büyük bir kertenkele türü:

İGUANA

Hatay'ın meşhur peynirli kadayıf tatlısı:

KÜNEFE

Damarların içini görüntüleme tekniği:

ANJİYO

Isı ve ışık kaynağımıza en yakın gezegen:

MERKÜR

Şener Şen'in Baran'ı canlandırdığı film:

EŞKIYA

Önü güneşlikli spor şapka:

KASKET

Haber sunan kişi:

SPİKER

Çocukların oynadığı, küçük, renkli cam küre:

MİSKET

Bir süper kahramanın adını taşıyan Türkiye şehri:

BATMAN

Dağ lalesi:

ANEMON

Araba, kamyon gibi araçlara takılan motorsuz taşıt:

RÖMORK

Üzerinde ürünün fiyatı bulunan küçük kağıt:

ETİKET

Andre __, birçok Grand Slam kazanmış tenisçi:

AGASSİ

Hataylı kadayıf:

KÜNEFE

Bağdat Caddesi bu İstanbul ilçesindedir:

KADIKÖY

Oryantal müzikte kullanılan uzun dümbelek:

DARBUKA

Motorlu araç kullanmak için gerekli yetki belgesi:

EHLİYET

Bebeklere süt içirmekte kullanılan şişe:

BİBERON

Eski milli basketbolcu, İbrahim __:

KUTLUAY

Hem bolluk, hem yağmur demektir:

BEREKET

Sinir hastalıkları uzmanı:

NÖROLOG

Arıların petek yapmak için kullandıkları madde:

BALMUMU

Çini ve porselenle ünlü Ege şehri:

KÜTAHYA

Yıkanacak giysi:

ÇAMAŞIR

Tahtelbahir adlı denizaltıyı yapan Türk devleti:

OSMANLI

Televizyonu uzaktan kontrol etmeye yarayan cihaz:

KUMANDA

Yüzde iki tane bulunan kemik:

ELMACIK

Oliver Stone'un yönettiği Vietnam Savaşı filmi:

MÜFREZE

Bağdat Caddesi bu ilçededir:

KADIKÖY

Afganistan'nın resmi dillerinden biri:

PEŞTUCA

Çini ve porselenle ünlenmiş olan şehir:

KÜTAHYA

Maharet, ustalık:

BECERİ

Yarışta bronz madalya alan sıralamanın sahibi:

ÜÇÜNCÜ

Bir şeyden evvel gelen:

ÖNCEKİ

Puanı eşit olan takımlar arasındaki sayı farkı:

AVERAJ

Mutfakta kullanılan küçük süzgeç türü:

KEVGİR

Geceleri yağmuru gökyüzünde izlenebilen gök taşı:

METEOR

Volkanik bölgede sıcak su, buhar püskürten kaynak:

GAYZER

__ Dükkanı, Tolga Çevik'in rol aldığı program:

KOMEDİ

Aldatıldık adlı 90'lar parçasıyla ünlü şarkıcı:

RENGİN

Bir eğitim kurumundan ders alan kişi, öğrenci:

TALEBE

Maydanoza benzeyen kokulu bir ot, aşotu da denir:

KİŞNİŞ

Yarışı burada bitiren bronz madalyayı alır:

ÜÇÜNCÜ

İki kişinin kurallar dahilinde silahlı çatışması:

DÜELLO

Gezegenler arasında dolaşan kaya parçası:

METEOR

Güzellik yarışması her yıl Dünya'da yapılır:

KAİNAT

Bu cismin yağmuru gece gökyüzünde izlenir:

METEOR

Dünyamız Grup 2 Cevapları:

Küçük boynuzlu bir tür geyik:

KARACA

Mahkeme kararına itiraz etme yollarından biri:

TEMYİZ

Her türlü haberi vermek için düzenli basılan yayın:

GAZETE

Salda Gölü ve İnsuyu Mağarası bu ildedir:

BURDUR

Fırınlarda satılan uzun gevrek atıştırmalık:

GALETA

Rahat ve geniş oturak:

KOLTUK

Masaya gelen tencerenin altına konulur:

NİHALE

Yedinci sanat:

SİNEMA

Ameliyat yapan hekim:

CERRAH

Alıcı ve satıcıların bir araya geldikleri yer:

PİYASA

Uzayda ışık saçan cisimlere verilen ad:

YILDIZ

Mahkeme kararına itiraz etme yolu:

TEMYİZ

Ameliyata giren hekim:

CERRAH

Aritmetik ve geometri bunun dallarıdır:

MATEMATİK

Ağız sağlığı uzmanı:

DİŞHEKİMİ

Self servis lokanta:

KAFETERYA

Evliliğin ilk adımı:

SÖZLENMEK

Binaların dış cephesinin kaplanması işi:

MANTOLAMA

Genelde noterden çekilen yasal uyarı yazısı:

İHTARNAME

Vapur, gemi gibi taşıtları kapsayan ulaşım yöntemi:

DENİZYOLU

Ayçiçeğinin diğer adı:

GÜNEBAKAN

Kapuzbaşı Şelaleleri'ni barındıran milli park:

ALADAĞLAR

Gök cisimlerini izlemek için kurulan yapı:

GÖZLEMEVİ

Fatih'in fedaisi olan film kahramanı:

KARAMURAT

Yumurtaları tüketilen küçük bir kuş türü:

BILDIRCIN

Afrika'nın güney ucu Agulhas ile karıştırılan yer:

ÜMİTBURNU

20 yaşında dünya ağır sıklet şampiyonu olan boksör:

MİKETYSON

MIKETYSON

Niğde il sınırları içinde bulunan milli park:

ALADAĞLAR

Yıldızların hareketini izlemek için kurulan yapı:

GÖZLEMEVİ

Güney Afrika'da yer alan, ana karanın en güney ucu:

ÜMİTBURNU

İnsanları ve nesneleri yukarı aşağı taşıyan makine:

ASANSÖR

Dünyanın en büyük okyanusu:

PASİFİK

Annenin kendi sütüyle bebeği beslemesi:

EMZİRME

İçerisinde yatak bulunan motorlu kara taşıtı:

KARAVAN

Su altına bakarken nefes almayı sağlayan boru:

ŞNORKEL

Çocukların vazgeçilmez eğlence aracı:

OYUNCAK

Tiyatrocunun sahnede kendi kendine konuşması:

MONOLOG

Kırmızı kan hücresi:

ALYUVAR

Prenses öpünce prens olan masal kahramanı hayvan:

KURBAĞA

Dokulara rengini veren madde:

PİGMENT

Filmden kesitlerle oluşturulmuş kısa tanıtım filmi:

FRAGMAN

Açınca "Alo" denir:

TELEFON

Maç yapma ve seyretme kısımları olan alan:

STADYUM

Uzaydan Dünya'ya düşen cisimlere verilen ad:

GÖKTAŞI

Ağlayınca gözlerden akabilen makyaj malzemesi:

MASKARA

Adı üç süt anlamına gelen, ıslak kekli tatlı:

TRİLEÇE

Tek bir müzisyenin verdiği enstrümantal konser:

RESİTAL

Yardımcı; araştırma görevlisi:

ASİSTAN

Ederinin çok altında satılan eşya:

KELEPİR

Ağlayınca akabilir:

MASKARA

Adı üç süt anlamına gelen, Meksika menşeli tatlı:

TRİLEÇE

Avukat tarafından temsil edilen kişi:

MÜVEKKİL

Çayı ve reçeli yapılan, C vitamini deposu meyvecik:

KUŞBURNU

İstanbul için kullanılan yaygın tanımlardan biri:

YEDİTEPE

Hititler'in başkenti:

HATTUŞAŞ

Yazılı eserlerin koyulduğu raflı mobilya:

KİTAPLIK

Kan basıncı:

TANSİYON

Saniyede yaklaşık 300 bin kilometrelik sürat:

IŞIKHIZI

Evlenecek olan kadının törende giydiği kıyafet:

GELİNLİK

Para işleri ile uğraşan gişe görevlisi:

VEZNEDAR

Tezgahta ilmek ilmek dokunan ev eşyası:

ELHALISI

Adını bir doğa olayından alan Levent Yüksel albümü:

MEDCEZİR

İnternette gezinmeyi sağlayan program; browser:

TARAYICI

__ açan gül çabuk solar:

VAKİTSİZ

Thelma ve Louise'deki rolüyle çıkış yapan aktör:

BRADPİTT

Saniyede 300 000 km'lik hıza verilen ad:

IŞIKHIZI

Levent Yüksel'in ilk albümü:

MEDCEZİR

Evliya Çelebi misali gezgin kimse:

SEYYAH

İkinci el araba alım satımı yapan işletme:

GALERİ

Kimin tarafından yazıldığı bilinmeyen eser:

ANONİM

Pilavlık ve köftelik türleri olan kırılmış buğday:

BULGUR

Dükkanların tanıtıcı levhası:

TABELA

Altınları tarif ederken kullanılan bir ikileme:

ÇİLÇİL

Bütünü hareket ettirmeden oynanan çubuk oyunu:

MİKADO

Sahnedeki oyunculara sözlerini hatırlatan görevli:

SUFLÖR

Aynı türden küçük canlıların oluşturduğu topluluk:

KOLONİ

Telefondan büyük, bilgisayardan küçük akıllı cihaz:

TABLET

Banyo ve tuvaletlerde kullanılan seramik karo:

FAYANS

Genellikle kareli, kışlık erkek gömleği:

ODUNCU

75 yılda bir yakınımızdan geçen kuyruklu yıldız:

HALLEY

__ çekmek, bir yağlı güreş oyunudur:

ELENSE

Beş minaresiyle ünlü şehir:

BİTLİS

Evliya Çelebi misali gezgin olan kişi:

SEYYAH

İkinci el araba satışı yapılan dükkan:

GALERİ

Kaynatılıp sertleşen buğdaydan elde edilen besin:

BULGUR

Dünyamız Grup 3 Cevapları:

Matematikte havuz, işçi gibi türleri bulunan soru:

PROBLEM

Satürn ve Dünya gibi gök cisimlerine verilen isim:

GEZEGEN

İdrar yolları ve üreme sistemlerine bakan tıp dalı:

ÜROLOJİ

BEVLİYE

Yolcuların müsait bir yerde inmek istediği taşıt:

MİNİBÜS

Tarım ve hayvancılık yapılan geniş arazi:

ÇİFTLİK

Doğrudan olmayan:

DOLAYLI

Uzungöl ve Sümela Manastırı bu ildedir:

TRABZON

__ Sınıfı, filmleri de çekilen Rıfat Ilgaz eseri:

HABABAM

Kişi başına en çok çayın içildiği ülke:

TÜRKİYE

Eşleri kardeş olan erkeklerin her biri:

BACANAK

Uzak Doğu menşeli bir mandalina türü:

SATSUMA

Kodlanmış komutlar dizisi, program:

YAZILIM

Bir yıldızın etrafında dolaşan gök cismi:

GEZEGEN

Yolcu taşımada kullanılan küçük kara taşıtı:

MİNİBÜS

Bir ürün alırken ödenen vergi türü:

DOLAYLI

Yıkanması gereken tabak, bardak gibi eşya:

BULAŞIK

2003'te Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan ülke:

TÜRKİYE

Bir konuda rehber olmak için yapılan yönlendirme:

TAVSİYE

__ Adı Yok, Duygu Asena eseri:

KADININ

Tabandan tepeye olan dikey uzaklık:

YÜKSEKLİK

Omuzlardan yukarısının çekildiği küçük fotoğraf:

VESİKALIK

Parlatılmış pamuk ipliği ile dokunmuş kumaş:

MERSERİZE

Şevket Altuğ'un Fikret rolünde olduğu dizi:

SÜPERBABA

Kolera Sokağı'nda geçen Türk filmi:

AĞIRROMAN

Sporcuların yaptığı egzersizler bütünü:

ANTRENMAN

Bir şeyi çok sessiz bir şekilde birine söyleme:

FISILDAMA

Cesur ve güçlü erkeği tanımlamak için kullanılır:

BABAYİĞİT

Bir sanatçının daha önce yaptığı çalışmaların tümü:

PORTFOLYO

Denizli'nin travertenleri ile ünlü bölgesi:

PAMUKKALE

Bir dansla aynı adı taşıyan biber:

ÇARLİSTON

Bir tür yapı ısıtma sistemi:

KALORİFER

El becerisi gerektiren işleri yapan kişi:

ZANAATKAR

Sindirim sistemini içeriden görüntüleme:

ENDOSKOPİ

Kimlik fotoğrafı:

VESİKALIK

Gözünde __; Bir kişiyi ya da olayı fazla abartmak:

BÜYÜTMEK

Havalı silahlarla yapılan sporların genel adı:

ATICILIK

Balıklar oksijen almak için bu organı kullanır:

SOLUNGAÇ

Kaygılı, stresli anlamındaki kelime:

ENDİŞELİ

Göz alıcı şekilde parıldayan, parıltılı:

IŞILTILI

Yüksek devlet görevlileri için ayrılan konut:

REZİDANS

Bir kişi ya da olayla ilgili adli soruşturma:

TAHKİKAT

Çocuğun gelişimiyle ilgilenen bilim:

PEDAGOJİ

Yük taşımada kullanılan küçük kara taşıtı:

KAMYONET

Güneydoğu Anadolu'ya özgü kıymalı, ince pide:

LAHMACUN

Evleri ısıtmada ve yemek yapmada kullanılan yakıt:

DOĞALGAZ

Bir değerin en üst sınırı:

MAKSİMUM

Reşat Nuri Güntekin'in ünlü romanı:

ÇALIKUŞU

Kahramanının adı Lamia olan roman, __ Kalbe:

DUDAKTAN

Gerçeği sembolik karakterlerle anlatma:

ALEGORİ

Karadeniz yöresine özgü yaylı çalgı:

KEMENÇE

"Burası çok havasız" diyen kişinin yöneldiği yer:

PENCERE

Resmi kurumlara yazılan mektup:

DİLEKÇE

X ışınının keşfi sonrasında geliştirilen icat:

RÖNTGEN

Türk balet, Tan __:

SAĞTÜRK

Uçsuz bucaksız su kütlesi:

OKYANUS

Elinde peleriniyle ölümle dans eden boğa güreşçisi:

MATADOR

Dünya için kullanılan isimlerden biri:

YERKÜRE

Ünlü kişileri konu eden program ve yayınlar:

MAGAZİN

Korkusuz, cesur:

GÖZÜPEK

Beraberinde hamur yutulan İç Anadolu çorbası:

ARABAŞI

Tek, yegane:

BİRİCİK

Vücuttaki yağ kütlesinin aşırı artması:

OBEZİTE

Mardin civarında kurulmuş olan Oğuz beyliği:

ARTUKLU

1912'de okyanusta yaşanan faciayı anlatan film:

TİTANİK

Masallarda adı geçen çok uzaklardaki ulaşılmaz yer:

KAFDAĞI

Üzerinde kıyafet olan:

GİYİNİK

2001 yılında sabit kurdan geçtiğimiz kur sistemi:

DALGALI

X ışınının keşfiyle yapılan icat:

RÖNTGEN

Başkenti Kampala olan Afrika ülkesi:

UGANDA

Kişinin duygularını döktüğü kilitli defter:

GÜNLÜK

Tek tarafında kıvrımlar olan mukavva:

ONDÜLE

Pembe ve Yunus'un olduğu dizi, __ Mahallesi:

CENNET

Çalışan ile şirket arasında yapılan sözleşme:

İŞAKDİ

Süs koyma amaçlı camlı dolap:

VİTRİN

Paris'te bulunan ünlü sanat müzesi:

LOUVRE

Kadın sinema ya da tiyatro oyuncusu:

AKTRİS

Richard Linklater'ın ismini duyuran sinema filmi:

UYUŞUK

Koşarken çok yakarız:

KALORİ

Sahte gözyaşları döken sürüngen türü:

TİMSAH

Özgürlüğün elden alınması durumu:

ESARET

Savurganca para harcayan, parayı israf eden:

MÜSRİF

Hamamın diğer adı:

ISIDAM

__ Mahallesi, Darbukatör Baryam'ın olduğu dizi:

CENNET

Kadın oyuncu:

AKTRİS

Buğday gibi tahıllarda bulunan protein grubu:

GLUTEN

GLÜTEN

Buket __, Kumral Ada Mavi Tuna'nın yazarı:

UZUNER

Dünyamız Grup 4 Cevapları:

Başkenti Kiev olan ülkenin resmi dili:

UKRAYNACA

Kazakistan'ın başkenti Astana'nın yeni adı:

NURSULTAN

Eğri büğrü anlamında bir ikileme:

EZİKBÜZÜK

Soğuk iklimlerde yaşayan çatal boynuzlu memeli:

RENGEYİĞİ

Mızıkçı:

OYUNBOZAN

Ayın büyüdüğü 14 günlük zaman dilimi:

İLKDÖRDÜN

Başkenti Viyana olan ülke:

AVUSTURYA

Birbirine bağlanmış iki tekneden oluşan taşıt:

KATAMARAN

__ yağlamak; Arkasına bakmadan kaçmak:

TABANLARI

Kısa mesafe radyo frekansı teknolojisi:

BLUETOOTH

Mozart'ın memleketi olan ülke:

AVUSTURYA

Kiev'de konuşulan dil:

UKRAYNACA

Dünyanın uydusunun tam yuvarlak görünmesi:

DOLUNAY

Koşuk biçiminde yazılmış şiir:

MANZUME

Expo 2016 Antalya Fuarı'nın sembolü seçilen çiçek:

ŞAKAYIK

Gösteride, yüzünü boyayıp komiklik yapan sanatçı:

PALYAÇO

Şirketlerin oluşturduğu üst şirket:

HOLDİNG

Belli bir yere veya bölgeye özel olan:

YÖRESEL

Sıradan, sıkıcı:

MONOTON

Yoğurt, peynir ve nane ile yapılan meze:

HAYDARİ

Tıp dilinde takıntılı, saplantılı kişi:

OBSESİF

İstanbullu Gelin'in baş kadın karakteri:

SÜREYYA

Canlıların yapısını inceleyen bilim dalı:

ANATOMİ

Geniş ağızlı ve kapaklı saklama kabı:

KAVANOZ

__ Şeytan Üçgeni, gizemli kazalar olan bölge:

BERMUDA

Ayın tam bir yuvarlak durumuna gelmesi:

DOLUNAY

Ümit Yaşar __, aşkın, hüznün ve İstanbul'un şairi:

OĞUZCAN

Askerlerin taktıkları çok amaçlı kemer:

PALASKA

Güneş'in yörüngesinde dolaşan küçük gök cismi:

ASTEROİT

Kendi kendine değişebilen vites:

OTOMATİK

Honore de Balzac'ın eseri, __ Zambak:

VADİDEKİ

2016'da Nobel Edebiyat Ödülü alan müzisyen:

BOBDYLAN

Rusların astronotlara verdiği isim:

KOZMONOT

Kağıttan yapılmış yel değirmeni şeklindeki oyuncak:

FIRILDAK

Okul dışında eğitim veren özel kuruluş:

DERSHANE

Uslu çocukların bir gün görebileceği mavi canlılar:

ŞİRİNLER

Arkası yırtmaçlı uzun erkek ceketi:

REDİNGOT

Bir ailenin geçmişten bugüne kadarki üye listesi:

SOYAĞACI

Bazı büyüklerin ajans dediği TV programı:

HABERLER

Bahçeli, geniş ve süslü mimariye sahip ev:

MALİKANE

Bir işin düzenli bir şekilde devam etmesi:

İSTİKRAR

Hukuka uygun olmayan iş, davranış:

YASADIŞI

Serbest dolaşan küçük gezegen:

ASTEROİT

Honore de Balzac, __ Zambak!:

VADİDEKİ

Bir derneğe veya birliğe dahil olan kişi; üye:

MENSUP

Balık __ kokar:

BAŞTAN

İlk yerli otomobil:

DEVRİM

Futbolda savunma anlamında kullanılan kelime:

DEFANS

Güneş'e en uzak, mavi renkli görünen gezegen:

NEPTÜN

Başkenti Luanda olan Orta Afrika ülkesi:

ANGOLA

Çabuk kırılan, alınan, üzülen:

HASSAS

Mahzende bekletilerek yapılan küflü bir peynir:

ROKFOR

Kişiye göre değişen, kesinliği olmayan:

GÖRECE

Uzun çubuğun bir türlü gelmediği eski video oyunu:

TETRİS

Bir derneğe, örgüte dahil olan kişi, üye:

MENSUP

Mahzende bekletilen küflü Fransız peyniri:

ROKFOR

Yurt dışına çıkışta sorulan kimlik:

PASAPORT

Çok yakın ve güvenilen arkadaş:

CANCİĞER

Hiç yenilmemiş, yenilgisiz:

NAMAĞLUP

Afili, çalımlı:

FİYAKALI

Uzaydaki nesneleri görüntülemeye yarayan dürbün:

TELESKOP

Laleleriyle ünlü ülke:

HOLLANDA

Denizli'de bulunan jeotermal enerji santrali:

SARAYKÖY

Şov Yapma adlı Nilüfer şarkısının bestecisi:

ONNOTUNÇ

Bir gök cisminin etrafını saran gaz tabakası:

ATMOSFER

Baba Bizi __; Barış Manço'nun oynadığı film:

EVERSENE

Koltuk tamircisi:

DÖŞEMECİ

Fare ve tavşan gibi hayvanların bulunduğu sınıf:

KEMİRGEN

Bir yeme bozukluğu:

ANOREKSİ

İstemli hareketlerimizi kontrol eden küçük organ:

BEYİNCİK

Leonardo da Vinci'nin en ünlü eseri:

MONALİSA

Düşünme organımızın yavrusu:

BEYİNCİK

Koltukları tamir eden, kumaşlarını değişen kişi:

DÖŞEMECİ

Dünyamız Grup 5 Cevapları:

Anahtarı kapının arkasında unutanların kurtarıcısı:

ÇİLİNGİR

Dolmada, pilavda kullanılan bir yemiş:

KUŞÜZÜMÜ

Leblebisi ile ünlü Kütahya ilçesi:

TAVŞANLI

Çizdiği dünya haritası ile ünlü Türk denizci:

PİRİREİS

İnsan vücudunda kaşıntıya bağlı oluşan döküntü:

KURDEŞEN

Değerli taşlara verilen ad; cevahir:

MÜCEVHER

Dünyanın en büyük adası:

GRÖNLAND

Seyirciyi bilgilendirme amacıyla yapılan film türü:

BELGESEL

Emniyet müdürlüğünün bağlı olduğu bakanlık:

İÇİŞLERİ

Amaca ulaşmak için kullanılan yöntemler bütünü:

STRATEJİ

Şiir dizelerinin ilk harflerinin anlam oluşturması:

AKROSTİŞ

Her gün kovandan çıkıp yüzlerce çiçeğe uğrar:

BALARISI

Doğrudan kana karışan iç salgı:

ENDOKRİN

Mergabüt Kayak Merkezi'nin bulunduğu ilimiz:

HAKKARİ

Girişken olmayan, çekingen:

PISIRIK

Birlikte doğan kardeşler:

İKİZLER

Vücuda sıvı ilaç vermek için kullanılan gereç:

ŞIRINGA

Bir eşyayı bir yerden başka yere götürme işi:

NAKLİYE

Eskişehir'in en meşhur hamur işi:

ÇİBÖREK

Ayak yerine elle oynanan ve futbola benzeyen spor:

HENTBOL

Dünyanın uydusunun en büyük göründüğü durum:

SÜPERAY

Anna Karenina'nın yazarı:

TOLSTOY

Tırnak bakımının genel adı:

MANİKÜR

Vizontele filmi bu ilde çekilmiştir:

HAKKARİ

Özgüvensiz, çekingen; girişken olmayan:

PISIRIK

Ayın en büyük göründüğü haline verilen ad:

SÜPERAY

__ Galilei, ünlü İtalyan astronom:

GALİLEO

Vizontele filmi bu ilde geçmektedir:

HAKKARİ

Aynı gün doğabilecek en az sayıdaki kardeşler:

İKİZLER

Sarı Çizmeli __, kim olduğu belli olmayan kişi:

MEHMETAĞA

Kapıcılar Kralı filminin yönetmeni:

ZEKİÖKTEN

Kibar, nazik ve görgü sahibi erkek:

CENTİLMEN

Suyun özelliklerini inceleyen bilim:

HİDROLOJİ

Suda kabarcıklar çıkararak eriyen tablet:

EFERVESAN

Kısa boylu ve zayıf insanlar için kullanılır:

UFAKTEFEK

Güney Amerika'nın petrol ülkesi:

VENEZUELA

Bilgisayardaki zararlı yazılımları silen program:

ANTİVİRÜS

Gargamel'in sevmediği köyün en yaşlısı:

ŞİRİNBABA

Dört yılda bir gerçekleşen spor organizasyonu:

OLİMPİYAT

Çalışanların yemek yiyip dinlendiği zaman dilimi:

ÖĞLEARASI

Yüzgeçleriyle havalanabilen bir deniz canlısı:

UÇANBALIK

Santa Harabeleri'nin bulunduğu il:

GÜMÜŞHANE

Andorra'nın resmi dili:

KATALANCA

Alışveriş, ticaret:

ALIMSATIM

Dünyanın da içinde bulunduğu galaksinin adı:

SAMANYOLU

Şans eseri, rastlantı sonucu gelişen:

TESADÜF

Rus çarlarının ikametgahı olan renkli saray:

KREMLİN

Pişirilip kurutulmuş yarma ile yapılan çorba:

TARHANA

Futbolcuların maçlarda giydiği spor ayakkabı:

KRAMPON

Gitar eşliğinde pencere önünde yapılan aşk ilanı:

SERENAT

Ses, ışık ya da ısıyı aktarabilen madde:

İLETKEN

Rauf __, KKTC'nin ilk cumhurbaşkanı:

DENKTAŞ

Ergenlikte yüz bölgesinde sık görülen kabarcık:

SİVİLCE

Bir ürünün piyasada ilk tanıtımı:

LANSMAN

Güneş sistemindeki en büyük gezegen:

JÜPİTER

Eski Mısır'da ölene dek tahtta kalan hükümdar:

FİRAVUN

Kendisinden başkasını düşünmeyen, bencil:

EGOİST

Küçük para çantası:

CÜZDAN

Türkiye'de üretilen ilk seri üretim otomobil:

ANADOL

Banyoda plastik olanları giyilir:

TERLİK

__ dostu, zor zamanlarda insanın yanında olmaz:

İYİGÜN

Bir haberin doğru olmadığını beyan etme yazısı:

TEKZİP

Küp şeklinde doğranıp fırınlanmış ekmek parçası:

KRUTON

Havuzda maç şeklinde yapılan spor:

SUTOPU

1990'da Amerika'nın uzaya gönderdiği teleskop:

HUBBLE

Sırttaki temel kemik yapısı:

OMURGA

Su Altı Dünyası Grup 21 Cevapları:

Fidel Castro'nun hemşehrisi olan herhangi bir kişi:

KÜBALI

Tam katı pişirilmemiş yumurta:

ALAKOK

Şehir içi ulaşım sağlayan minibüs:

DOLMUŞ

Eşeklerin çıkardığı sese verilen isim:

ANIRMA

Çok az su isteyen dikenli bitkilerin genel adı:

KAKTÜS

Duvarlara yapılan resim:

FRESKO

Canlılarda doğuştan gelen hareket veya davranış:

İÇGÜDÜ

Temiz, duru; bulanık olmayan su:

BERRAK

Komşu komşunun __ muhtaçtır:

KÜLÜNE

Hiçbir şeyi kafasına takmayan, umursamayan:

GAMSIZ

Beyaz Show programının sunucusunun soyadı:

ÖZTÜRK

Polisler tarafından kullanılan iletişim aracı:

TELSİZ

Sıcak bölgelerde yetişen bir ağaç türü:

AKASYA

Yer altı hareketlerini inceleyen bilim dalı:

SİSMOLOJİ

Birinin memleketini öğrenmek için sorulan soru:

NERELİSİN

Birine çok ağır hakaret içeren sözler söylemek:

KÜFRETMEK

Tabak çanak satılan dükkan:

ZÜCCACİYE

Ağzı __, çok ve boş konuşan:

KALABALIK

Deniz taşıtının geri giderek dönüş yapması:

TORNİSTAN

Akdeniz Bölgesi'ne özgü toprak türü:

TERRAROSA

Hindistan'ın başkenti:

YENİDELHİ

İş yerinde hizmetli olarak çalışan kişi:

MÜSTAHDEM

Siyasi görüşün kendi içinde bölüntüsü:

FRAKSİYON

Bebek kafatasındaki henüz kemikleşmemiş kıkırdak:

BINGILDAK

Karşı takımın sahasında yapılan maç:

DEPLASMAN

İç Anadolu'da görülen iklim türü:

KARASAL

AKUT'un kurucusu dağcı, Nasuh __:

MAHRUKİ

İçeriden merdivenli, iki katlı ev:

DUBLEKS

__ Adası, Van Gölü'nde yer alır:

AKDAMAR

Bir etkinlik için belirlenen tarz ve tema:

KONSEPT

Etli kaburga dilimi:

PİRZOLA

Boğazlardan geçen gemilere yol gösteren gemi:

KILAVUZ

Emek harcama, iş yapma:

ÇALIŞMA

Hayvanlardan korkma:

ZOOFOBİ

Kaynak belirtmeden yapılan bilimsel alıntı:

İNTİHAL

Türk Dil Kurumu'na göre petrol sözcüğünün Türkçesi:

YERYAĞI

Analog olmayan, sayısal:

DİJİTAL

En büyük timsah türü:

TUZLUSU

Hukuk ve mahkemeye yardımcı doktorluk dalı:

ADLİTIP

Orta Dünya'da elflerin Mithrandir dediği büyücü:

GANDALF

Esnek ve damarsız bağ dokusu:

KIKIRDAK

Uğur Dündar'ın mesleği:

GAZETECİ

__ canavarı, Sansargillerden bir hayvan türü:

TAZMANYA

Meyve suyunu dondurarak yapılan bir pelte:

ELMASİYE

Savaşta kullanılan donanımların tümü:

TEÇHİZAT

Serengeti Ulusal Parkı'nın bulunduğu ülke:

TANZANYA

Uzun süre yağmur yağmaması durumu:

KURAKLIK

i, e, ö, ü harflerinin dilbilgisinde tanımı:

İNCEÜNLÜ

Önemsiz işler için bekletilen, kullanılmış kağıt:

MÜSVEDDE

Daha iyi duymak için kullanılan protez:

KULAKLIK

İyimserlik:

OPTİMİZM

Yayaların yürümesi için yapılmış hafif yüksek yol:

KALDIRIM

Mesleği haber yapmak olan kişi:

GAZETECİ

Yer yuvarlağındaki fiziksel olayları inceleyen dal:

JEOFİZİK

Yüksek makam sahibi yabancılara verilen ünvan:

EKSELANS

Sinir hastalıklarıyla ilgilenen tıp dalı:

NÖROLOJİ

Gözlük camını çerçeveye monte eden uzman:

OPTİSYEN

Eskiden dişçilerin diş çekmek için kullandığı alet:

KERPETEN

Simgesi Ac olan element:

AKTİNYUM

Daha önce işlediği bir suçtan ceza almış kişi:

SABIKALI

Kaynağı efsaneler olan Antik Yunan tiyatrosu:

TRAGEDYA

Suçluyu yakalama ve suç ile ilgili roman:

POLİSİYE

Tarkan filmlerinin en ünlü repliği:

ATILKURT

Üzerinde ip bulunan ayakkabı türü:

BAĞCIKLI

Yemeklerin istenilen şekilde alındığı ikram şekli:

AÇIKBÜFE

Türkiye'nin en büyük adası:

GÖKÇEADA

Okyanusta görülen mikroskobik boyuttaki canlı türü:

PLANKTON

Koyun derisinden yapılma çoban torbası:

DAĞARCIK

Su Altı Dünyası Grup 22 Cevapları:

Adobe'nin fotoğraf ve resim düzenleme programı:

PHOTOSHOP

Hile, düzenbazlık:

KATAKULLİ

Her fırsatta başkalarını gammazlayan kişi:

İSPİYONCU

Dişleri macun kullanarak temizleme yöntemi:

FIRÇALAMA

Denizde yer belirlemeye yarayan yüzer işaret:

ŞAMANDIRA

Ezel dizisinde Eyşan rolünü canlandıran aktris:

CANSUDERE

Dünyanın en ünlü casusu; 007:

JAMESBOND

Uskumru balığının en küçük hali:

KALİNARYA

Tuğrul ve Çağrı'nın dedesi olan hükümdar:

SELÇUKBEY

Üniversitede F harfinin ifade ettiği not:

BAŞARISIZ

Devlette yürütme işlerini düzenleyen kurul kararı:

NİZAMNAME

Reklamlarda kireçli olan çamaşır makinesi parçası:

REZİSTANS

__ Dövüş, şikeli veya anlaşmalı:

DANIŞIKLI

Mal ve hizmetlerin sürekli pahalanması:

ENFLASYON

Başkalarının kirlilerini parayla yıkayan kişi:

ÇAMAŞIRCI

__ fırtınası, genelde 17 Ekim'de başlayan fırtına:

KIRLANGIÇ

Adobe firmasının grafik düzenleme programı:

PHOTOSHOP

Alım satım yapan kişi, tacir:

TÜCCAR

Saç sanatçısı:

KUAFÖR

En uzun nehrin ve en büyük çölün bulunduğu kıta:

AFRİKA

İki yılda bir yapılan sanat etkinliği:

BİENAL

Herhangi bir buluşun tescil ve koruma belgesi:

PATENT

Boğaz, orta kulak ve burnu birbirine bağlayan boru:

ÖSTAKİ

Dinin buyruklarını yerine getirme:

İBADET

Aziz __, Nobel Kimya Ödülü alan Türk bilim insanı:

SANCAR

Sağlığına kavuşturma işlemi:

TEDAVİ

Yer sarsıntısı:

DEPREM

L'oreal firmasının en çok bilinen şampuanı:

ELSEVE

Bestelenmiş kahramanlık şiiri:

KANTAT

İnce bir şekilde kurutulmuş meyve ezmesi:

PESTİL

Evlendikten sonra yapılan tatil:

BALAYI

Bilgisayarda yazı yazmak için kullanılan donanım:

KLAVYE

Dört yarım kürede parçası bulunan kıta:

AFRİKA

Araçların yoğun olması ile meydana gelen olay:

TRAFİK

Ağ görünümlü televizyon üstü örtüsü:

DANTEL

Gezegen ve yıldız hareketlerini yorumlayan kişi:

ASTROLOG

Çukurova Holding'in kurduğu GSM operatörü firma:

TURKCELL

Yer kabuğunda oluşan kırıklara verilen isim:

FAYHATTI

Taş devrinin son çağı:

NEOLİTİK

Ayranıyla ünlü Balıkesir ilçesi:

SUSURLUK

Rakibin kavranıp kilitlendiği Brezilya dövüş sporu:

JİUJİTSU

Ege Bölgesi'nde bir akarsu ve ova:

MENDERES

Zar zor çalışan, eski ve dağınık araba:

KÜLÜSTÜR

Birden çok daireyi tek çatı altında toplayan yapı:

APARTMAN

Bir işi en iyi yapan kişi, usta:

FERİŞTAH

Birini, bir yerde zorla tutma:

ALIKOYMA

Gezegen ve yıldızlardan yararlanan falcı:

ASTROLOG

Osmanlı döneminde kullanılan el bombası türü:

HUMBARA

Belde taşınan ateşli silah:

TABANCA

Hawaii'ye özgü, telli çalgı:

UKULELE

Yumurtalı beyaz sos:

MAYONEZ

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki tabiat parkı:

UZUNGÖL

Otomobilleri kıyıdan kıyıya taşıyan vapur türü:

FERİBOT

Bir işin kurulması için koyulan para:

SERMAYE

Çam ağacının meyvesi:

KOZALAK

Mesleği beste seslendirmek olan kimse:

ŞARKICI

WTA'da final oynayan ilk Türk tenisçi, İpek __:

ŞENOĞLU

Oyuncak futbolcularla oynanan masa oyunu:

LANGIRT

Rüzgar eken, __ biçer:

FIRTINA

Kuru __, hiçbir dayanağı, kanıtı olmayan suçlama:

İFTİRA

İskandinav ülkelerinde görülen dik körfez türü:

FİYORT

Keman yayı yapımında kullanılan doğal malzeme:

ATKILI

Eksik olan, tam olmayan:

NOKSAN

Borca teminat gösterilen taşınmaz mal:

İPOTEK

Vücudun belirli bir şeye aşırı duyarlık göstermesi:

ALERJİ

Büyük Okyanus'a özgü büyük ve şiddetli fırtına:

TAYFUN

Bir şeyi bileşenlerine ayırıp çözümleme:

ANALİZ

Mersin'e yapılan nükleer santral:

AKKUYU

Şehirlerarası otobüslerin yolcu alıp bıraktığı yer:

OTOGAR

Kısa kadın hırkası; Ravel'in ünlü bestesi:

BOLERO

Yağlı ve tuzlu, hamsi ya da sardalya ezmesi:

ANÇÜEZ

Genelde hamsiyle yapılan tuzlu ve yağlı balık ezme:

ANÇÜEZ

Su Altı Dünyası Grup 23 Cevapları:

Ses şiddeti birimi:

DESİBEL

Futbolcu manga kahramanı:

TSUBASA

Boğa güreşi ile özdeş ülke:

İSPANYA

Çevre bilimi:

EKOLOJİ

Bazı böceklerin yumurtadan çıktıktan sonraki hali:

KURTÇUK

Leyla İle Mecnun'un çekildiği İstanbul ilçesi:

SARIYER

Fırın yemeklerine konulan un, süt, tereyağı sosu:

BEŞAMEL

Başkasının söylediklerini tekrarlama hastalığı:

EKOLALİ

Otel olarak kullanılan, Beşiktaş'taki tarihi saray:

ÇIRAĞAN

90'larda popüler olan bir pembe dizi, Yalan __:

RÜZGARI

Kuzey Rusya'nın soğuk hava dalgasıyla ünlü bölgesi:

SİBİRYA

At ayakkabıcısı:

NALBANT

Kendi türünde başyapıt olan sanat çalışması:

ŞAHESER

Orhan Pamuk romanı, Benim Adım __:

KIRMIZI

Yazı makinesi:

DAKTİLO

__ kararınca; Az da olsa, elinden geldiğince:

KARINCA

Savaşta ele geçirilen değerli eşyalar:

GANİMET

Çikolatayı ateşe maruz bırakmadan eritme tekniği:

BENMARİ

Bir hükümdardan sonra yerine geçecek olan kişi:

VELİAHT

Diğer adı dalgıç olan meslek:

BALIKADAM

İnkaların son imparatoru:

ATAHUALPA

Bela __ demez:

GELİYORUM

Elektrik kesintisinde devreye giren üreteç:

JENERATÖR

Birçok kilidi açabilen bir anahtar türü:

MAYMUNCUK

Anadolu'da yaşayan vahşi bir kedi türü:

KARAKULAK

Üzerinde trenlerin hareket ettiği metal hat:

DEMİRYOLU

Osmanlı Devleti'nde devlet tarihçisi:

VAKANÜVİS

Belli bir konuyla ilgili düzenlenen seminer:

SEMPOZYUM

Laboratuvarda kullanılan cam kap:

BEHERGLAS

Doktor Jivago'yu canlandıran Lübnan asıllı aktör:

ÖMERŞERİF

Turunçgillerin diğer adı:

NARENCİYE

Senli benli olma durumu:

SAMİMİYET

Kulak altı bezlerinin iltihaplandığı hastalık:

KABAKULAK

Komik ve abartılı çizim:

KARİKATÜR

Bir elma çeşidine adını veren il:

AMASYA

Zarfın içine konulup gönderilen haberleşme yazısı:

MEKTUP

1'den 9'a kadar rakamların yazıldığı zeka oyunu:

SUDOKU

Açı ölçmeye yarayan alet:

İLETKİ

Faturasız telefon hattına para ile yüklenen şey:

KONTÖR

Cennet Mahallesi'nde Ferhat'ı oynayan şarkıcı:

ALİŞAN

Karyolasında eşya saklama bölümü olan yatak türü:

BAZALI

__ iştahlı, bir şeye olan hevesi çabuk geçen:

MAYMUN

Ankara'nın eski isimlerinden biri:

ENGÜRÜ

Herhangi bir iş için yapılan harcama, gider:

MASRAF

Yeniçeri ordusunda silah yapan askeri sınıf:

CEBECİ

Keçiboynuzu:

HARNUP

Arıza yapan aracı taşımak için kullanılan taşıt:

ÇEKİCİ

Haddini bilmeyen, ölçüsüz hareketler yapan:

DENSİZ

Sopa ve topla oynanan İngiltere kökenli oyun:

KRİKET

Bir işyerinin sahibi olan kimse, işveren:

PATRON

Bir konuşma içinde anlatılan kısa fıkramsı hikaye:

ANEKDOT

Yer sarsıntısı, deprem:

ZELZELE

Karaciğer dostu bir bahar sebzesi:

ENGİNAR

Yönetme hakkını elinde bulunduran; iktidar:

OTORİTE

Çok ve gereksiz konuşan kişi; geveze:

LAFAZAN

ZEVZEK

Ağlarken, yanaklara doğru süzülen su:

GÖZYAŞI

Bir yerden hiç beklemeden geçme:

TRANSİT

Kanunen insanların arasında ayrım olmaması:

EŞİTLİK

Klarnetin halk dilindeki adı:

GIRNATA

Temel Reis'in sevgilisi:

SAFİNAZ

Üzüm __ güzün belli olur:

HIRSIZI

Birine iyi bir şeyi öğütleme:

TAVSİYE

İki otomobilin hızlı bir şekilde birbirine vurması:

ÇARPIŞMA

Tebdili mekanda __ vardır:

FERAHLIK

Sakin, durgun deniz:

SÜTLİMAN

Tıbbi görüntüleme uzmanı:

RADYOLOG

Uzun bir kumsala sahip Düzce ilçesi:

AKÇAKOCA

Bir enstrümanı öne çıkaran orkestra bestesi:

KONÇERTO

Vücutta ağrı kesici etkisi olan mutluluk hormonu:

ENDORFİN

Çok çeşidi olan şekerli küçük çörek:

KURABİYE

Selvi Boylum Al Yazmalım öyküsünü yazdı, Cengiz __:

AYTMATOV

Kolye ucuna takılan ve içinde resim olan takı:

MADALYON

Tırmanış yapılan doğa sporu:

DAĞCILIK

En düşük subay rütbesi:

ASTEĞMEN

Memurlara, yolda harcamaları için verilen ücret:

HARCIRAH

__ soğuğu, kışın son günlerinde görülen soğuk hava:

KOCAKARI

Sakin, durağan deniz:

SÜTLİMAN

Çekmeceli dolap:

ŞİFONYER

__ Kuşu, konuşabilen küçük evcil kuş:

MUHABBET

Su Altı Dünyası Grup 24 Cevapları:

Menüsünde et bulunmayan hayvan türü:

OTOBUR

Yolda araçların hızını düşürmeye yarayan yükselti:

TÜMSEK

Müzikli ve hafif konulu sahne eseri:

OPERET

Damıtma yapıldıktan sonra kalan çok sulu lapa:

ŞLEMPE

Cemal __, İkinci Yeni şairi:

SÜREYA

Mankenlerin yürüdüğü yüksek yer:

PODYUM

Odunu sert ve siyah olan ağaç türü:

ABANOZ

Leğen kemiğinin iç kısmı:

PELVİS

Yeni bir kurum hizmete başlarken yapılan tören:

AÇILIŞ

Soğuk havada boynun etrafına sarılan giysi:

KAŞKOL

Ot yiyerek beslenen:

OTOBUR

Araba markası olan Fiat'ın ülkesi:

İTALYA

Burada Laf Çok adlı programı sunan kişi:

MESUTYAR

Yola çıkan birini yolcu etme:

UĞURLAMA

Karın ile göğüs boşluğu arasındaki kas:

DİYAFRAM

Hindistan'ın güneyinde yer alan bir ada ülkesi:

SRİLANKA

Dolunayda şekil değiştirdiğine inanılan yaratık:

KURTADAM

Çocuk tuvaleti:

LAZIMLIK

Mutfağın en kıdemlisi:

AŞÇIBAŞI

__ Yüzyıl, Kanuni dönemini anlatan dizi:

MUHTEŞEM

Türkiye'de yetiştirilip tescillenen kivi türü:

İLKALTIN

Hipopotam olarak da bilinen hayvan:

SUAYGIRI

Kara ve demiryolunun keşiştiği kavşak geçit:

HEMZEMİN

Eskiden bisiklet için kullanılan kelime:

VELESPİT

Ukrayna'dan geçen en büyük nehir:

DİNYEPER

Deri üzerinde beyaz lekelerin olduğu cilt problemi:

VİTİLİGO

Kısmen ya da tamamen otele çevrilmiş ev:

PANSİYON

__ Yüzyıl, Halit Ergenç'in padişahı oynadığı dizi:

MUHTEŞEM

Paltodan daha ince olan uzun üst giysisi:

PARDÖSÜ

PARDESÜ

Afrika, hercai gibi türleri olan çiçek:

MENEKŞE

Buluttan nem kapan kişi:

ALINGAN

Kuzuların Sessizliği filminin türü:

GERİLİM

__ Bir Ankara Polisiyesi:

BEHZATÇ

Silah atışı yapılan alan:

POLİGON

İstenmeyen bir durumu anlayışla karşılama:

HOŞGÖRÜ

Radyo ve telsizlerde yayına karışan yabancı ses:

PARAZİT

İlk dokuma fabrikasının açıldığı Aydın ilçesi:

NAZİLLİ

Orhun yazıtlarında kullanılan alfabe:

GÖKTÜRK

Fikrimin İnce Gülü kitabının yazarı, Adalet __:

AĞAOĞLU

Tiyatroda sırası gelen oyuncuyu uyaran görevli:

KONDÜİT

İçeriği asetil salisilik asit olan ünlü ilaç:

ASPİRİN

ASPIRIN

Yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelikler bütünü:

MEVZUAT

Türkiye'nin ikinci en büyük ve en sığ gölü:

TUZGÖLÜ

Dönemsel ve genelde yazın çalışan işçi:

MEVSİMLİK

GORA filmindeki duygusal robotu canlandıran aktör:

OZANGÜVEN

Gerçek dünyadan uzaklaşmaya neden olan hastalık:

ŞİZOFRENİ

Farklı konularda yazılardan oluşan Montaigne eseri:

DENEMELER

Güney Kutbuyla ilgili olan:

ANTARKTİK

Kuyruk tüyleriyle ünlü, gösterişli bir hayvan:

TAVUSKUŞU

Bir sistemin uzaktan kablosuz olarak izlenmesi:

TELEMETRİ

Düşünmeden, baştan savma yapılan iş:

SALLAPATİ

Yemeklere sıkça konan siyah, kuru baharat:

KARABİBER

Uçakların dengesini bozan ani hava değişimi:

TÜRBÜLANS

Fütüristik bir hayatı anlatan çizgi dizi:

JETGİLLER

Ekmeğini yalnız yiyen, __ kendi kaldırır:

SOFRASINI

Kavuniçi benzeri bir renk:

YAVRUAĞZI

Yatak yorgan gibi eşyaların konulduğu yüklük:

MUSANDIRA

Montaigne'nin öykülerini topladığı kitabı:

DENEMELER

Uçak seyahatinde ani ve değişken hava akımı:

TÜRBÜLANS

Yarı kadın yarı balık olan mitolojik yaratık:

DENİZKIZI

Negatif yüklü atom parçacığı:

ELEKTRON

Ameliyat ile yapılan doğum işlemi:

SEZARYEN

__ anlar, bunu ancak sezgisi güçlü biri kavrar:

ARİFOLAN

Evlilik programı sunmakla ünlüdür:

ESRAEROL

Yazın pek çok evde yetiştirilen çiçek:

SARDUNYA

Dünyada en çok Urfa Birecik'te yaşayan kuş türü:

KELAYNAK

Yabancıların Türkçe sohbet ettiği TV programı:

ELİNOĞLU

Askeriyede haberleşmeden sorumlu sınıf:

MUHABERE

Cengiz Aytmatov romanı, Selvi Boylum Al __:

YAZMALIM

Herhangi bir kuruma ya da kişiye başvurma:

MÜRACAAT

Hazar Denizi ile Karadeniz arasındaki bölge:

KAFKASYA

Para tahsili yapma yetkisi:

AHZÜKABZ

Müzikte solisti arka planda destekleyen şarkıcı:

VOKALİST

Osmanlı ile Safevi devleti arasında geçen savaş:

ÇALDIRAN

Dik bir şekilde ayaküstü denize atlama:

ÇİVİLEME

Bergama çevresinde kurulmuş olan antik şehir:

PERGAMON

Yaşlıların ücret karşılığı kaldıkları bakım kurumu:

HUZUREVİ

Kağıt oyunlarının genel adı:

İSKAMBİL

Dünyaca ünlü rekorlar kitabı:

GUİNNESS

GUINNESS

Sadece karbondan oluşan tek değerli taş türü:

PIRLANTA

Güneşte veya iste kurutulmuş çemenli et:

PASTIRMA

Su Altı Dünyası Grup 25 Cevapları:

Dünyanın ilk kadın savaş pilotu, __ Gökçen:

SABİHA

Denizcilikte hazır, tetikte:

ALESTA

Akarsuyun yarmasıyla oluşan dik yamaçlı vadi:

KANYON

İnsan başlı, aslan vücutlu antik Mısır heykeli:

SFENKS

Romanya'nın başkenti:

BÜKREŞ

Eski Türk mitolojisinde yer alan kanatlı at:

TULPAR

Karşılıklı atılan oyuncak disk:

FRİZBİ

Genelde ramazan ayında yapılan sütlü bir tatlı:

GÜLLAÇ

Ateşölçer:

DERECE

Dalları diş temizlemede kullanılan ağaç:

MİSVAK

Dişi at:

KISRAK

Devlet kurumlarında çalışan hizmetli, müstahdem:

HADEME

Gömlek üzerine giyilen kolsuz yelek:

CEPKEN

Sigara söndürülen ve bırakılan kap:

KÜLLÜK

Bir sıcaklık ölçüsü:

DERECE

Kadının evlenmeden önceki soyadı:

KIZLIK

Termometre için kullanılan bir diğer ad:

DERECE

Bir şeyi sezmek:

HİSSETMEK

Alçakgönüllü ev tanımlaması:

FAKİRHANE

Ludwig Van __, ünlü Alman besteci:

BEETHOVEN

Defter, kalem gibi malzemelerin satıldığı dükkan:

KIRTASİYE

Georges Claude'nin icat ettiği aydınlatma aracı:

NEONLAMBA

Gösterilerde hareket ve figürleri düzenleyen kişi:

KOREOGRAF

Sokakta para atılarak kullanılan telefon:

ANKESÖRLÜ

Fındık, fıstık gibi çerezlerin genel adı:

KURUYEMİŞ

İzmir'in Selçuk ilçesindeki tabiat parkı:

MERYEMANA

Simba karakterinin olduğu çizgi film:

ASLANKRAL

Yiyecek ve içeceklerin saklandığı yer:

BUZDOLABI

Plantae sınıfındaki tüm canlıları kapsayan alem:

BİTKİLER

Kırım Kongo __ Ateşi:

KANAMALI

Mantık ve akıl kurallarına dayanan:

RASYONEL

Türkçeye "Yıldızlara Ulaşmak" olarak çevrilen dizi:

ALCANZAR

En büyük kemirgen türü:

KAPİBARA

__ Hayreddin Paşa, ünlü Osmanlı amirali:

BARBAROS

Yapay bir ortamda balıkların beslendiği cam kap:

AKVARYUM

Bir Kemalettin Tuğcu eserine dayanan yerli dizi:

ÜVEYBABA

Başkenti Tegucigalpa olan Orta Amerika ülkesi:

HONDURAS

Tulum peyniri ile ünlü Doğu Anadolu şehri:

ERZİNCAN

Sabahları söylenen selamlaşma sözü:

GÜNAYDIN

Demir ve nikeli kendine çeker:

MIKNATIS

Silahlarda merminin hareketini inceleyen bilim:

BALİSTİK

Meyve ve sebzelerin satışında aracılık eden kişi:

KABZIMAL

Fotosentez ile kendi besinini üreten canlılar:

BİTKİLER

Kağıt üzerindeki görseli bilgisayara aktaran araç:

TARAYICI

Şehirlerdeki en küçük idari birim:

MAHALLE

Acıklı olayların anlatıldığı tiyatro türü:

TRAJEDİ

Avrupa Yakası'nda İffet'i canlandıran aktris:

HÜMEYRA

Çok hızlı ve büyük çaplı tropik rüzgar:

KASIRGA

Laf __, birisi tarafından azarlanmak:

İŞİTMEK

Film ve dizilerde arkada kalabalık yapar:

FİGÜRAN

Şüphe, kararsızlık:

İKİRCİK

Kuşların yavru çıkartmak için geçirdikleri süre:

KULUÇKA

Şemsiyeye benzeyen, yüksek ve tropik bir ağaç:

PALMİYE

Savaşan iki kuvvet arasında yapılan barış:

ATEŞKES

Assos ile Ayvalık arasındaki körfez:

EDREMİT

Koltuk altına alınarak çalınan bir enstrüman:

DARBUKA

İlk Türk kadın tiyatro sanatçısı:

AFİFEJALE

Dwayne Johnson'un Mathayus olduğu fantastik film:

AKREPKRAL

Uzay Yolu dizisinden sonra ortaya çıkan dil:

KLİNGONCA

Münazara yöneticisi:

MODERATÖR

Dünya üzerinde suların oluşturduğu tabaka:

HİDROSFER

Dolmuşla yapılan en kısa yolculuk:

İNDİBİNDİ

Antik Mısır'daki ölüleri sarıp sarmalama tekniği:

MUMYALAMA

İltifat, güzel ve hoş söz:

KOMPLİMAN

Çıktı almak anlamında kullanılan bir fiil:

YAZDIRMAK

Ortalamanın üstünde puanla geçilen not sistemi:

ÇANEĞRİSİ

__ ve Deniz, Ernest Hemingway'in bir öyküsü:

YAŞLIADAM

Antik Mısır'da ölülere uygulanan bir teknik:

MUMYALAMA

İcatlar Grup 56 Cevapları:

Yiyeceklerin taze kalmasını sağlayan beyaz eşya:

BUZDOLABI

Tren vagonlarını çekmede kullanılan makine:

LOKOMOTİF

Mıknatıs mekanizması ile yanan çakmak türü:

MANYETOLU

Taht Oyunları'nda Khaleesi'nin kocası olan kral:

KHALDROGO

Hasretinden Prangalar Eskittim şiirini yazmıştır:

AHMEDARİF

Fanatee tarafından geliştirilen bir kelime oyunu:

CODYCROSS

Kamu kurumlarını halkın yararına denetleyen kişi:

OMBUDSMAN

Işığın yarattığı tepkimeyi inceleyen bilim dalı:

FOTOKİMYA

Maraş'ta kurtuluş mücadelesini başlatan kahraman:

SÜTÇÜİMAM

Nicole Kidman'ın oynadığı 2001 yapımı korku filmi:

DİĞERLERİ

Güney Amerika kıtasının en büyük gölü:

MARACAİBO

Kurtuluş mücadelesini Maraş'ta başlatan kahraman:

SÜTÇÜİMAM

Hindu'ların ölülerini yakıp bıraktıkları kutsal su:

GANJNEHRİ

Hastaneye yatmadan yapılan tedavi türü:

AYAKTA

Doğal, beklenen şekilde, olağan:

NORMAL

Homeros'un Truva savaşını anlattığı şiir:

İLYADA

Yabancı, başka bir ülkenin vatandaşı:

ECNEBİ

Derin dondurucu:

BUZLUK

DİPFRİZ

Şimdi __ olduk, sınıfları doldurduk!:

OKULLU

Hukukta, öncelik ya da imtiyaz hakkı:

RÜÇHAN

Sevinçli olma durumu, mutluluk:

SAADET

Bulutlardan su damlaları düşmesi:

YAĞMUR

Radyasyon:

IŞINIM

Halatların çok sürtünecek yerlerine yapılan sargı:

FAÇUNA

Su katılınca ayran olan süt ürünü:

YOĞURT

Buzdolabının dondurucu görevi gören bölmesi:

BUZLUK

Telefonda para kalmayınca yapılan bir arama türü:

ÖDEMELİ

Bir kelimeyi gerçek anlamı dışında kullanmak:

METAFOR

Düğünlerde davulcuya eşlik eden çalgıcı:

ZURNACI

Farklı sanat türlerinden oluşan sahne gösterisi:

VARYETE

Kerata:

ÇEKECEK

Adrenalin salgılatan spor dalları:

EKSTREM

Eyvah Eyvah film serisinin çekildiği kasaba:

GEYİKLİ

Askerliğin tamamlandığını gösterir belge:

TEZKERE

Şeker yerine kullanılan tatlandırıcı madde:

SAKARİN

Gürcistan'da bulunan, dünyanın en derin mağarası:

KRUBERA

__ Butto, Pakistan'ın ilk kadın başbakanı:

BENAZİR

Bayezid'in Yıldırım lakabını aldığı savaş:

NİĞBOLU

Motorlu taşıtların durdukları yerde çalışması:

RÖLANTİ

Mısır'daki turistik sahil şehri:

HURGADA

Ton balığı:

ORKİNOS

Taşınabilir bilgisayar, laptop:

DİZÜSTÜ

Kontörü bitenler atarlar:

ÖDEMELİ

Vücudun denge sistemi kaynaklı baş dönmesi:

VERTİGO

Cadıların kullandığı ulaşım aracı:

SÜPÜRGE

Varlık ve yükümlülük denge tablosu:

BİLANÇO

Bir kış çorbası:

TARHANA

Dünyada 2000 metreden derin iki mağaradan biridir:

KRUBERA

Can __ gelir:

BOĞAZDAN

Emily Bronte'nin tepelerinin sesi:

UĞULTULU

Uykuda gürültülü nefes alıp vermek:

HORLAMAK

Kemal Sunal'ın futbolcuyu canlandırdığı film:

GOLKRALI

Fethiye'nin ünlü sahili:

ÖLÜDENİZ

Kas ve kemik sistemlerini inceleyen tıp dalı:

ORTOPEDİ

Kumu ya da toprağı hafifçe kazmak:

EŞELEMEK

Kıyafeti eskimiş, yırtılmış, perişan halde olan:

PEJMÜRDE

David Boggs'un icat ettiği yerel ağ teknolojisi:

ETHERNET

Savaşın karşılıklı olarak durdurulması kararı:

MÜTAREKE

Satın alınan içeceğin şişesi için verilen teminat:

DEPOZİTO

Otellerde eğlenceden sorumlu kişi:

ANİMATÖR

Gümüş ya da daha değersiz takılar satan dükkan:

BİJUTERİ

Eski el yazması kitaplardaki küçük boyutlu resim:

MİNYATÜR

Parkta otururken tüketilen kuruyemiş:

ÇEKİRDEK

Uyku sırasında rahatsız edici sesler çıkarmak:

HORLAMAK

1 Kasım 1922'de kaldırılan hükümdarlık düzeni:

SALTANAT

Mızıka olarak da bilinen küçük üflemeli çalgı:

ARMONİKA

Hayat Ağacı dizisindeki Sam'in soyadı:

WHİTMORE

Osmanlılar'da bir tür resim sanatı:

MİNYATÜR

At yarışları için yapılan bahis bileti:

GANYAN

Fiyatın toptan belirlendiği usul:

GÖTÜRÜ

Yüzbaşının Kızı adlı eseri yazan Rus yazar:

PUŞKİN

Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı şehir:

SAMSUN

Kendir olarak da bilinen tohum:

ÇEDENE

Osmanlı hükümdarlarına verilen bir unvan:

HÜNKAR

SULTAN

İran'da konuşulan dil:

FARSÇA

Köftesi ve mobilyacıları ile ünlü Bursa ilçesi:

İNEGÖL

Matematikle ilgili olan, matematiksel:

RİYAZİ

Tiyatroda oyuna göre seçilen kıyafetlerin tümü:

KOSTÜM

Renk pigmenti yokluğu nedeniyle beyaz tenli kişi:

ALBİNO

Polonya'nın en uzun nehri:

VİSTÜL

Terzilikte ölçü alma şeridi:

MEZURA

Bataryaların hammaddesi olan element:

KOBALT

Eğriliği ya da girintisi olmayan:

DÜZGÜN

Akraba kelimesinin anagramı:

BARAKA

Yatak __, karyola süsü:

ÖRTÜSÜ

Elektrik tesisatının kurulumunu yapan kişi:

MONTÖR

Angola'nın para birimi:

KVANZA

KWANZA

Kırmızı Değirmen'in başrol oyuncusu, __ Kidman:

NİCOLE

İcatlar Grup 60 Cevapları:

Zırhlı araçları etkisiz hale getiren bir silah:

TANKSAVAR

Laboratuvarın demirbaşı:

MİKROSKOP

Bankalar arası işlemlerin yapıldığı piyasa:

İNTERBANK

1976 yapımı Ertem Eğilmez filmi, Süt __:

KARDEŞLER

Alexander Fleming tarafından bulunan ilaç:

PENİSİLİN

Halk oylamasına dayalı siyasi sistem:

DEMOKRASİ

Zeugma Mozaik Müzesi'nin bulunduğu il:

GAZİANTEP

Genelde meyve ve çiçekleri resmeden sanat türü:

NATÜRMORT

Polisle çok yakın çalışan doktor:

ADLİTABİP

Bunu yapana "Çok yaşa" denir:

HAPŞIRMAK

Baklava deyince akla gelen kent:

GAZİANTEP

Ağız ve burundan gürültülü ve ani soluk boşaltmak:

HAPŞIRMAK

Yönleri gösteren manyetik araç:

PUSULA

Kanıt dizisinin Adli Tıp profesörü, Sevil __:

ATASOY

Dakikanın altmışta biri:

SANİYE

Pizza ve makarna ülkesi:

İTALYA

Hırdavat malzemesi satan kişi:

NALBUR

Refik Halid Karay'ın üç ciltlik romanı:

NİLGÜN

Eskiden esnafın hesap tutmakta kullandığı değnek:

ÇETELE

Köpekler mutlu olduklarında sallar:

KUYRUK

Kil oranı yüksek, çamur toprak:

BALÇIK

Gökhan ve Hakan Özoğuz'un rock müzik grubu:

ATHENA

Eski Türk filmlerinde kadınların oynadığı oyun:

KONKEN

Timuçin Esen'in başrolde oynadığı 2018 yapımı film:

MÜSLÜM

Herhangi bir şeyden 12 tanesinin oluşturduğu grup:

DÜZİNE

Sıvı maddeleri taşıyan ticari gemi:

TANKER

Kuzey ve güneyi gösteren manyetik cihaz:

PUSULA

Play Station ve Xbox buna örnektir:

KONSOL

__ Çelebi, Seyahatname'nin yazarı gezgin:

EVLİYA

__ olmak; Gereksiz yere fazla samimi olmak:

YÜZGÖZ

Dükkanları korumak için kullanılan metal kapak:

KEPENK

Elin, kabzadan kılıca kaymasını önleyen çıkıntı:

BARÇAK

Yazıyı tanıtan ve genelde tek cümle olan ilk kısım:

BAŞLIK

Maddi veya manevi zarara karşılık ödenen bedel:

TAZMİNAT

Suyla temizlenmek, banyo yapmak:

YIKANMAK

Eskiden olan bir şeyin akla gelmesi, hatırlama:

ANIMSAMA

Oturmak için kullanılan bir eşya:

SANDALYE

2010 yapımı Seren Yüce filmi:

ÇOĞUNLUK

Genetik olarak gerçekleşen kalıcı değişim:

MUTASYON

Tomruklardan kalas kesen ve düzelten iş yeri:

BIÇKIEVİ

Az sonra:

BİRAZDAN

Küçük Deniz Kızı heykeline ev sahipliği yapan kent:

KOPENHAG

Dünyanın en yüksek rakımlı gölü:

TİTİKAKA

Savaş becerileri yüksek olan, yetenekli asker:

CENGAVER

Dev su şişesi:

DAMACANA

Türkiye'nin milli marşı:

İSTİKLAL

Çeşitli oyun ve eğlence araçlarının olduğu alan:

LUNAPARK

Yara temizliği ve bakımı:

PANSUMAN

Topçu da denen sporcu:

FUTBOLCU

Başkaları üzerinde zorla hakimiyet kurmak:

ZORBALIK

Hayao __, ünlü Japon animasyon yönetmeni:

MİYAZAKİ

Doktorun, hastanın şikayetlerine baktığı işlem:

MUAYENE

Mitolojideki kanatlı at:

PEGASUS

Eğri büğrü, yan yan yürüme şekli:

YAMPİRİ

Öğrenci evi yemeği:

MAKARNA

Yabancı filmin altından geçen çeviri cümlesi:

ALTYAZI

Numaralandırılan uzun klasik müzik yapıtı:

SENFONİ

Sarı renkte, küçük bir ötücü kuş:

KANARYA

Avrupa'nın en eski üniversitesi:

BOLOGNA

Orhan Kemal romanı:

MURTAZA

Başkenti Riga olan Baltık ülkesi:

LETONYA

İnsanların hasta olup olmadığını anlama işlemi:

MUAYENE

Yunan mitolojisinde yer alan kanatlı at:

PEGASUS

Denizaltılardan fırlatılan roket türü:

TORPİDO

__ Sınıfı, seri filmi de yapılan Rifat Ilgaz eseri:

HABABAM

Evlerde, kafeste beslenebilen küçük bir kuş türü:

KANARYA

Dünyanın en eski üniversitesi:

BOLOGNA

Can __; Nefret edilen kişi, hasım:

DÜŞMANI

Üniversitelerin en tepe yöneticisi:

REKTÖR

Küçük Kardeşim filmindeki farenin adı:

STUART

Hazır satılan küçük tanecikli kahve türü:

GRANÜL

Arabaları çalıştırmaya yarayan düzenek:

KONTAK

Beşparmak Dağları'nın antik dönemdeki adı:

LATMOS

Lastik ağacından elde edilen dayanıklı esnek madde:

KAUÇUK

Türk müziğinde kullanılan, ud benzeri telli çalgı:

CÜMBÜŞ

Bir olayın üzerini örtmek, gizlemek:

ÖRTBAS

Ev içinde ateş yakıp ısınmayı sağlayan ocak:

ŞÖMİNE

Alt kısmında daralıp etek gibi açılan üst giysisi:

PEPLUM

İş yapmak için kullanılan uzun ve geniş masa:

TEZGAH

Hukuki işlerin yürütüldüğü resmi yapı:

ADLİYE

Kolun ortasında bulunan eklem:

DİRSEK

Osmanlı ordusundaki atlı asker sınıfı:

SİPAHİ

Yardım istemek için atılan çığlık:

FERYAT

Bir banka hesabından diğerine yapılan transfer:

HAVALE

Bir olay karşısında gururlu ve dik duran kişi:

MAĞRUR

__ ağrıtmak; Sorun çıkarmak, sıkıntı yaratmak:

BAŞINI

Mersin'in Mut ilçesinde yer alan tarihi manastır:

ALAHAN

Uzun ve tüylü kuyruklu kemirgen:

SİNCAP

Fasulye gibi şeyler yedikten sonra gaz çıkarma:

OSURMA

Baskette durmadan sıçrayarak yapılan atış:

CEMŞAT

Hapishane olarak kullanılan Marmara adası:

İMRALI

__ fobi, yeni insanlarla iletişim kurmaktan korkma:

SOSYAL

İrmik ve yoğurtla yapılan Türk tatlısı:

REVANİ

Mevsimler Grup 61 Cevapları:

Midenin içindekilerin ağız yoluyla dışarı atılması:

İSTİFRA

Havuz içerisinde, suyu yukarı püskürten araç:

FISKİYE

Bastonlu kaykay:

SCOOTER

Fas, Tunus veya Cezayirli kişilere verilen isim:

MAĞRİBİ

Doğruluğu herkesçe görülebilen düşünce:

AKSİYOM

Bir şeyi veya kişiyi korumayı meslek edinen kimse:

MUHAFIZ

Bozuk bir şeyi tamir etmek:

ONARMAK

Köpek bağırması, köpek gibi ses çıkarma:

HAVLAMA

Beklenenden çok daha büyük, çok iri:

MUAZZAM

Kurtlar Vadisi'nin orijinal müziğinin adı:

CENDERE

Topuyla meşhur egzersiz disiplini:

PİLATES

Bilgisayar programı yazma:

KODLAMA

Dar boğazlı, kırmızı kilden yapılma su testisi:

DAVGANA

Karakolda zanlıların tutulduğu yer:

NEZARET

Kurucusunun adı Gianni olan İtalyan modaevi:

VERSACE

Brad Pitt'in çingene boksör rolünde olduğu film:

KAPIŞMA

Kurucusu Miami'de öldürülen İtalyan modaevi:

VERSACE

Birine zarar vermek için yürütülen gizli plan:

KOMPLO

İlave etme:

EKLEME

Çocuk dilinde tren:

ÇUFÇUF

ÇUHÇUH

ABD'nin Rusya'dan para ile satın aldığı eyalet:

ALASKA

Bir eşyayı para karşılığında başkasına vermek:

SATMAK

Yerleşim yerleri arasında gidiş geliş:

ULAŞIM

Sacda pişirilen, içinde fıstık olan hamur tatlısı:

KATMER

Akıl hastalıklarının genel adı:

PSİKOZ

Hamamda erkekleri keseleyen görevli:

TELLAK

Klasik müzikte anlatım gücü yüksek, lirik bir ezgi:

ARİOSO

Ana yemek öncesi alınan içecek veya yiyecek:

APERİTİF

Büyük çaplı birkaç satıcının elinde olan piyasa:

OLİGOPOL

Bir işte muvaffak olmak:

BAŞARMAK

Angelina Jolie'nin Evelyn'i canlandırdığı film:

AJANSALT

Genelde baş bölgesindeki sinirlerde oluşan ağrı:

NEVRALJİ

Körüklü ve klavyeli bir çalgı:

AKORDEON

Sultan Alparslan'ın oğlu olan Selçuklu hükümdarı:

MELİKŞAH

Anot ya da katot olarak adlandırılan iletken levha:

ELEKTROT

"Sevgiler" yerine hürmeten söylenir:

SAYGILAR

Memleketi Lefkoşa ya da Girne olan kişi:

KIBRISLI

İşlenmiş timsah derisi, timsah:

KROKODİL

Mutabakata varmak, fikir birliği içinde olmak:

ANLAŞMAK

Filoya klavuzluk eden savaş gemisi:

KRUVAZÖR

Çok düşük fiyatlı ürün için kullanılan deyim:

SUDANUCUZ

Kumaş kenarlarını diken makine operatörü:

OVERLOKÇU

Delirme korkusu:

MANYOFOBİ

Kasımpatı:

KRİZANTEM

Otoyolda azami sürat:

HIZSINIRI

Vücuda merhem ya da krem sürüp ovma işlemi:

FRİKSİYON

Kolay kolay yüzü gülmeyen, asık suratla gezen kişi:

SOMURTKAN

Çeyrek pahalı gelince düğünde bu takılır:

GRAMALTIN

Karoten yönünden zengin bir kök sebze; havuç:

YEREGEÇEN

Devam ettirmek:

SÜRDÜRMEK

Profesörlükten önceki akademik unvan:

DOÇENTLİK

İspanya'nın ikinci büyük kenti:

BARSELONA

Sermaye koyup ticarete giren kişi:

GİRİŞİMCİ

İnsanlarla kaynaşmaktan hoşlanmayan:

ASOSYAL

Masallarda iyiliğin galip geldiği soyut olgu:

KÖTÜLÜK

Kartal başlı, gövdesi aslan olan mitolojik yaratık:

GRİFFON

Açık mor:

EFLATUN

Dava sürecinde özgürlüğünden alıkonan zanlı:

TUTUKLU

Bir kapıyı ya da pencereyi çok az açma:

ARALAMA

İktidarla aynı görüşte olmayan:

MUHALİF

Kısa sürede çok fazla basım yapan baskı makinesi:

ROTATİF

James Bond'un mesleği:

AJANLIK

__ istersen tembele iş buyur:

NASİHAT

Canını yakmak:

ACITMAK

James Bond'un mesleği; ajanlık:

AJANLIK

Mevsimler Grup 62 Cevapları:

Rakibin kavranıp kilitlendiği Brezilya dövüş sporu:

JİUJİTSU

Masum olduğu kanıtlanmak, suçsuz bulunmak:

AKLANMAK

Atatürk'ün son dönemlerinde kullandığı yat:

SAVARONA

__ bağırmak, gücü yettiğince haykırmak:

AVAZAVAZ

Christopher Reeve'i üne kavuşturan film serisi:

SUPERMAN

Bulaşıcı hastalıklarla ilgilenen hastane bölümü:

İNTANİYE

Yağmur veya soğuğa karşı takılan bir başlık türü:

KUKULETA

Birşeyin miktarını düşürmek:

AZALTMAK

Patlayan top mermisinden etrafa saçılan parça:

ŞARAPNEL

Atları soğuktan koruyan keçeden üstlük:

YAPINCAK

Kesinlik ifade eden oran; mutlak:

YÜZDEYÜZ

Samurayların kullandığı silahsız dövüş sanatı:

JİUJİTSU

Matematikteki 4 işlemin ilk öğrenileni:

TOPLAMA

Birleşik Krallık'ın veliaht prensi:

CHARLES

Eti yumuşatmak için hazırlanan sos:

TERBİYE

Bir araya gelmiş topluluk; dernek:

CEMİYET

Japonya, Danimarka ve Hollanda'nın yönetim biçimi:

KRALLIK

Tencere kulplarının yapıldığı ısı geçirmez malzeme:

BAKALİT

Baharda açan, falı bakılan bir kır çiçeği:

PAPATYA

Alfabetik sıraya göre ayrılmış not defteri:

FİHRİST

Gözaltına alınan kişiyi çıkarmak için ödenen para:

KEFALET

Fareye benzeyen, evde kafeste beslenen kemirgen:

HAMSTER

Gözlerin paralelliğini kaybetmesi:

ŞAŞILIK

Seray Sever'in TRT için yaptığı müzik programı:

POPSTOP

Vücuda iğneyle resim yapan kişi:

DÖVMECİ

Karşısındakini konuşturmayan, geveze:

ÇAÇARON

Nefes borusunun üst kısmı:

GIRTLAK

Ahşap parkelere yapılan cilalama:

SİSTİRE

İçerisinde restoran olan tren vagonu:

YEMEKLİ

İsrail'in Kudüs'ten önceki başkenti:

TELAVİV

Çocuklarına karşı sorumsuz ve hayırsız kişi:

ŞAMBABASI

Sadece kendini düşünerek hareket etme, egoistlik:

BENCİLLİK

Kebabı ile ünlü Hakkari ilçesi:

YÜKSEKOVA

Akışkan maddelerin hızını ölçen alet:

DEBİMETRE

Hayattan elini eteğini çekmiş, umursamaz:

BOŞVERMİŞ

Satılan ürünün fişini veren çekmeceli makine:

YAZARKASA

Aktör, Erkan Kolçak __:

KÖSTENDİL

Torun sahibi kadın, nine:

BÜYÜKANNE

Reklamda kullanılacak görsel için poz veren manken:

FOTOMODEL

Kendi başına öğrenen, kendini geliştiren:

OTODİDAKT

Ağır yük taşıma aracı sahibi ve kullanıcısı:

KAMYONCU

Manda, sığır gibi hayvanları sınıflayan terim:

BÜYÜKBAŞ

Rengi kırmızı olan bir kök boyası:

ALİZARİN

İnsan başlı yılan gövdeli masal kahramanı:

ŞAHMARAN

Öğrencilerin silgi ve açacak kutusu:

KALEMLİK

Canlının biçim değiştirmesi, metamorfoz:

İSTİHALE

Rihanna'nın memleketi olan ülke:

BARBADOS

90'ların futbol ve magazin programı:

TELEVOLE

Kırmızı benekli bir fasulye:

BARBUNYA

Bir konuyu, belirli kurallar dahilinde tartışma:

MÜNAZARA

Kıvanç, bahtiyar olma hali:

MUTLULUK

Yasadışı olarak elde edilen büyük kazanç:

VURGUN

İnanç gereği yapılan ayin:

RİTÜEL

Yunan mitolojisinde titanların babası olan tanrı:

URANOS

Video çekimi yapmaya yarayan elektronik cihaz:

KAMERA

Garsonu mutlu etmenin en kolay yolu:

BAHŞİŞ

Dağlık alanlarda kendiliğinden yetişen turp çeşidi:

ACIRGA

Kös Kaplıcaları'na ev sahipliği yapan il:

BİNGÖL

Bacasız sanayi:

TURİZM

Kaval kemiğinin yanındaki ince kemik:

FİBULA

Güneş doğduktan, batana kadar olan zaman:

GÜNDÜZ

Deniz __, istiridyeye benzer bir deniz canlısı:

TARAĞI

Anı defteri:

GÜNLÜK

1990 yılında Irak'ın işgal ettiği körfez ülkesi:

KUVEYT

Köle kökenli Türklerin Mısır'da kurduğu devlet:

MEMLÜK

Mevsimler Grup 72 Cevapları:

Bir cemiyetin önde gelen, ünlü kişilerinden biri:

AĞIRTOP

Futbolcu manga kahramanı:

TSUBASA

John Lennon'un solisti olduğu müzik grubu:

BEATLES

Görüntüsü köpeğe benzeyen yırtıcı bir etçil:

SIRTLAN

Atağa dayalı bir futbol oyun taktiği:

OFANSİF

Ürkütücü rüzgar:

FIRTINA

Popüler kültürdeki, duvarlara resim çizme sanatı:

GRAFİTİ

Yerli yersiz, sürekli gülen kişi:

YILIŞIK

Ankara Taşı olarak da bilinen kor kayaç türü:

ANDEZİT

Süper kahramanların vazgeçilmez giysisi:

PELERİN

Kaza geçirenlere genellikle yapılan aşı:

TETANOS

Kutlamalarda serpilen küçük renkli kağıtlar:

KONFETİ

Hatay'ın içinde bulunduğu coğrafi bölge:

AKDENİZ

Şehirlerde yol üzerine döşenen raylarda giden araç:

TRAMVAY

Tuz Gölü'nün bulunduğu coğrafi bölge:

İÇANADOLU

Hoşlanmadığı birinden ricada bulunmak:

AĞIZEĞMEK

Red Kit'in köpeği:

RİNTİNTİN

Antik Mısır'daki ölüleri sarıp sarmalama tekniği:

MUMYALAMA

İnce ve komik sözleri olan kişi:

ESPRİTÜEL

Oynadığı takımdan ayrılan sporcuya verilen belge:

BONSERVİS

Başkaları tarafından seyredilme korkusu:

SKOPOFOBİ

Alarmlı zaman göstergesi:

ÇALARSAAT

Emeklilik açısından makbul olan iş tarzı:

SİGORTALI

Birini bir yerde tutmak, gitmesine engel olmak:

ALIKOYMAK

Belirli bir konuda görüşüne başvurulan kimse:

BİLİRKİŞİ

Aceleyle, hızlıca yeme:

ATIŞTIRMA

İlgili kişi tarafından uyulması zorunlu kural:

BAĞLAYICI

Moleküler düzeyde ulaşım:

IŞINLANMA

Piyangodan çıkan para:

İKRAMİYE

Yılanı deliğinden çıkardığı söylenir:

TATLIDİL

Restoranda şefin özel yemeği:

SPESİYAL

Ünlü banker Cevher Abidin Özden'in lakabı:

KASTELLİ

Koşu, atlama gibi sporların genel adı:

ATLETİZM

Alay amaçlı, pis pis ve hafif bir şekilde gülmek:

SIRITMAK

Meyve-sebze alım satımına aracılık eden hal esnafı:

KABZIMAL

2018'de Alibaba'ya satılan Türk eticaret sitesi:

TRENDYOL

Dolmakalem yakıtı:

MÜREKKEP

Orduya ait olan bölge:

ASKERİYE

The Scientist adlı şarkıyı çalan İngiliz grup:

COLDPLAY

Kayalara oyulmuş kiliseleriyle ünlü Etiyopya kenti:

LALİBELA

Elit İşcan'ın rol aldığı ilk sinema filmi:

BEŞVAKİT

Dizisi de çekilen Charlotte Bronte eseri:

JANEEYRE

Taht __, Lannister ailesinin olduğu dizi:

OYUNLARI

Damıtma yapıldıktan sonra kalan çok sulu lapa:

ŞLEMPE

Afrodit'in aşık olduğu, çok yakışıklı adam:

ADONİS

Aynı yere giden araç topluluğu:

KONVOY

Mühim; dikkate değer:

ÖNEMLİ

Kayalığın içine doğru uzanan kovuk:

MAĞARA

Kitapların girişindeki içindekiler kısmı; dizin:

İNDEKS

Moğolistan para birimi:

TUGRİK

Resim, heykel sanatçılarının çalıştığı işlik:

ATÖLYE

Erkeğe göre, eşinin kız kardeşi:

BALDIZ

Parklarda süs için kullanılan iri gövdeli bitki:

FELİKS

Kışın beyaz giymeye meraklı, nazik kimse:

ZÜREFA

Adama göre, karısının kızkardeşi:

BALDIZ

Bebeklere süt içirmekte kullanılan şişe:

BİBERON

İçerisinde yatak bulunan motorlu kara taşıtı:

KARAVAN

Polonya'nın başkenti:

VARŞOVA

Uzaklaşan figürleri kısaltarak resmetmek, kısaltım:

RAKURSİ

Hulk ve Iron Man'in yaratıcısı olan çizgi romancı:

STANLEE

Güzelavrat otundan çıkarılıp ilaç yapılan madde:

ATROPİN

Bir şirketin dönemlik durumunu gösteren mali tablo:

BİLANÇO

Küçük çocuklara seslenme biçimi:

UFAKLIK

Eskiden savaş gemilerine verilen isimlerden biri:

FIRKATA

Birbiriyle uyumlu kıyafetler giyen kişi:

ASORTİK

Denizde tuttuğunu karada satar:

BALIKÇI

Rakipler arasında geçen ve kazananı olan düzenleme:

YARIŞMA

Davaların görüldüğü yer:

MAHKEME

Hal, durum:

VAZİYET

Poğaça, kek vb. satılan yer:

PASTANE

Vücudun oksijen deposu:

AKCİĞER

Kol gücüyle su çekmeyi sağlayan mekanizma:

TULUMBA

Şarkıların küçük bölümlerinin karması:

POTPURİ

Kadın hapishanesi:

İMAMEVİ

Bebeklerin içinden süt içtiği emzikli şişe:

BİBERON

Mevsimler Grup 77 Cevapları:

Dar ve engebeli yol, keçi yolu:

PATİKA

Odunu sert ve siyah olan ağaç türü:

ABANOZ

Çizgili, çok büyük bir kedigil türü:

KAPLAN

Felsefenin kurucusu sayılan filozof:

THALES

Yaşamayan, ölü:

CANSIZ

Güzel sanatlardan birini meslek edinen kişi:

ARTİST

Sıcak ülkelerin öğle uykusu:

SİESTA

Güçlü bir devletin güçsüz devleti korumaya alması:

HİMAYE

Sivas'ta yaygın olan bir halk oyunu:

AŞİRET

Hiçbir şeyden mutlu olmayan kişi:

MIZMIZ

Ağ kısmı çok geniş pantolon:

ŞALVAR

Başkenti Asmara olan Doğu Afrika ülkesi:

ERİTRE

Online olanlarında kasiyer yoktur:

MAĞAZA

Toptan önce banta vurularak yapılan bilardo atışı:

BRİKOL

Uzungöl ve Sümela Manastırı bu ildedir:

TRABZON

Ekmek yapıp satan kimse:

FIRINCI

Ticari gemilere uygulanan yasak:

AMBARGO

Osmanlı'da yeniçerilerin giydiği bir başlık:

KALAFAT

__ Müzesi, 23 Nisan 2005'te Kadıköy'de açıldı:

OYUNCAK

Uyku getiren bulaşıcı eylem:

ESNEMEK

Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni:

JÜPİTER

Milli ezgilerden oluşturulmuş müzik eseri:

RAPSODİ

Ece:

KRALİÇE

Eski dilde ilkel:

İPTİDAİ

Porsche'nin 2002'den beri ürettiği arazi aracı:

CAYENNE

Kemik kırığı:

FRAKTÜR

Nestle'nin meşhur kahve markası:

NESCAFE

Aynı durumla hep karşılaştığı için yadırgamayan:

ALIŞKIN

İkinci dört yıllık eğitim:

OTAOKUL

Yabancıların Türkçe sohbet ettiği TV programı:

ELİNOĞLU

Tango dansı ve Maradona'sı ile ünlü ülke:

ARJANTİN

Uygurların kullandığı bezden yapılmış para:

KUANPOYU

Birden fazla katlı ve konut olarak kullanılan bina:

APARTMAN

Tasarımcının çizdiği biçimin kalıbını çıkaran kişi:

MODELİST

Sadık olması ile ünlü bir okyanus kuşu:

ALBATROS

Asmalı Konak dizisinin çekildiği il:

NEVŞEHİR

1996'da uçak kazasında hayatını kaybeden müzisyen:

ONNOTUNÇ

Gök biliminde kullanılan optik aygıt:

TELESKOP

Eski dilde kurum, kuruluş:

MÜESSESE

Haftanın dördüncü günü:

PERŞEMBE

Kötümser hayat görüşü:

PESİMİZM

İstenmeyen tüy temizleyicisi:

EPİLATÖR

Hitler'in propaganda bakanı:

GOEBBELS

Yasal süreçleri başkası adına yürüten görevli:

AVUKAT

Çok sürmeyen, palyatif:

GEÇİCİ

Bir şeyi, normal fiyatın altına satan kişi:

UCUZCU

Yırtıcı kuşların en büyüğü:

KARTAL

Uygun parçaların birleştirildiği video oyunu:

TETRİS

Cümbür __, topluca, hep birden:

CEMAAT

Kapaksız, raflı bir dolap türü:

ETAJER

Vücuttaki tırnak izi, tırmık:

CIRMIK

İki yıl ekilmemiş, boş bırakılmış tarla:

GELEME

Teniste oyun başlatma vuruşu:

SERVİS

Evrenin uzak yerlerinde güçlü ışık yayan cisimler:

KUASAR

Altmış tanesi bir saniye yapan zaman birimi:

SALİSE

Yunan mitolojisinde akıl tanrısı:

HERMES

Hasibe kelimesinin anagramı:

SAHİBE

Taş Devri çizgi filmindeki Fred'in soyadı:

ÇAKMAKTAŞ

Mutluluk hormonu olarak bilinen hormon:

SEROTONİN

Vücudu çevikleştiren idman, kültürfizik:

JİMNASTİK

Kişinin yasal her türlü durumunu gösteren belge:

İLMÜHABER

Moda tasarımcısı, __ Versace:

DONATELLA

Sıkıntısız, üzgüsüz anlamlarındaki bir söz:

EZİYETSİZ

Kazanlı ve petekli iç mekan ısıtıcısı:

KALORİFER

Arabayı yola dik ya da paralel bırakmak:

PARKETMEK

Suda eritilerek içilen ilaç türü:

EFERVESAN

Yetkinin tek elde toplandığı devlet düzeni:

TOTALİTER

Durmayan, belirli bir yönde hareket eden:

İLERLEYEN

Kursun başarıyla tamamlanması sonunda alınan belge:

SERTİFİKA

Sirk Grup 81 Cevapları:

Türk müziğinde bir makam:

NİHAVENT

MUHAYYER

Osmanlı'da saray hizmetlisi olan sınıf:

AVADANCI

Isıyla hazırlanıp uzun süre saklanabilen yiyecek:

KONSERVE

Mecazen, bir fikri başka birine benimsetmek:

AŞILAMAK

Taşıtlarda tekerleğin üst bölümünü örten parça:

ÇAMURLUK

Çeliğin ısıya dayanıklılığını artıran maden:

MOLİBDEN

Güney Amerika'da bulunan büyük bir yılan türü:

ANAKONDA

Eskiden üzerine yazı yazılan deri parçası:

PARŞÖMEN

Olmadık yerde olmadık laf eden kimse:

BOŞBOĞAZ

Güldür Güldür'de İsmail'i canlandıran tiyatrocu:

ALPERKUL

Yarışma programı, Kim __ Olmak İster:

MİLYONER

Hastalıktan çıkma:

İYİLEŞME

AA boyutundaki küçük enerji kaynağı:

KALEMPİL

Üç farklı maç sonucu tahmini yapılan talih oyunu:

SPORTOTO

Esir:

TUTSAK

İngiliz monarşisini anlatan kitap, __ Kızı:

BOLEYN

Çizgi film kahramanı olan son ve sevimli dinozor:

DENVER

Türkiye'nin en ünlü jeoloji profesorü, Celal __:

ŞENGÖR

Sporda kural dışı uyarıcı ilaç:

DOPİNG

Para miktarı:

MEBLAĞ

Duvar içine yapılmış ateşli ısıtma sistemi:

ŞÖMİNE

Mercan ailesinin en iri balığı:

TRANÇA

Akarsuyun oyarak oluşturduğu derin vadi:

KANYON

Eğlenceli olmayan, ilgi çekmeyen:

SIKICI

Eski dilde dergi:

MECMUA

Bir yerin dışarıyla olan ilişkilerini zorla kesmek:

ABLUKA

Sevgisi geçici olmayan kişi:

VEFALI

Trafiği hızlandıran çift yönlü geniş yol:

OTOBAN

Kan davası konulu, 1981 yapımı Kartal Tibet filmi:

DAVARO

Hayvan postu işleyen yer:

TABAKHANE

Perdesiz gitarı dünyaya tanıtan Türk müzisyen:

ERKANOĞUR

Paylaşılan duyguların dışarı sızmadığı ilişki:

SIRDAŞLIK

Ünlülerin başını derde sokan yalan haber:

ASPARAGAS

Mikrop kaynaklı bulaşıcı bir bağırsak hastalığı:

DİZANTERİ

İhsan Oktay Anar'ın bir kitabı:

SUSKUNLAR

Tarkan Viking Kanı'nda Ursula rolündeki aktris:

EVABENDER

Radyo programlarının hedef kitlesi:

DİNLEYİCİ

Game of Thrones'un da çekildiği Hırvatistan şehri:

DUBROVNİK

Eskiden çocuğa evde eğitim veren kadına verilen ad:

MÜREBBİYE

Bir sistemin çalışmasını sağlayan düzenek:

MEKANİZMA

Sıvıyı ağızda çalkalayarak yapılan işlem:

GARGARA

İşin gidişatına göre olacakları önceden kestirme:

ÖNGÖRME

__ Harikalar Kumpanyası açıyor perdesini!:

HİSSELİ

İlki 2004'te çekilen seri katil filmi:

TESTERE

Eğitim gören kişi, talebe:

ÖĞRENCİ

Bir şeyi yaptırma veya yasaklama yetkisi olan:

OTORİTE

Avusturya imparatorluk prenslerine verilen unvan:

ARŞİDÜK

Eskişehir'e özgü, yoğurtlu kebap türü:

BALABAN

Aklın kavrama yetisi:

HAVSALA

Öğrenci evlerinde sırayla yıkanır:

BULAŞIK

Akdeniz'in en büyük adası:

SİCİLYA

Kendine güvenen, kendinden emin:

İDDİALI

Bir sıvının hava ya da gaz içinde dağılması:

AEROSOL

Kartal, şahin gibi büyük kuşlara verilen sıfat:

YIRTICI

Sözlü ile evlinin arası:

NİŞANLI

Resmen sporcu olabilmek için alınan belge:

LİSANS

Kabul görenin, beklenenin dışında:

AYKIRI

Çin'in video paylaşım uygulaması:

TİKTOK

Toplardamar iltihabı:

FLEBİT

Sora sora bulunduğuna inanılan Irak şehri:

BAĞDAT

Sadri Alışık'ın oyuncu eşi, __ İlhan:

ÇOLPAN

Müzikte çok hızlı tempo:

PRESTO

Tığ ve iplikle yapılan bir tür örgü:

DANTEL

Esnaf tipi araçların genel klasmanı:

TİCARİ

Hiç borcu olmayan ilçe:

ÖDEMİŞ

Yelken veya kürekle giden en büyük savaş gemisi:

KALYON

Joule bunun ölçü birimidir:

ENERJİ

Özel yürüyüş, koşu, bisiklet yolu:

PARKUR

Sirk Grup 84 Cevapları:

Ortaoyuncular Tiyatrosunun kurucusu, __ Şensoy:

FERHAN

Yarışı kazanma olasılığı en yüksek olan:

FAVORİ

Eşyalara süs olarak takılan iplik demeti:

PÜSKÜL

Başka bir ırkla karışmamış olan at:

SAFKAN

Açıklayıcı ve yorumlayıcı gazete, dergi yazısı:

MAKALE

Binbaşıdan sonra gelen rütbe:

YARBAY

Eski çağlardan kalma kent kalıntısı:

HARABE

Bahçe ve çevre düzenlemesi:

PEYZAJ

ABD'nin ünlü basketbol gösteri takımı:

HARLEM

Lavların oluşturduğu volkanik kayaç türü:

BAZALT

Deniz kazalarında geminin ve yükün aldığı zarar:

AVARYA

Tembel böceği ile bilinen ay:

AĞUSTOS

İri taneli işkembe çorbası:

TUZLAMA

İnsanları etkileyecek şekilde konuşma sanatı:

HİTABET

Tabak kırılan dans:

SİRTAKİ

Birkaç atomun birleşmesinden oluşan yapı:

MOLEKÜL

Bir aracın ya da binanın küçük örneğini yapan kişi:

MAKETÇİ

Eğlence veya kutlama için verilen büyük yemek:

ZİYAFET

Askeri otel:

ORDUEVİ

Filmin başı veya sonundaki tanıtım yazıları:

JENERİK

İnsanı insana insanla anlatan sanat:

TİYATRO

Dev su dalgası:

TSUNAMİ

Gerçeği görüp buna uygun davranabilme yeteneği:

BASİRET

Ödüllü Zıkkımın Kökü filminin yönetmeni:

MEMDUHÜN

Maskeli, Fransız elektronik müzik grubu:

DAFTPUNK

Uzağın görülemediği göz bozukluğu:

MİYOPLUK

Eğlence araçlarına binilerek eğlenilen yer:

LUNAPARK

Neşet Ertaş'ın memleketi olan il:

KIRŞEHİR

Konusu Çin dili ve tarihi olan filoloji dalı:

SİNOLOJİ

Sanatçının en önemli eseri:

BAŞYAPIT

Çok hızlı koşabilen ama uçamayan kanatlı türü:

DEVEKUŞU

Bir şehri savunan askeri birlik:

GARNİZON

Mecazen, evlilik:

DÜNYAEVİ

Binyıl:

MİLENYUM

Çorba ve salataya ekşi tat vermek için koyulur:

LİMONSUYU

Bir gladyatörün Roma'ya isyanını anlatan dizi:

SPARTACUS

Giovanni Boccaccio'nun başyapıtı sayılan kitap:

DECAMERON

UFO gözlemcilerinin araştırdığı yuvarlak obje:

UÇANDAİRE

Avustralya'yı keşfeden İngiliz denizci:

JAMESCOOK

Eski dilde tutanak:

ZABITNAME

Bilgisayarda rastgele erişimli hafıza, RAM:

ANABELLEK

Haftanın ilk günü:

PAZARTESİ

Herkesin faydalanabildiği kumsal:

HALKPLAJI

Zehirsiz, çok iri bir sürüngen:

BOAYILANI

Elmanın keşfettirdiği kuvvet:

YERÇEKİMİ

Vücutta birikmesi zehirlenmeye yol açan element:

AĞIRMETAL

UFO gözlemcilerinin izlediği yuvarlak obje:

UÇANDAİRE

Sözleri çıkarılmış şarkıya mikrofonla eşlik etmek:

KARAOKE

Uçağa binmeden önce check in yapılan banko:

KONTUAR

Pegasus lakaplı eski milli basketbolcu, Harun __:

ERDENAY

Cepte taşınabilir ilk kasetli müzikçalar:

WALKMAN

Midye tava ile birlikte yenen sarımsaklı sos:

TARATOR

Hukukta şikayetçi olan kişi:

MÜŞTEKİ

Grease, Operadaki Hayalet bu türde sahnelendi:

MÜZİKAL

Okan Yalabık'ın oynadığı 2003 yapımı dizi:

SERSERİ

Telefonların bağlı olduğu merkez:

SANTRAL

Osmanlı'da albay rütbesi:

MİRALAY

Deri hastalıklarına bakan tıp dalı:

CİLDİYE

Güzel kokuyu anlatan benzetme:

MİSGİBİ

Kafanın içinde yer alan ana salgı bezi:

HİPOFİZ

Kosta Rika'nın başkenti:

SANJOSE

SANHOSE

Leonardo Di Caprio'ya Oscar getiren film:

DİRİLİŞ

Zorluklara dayanma gücü yüksek olan; dirençli:

SABIRLI

Viraj:

DÖNEMEÇ

Boş, temelsiz söz:

SAFSATA

Sirk Grup 85 Cevapları:

Reçeteye göre gözlük veya lens satışı yapan uzman:

OPTİSYEN

Ahmet Haşim'in dahil olduğu edebi akım:

FECRİATİ

Japonya'yı 63 yıl boyunca yöneten imparator:

HİROHİTO

Taşımacılık:

NAKLİYAT

Damarlarımızdaki sıvının sınıflandırması:

KANGRUBU

Bir yere yollanan eşyanın gönderim belgesi:

İRSALİYE

Kısıtlama olmadan istediğini özgürce yapma hali:

HÜRRİYET

El elden __:

ÜSTÜNDÜR

Seri ateş eden tüfek:

MAKİNELİ

Karganın akrabası, hırsızlığı ile ünlü bir kuş:

SAKSAĞAN

Genellikle ticari amaçlı özel tiyatro topluluğu:

KUMPANYA

Öğrencilerin yıl sonu gösterisi:

MÜSAMERE

Karşı konulamaz şekilde çarpıcı, büyülü:

EFSUNKAR

Uç kısmı sivri bir külah çeşidi:

KALENSÖVE

İlk filmi Her Şey Çok Güzel Olacak'tır:

CEMYILMAZ

Hint ezgili Sertab Erener şarkısı:

RENGARENK

Ruhsal hastalıkları tedavi eden uzman:

PSİKİYATR

Maden suyu ile ünlü Ankara ilçesi:

BEYPAZARI

Karadeniz yöresinden bir meyve, taflan:

KARAYEMİŞ

İşçi hakları birliğine bağlı olarak çalışan:

SENDİKALI

Binada ısı kaybını engellemek için yapılan işlem:

İZOLASYON

Makinelerin karar almasını sağlayan suni akıl:

YAPAYZEKA

Güzel erkek için kullanılan sıfat:

YAKIŞIKLI

Virüslerin etkisine karşı koruma sağlayan ilaç:

ANTİVİRAL

Özel bir durum için tanımlanmış değişken nicelik:

PARAMETRE

Bunlar da mı İnsan kitabının İtalyan yazarı:

PRİMOLEVİ

PRIMOLEVI

Yatılı misafire açılan koltuk:

ÇEKYAT

İnsan yüzünün yandan görünümü:

PROFİL

Eski dilde yabancı:

ECNEBİ

Altın Top ödüllü Hollandalı futbolcu, Johan __:

CRUYFF

T şeklindeki üst giysisi:

TİŞÖRT

Düzen ve güvenlik:

ASAYİŞ

Tokyo'nun da bulunduğu Japon adası:

HONSHU

Kolları yırtmaçlı bir çeşit yelek:

CEPKEN

Sırtın üst bölgesinde oluşan adale kasılması:

KULUNÇ

İçbükey olan şekil:

KONKAV

Özel günlerde düzenlenen eğlenceler, festival:

ŞENLİK

Duymak İstiyorum şarkıları 90'larda patlama yaptı:

CEMALİ

Hollandalı futbolcu, Johan __:

CRUYFF

Şili'de bulunan, dünyanın en kurak çölü:

ATACAMA

Eskiden Japonya'da bulunan soylu bir asker sınıfı:

SAMURAY

Zorlu bedensel gösteriler yapan kişi, cambaz:

AKROBAT

Peynir, tereyağı, mısır unundan yapılan bir yemek:

MIHLAMA

Otomobili park sonrası sabitleme mandalı:

ELFRENİ

Üst çene ile göz arasındaki kemik:

ELMACIK

Aşık Veysel'le çalışmış rock müzisyeni, Fikret __:

KIZILOK

En basit insan çizimi:

ÇÖPADAM

Fiziğin atomaltı parçacıklarla ilgilenen alt dalı:

KUANTUM

Çoğunluk tarafından bilinen ve sevilen:

POPÜLER

Yemeği veya sakızı dişlerle ezme:

ÇİĞNEME

Her yıl Ocak ayı sonunda başlayan bir fırtına:

AYANDON

Sporcu veya sanatçının işlerini yöneten kişi:

MENAJER

Çok ve boş konuşan:

ZEVZEK

Işığa duyarlı bir baskı çeşidi:

OZALİT

Maksim'in ilk kadın assolistlerinden, __ Aksoy:

BEHİYE

Sınıfta konuşanları tahtaya yazmakla görevlidir:

BAŞKAN

Televizyon veya radyo sunucusu:

SPİKER

Derideki yarayı iyileştirmek için sürülen krem:

MERHEM

Suluk:

MATARA

Ceket ve etekten oluşan kadın giysisi:

TAYYÖR

Nemrut Dağı ile Van Gölü arasındaki ilçe:

TATVAN

Sibirya bölgesinden uzun boynuzlu bir yaban koyunu:

ARGALİ

Reçineli, kozalaklı bir orman ağacı:

KÖKNAR

1917 öncesi Rusya'nın yönetim biçimi:

ÇARLIK

Olimpiyat ateşini yakmak için elden ele taşınır:

MEŞALE

Sevdiğinden uzakta olanların çektiği özlem:

HASRET

Sirk Grup 100 Cevapları:

Bir şeyin doğruluğunu onaylama, kabul etme:

TASDİK

1365 ile 1453 yılları arasındaki Osmanlı başkenti:

EDİRNE

Ciddi bir eseri tiye alan kısa güldürü:

PARODİ

Tanıtım ve pazarlama amaçlı yapılan çalışma:

REKLAM

Esnaf için günün ilk kazancı:

SİFTAH

Maçları havuzda yapılan olimpik bir spor:

SUTOPU

Tekstil ürünlerinde kullanılan top şeklinde püskül:

PONPON

Haritada çizmeye benzeyen Akdeniz ülkesi:

İTALYA

Şerit perde:

JALUZİ

Hava gemisi:

ZEPLİN

Mayalı ve kıvamlı bir süt ürünü:

YOĞURT

1995 yapımı Bryan Singer filmi, __ Şüpheliler:

OLAĞAN

Zümrüdü Anka kuşunun diğer adı:

SİMURG

Herhangi bir destek almadan:

YARDIMSIZ

Adını bir çiçekten alan fırınlanmış hamur işi:

GÜLBÖREĞİ

Dünya'da canlı türlerinin en hızlı arttığı dönem:

KAMBRİYEN

Turunçgillere verilen diğer ad:

NARENCİYE

Sinema ve tiyatroda ana roldeki kadın oyuncu:

BAŞAKTRİS

Sonradan görme kişiler için kullanılan bir söz:

BULDUMCUK

Bulaşıcı hastalığı kontrol altında tutma:

KARANTİNA

2014 yapımı Nuri Bilge Ceylan filmi:

KIŞUYKUSU

Corvette model spor otomobili üreten firma:

CHEVROLET

Direkt uçuş olmayan yere böyle gidilir:

AKTARMALI

Hababam Sınıfı'nın sıra üstünde gezen hocası:

KÜLYUTMAZ

Mahkemelerin yaptığı iş:

YARGILAMA

Geviş getirenlerin üçüncü mide bölümü:

KIRKBAYIR

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın ilk stüdyo albümü:

GÜNAHBİZE

Elektrik akımını başka bir yere aktarabilen madde:

İLETKEN

Medcezir'de Yaman'ı oynayan aktör, __ Ulusoy:

ÇAĞATAY

Limon, zambak, tütün gibi çeşitleri vardır:

KOLONYA

Kötü, kanunsuz işlerde önder olan kişi:

ELEBAŞI

Masalların korkunç, üstün güçlü yaratığı:

CANAVAR

Tedavi amaçlı yapılan bardak çekme:

HACAMAT

Bir durumu ya da olayı sembollerle anlatma sanatı:

ALEGORİ

Düzensizlik, karışıklık:

KARGAŞA

Nerede __, orada bereket:

HAREKET

İçinde yemek pişirilen kap:

TENCERE

Ulvi Cemal Erkin'in hareketli bir derleme eseri:

KÖÇEKÇE

Yıldız Savaşları'nda Prenses Leia'nın eşi:

HANSOLO

Kayseri'nin kayak merkezi:

ERCİYES

B vitamini noksanlığından ileri gelen bir hastalık:

BERİBERİ

Bir malı alıcısına götürme, hızlısı makbuldür:

TESLİMAT

Bir kuruluşta yapılan işleri denetleyen kişi:

MÜFETTİŞ

Bir yemeğin önceden belirlenmiş tek kişilik payı:

PORSİYON

Özverili, gayretli:

ÇALIŞKAN

Bir kişiyi arkadaş grubuna kabul etmemek:

DIŞLAMAK

Bir açık kahverengi tonu:

DEVETÜYÜ

__ Korel, Vatanım Sensin'de Azize'yi oynamıştır:

BERGÜZAR

Film ya da dizi yazan kişi:

SENARİST

Kaunos Antik Kenti bu ilçededir:

KÖYCEĞİZ

Şampiyonu belirleyecek son müsabakaya kalan:

FİNALİST

Altı hafifçe yakılarak hazırlanan sütlü tatlı:

KAZANDİBİ

Her dört yılda bir düzenlenen spor organizasyonu:

OLİMPİYAT

Tanrının tek olduğuna inanan firavun:

AKHENATON

Başkasına ait bir eşyayı izinsiz ve habersiz almak:

HIRSIZLIK

Bir iş yerini çalıştıran kimse:

İŞLETMECİ

Işığın şiddetini ve enerjisini ölçen alet:

FOTOMETRE

Osmanlıların Nemçe olarak adlandırdıkları ülke:

AVUSTURYA

Atardamar tıkanması sonucu gelişen doku ölümü:

ENFARKTÜS

Charlie'nin Çikolata Fabrikası kitabının yazarı:

ROALDDAHL

Badem denen salatalığıyla bilinen İstanbul semti:

ÇENGELKÖY

Bir malın para karşılığında el değiştirmesi:

ALIŞVERİŞ

Ulaşım Araçları Grup 101 Cevapları:

İç hastalıklarla ilgilenen tıp dalı:

DAHİLİYE

Hiçbir şeyin gerçekte var olmadığını savunan görüş:

NİHİLİZM

Mıknatıs özelliğine sahip disk:

MANYETİK

Yer kürenin en iç tabakası:

BARİSFER

Biri görmez, biri duymaz, biri bilmez:

ÜÇMAYMUN

La Bamba şarkısı ile tanınan müzik grubu:

LOSLOBOS

Kepeksiz, düşük kaliteli undan yapılan ekmek:

FRANCALA

Mantar tıpalı şişeleri açmaya yarayan alet:

TİRBUŞON

Eski Roma'da dikdörtgen mahkeme salonu:

BAZİLİKA

Çocuk masalları genelde böyle biter:

MUTLUSON

Öndeki aracın dikkatini çekerken kullanılan ışık:

SELEKTÖR

Bir ürün için yapılan detaylı yorum, değerlendirme:

İNCELEME

2002 Türkiye ve Dünya Güzeli:

AZRAAKIN

Lunaparkta bir kadının eteklerinde dönme oyuncağı:

BALERİNA

Kaldırma sözünün tüm harflerini içerir; gücenmek:

DARILMAK

Çok sık yavrulayan, küçük bir akvaryum balığı türü:

LEPİSTES

Okullarda dönem içerisinde yapılan imtihan:

ARASINAV

Kıyafetleri bağlamaya yarayan çıtçıt:

FERMEJÜP

Adolf Hitler'in karısı:

EVABRAUN

Elektrik akımına dur diyen madde:

YALITKAN

Keloğlan Mağarası'nın bulunduğu Denizli ilçesi:

ACIPAYAM

Ev sahibinin kiracıdan talep ettiği teminat:

DEPOZİTO

Başkalarını etkilemek için yapılan yapay davranış:

GÖSTERİŞ

Kovboyların kullandığı toplu tabanca türü:

REVOLVER

Suçun işlendiği, polislerin incelemeye aldığı alan:

OLAYYERİ

Kalp krizinde enfarktus geçiren kas:

MİYOKARD

Tadını daha iyi salması için çayı suda bekletmek:

DEMLEMEK

At üstünde yapılan sporların genel adı:

BİNİCİLİK

Şarkıdan sonra seyircinin yaptığı beğeni hareketi:

ALKIŞLAMA

Yumru şeklindeki kök sapları yenen bir bitki:

YERELMASI

Prag şehri için kullanılan bir tanımlama:

ALTINKENT

Asmalı Konak dizisinin senaristi:

MERALOKAY

Cambazlık gerektiren, cambazlıkla ilgili:

AKROBATİK

İkinci el araç satışlarının gerçekleştiği mağaza:

OTOGALERİ

Saç ve kıl yeme hastalığı:

TRİKOFAJİ

Star Wars filmleri bu ailenin öyküsünü anlatır:

SKYWALKER

Gönül borçlusu:

MİNNETTAR

Birisine bir şeyden birazcık bahsetmek:

ÇITLATMAK

Türkiye'nin kuzeydoğu komşusu olan ülke:

GÜRCİSTAN

Küçük düşürücü, utandırıcı davranışlarda bulunma:

AŞAĞILAMA

Güç sahibini perde arkasından yöneten kişi:

KAMARİLLA

Otomobil soğutma sisteminde yer alan pompa:

DEVİRDAİM

Hile anlamında bir deyim:

AYAKOYUNU

Hayvan doktorluğu, veterinerlik:

BAYTARLIK

Bir malın üzerinde fiyat yazan küçük kağıt:

ETİKET

İdrar ve üreme hastalıkları uzmanı:

ÜROLOG

Sinema, tiyatro oyuncularının rol giysisi:

KOSTÜM

Güneşe en uzak noktada yer alan gezegen:

PLÜTON

Yay veya çember çizmekte kullanılan alet:

PERGEL

Yataktan kalkmayı sevmeyen şirin:

UYKUCU

Dağ kırlangıcı da denilen küçük bir kuş:

EBABİL

Evlerde en sık kullanılan şeker tipi:

SÜKROZ

Özgür olmama hali, tutsaklık:

ESARET

Sıvı süzmekte kullanılan delikli kap:

KEVGİR

Osmanlı'da olağanüstü durumlarda alınan vergi:

AVARIZ

İri bir tür at:

KATANA

Yazın ikinci ayı:

TEMMUZ

Parkurda zikzak yaparak inilen kayak sporu:

SLALOM

Charlton Heston'a Oscar kazandıran tarihi film:

BENHUR

Ne çok sıcak ne çok soğuk olan iklim:

ILIMAN

Yenilmiş olanın aynı rakiple yaptığı ikinci maç:

RÖVANŞ

2009 yapımı James Cameron filmi:

AVATAR

Esther oratoryosunun bestecisi, George Frideric __:

HANDEL

Bisiklette hareketi sağlayan dişli takım:

AYNAKOL

Taş yerinde __:

AĞIRDIR

Hava yollarında bilet ve bagaj işlemi yapılan yer:

KONTUAR

Bir firmadan ürün ya da hizmet alan kişi:

MÜŞTERİ

Bir iş için gerekli olan araç, gereç ve donanım:

EKİPMAN

İçinde sanıldığı kadar demir bulunmayan bitki:

ISPANAK

Beethoven'ın bestelediği 9 numara çok ünlüdür:

SENFONİ

Kanın içerisinde bakteriler ile savaşan hücre:

AKYUVAR

Bir yayın kuruluşunda haber toplayan kişi:

MUHABİR

Bulaşıcı, ateşli, kızıl döküntülü hastalık:

KIZAMIK

Argoda abartılı, gerçek dışı anlatım; maval:

PALAVRA

Topu kalecinin üstünden atlatmayı amaçlayan şut:

AŞIRTMA

Karayip Korsanları'nın en kurnazı, Jack __:

SPARROW

Evlerde dolaşan her türlü böcek:

HAŞERAT

Gittikçe daha sıcak hale gelmek:

ISINMAK

Nasrettin Hoca'nın maya çaldığı göl:

AKŞEHİR

__ kalmak, konuyu veya anlatılan şeyi anlayamamak:

FRANSIZ

Ulaşım Araçları Grup 102 Cevapları:

Avrupa ülkelerinde serbest dolaşım sağlayan vize:

SCHENGEN

Kemiklerin birleştiği hareketli kısımlar:

EKLEMLER

Marvel'ın güncel süper kahraman serisi:

AVENGERS

Orduda en yetkili takım komutanı:

ÜSTEĞMEN

Öğretici eser:

DİDAKTİK

Dağ oluşumu:

OROJENEZ

Sütten yapılan yemeklik yağ:

TEREYAĞI

Mavi tenli küçük yaratıklar ile ilgili çizgi film:

ŞİRİNLER

Aynı görüşte olmak; teşrif etmek:

KATILMAK

Gemilerin hızlarını ölçmek için kullanılan alet:

PARAKETE

Bandırma Vapuru'nun önceki adı:

PANDERMA

Mahkemelerin verdiği kararların incelendiği makam:

YARGITAY

İstanbul'un bir dönem kasetçileriyle ünlü semti:

UNKAPANI

Suyu seven, suda çözünen yapı:

HİDROFİL

Tek taraflı ve derili vurmalı bir çalgı:

DABILBAZ

Düğün günü damatla evlenen kadının kıyafeti:

GELİNLİK

Sabah söylenen selamlama kelimesi:

GÜNAYDIN

Ömür boyu hapis cezası:

MÜEBBET

Savaşa karşı başkaldırıdan doğan sanat akımı:

DADAİZM

Göğüs kafesini oluşturan kemiklere verilen ad:

KABURGA

Arabalı vapur:

FERİBOT

Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması:

LAİKLİK

Yumurta, un, yağ ve peynirle yapılan omlet:

KAYGANA

Topluluk önünde çekingen ve sıkılgan olan kişi:

UTANGAÇ

Batılı hükümdarlara seslenirken kullanılan kelime:

MAJESTE

Tekerlek üzerindeki fren mekanizması:

KAMPANA

Birkaç kuşak ortaya çıkmayan çekinik gen:

RESESİF

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti:

ABUDABİ

Açılmaması ölümle sonuçlanabilecek bir hava aracı:

PARAŞÜT

Dizili kukaları, topu atarak devirme oyunu:

BOVLİNG

İğne yapmakta kullanılır:

ŞIRINGA

Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur'un icra ettiği müzik:

ARABESK

Film ya da tiyatro için düzenlenmiş hikaye:

SENARYO

Bir kuruluşta, bilgi almak için başvurulan yer:

DANIŞMA

Keçiyolu olarak adlandırılan dar geçit:

PATİKA

Turkuaz olarak da bilinen yarı değerli bir taş:

FİRUZE

Yönetimi tümüyle elinde tutan, hâkim:

EGEMEN

Sahne üzerinden yapılan müzik dinletisi:

KONSER

Yaptığından utanmayan, yüzsüz:

PİŞKİN

Genelde boyun bölgesinde görülen tüberküloz türü:

SIRACA

Fotoğrafçılıkta ışık tutan cam parça:

FİLTRE

Barbunya veya kuru fasulyeden yapılan soğuk yemek:

PİLAKİ

Küçük ve hızlı bir savaş gemisi:

MUHRİP

Kayınvalideye göre gelinin soy bağı:

ELKIZI

Tehlikeli sıvı taşıyan gemi:

TANKER

Leşle beslenen yırtıcı bir kuş:

AKBABA

__ çuvala sığmaz:

MIZRAK

Ankara'nın uluslararası havalimanı:

ESENBOĞA

Bir ev bu şekilde olduğunda, o eve dubleks denir:

İKİKATLI

Adının aksine güneşe aşık bitki:

AYÇİÇEĞİ

2017 yılında çıkan Ezhel albümü:

MÜPTEZEL

Hababam Sınıfı'nın Güdük Necmi'si, Halit __:

AKÇATEPE

Kendisiyle yarışa girebilecek hiçkimse olmayan:

RAKİPSİZ

Kesme işareti:

APOSTROF

Bitki ve iklim arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim:

FENOLOJİ

Astsubaylığın ikinci aşaması olan rütbe:

ÜSTÇAVUŞ

Vücut ağırlığının normal değerlerden az olması:

ZAYIFLIK

Nalburda sökü demiri olarak satılır:

MANİVELA

Ameliyat yapabilen hekim:

OPERATÖR

İş seyahatinde yolluk olarak verilen para:

HARCIRAH

Azıcık aşım, __ başım:

KAYGISIZ

Yüksek yerlerde emniyeti sağlayan tutunma demiri:

KORKULUK

Tezhip sanatıyla uğraşan sanatçı:

MÜZEHHİP

Adobe'nin fotoğraf ve resim düzenleme programı:

PHOTOSHOP

İstenilen tarihte kullanılabilen yolculuk belgesi:

AÇIKBİLET

Muhammed Ali ile gündeme gelen hastalık:

PARKİNSON

Bir işin geçmişi, öncesi:

EVVELİYAT

1989'da idam edilen Romanya cumhurbaşkanı:

ÇAVUŞESKU

Red Kit'in düşmanı olan kardeşler:

DALTONLAR

Kavgacı, cazgır anlamında bir deyiş:

ELİMAŞALI

Mark Twain bu çocuğun maceralarını anlatır:

TOMSAWYER

İnşaatta çimento taşınan tek tekerlekli araç:

ELARABASI

Kömür madeni ile ünlü il:

ZONGULDAK

Potaya şut atılan spor:

BASKETBOL

Uyluğun arka grup kasları:

HAMSTRİNG

Ulaşım Araçları Grup 103 Cevapları:

Türkçenin dahil olduğu dil ailesi:

URALALTAY

Görgülü, kibar erkekler için kullanılan bir sıfat:

CENTİLMEN

Sayısal değerlere göre fal bakan kişi:

NUMEROLOG

Avare filmiyle tüm dünyada tanınan Hintli aktör:

RAJKAPOOR

Bir şeyi sözlü ya da yazılı olarak tarif etme:

BETİMLEME

Kars'ta bulunan kayak merkezi:

SARIKAMIŞ

Üniversite mezunu işsizler için kullanılan terim:

DİPLOMALI

Eski evlerde içinde yıkanılan küçük bölme:

GUSÜLHANE

Beslenmeyi ayarlayan ve inceleyen sağlık dalı:

DİYETETİK

Çıkar elde etmek için görevini kötüye kullanma:

YOLSUZLUK

Canlı dokuyu ve bileşenlerini inceleyen bilim dalı:

BİYOKİMYA

Okul alışverişi buradan yapılır:

KIRTASİYE

Kapı zillerine bağlı olan konuşma sistemi:

DİYAFON

Oğuz boyundan, Anadolu'ya yerleşenlere verilen ad:

TÜRKMEN

Şüpheli birinin polis tarafından alıkonulması:

GÖZALTI

İçi balık ve sebzeyle doldurulmuş hamur kızartma:

TEMPURA

Bir iş için imzalanan sözleşme:

KONTRAT

Nitrogliserin ile yapılan patlayıcı:

DİNAMİT

Hükümdar kızı:

PRENSES

Dilin taraflar arasında sağladığı temel şey:

ANLAŞMA

Microsoft'un işletim sistemlerinin adı:

WINDOWS

Her şeyi anlayış ile karşılama durumu:

HOŞGÖRÜ

Gemilerde kamaraların üstünü kaplayan alan:

GÜVERTE

Voleybolda fileye yakın oynayan skor oyuncusu:

SMAÇÖR

Telvesi ve köpüğü bol Türk kahvesi:

OKKALI

Sıvı taşımakta kullanılan araçların genel adı:

TANKER

Eski Kazak beylerine verilen unvan:

ATAMAN

Mahkeme kararıyla hüküm giyen kişi, hükümlü:

MAHKUM

Eşyaların saklanmak için konulduğu depo:

ARDİYE

Tavan ve duvarlara süsleme yapan kişi, bezekçi:

NAKKAŞ

Kolay işlenen, dayanıklı, gri beyaz renkte element:

PLATİN

Boyu kısa, eni geniş olan:

TIKNAZ

Kot pantolon:

BLUCİN

Bir yerden başka bir yere gitmek, yer değiştirmek:

GÖÇMEK

Eğitim görmüş, diplomalı:

OKUMUŞ

Tavlada 6-5 gelen zar:

ŞEŞBEŞ

Ameliyatlarda kullanılan kesme aleti:

NEŞTER

Gözün net görememesi hastalığı:

ASTİGMAT

Çatallı bir yük yükleme ve boşaltma aracı:

FORKLİFT

Artık antika muamelesi gören plak çalar:

GRAMOFON

Kral Athur'un en yakın dostu olan Fransız şövalye:

LANCELOT

Usulca; duyulmayacak şekilde:

SESSİZCE

En az iki katlı, içinde daireler olan yapı:

APARTMAN

Bir belgenin aynısını basan makine:

FOTOKOPİ

Yönetimin babadan oğula geçtiği egemenlik:

SALTANAT

Görsel çalışmayı meydana getiren kişi:

GRAFİKER

İki bacağın geçirildiği, bele kadar olan giysi:

PANTOLON

Bir ülkeyi ya da şehri ele geçirme:

FETHETME

Saygın:

İTİBARLI

Kayıklarda küreklerin takıldığı çubuk:

ISKARMOZ

İç içe geçmiş bir Rus oyuncağı:

MATRUŞKA

Santa Harabeleri'nin bulunduğu il:

GÜMÜŞHANE

Dolmuşla yapılan en kısa yolculuk:

İNDİBİNDİ

Giza Piramitleri'nin en küçüğü:

MİKERİNOS

Zübük romanının yazarı:

AZİZNESİN

Terminatör'de John Connor'ın babası:

KYLEREESE

Baskı ve zorbalıkla ülke yönetme biçimi:

DESPOTİZM

Askerlerin üzerlerinde taşıdığı bir tür patlayıcı:

ELBOMBASI

Üstündeki tuşlara basılarak çalınan körüklü çalgı:

AKORDİYON

AKORDEON

Isıyı düzenleyen ve aynı kalmasını sağlayan araç:

TERMOSTAT

Küçültücü, küçük düşürücü:

ALÇALTICI

Önermenin sorgulanmadan kabul edildiği anlayış:

DOGMATİZM

Adını bir kıtadan alan radyoaktif element:

AMERİKYUM

İçerdeki sıcaklığı ve nemi sağlama işlemi:

İKLİMLEME

Simgesi Am olan element:

AMERİKYUM

Mutfak Sanatları Grup 121 Cevapları:

Motorlu bir yük taşıtı:

KAMYON

Başkalarının haklarını savunan meslek unvanı:

AVUKAT

Gaziantep'in kaymakla yapılan hamur tatlısı:

KATMER

Soyağacı tamamen aynı ırktan oluşan at:

SAFKAN

Ünlü Türk ressam, Fikret __:

MUALLA

Saatin altmışta biri:

DAKİKA

İdil Biret ve Fazıl Say bunu çalar:

PİYANO

Suyun akış hızını ayarlayan vana:

MUSLUK

1996 yapımı Yavuz Turgul filmi:

EŞKIYA

Kurumla ilgili bilgi veren kitapçık:

BROŞÜR

Denizaltılar için silahlandırılmış savaş gemisi:

KORVET

Kapalı gözle oynanan yakalamaca oyunu:

KÖREBE

Halikarnas Balıkçısı'nın yaşadığı yer:

BODRUM

Eski dilde kız evlat:

KERİME

Artvin'de Karagöl'ün bulunduğu ilçe:

ŞAVŞAT

İki parçalı kadın mayosu:

BİKİNİ

Karanın gözden kaybolduğu engin mavilik:

AÇIKDENİZ

Kasımpatı:

KRİZANTEM

Kısa ve hafif uyku:

ŞEKERLEME

Yıldız hareketlerini yorumlama işi:

ASTROLOJİ

Uçakların yerdeki buluşma noktası:

HAVAALANI

Türkiye sınırının batısında yer alan bölgenin adı:

BALKANLAR

Feridun Şavlı'nın Hababam Sınıfı'ndaki karakteri:

DOMDOMALİ

Vanilyalı, böğürtlenli çeşitleri olan ışık kaynağı:

KOKULUMUM

Rakip takım sahasının bulunduğu yer:

DEPLASMAN

Havuç sever çizgi film kahramanı:

BUGSBUNNY

Bebeklerde kafatasının kemikleşmeden önceki hali:

BINGILDAK

Age of Empires bu türde bir video oyunudur:

STRATEJİ

Parayı boşa harcamayıp biriktirme:

TASARRUF

Fotoğraf makinasının olmazsa olmazı:

OBJEKTİF

İki ucundan asılı, ileri geri giden eğlence aracı:

SALINCAK

Nuri Kantar karakterini oynayan aktör, Tekin __:

AKMANSOY

"Haddime değil ama", tavsiye verirken söylenir:

NAÇİZANE

Bu tür aşklar tek taraflı hislerle yaşanır:

PLATONİK

Alınan besini kana karışacak hale getiren sistem:

SİNDİRİM

Yabancı bir dizinin yerli versiyonunu yapma:

UYARLAMA

Bursa yöresinin meşhur yemeklerinden bir tanesi:

İSKENDER

Çabuk ve hareketli tempo işareti:

ALLEGRO

Yemeklere tat veren taze veya kuru madde:

BAHARAT

Mektup, tebligat gibi şeyleri adrese götüren kişi:

POSTACI

Sıklıkla ketçapla kullanılan beyaz renkli sos:

MAYONEZ

Televizyon kanallarını değiştirip durmak:

ZAPPİNG

Kuzey ve Güney yarım küreyi ayıran hayali çizgi:

EKVATOR

Kurulumu henüz yapılmamış olan:

DEMONTE

Bir yerden bir yere gitme, yolculuk:

SEYAHAT

Aşk-ı Memnu'da Bihter'in annesi:

FİRDEVS

Yürürlükte bulunan yasal düzenlemelerin tümü:

MEVZUAT

Bir tiyatro oyununun ilk sahnelenişi:

PRÖMİYER

Zeytin, peynir ve asma yaprağını saklama şekli:

SALAMURA

Düzce'nin turistik sayfiye ilçesi:

AKÇAKOCA

Nasihat etme, salık verme:

ÖĞÜTLEME

Negatif yüklü atomaltı parçacık:

ELEKTRON

Alışverişte fiyatı düşürme görüşmesi:

PAZARLIK

Bir yere çakılı çiviyi çekmek için kullanılan alet:

KERPETEN

Ürün veya markaların tanıtım emekçisi:

REKLAMCI

Deri malzeme kullanarak çanta yapma işi:

SARACİYE

Hürrem Sultan'ın tek kızı:

MİHRİMAH

Doğal antibiyotik sayılan bir sebze:

SARIMSAK

Mutfak Sanatları Grup 135 Cevapları:

Yemeklerin istenilen şekilde alındığı ikram şekli:

AÇIKBÜFE

Sabit kullanıma yönelik, kasalı bilgisayar tipi:

MASAÜSTÜ

Tenis sporunun TDK karşılığı:

ALANTOPU

Sindirim sisteminde kalın ve ince olarak bulunur:

BAĞIRSAK

Gösterişten uzak olma, sadelik:

YALINLIK

Saniyede 300 000 km'lik sürate verilen ad:

IŞIKHIZI

El çabukluğu ile gösteriler yapan kişi:

HOKKABAZ

Kemik ve diş sağlığı için çok faydalı element:

KALSİYUM

Cimri zengin:

VARYEMEZ

Kararsız kalma:

TEREDDÜT

Bir hayvana ismini vermiş olan Okyanusya adası:

TAZMANYA

Bir suçu araştıran hafiye:

DEDEKTİF

Bodrum'un Gölköy'le birleştirilen turistik semti:

TÜRKBÜKÜ

Resmi bir işlem hakkında bilgilendirme belgesi:

TEBLİGAT

Görünmemek için kafasını kuma gömen kuş:

DEVEKUŞU

Müzik parçası çalışırken sabit ritim veren alet:

METRONOM

Sanal dünyada sunucuya bağlı durumda olma:

ÇEVRİMİÇİ

Okulu bitirme töreni:

MEZUNİYET

Çorba ve salataya ekşi tat vermek için koyulur:

LİMONSUYU

Lokanta servis elemanlarının en kıdemlisi:

ŞEFGARSON

Anestezide kullanılan bir bileşik:

KLOROFORM

Yanlarından basınca kukla gibi oynayan çiçek:

ASLANAĞZI

Simba, Timon ve Pumbaa bu çizgi filmdedir:

ASLANKRAL

Yolcu trenlerinde biletleri kontrol eder:

KONDÜKTÖR

Türklerin Anadolu'ya giriş savaşı:

MALAZGİRT

Doksanlı yılların Şevket Altuğ'lu aile dizisi:

SÜPERBABA

Hiçbir iş yapmamak, çalışmamak:

BOŞDURMAK

1996'dan beri görevi tehlike olan aktör:

TOMCRUISE

TOMCRUİSE

Geçmiş hataların verdiği suçluluk duygusu:

PİŞMANLIK

Sürekli yer değiştirerek yaşayan canlı:

GÖÇEBE

Yaramaz bir çocuğu anlatan çizgi film, __ Dennis:

AFACAN

Yarışmada üstün geleceğine inanılan kişi, takım:

FAVORİ

Eurovision 2009'da Türkiye'yi temsil etti:

HADİSE

Kolayca uygulanabilir olan, kullanışlı:

PRATİK

Yüksekten uçmasıyla bilinen yırtıcı bir kuş:

KARTAL

Dış cephe işlerinde binanın etrafına kurulan çatkı:

İSKELE

Mahalle marketi:

BAKKAL

Küçük hamurlardan yapılan yoğurtlu çorba:

TUTMAÇ

Matrix ve Yüzüklerin Efendisi bu formda çekildi:

ÜÇLEME

Çok güçlü, yağmursuz fırtına:

URAĞAN

Arızalanan araçları servise taşıyan büyük taşıt:

ÇEKİCİ

Artvin, Arhavi'de bulunan ünlü şelale:

MENÇUNA

Motorlu araçların dıştaki metal kaplama kısmı:

KAPORTA

Apple'ın dizüstü bilgisayarına verilen ad:

MACBOOK

Boğa güreşçisi:

MATADOR

Deprem sonrası okyanusta meydana gelen doğa olayı:

TSUNAMİ

Akyuvar:

LÖKOSİT

Kurutulmuş sebzelerden yapılan çorba:

TARHANA

Yeşil, yuvarlak taneleriyle yemek yapılan baklagil:

BEZELYE

Işığa doğru uçan küçük kelebek:

PERVANE

Çok tutkulu taraftar:

FANATİK

Gülerken çıkan yüksek ses:

KAHKAHA

Beklemesiz geçiş:

TRANSİT

Özel masasında minyatür futbolcularla oynanan oyun:

LANGIRT

Meşe ağacının meyvesi:

PALAMUT

Kağıt yapımında kullanılan karbonhidrat:

SELÜLOZ

Banyoda katı sabuna alternatif temizlik sıvısı:

DUŞJELİ

Karda oynarken eller üşümesin diye takılır:

ELDİVEN

Bir işi başka bir firma yerine üstlenen firma:

TAŞERON

Vücut üzerine kalıcı çizimler yaparak para kazanır:

DÖVMECİ

Birine eşlik etme:

REFAKAT

Nohudu kavurarak yapılan kuruyemiş:

LEBLEBİ

Zümrüdüanka kuşunun yaşadığı yer:

KAFDAĞI

Sezercik'in babası rolü çok bilinen Yeşilçam jönü:

EDİZHUN

Tuşlara basıldığında ses çıkaran nostaljik klavye:

DAKTİLO

Kız Kulesi'nin bulunduğu ilçe:

ÜSKÜDAR

Yolcunun yol üstünde taşıt değiştirmesi:

AKTARMA

Kana kırmızı rengini veren hücre:

ALYUVAR

Spor Grup 141 Cevapları:

Sınıf, küme:

KLASMAN

Oysa anlamında kullanılan bir bağlaç:

HALBUKİ

Kırklareli'nde yer alan turistik mağara:

DUPNİSA

Roma lejyonerlerinin kullandığı kısa kılıç:

GLADIUS

GLADİUS

Bireyin kendisini bir kuruma bağlı hissetmesi:

AİDİYET

Argoda sorunlu ürün, kusurlu mal:

FALSOLU

Delilik kelimesinin anagramı:

DELİKLİ

Rusya'nın en büyük enerji dağıtım şirketi:

GAZPROM

Şifalı su hamamı:

KAPLICA

İnternetten bir dosyayı bilgisayara kopyalama:

İNDİRME

MFÖ grubunun M'sinin soyadı:

ALANSON

Atom numarası 89 ile 103 arasındaki element grubu:

AKTİNİT

Bir kıyafeti üzerine geçirmek:

GİYMEK

Elm Sokağı Kabusu filmindeki hayaletin adı:

FREDDY

Sandalyenin dirsek koyma yeri:

KOLÇAK

Aşk Dediğin Laftır şarkısının yorumcusu:

GÖKBEN

Farklı bir enerjiyi elektrik enerjisine çevirir:

ÜRETEÇ

Kasları kemiklere bağlayan yapı:

TENDON

Gerçekleşebilecek olan, olası:

MÜMKÜN

Söz dinlemeyen, yerinde duramayan çocuk:

HAŞARI

Fred Çakmaktaş'ın komşusu, Betty Moloztaş'ın eşi:

BARNEY

Adını temize çıkarma:

AKLAMA

Hollanda merkezli navigasyon cihazı üreticisi:

TOMTOM

Başkası için üzülme duygusundan mahrum:

ACIMASIZ

Argoda kanmak, kabul etmek, inanmak:

TAVOLMAK

Sağlık sorunu, hafifine rahatsızlık denir:

HASTALIK

Alegorik halk hikayelerini inceleyen bilim:

MİTOLOJİ

Bir topluluğun kendini özgürce yönetme hakkı:

ÖZERKLİK

__ kazmak; Birinin arkasından iş çevirmek:

KUYUSUNU

Taslak halindeki senaryonun kısa özeti:

SİNOPSİS

Denizli'de yamaç üzerine kurulmuş antik kent:

TRİPOLİS

Sanal alemde işlenen cürüm:

SİBERSUÇ

Çamaşır ve bulaşık makinalarında ikinci işlem:

DURULAMA

Kuzu bifteği:

KÜLBASTI

Malzeme, gereç anlamında kullanılan kelime:

MATERYAL

Jules Verne'in kitaplarındaki denizaltı:

NAUTILUS

NAUTİLUS

Gülşen Bubikoğlu'yla O Kadın filminde rol almıştır:

CİHANÜNAL

Simgesi Sc, atom numarası 21 olan element:

SKANDİYUM

Burundaki sümüğü çıkarmak için yapılan hareket:

SÜMKÜRMEK

Düğünde gelinin misafirlerine denir:

KIZTARAFI

İmkansız; mümkün olmayan:

OLANAKSIZ

Burcu Güneş'in ilk stüdyo albümü:

AŞKYARASI

İşçilerin ülke çapında iş bırakma eylemi:

GENELGREV

Osman Bey'in lakabı:

FAHRUDDİN

Filmlerde tehlikeli sahneleri oynayanların işi:

DUBLÖRLÜK

Hedefi 12'den vuran atışlar için söylenir:

TAMİSABET

Matematikte bölme işlemini belirten işaret:

EĞİKÇİZGİ

Uğursuzluk getirdiğine inanılan kötümser kişi:

ŞOMAĞIZLI

Araba hamamı:

OTOYIKAMA

Tazeliğini kaybetme:

BAYATLAMA

Başı keserek idam gerçekleştirmeye yarayan alet:

GİYOTİN

Mısır gevreğini icat eden firma:

KELLOGS

Bahtı açık, şanslı:

TALİHLİ

Davranış ve kılık kıyafet olarak kadına benzeyen:

EFEMİNE

Homer ve Marge karakterlerinin soyadı:

SIMPSON

Osmanlı ordusunun ön saflarında bulunan süvariler:

DELİLER

Kabuklu deniz mahsulünün seyyar satıcısı:

MİDYECİ

Durup dinlenmeksizin; kesintisiz biçimde:

DEVAMLI

Argoda başkasına ait olan bir şeyi sahiplenmek:

İÇETMEK

Edebiyatta üçleme:

TRİLOJİ

Adım atarak yapılan en temel spor:

YÜRÜYÜŞ

Atatürk'ün kızkardeşinin adı:

MAKBULE

Pavuryaya benzer küçük bir yengeç türü:

ÇAĞANOZ

Acınacak halde bulunan; İlyas Salman filmi:

ZAVALLI

Mogan Gölü'nün yer aldığı Ankara ilçesi:

GÖLBAŞI

Elektrikli veya geleneksel yolla temizleme:

SÜPÜRME

Beyin faaliyetlerini hızlandıran madde:

UYARICI

Fransızca kökenli, kadınsı anlamındaki sıfat:

EFEMİNE

Flora ve Fauna Grup 170 Cevapları:

Lohusa otu:

ZERAVENT

Dikenli yeşil meyveleri olan yabani bir bitki:

ACIKAVUN

Yorganın üzerine geçirilen torba biçimli kılıf:

NEVRESİM

Sahneye son çıkan sanatçı:

ASSOLİST

Yüzünde 1 veya 2 tane boynuzu olan iri memeli:

GERGEDAN

Kazı bilimi alanında çalışan kişi:

ARKEOLOG

Züğürt Ağa'nın ağası olduğu köy:

HARAPTAR

Şirinler'in azılı düşmanı:

GARGAMEL

90'ların dansıyla meşhur İspanyol şarkısı:

MACARENA

Görevli olarak başka bir yere giden memura ödenir:

HARCIRAH

Güzel kokulu iri yapraklı çiçek; bir kadın adı:

MANOLYA

Hep bulduğundan daha fazlasını isteyen, haris:

AÇGÖZLÜ

__ tazı tutar, çalımı avcı satar:

TAVŞANI

İngilizce kısaltması CPU olan bilgisayar devresi:

İŞLEMCİ

Sadece bir gün yaşadığına inanılan kanatlı hayvan:

KELEBEK

Cilo Dağı'nın bulunduğu il:

HAKKARİ

Boksta aşağıdan yukarıya atılan yumruk:

APARKAT

Uzay Yolu dizisindeki uzay gemisinin adı:

ATILGAN

Kanamayı durdurmaya yönelik ilk yardım yöntemi:

TURNİKE

Can Yayınları'nın kurucusu:

ERDALÖZ

Sıcak çöl rüzgarı:

SAMYELİ

Enerji üretim tesisi:

SANTRAL

Dişi at:

KISRAK

Dünya Turizm Örgütü'nün merkezi olan İspanya şehri:

MADRİD

Parasız alışveriş, takas:

TRAMPA

Bu çiçeğin adı İzmir'de çekirdek yerine kullanılır:

ÇİĞDEM

Megastar lakaplı şarkıcımız:

TARKAN

Kokteyllerde servis edilen küçük süslü ekmek:

KANEPE

Giysilerde kullanılan bir tür tutturmalık:

ÇITÇIT

Bakanlar kurulunun diğer adı:

KABİNE

Oyuncuya repliklerini hatırlatan kişi:

SUFLÖR

Duvarcılar doğrultu bulmak için bunu kullanır:

PERESE

Bruce Willis'in 80'lerde oynadığı dedektif dizisi:

MAVİAY

Alacak toplayan kişi:

TAHSİLDAR

Dünya üzerinde suların oluşturduğu tabaka:

HİDROSFER

Masalların başında bulunan uyaklı giriş cümlesi:

TEKERLEME

Bekar Gezelim'le ünlenen Türk müzik topluluğu:

GRUPLAÇİN

Kalkerin diğer adı:

KİREÇTAŞI

Modern matbaa makinesinin mucidi:

GUTENBERG

Özü sözü bir olma:

DÜRÜSTLÜK

Kov Kalesi'nin yer aldığı il:

GÜMÜŞHANE

İyi niyeti ya da verilen yetkiyi kötüye kullanma:

SUİSTİMAL

Eti yüksek ateşte kısa süre pişirme:

MÜHÜRLEME

Özbekistan'ın başkenti:

TAŞKENT

Güzelavrat otundan çıkarılıp ilaç yapılan madde:

ATROPİN

İlkbaharda İstanbul Boğazı'nı süsleyen ağaç:

ERGUVAN

Kanalları ve gondolları ile ünlü İtalyan şehri:

VENEDİK

Üzerine rayların konulduğu demir veya ağaç parça:

TRAVERS

Ana baba:

EBEVEYN

İri palamut ya da torikten yapılan salamura:

LAKERDA

İddialı bir teşebbüsün hezimetle sonuçlanması:

FİYASKO

Kutuplardaki perdeli ayaklı, uçamayan deniz kuşu:

PENGUEN

Elin kolla birleştiği yere takılan madeni halka:

BİLEZİK

Antik Mısır Grup 181 Cevapları:

Atı dörtnala sürme:

ILGAMA

İndirimler burada yazan fiyat üzerinden yapılır:

ETİKET

Bilgisayardan çıktı alma cihazı:

YAZICI

Oje silmede kullanılan sıvı:

ASETON

Birol Namoğlu'nun solistliğini yaptığı müzik grubu:

GRİPİN

Mesir Macunu Şenlikleri'nin yapıldığı şehir:

MANİSA

Hoş kokulu:

ITIRLI

1922'de kurulan ünlü Türk mizah dergisi:

AKBABA

Salgı bezlerinin salgıladığı maddelerin genel adı:

HORMON

Muncuk Han'ın oğlu olan Hun imparatoru:

ATTİLA

İnce katlar halinde kurutulmuş meyve ezmesi:

PESTİL

Bridget Jones'a ait olanı meşhurdur:

GÜNLÜK

Osmanlı'da savaş aletleri yapan ordu mensubu:

CEBECİ

Türkiye'de üretilen ilk yerli otomobil:

DEVRİM

Pablo Picasso'nun öncülerinden olduğu sanat akımı:

KÜBİZM

Ağzı açık kalmak, şaşkınlıktan serseme dönmek:

AFALLAMAK

Bir Dinozorun Anıları kitabını yazan ünlü filolog:

MİNAURGAN

İki taraf arasındaki anlaşmazlığı bu kişi çözer:

ARABULUCU

Azerbaycan'ın en yüksek dağı:

BAZARDÜZÜ

Füruğ Ferruhzad'ın yönettiği ünlü kısa belgesel:

EVKARADIR

Topkapı Sarayı'nda vezirlerin toplandığı alan:

KUBBEALTI

Virüslere karşı etkili:

ANTİVİRAL

Motorsuz inşaat taşıtı:

ELARABASI

Osmaniye'de yer alan antik kent:

KASTABALA

İmalathane, fabrika:

ÜRETİMEVİ

Yemeklere aroma katmak için kullanılan madde:

BAHARAT

Kenya'nın başkenti, La Casa de Papel'de adı geçer:

NAİROBİ

Toprak kayması:

HEYELAN

Savaşan kuvvetlerin çarpışmaya ara vermesi:

ATEŞKES

Kurtalan Ekspres grubuyla bilinen ünlü gitarist:

GÜRAKAD

Ahenk için şiirde ünlü harflerin tekrar edilmesi:

ASONANS

İçindeki kuşun öterek zamanı bildirdiği saat türü:

GUGUKLU

Antalya'nın Kemer ilçesinde yer alan mağara:

BELDİBİ

Simgesi Ir olan radyoaktif element:

İRİDYUM

Borcun mesuliyetine ortak olma:

KEFALET

Cam veya teneke kutuda havasız saklanan gıda ürünü:

KONSERVE

Raylı taşıt durağı:

İSTASYON

İçine girenin gömüldüğü çamurlu bölge:

BATAKLIK

Kelimelerin kurallara uygun telaffuz edilmesi:

DİKSİYON

1994 çıkışlı Benimle Oynama şarkısının yorumcusu:

BURAKKUT

Mısır nişastasından üretilen şeker:

DEKSTROZ

Konya'da nadide kitapların yer aldığı kütüphane:

YUSUFAĞA

Zanaatkar için kalfalıktan önceki dönem, yamaklık:

ÇIRAKLIK

Rio Karnavalı'na ev sahipliği yapan ülke:

BREZİLYA

Resmi geçitte dizi kırmadan yapılan asker yürüyüşü:

KAZADIMI

Matematikte farklı sayı değerleri alabilen nicelik:

DEĞİŞKEN

Hurmanın yetiştiği ağaç türü:

PALMİYE

Haydarpaşa Garı'nın bulunduğu ilçe:

KADIKÖY

Hem yağmurdan hem güneşten koruyan eşya:

ŞEMSİYE

Osmanlı döneminde adaletten bu kişiler sorumluydu:

KADILAR

Gümrük deposu:

ANTREPO

İspanya'da yer alan Endülüs dönemine ait saray:

ELHAMRA

Dünya Güneş'e en çok bu noktada yakınlaşır:

GÜNBERİ

Cipsi de yapılan kabuklu deniz hayvanı:

KARİDES

İçinde mıknatıslı demir olan bir elektrik üreteci:

MANYETO

Portakal rengi:

TURUNCU

Gemilerde dışarıdan gelen suyun toplandığı kısım:

SİNTİNE

Nefes kesen film türü:

AKSİYON

İsmi New York'ta havalimanına verilen ABD başkanı:

KENNEDY

Orta kalınlıktaki erkek sesi:

BARİTON

2010 Dünya Basketbol Şampiyonası bu ülkede yapıldı:

TÜRKİYE

Antik Mısır Grup 190 Cevapları:

Yeşilçam'ın Horoz Nuri'si:

VAHİÖZ

Mum yakmak için çakmak veya bu aranır:

KİBRİT

Dudaklarla bir kişiye dokunma, buse:

ÖPÜCÜK

Ünlü birini çok beğenen, takip eden kişi:

HAYRAN

Fotoğraf ve film çekimlerinin yapıldığı yer:

STÜDYO

Aşk Dediğin Laftır müzik albümünün sahibi:

GÖKBEN

Türkülere konu olan tek parçalı giysi:

ENTARİ

Deriye sürülerek kullanılan ilaç:

MERHEM

Rafael Nadal'ın en başarılı olduğu tenis kortu:

TOPRAK

Güvercin gibi kuşlarla beslenen yırtıcı kuş türü:

ATMACA

Kahvelerde çay, kahve pişiren görevli:

OCAKÇI

Kıbrıs'ta manastırı bulunan Hitit tanrıçası:

KİBELE

Güneş'e en uzak konumdaki gezegen:

NEPTÜN

Osmanlı divan teşkilatını kuran hükümdar:

ORHANBEY

Yatak odasında kullanılan çekmeceli dolap:

ŞİFONYER

Kibyra Antik Kenti'nin yer aldığı Burdur ilçesi:

GÖLHİSAR

Başkasının arkasından yapılan konuşma:

DEDİKODU

Güneş Sistemi'nin kaşifi:

KOPERNİK

Gök üzerine araştırma ve inceleme yapan kişi:

ASTRONOM

Karnın arka kısmında, sindirime yardımcı iri organ:

PANKREAS

Turşusu yapılan, yüzeyi kabarcıklı salatalık:

KORNİŞON

Bir tabloda çerçeve ile resim arasındaki boşluk:

PASPARTU

İlk cep telefonunu üreten şirket:

MOTOROLA

Tarkan'ın filmde sadık dostuna söylediği replik:

ATILKURT

Kabul edilmek zorunda kalınan durum, oldubitti:

EMRİVAKİ

Zamandan haberi olan aksesuar:

KOLSAATİ

Atalarımıza göre, kudurmuştan beter olan kişi:

ALIŞMIŞ

Sadece çizgiyle yapılan basit insan resmi:

ÇÖPADAM

Devletin temel yapısını, biçimini belirleyen kanun:

ANAYASA

Yoğurdu türkülere konu olan Mersin yöresi:

SİLİFKE

Elektrik akımını geçiren madde:

İLETKEN

Salatası yapılan, fasulyeye benzeyen bitki:

BÖRÜLCE

Ödül:

ARMAĞAN

Askeri marşlarda sık kullanılan nefesli çalgı:

TROMPET

Dünya'da en fazla bulunan canlı türü:

BAKTERİ

Kendini korumak için kötü koku yayan hayvan:

KOKARCA

Hukuki veya siyasi olarak varlığını kabul etmek:

TANIMAK

Bayburt'ta bulunan buz mağarası:

HELVAKÖYÜ

Muhatabından başkasının duymayacağı sesle konuşma:

FISILDAMA

Ay'da yürüyen ilk insanın soyadı:

ARMSTRONG

Elizabeth Montgomery'nin oynadığı 60'lar dizisi:

TATLICADI

Metal ve çimentodan yapılan bina çeşidi:

BETONARME

Sarı çizmeli __, kim olduğu bilinmeyen:

MEHMETAĞA

Bluetooth ismi bu ülkenin eski bir kralından gelir:

DANİMARKA

Işığa göre kendini ayarlayan görme unsuru:

GÖZBEBEĞİ

Balıklıgöl bu ilde bulunur:

ŞANLIURFA

Turgut Özakman'ın ikinci romanı:

ROMANTİKA

Yankı yapma, yankılama:

ÇINLAMA

Aynı işi çok uzun süre yapmış kişiye denir:

EMEKTAR

Beklenmeyen harekete karşılık yapılan anlık hamle:

REFLEKS

Periyodik tabloda gösterilen madde:

ELEMENT

Anadolu'da Türkçenin ilk kez resmi dil olduğu il:

KARAMAN

Bir şeyin gerçekleşme olasılığı:

İHTİMAL

Genç Kızlar filmiyle Yeşilçam'a adım atan yıldız:

EDİZHUN

Otomobil, kamyon, traktör bu tür araçlardır:

MOTORLU

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki tarihi konak:

ZAİMAĞA

Fatih __, Peyami Safa romanı:

HARBİYE

Taşınabilir bilgisayarlar için kullanılan tabir:

DİZÜSTÜ

Zafer Bayramı kutlamalarının yapıldığı ay:

AĞUSTOS

Ameliyat bıçağı, neşter:

BİSTURİ

Üst giysinin başa geçirilen başlığı:

KAPÜŞON

Orta Çağ Grup 221 Cevapları:

Vücudun eksik parçasının yerine takılan suni parça:

PROTEZ

Çoğu seferde, sıklıkla:

EKSERİ

Cennet Mahallesi'nin annesi, Melek __:

BAYKAL

Bardağın yüzeyde iz yapmaması için kullanılır:

ALTLIK

Yerli bir kozmetik mağaza zinciri:

GRATİS

Mutfak tezgahlarında kullanılan taş çeşidi:

MERMER

Silah kullanarak bir ülkenin sahibi olma:

İSTİLA

Polise bilgi sağlayan sivil:

MUHBİR

Açlık kan şekeri olarak bilinir:

GLUKOZ

Çeşitli taşıtları kullanmak anlamına gelen fiil:

SÜRMEK

Çenesinde, yanağında minik tebessüm çukuru olan:

GAMZELİ

Esirlik sözcüğünün anagramı:

REİSLİK

Vücudun etrafında çevrilen plastik yuvarlak çember:

HULAHOP

Davulcunun iş ortağı:

ZURNACI

Hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olan kişi:

HÜKÜMLÜ

Bir kişiyi içeri davet ederken kullanılan söz:

BUYURUN

Arkadaşça olan tavır:

DOSTANE

Karlanma yapmayan buzdolabı türü:

NOFROST

Bulunduğu kap içerisinde hareket edebilen madde:

AKIŞKAN

Kolyosa çok benzeyen göçmen balık:

USKUMRU

Kısasa kısas duygusu:

İNTİKAM

Sağlık işleriyle uğraşan birim:

SIHHİYE

Arabozucu, nifak sokucu:

MÜNAFIK

Kıyaslama anlamına gelen Arapça kökenli söz:

MUKAYESE

"Mümkündür" anlamına gelen bir kelime:

OLABİLİR

Yeniçeri Ocağı'na alınan ecnebi asker:

DEVŞİRME

Başka bir şeyle bağlantısı, ilgisi olan:

İLİŞKİLİ

Bisikletlerin tekerleklerinin üstünde bulunur:

ÇAMURLUK

Kırmızı, kurutulmuş, dövülmüş bir baharat:

PULBİBER

Monako'nun yönetim şekli:

PRENSLİK

Oslo şehrinde konuşulan dil:

NORVEÇÇE

Saklı kalması gereken bilgi ya da belge:

ÇOKGİZLİ

Brad Pitt'in mesleği:

AKTÖRLÜK

Tuğrul ve Çağrı Bey'in kurduğu Türk devleti:

SELÇUKLU

Makinelerle yapılan toplu üretim faaliyeti:

ENDÜSTRİ

Uzak Doğu sporlarında en üst seviyeyi gösterir:

KARAKUŞAK

Birisi tarafından azarlanma, paylanma:

LAFİŞİTME

Cezaevinde geçen süre:

MAHPUSLUK

Haraptar Köyü'nden göçü anlatan Şener Şen filmi:

ZÜĞÜRTAĞA

Elindekiyle yetinmeyen, daha fazla isteyen:

İHTİRASLI

Aklın başka yerde olma durumu:

DALGINLIK

Sıvı yakıtla çalışan ev ısıtıcısı:

GAZSOBASI

İlk Türk grekoromen güreşçi:

KOCAYUSUF

Aşkın Nur Yengi'nin ilk albümü:

SEVGİLİYE

Seksenler adlı popüler diziden esinlenen yapım:

DOKSANLAR

Bir konuda ya da işte deneyim kazanmış, yaşlı kişi:

ESKİTÜFEK

Kaygı halinden doğan psikolojik rahatsızlık:

ANKSİYETE

Paso, ehliyet vb. belge gösterme:

İBRAZETME

Superman'in azılı düşmanı, zengin suç dehası:

LEXLUTHOR

Çok sıcak oda ya da mekan için kullanılan tabir:

FIRINGİBİ

Bir ürünü satmak için ikna etme çalışması:

PAZARLAMA

Yakın savaşta kullanılan bir silah, bazuka:

ROKETATAR

İnsanın enerjisinin azalması durumu:

YORGUNLUK

Şeker hastalığı ile ilgili olan:

DİYABETİK

Pandanın da dahil olduğu hayvan familyası:

AYIGİLLER

Çelik'in 1993 yapımı albümü ve çıkış parçası:

ATEŞTEYİM

Pırpır olarak bilinen uçak türü:

PERVANELİ

Hababam Sınıfı'nda Şener Şen'in karakterinin ismi:

BADİEKREM

Satrançta vezir ve fil ile elde edilen galibiyet:

ÇOBANMATI

Üretmek:

İMALETMEK

Birini herkesin gözü önünde çok utandırma:

REZİLETME

Şifreli yazılar konusunda uzmanlaşmış kişi:

KRİPTOLOG

Kırmızılar lakaplı İngiliz futbol kulübü:

LIVERPOOL

Fransız kökenli, hem yemek odası hem salon:

SALAMANJE

Paris Grup 241 Cevapları:

Seçme edebi eserler bütünü:

ANTOLOJİ

Dünyayı aydınlatan icat:

ELEKTRİK

İki veya daha çok kişinin iş için birleşmesi:

ORTAKLIK

Lokanta girişinde şapka ve palto bırakılan yer:

VESTİYER

Karagöz oyunundaki bitirim cüce:

BEBERUHİ

Antalya'da Side yakınındaki ünlü şelale:

MANAVGAT

Asker giysileri imal edilen yer:

DİKİMEVİ

Daima, aralıksız:

HERZAMAN

Issız Adam'da çalan Yalnızım Ben şarkısını söyledi:

NİLBURAK

Perslerin yaptığı, Efes'ten Persepolis'e giden hat:

KRALYOLU

İkinci beyin olarak adlandırılan sindirim organı:

BAĞIRSAK

İlk James Bond filmi:

DOKTORNO

Bir saç biçimiyle aynı addaki salata malzemesi:

KIVIRCIK

Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu şehir:

SELANİK

Çoban üstlüğü:

KEPENEK

Ticari malların sergilendiği büyük pazarlar:

FUARLAR

Kalan miras üzerinde bulunan hak:

VERASET

Cimri olmayan, malını esirgemeyen kişi:

ELİAÇIK

Hangi vakit anlamına gelen soru:

NEZAMAN

Pera Müzesi'nin yer aldığı İstanbul ilçesi:

BEYOĞLU

Sağlığa zarar verecek kadar kilolu olma durumu:

OBEZİTE

"Yüzen şehir" diye bilinen turistik İtalya kenti:

VENEDİK

Küba Devrimi ile bilinen Che'nin soyadı:

GUEVARA

Japonya'dan dünyaya yayılan mikrofonlu eğlence:

KARAOKE

2004'te Paris'te geçen Linklater filmi, Before __:

SUNSET

Japonların ulusal giysisi:

KİMONO

En Son Babalar Duyar'da Ayşegül Atik'in karakteri:

ŞÜKRAN

Memleket olmayan her yer:

GURBET

Kaynağı Fırtına Deresi olan Rize şelalesi:

MULONA

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan kanyon:

GÖYNÜK

İnek, at gibi hayvanların tırnağına verilen ad:

TOYNAK

Örnek vermek için kullanılan bir edat:

MESELA

Ameliyatlarda kullanılan dikiş ipliği:

KATGÜT

Moby Dick'te Ahab'ın düşman bellediği hayvan:

BALİNA

Balonlu hava gemisi:

ZEPLİN

Boksta yere düşenin belirli sürede kalkamaması:

NAKAVT

Halıları ile tanınan Manisa ilçesi:

GÖRDES

Tarımda ürün daha tarladayken yapılan satış:

ALİVRE

Malatya'nın ünlü meyvesi:

KAYISI

Boğaz ağrısında kullanılan şekerli tablet:

PASTİL

Kendini başkasının yerine koyup duygularını anlama:

EMPATİ

Uçak içerisindeki kadın kabin görevlisi:

HOSTES

1789 İhtilali'nin gerçekleştiği ülke:

FRANSA

Bir bütün oluşturan topluluk:

BİRLİK

Ürgüp ve Göreme bölgelerini kapsayan bölge:

KAPADOKYA

Tepki anlamındaki Fransızca kökenli söz:

REAKSİYON

Kazım __, Alçıtepe Kahramanı namıyla tanınan asker:

KARABEKİR

Aşırı derecede susamak:

İÇİYANMAK

Sabun üretiminde kullanılan, yanmış deniz ürünü:

YOSUNKÜLÜ

Koyduğu katı kanunlarla bilinen Babil imparatoru:

HAMMURABİ

Devlet görevlilerini yargılayan yüksek mahkeme:

YÜCEDİVAN

Müzik aletlerinin diğer adı:

ENSTRÜMAN

Mel Gibson'ın rol aldığı M. Night Shyamalan filmi:

İŞARETLER

Behçet Necatigil'in efsaneleri konu alan kitabı:

MİTOLOGYA

Gaudi'nin en önemli eserlerinin bulunduğu şehir:

BARSELONA

Dünya Posta Günü'nün kutlandığı tarih:

DOKUZEKİM

Dükkanında saç sakal tıraşı yapan kişi:

BERBER

Burdur'daki sarkıt ve dikitler içeren mağara:

İNSUYU

Özellikle kışın uyurken kullanılan geniş örtü:

YORGAN

Merkür gezegeninin eski adı:

UTARİT

Aydın'ın Söke ilçesinde yer alan ünlü antik kent:

PRİENE

Çekim yapan aletlerin görebildiği alana verilen ad:

KADRAJ

Uluslararası plaka işareti RWA olan Afrika ülkesi:

RUANDA

Araba yarışı sonunda sallanan bayrak tipi:

DAMALI

Tüysüz ve sarkık derili kedi türü:

SFENKS

Mahkemede bir suçtan ceza yiyen kişi, hükümlü:

MAHKUM

Sadece bardağa içini dökebilir:

SÜRAHİ

Tek atımlık tabanca, tabancanın atası:

PİŞTOV

Bir iş yerinin ismini, bilgilerini veren levha:

TABELA

Sora sora bulunabileceği söylenen şehir:

BAĞDAT

Richter ölçeği ile büyüklüğü ölçülen doğa olayı:

DEPREM

Savaşa atla gelen asker:

SÜVARİ

Platon'un hayalindeki ideal toplumu anlattığı eser:

DEVLET

Başka bir yeri gezip görmeye gelmiş kişi:

TURİST

Laboratuvar Grup 301 Cevapları:

Satürn gezegeninin eski adı:

SEKENDİZ

Balıkçı temennisi:

RASTGELE

Yugoslavya'dan ayrılıp AB'ye giren ilk ülke:

SLOVENYA

Koltuk yüzü değiştirtmek için gidilen yer:

DÖŞEMECİ

Monarşiyle yönetilen devletlere verilen ad:

KRALİYET

Havada yol alan şeyleri temel alan bir çocuk oyunu:

UÇTUUÇTU

__ Seninle Gecem Seninle, ünlü bir TSM şarkısı:

GÜNDÜZÜM

Sınav döneminde öğrencilerin not çoğaltma makinesi:

FOTOKOPİ

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yer alan tarihi han:

KURŞUNLU

Düzenli işleyen sistemi bozmak, arıza yapmak:

TEKLEMEK

İstanbul'un plaka numarası:

OTUZDÖRT

Sandıktaki kıyafetlerin koruyucusu:

NAFTALİN

Biyolojide doku bilimi:

HİSTOLOJİ

Cansız nesneleri konu alan resim türü:

NATÜRMORT

Murathan Mungan'ın demir yolu öyküleri derlemesi:

TRENGEÇTİ

Fransa ve İspanya sınırını oluşturan dağ grubu:

PİRENELER

Dokunulan kişinin ebe olduğu basit çocuk oyunu:

ELİMSENDE

Sabah ile akşam arasındaki zaman, gün ortası:

ÖĞLEVAKTİ

Antik Mısır'ın en ünlü kraliçesi:

KLEOPATRA

Uzay ile ilgilenen bilim dalı:

ASTRONOMİ

Genelde deniz taşımacılığında kullanılan kasa:

KONTEYNER

Osmanlı mutfağında yer alan, kokusu güzel helva:

DEVAİMİSK

Organize İşler'de Yılmaz Erdoğan'ın karakteri:

ASIMNOYAN

Naim Süleymanoğlu'nun yaptığı spor dalı:

HALTER

Yapay gübre yapmakta kullanılan fosforik asit tuzu:

FOSFAT

Bağlama penası:

TEZENE

Araştırma yapılırken kullanılan her türlü doküman:

KAYNAK

Nuri Bilge Ceylan'ın ilk uzun metrajlı filmi:

KASABA

Sosyal medyada açılan kişisel sayfa:

PROFİL

Susuz Yaz kitabının yazarı, Necati __:

CUMALI

Yeni yerleri görmek amacıyla yola çıkan kimse:

GEZGİN

Delinmiş et anlamında, Japonya'ya özgü yemek:

SAŞİMİ

Denizdeki yön göstergesi:

PUSULA

Satıcının düzenlediği satış belgesi:

FATURA

Uzun saplı, delikli kepçe:

KEVGİR

Gümrüğe gelen malların konulduğu yer:

ANTREPO

Güneş, Ay ve Dünya hizalanınca oluşan kararma:

TUTULMA

Türkiye'deki oy kullanma yaşı:

ONSEKİZ

Trabzon Müzesi'ne dönüştürülen konak:

KOSTAKİ

Çiçek Saati'nin bulunduğu İsviçre şehri:

CENEVRE

Gemilerde yolculara hizmet etmekle görevli kişi:

KAMAROT

Kemal Burkay şiirini kullanan Sezen Aksu şarkısı:

GÜLÜMSE

Mecaz anlamda parasını harcamak istemeyen, cimri:

ELİSIKI

MLB bu sporun ABD'deki ligidir:

BEYZBOL

Muhsin Ertuğrul'un sonradan bulunan kayıp filmi:

TAMİLLA

Gerçeküstü sanat eserlerini tanımlarken kullanılır:

SÜRREAL

Tıp eğitimine bağışlanmış naaş:

KADAVRA

Kıştan önce, yazdan sonra gelen mevsim:

SONBAHAR

Tozlu otomobillerin üzerine parmakla yazılır:

BENİYIKA

Tedavi etmek amaçlı yapılan cerrahi operasyon:

AMELİYAT

Bu elementin atom numarası 4, sembolü Be'dir:

BERİLYUM

Hiç insafı olmayan anlamındaki sıfat:

ACIMASIZ

Uzun süre dayanan kuru bir ekmek türü:

PEKSİMET

Selvi Boylum Al Yazmalım'da Türkan Şoray'ın sesi:

TİJENPAR

Öğrencilerin kış ortasında çıktıkları tatilin adı:

SÖMESTİR

Looney Tunes çizgi dizisinin en hızlı faresi:

GONZALES

Lokomotiflerin sürücülük görevini yapan kimse:

MAKİNİST

Platonik aşık, bunu beklemeksizin sever:

KARŞILIK

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