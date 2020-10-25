Çocukluk dizisi 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çocukluk dizisi 4. bölüm 2. fragmanda neler oldu?

ÇOCUKLUK DİZİSİ 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dizinin yeni bölümünde işler oldukça sapa sarıyor. Mavi karakteri bir fırına giripGülay'a babasını bildiğini söyler. O sırada Mahir çocukları korumak gayesindedir.

Çocukluk dizisi 4. bölüm 2. fragmanı izlemek için BURAYA tıklayın!

ÇOCUKLUK DİZİSİ 3. BÖLÜM ÖZET

Bambi'nin tatlı aile hayalleri, küçük kızın geçmişiyle ilgili gerçeklerin ortaya çıkmasıyla darmadağın olur. Mavi'nin iyi niyetle söylediği yalanlar, işleri iyice karıştırınca bunu çözmek yine Mahir, Ayşegül ve Mavi'ye düşer. Ancak Bambi'nin geçmişiyle ilgili gerçekler, hiç kimsenin tahmin edemeyeceği kadar acıdır. Herkes, Bambi'nin etrafında kenetlenmişken yuvaya gelen davetsiz bir misafir Ali Kaan Umut Evi'nin gündemine bomba gibi düşer.

ÇOCUKLUK DİZİSİ GENEL HİKAYESİ

"Çocukluk" dizisinde; tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Umut Evi'ni açan Mahir Boztepe (Erdal Beşikçioğlu), ilk günden beri evine gelen her çocuğun doğru aileyi bulmasını sağlamıştır. Ali Kaan Umut Evi'nde aynı odayı paylaşan Mavi (Beren Gökyıldız), Mozi (Kübra Süzgün), Bambi (Nilay Yeral) ve Zeynep'in (Derinsu Akkuş) yeni ailelerini bulma yolunda yaşadıkları, öz ailelerine duydukları özlem ve kimi zaman uğradıkları hayal kırıklıkları onları birbirlerinden ayrılmaz kız kardeşler haline getirir, bu kardeşlik ileride, hayata el ele ve umutla sarılmalarını sağlayacaktır. Kızların her ihtiyaç duyduklarında yanlarında olan Ayşegül (Burcu Özberk) desteğini ve sevgisini onlardan hiç esirgemez…