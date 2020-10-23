Çocukluk 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çocukluk 3. bölüm izleme linki! Çocukluk yeni bölümde neler olacak? Çocukluk 3. bölüm fragmanı izle

Merakla beklenen Çocukluk dizisinin 3. bölümü bugün FOX TV ekranlarına gelecek. İkinci bölümü yayınlanacak olan dizinin konusu ve oyuncuları çok merak ediliyor.. Peki, Çocukluk son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

ÇOCUKLUK 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çocukluk 4. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

ÇOCUKLUK 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

ÇOCUKLUK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

"Çocukluk" dizisinde; tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Umut Evi'ni açan Mahir Boztepe (Erdal Beşikçioğlu), ilk günden beri evine gelen her çocuğun doğru aileyi bulmasını sağlamıştır. Ali Kaan Umut Evi'nde aynı odayı paylaşan Mavi (Beren Gökyıldız), Mozi (Kübra Süzgün), Bambi (Nilay Yeral) ve Zeynep'in (Derinsu Akkuş) yeni ailelerini bulma yolunda yaşadıkları, öz ailelerine duydukları özlem ve kimi zaman uğradıkları hayal kırıklıkları onları birbirlerinden ayrılmaz kız kardeşler haline getirir, bu kardeşlik ileride, hayata el ele ve umutla sarılmalarını sağlayacaktır. Kızların her ihtiyaç duyduklarında yanlarında olan Ayşegül (Burcu Özberk) desteğini ve sevgisini onlardan hiç esirgemez…

ÇOCUKLUK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çocukluk dizisi bu akşam 23 Ekim Cuma günü saat 20:00 'da başlayacaktır.

ÇOCUKLUK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bambi'nin tatlı aile hayalleri, küçük kızın geçmişiyle ilgili gerçeklerin ortaya çıkmasıyla darmadağın olur. Mavi'nin iyi niyetle söylediği yalanlar, işleri iyice karıştırınca bunu çözmek yine Mahir, Ayşegül ve Mavi'ye düşer. Ancak Bambi'nin geçmişiyle ilgili gerçekler, hiç kimsenin tahmin edemeyeceği kadar acıdır. Herkes, Bambi'nin etrafında kenetlenmişken yuvaya gelen davetsiz bir misafir Ali Kaan Umut Evi'nin gündemine bomba gibi düşer.

ÇOCUKLUK YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

ÇOCUKLUK DİZİSİ OYUNCULARI

Erdal Beşikçioğlu - Mahir Boztepe

Burcu Özberk - Ayşegül

Beren Gökyıldız - Mavi

Kübra Süzgün - Mozi

Nilay Yeral - Bambi

Derinsu Akkuş - Zeynep

Damla Cercisoğlu