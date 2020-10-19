Çocukluk 3. bölüm fragmanı ekrana geldi! Çocukluk dizisi 2. bölüm izle

Çocukluk yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Çocukluk 3. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Çocukluk yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

Çocukluk 2. bölüm izle...

ÇOCUKLUK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Küçük Zeynep'in annesini unutması, terk etmesi kadar kolay değildir. Onun kokusunu, hayalini, Mavi'ye söz verdiği gibi kalbinden çıkarmak için çabalarken imdadına yanlışlıkla okuduğu bir mektup yetişir. Ayşegül'ün mutfakta unuttuğu evrakların arasında evlat edinmek için başvuran bir ailenin gelecekteki kızlarına yazdığı mektup, küçük Zeynep'in kalbine dokunur. Zeynep'in hayatında bir mektupla başlayan değişimin annesini unutmaya yetip yetmeyeceğini ise zaman gösterecektir. Ve her şey tam yoluna girmişken, geçmişin hayaletleri bu kez en beklenmedik çocuklarımızın hayatını alt üst etmek için çıkagelir.

ÇOCUKLUK DİZİSİ KONUSU

Tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Umut Evi'ni açan Mahir Boztepe (Erdal Beşikçioğlu), ilk günden beri evine gelen her çocuğun doğru aileyi bulmasını sağlamıştır. Ali Kaan Umut Evi'nde aynı odayı paylaşan Mavi (Beren Gökyıldız), Mozi (Kübra Süzgün), Bambi (Nilay Yeral) ve Zeynep'in (Derinsu Akkuş) yeni ailelerini bulma yolunda yaşadıkları, öz ailelerine duydukları özlem ve kimi zaman uğradıkları hayal kırıklıkları onları birbirlerinden ayrılmaz kız kardeşler haline getirir, bu kardeşlik ileride, hayata el ele ve umutla sarılmalarını sağlayacaktır. Kızların her ihtiyaç duyduklarında yanlarında olan Ayşegül (Burcu Özberk) desteğini ve sevgisini onlardan hiç esirgemez.