Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Manchester City'nin Şilili kalecisi Claudio Bravo, tecrübesinin yanı sıra penaltı atışlarındaki başarısıyla da dikkat çekiyor.

Sezon başında Premier Lig şampiyonu ile FA Cup şampiyonları arasında oynanan Community Shield maçında Wijnaldum'un penaltısını kurtararak sezona iyi bir başlangıç yapan Bravo, City'de geçirdiği 4 yıllık sürede kurtardığı penaltılarla takımına birçok maç ve kupa kazandırmayı başardı.

BEŞİKTAŞ DİĞER ALTERNATİFLERE YÖNELECEK

Beşiktaş Asbaşkanı Erdal Torunoğulları, 37 yaşındaki kaleci ile ilgili geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, Claudio Bravo ile ilgilenmiyoruz, şu anda çok yaşlı. Evet bize Şilili oyuncuyu önerdiler ancak biz diğer alternatiflere yöneleceğiz." ifadelerini kullandı.

Şilili kalecinin Manchester City ile olan sözleşmesi, sezonun bitmesiyle sona erecek.