Cinayet Süsü Netflix'te! Cinayet Süsü filmi oyuncuları ve konusu

Ali Atay'ın yönetip, senaryosunu Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit ile birlikte yazdığı Cianeyt Süsü filmi yapımcıları ise Cemal Okan ile Timur Savcı'dır. Filmde, büyük bir cinayet olayını aydınlatmak için görev başında olan cinayet büro ekibinin başarısızlıkları ile dolu hikaye anlatılıyor. Cinayet Süsü filmi ayrıntıları haberimizde.

CİNAYET SÜSÜ FİLMİ İZLE...

CİNAYET SÜSÜ FİLMİ OYUNCULARI

Cinayet büroda göre alan sıradışı ekibin, karşılaştıkları cinayeti çözmek için tercih ettikleri yöntemler sonucu başlarına gelenlerin sinemaseverlere sunulduğu filmin oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Uğur Yücel: Başkomiser Emin

Binnur Kaya: Komiser Asuman

Cengiz Bozkurt: Komiser Salih

Feyyaz Yiğit: Suç uzmanı Dizdar Koşu

Mert Denizmen: Komiser yardımcısı Alaattin

Mehmet Özgür

CİNAYET SÜSÜ KONUSU NEDİR?

Birbirinden renkli karakterlerle dolu cinayet büro ekibinin çözüme kavuşturmaya çalıştığı olaylar anlatılıyor. Cinayet büro ekibinin karşısına ülkenin gündemine oturan gizemli ve alışılmadık bir vak'anın çıkması üzerine yaşananları ekrana gelecek. Ancak ekip, bu gizemli cinayeti olabilecek en kötü yöntemlerle çözmeye çalışıyor. Bu yanlış yöntemlerin üstüne ardı ardına gelen cinayetler ise işlerin içinden çıkılmayacak duruma getiriyor. Ekip içinde filizlenen aşk ve suçlunun asla yakalanamaması üzerine herkes cinnetin eşiğine gelecektir.