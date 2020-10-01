Çılgın Sedat'ın eşi Özlem Kapurtu kimdir? Özlem Kapurtu kaç yaşında? Özlem Kapurtu nereli? Özlem Kapurtu mesleği nedir?

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ÇILGIN SEDAT'IN EŞİ ÖZLEM KAPURTU KİMDİR?

2005 yılında Özlem Kapurtu ile Sedat Kapurtu hayatlarını birleştirdi. Mutlu evlilikleri ve iki çocukları ile merak edilen ikili eğlenceli ve gösterişten uzak hayat sürüyor. Kendisi gibi müzisyen olan eşi hakkında konuşan Çılgın Sedat şunları söyledi, "9 yıl önce evlendiğim eşim Arif Sağ'dan dersler alıyordu.Evlenince müziği bıraktı ama bu albümünde yer alan ''Senden Öğrendim''parçasına bana eşlik etti.Ben de düet yaptığım eşimle kamera karşısına geçerekçek, damatlık ve gelinlik giyerek eski günlerimizi tekrar yaşadık''dedi.

ÇILGIN SEDAT KİMDİR?

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde 4 yıl eğitim aldıktan sonra tar ve cümbüş çalarak müziğe başlamıştır. Bağlama, kanun, bateri, davul ve klavye çalabilmektedir. Profesyonel futbol yaşantısına 1 Eylül 2008'de Zeytinburnuspor'da başladı ve 1 Temmuz 2011'de son verdi. Kardeşi Vedat Kapurtu 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da oynamaktadır. Taekwondo, karate ve kick boks sporcusu, Muay Thai hakemi. 21 Ocak 2017 yılında yayınlanan 2017 Survivor kadrosuna alınmış, Ünlüler takımında yarışmış ve 63. günün sonunda elenmiştir.Oğlu küçük yaşta beyin kanaması geçirdiği için büyük oranda engelli kalan Çılgın Sedat, oğluyla paylaştığı sevgi dolu videolar ile de zaman zaman gündem oluyor.