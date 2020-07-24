Çikolatalı sufle nasıl yapılır? Akışkan sufle tarifi ve malzemeleri

Sufle yapılışı kullanıcılar tarafından en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Sufle yapımında kritik nokta, yumuratanın iyi köpürtülmesi ve fırında kaldığı süredir. Bu iki noktaya dikkat edildiği takdirde enfes çikolatalı akışkan sufleler elde edebilirsiniz.

SUFLE NASIL YAPILIR?

Çikolatalı tatlıların en pratik ve lezzetlilerinden olan suflenin malzemeleri deher evde var olan ürünlerdir. İşte sufle yapılışı için gerekli olan malzemeleri ve tarifi:

Malzemeler

* 2 yumurta (küçükse 3 tane)

* 80 gr bitter çikolata

* 50 gr tereyağı (tuzsuz tereyağı daha güzel tatlandırır)

* 1 tutam tuz

* Yarım su bardağından biraz az şeker

* Yarım su bardağı un

Yapılışı

Yumurtayı kırdıktan sonra blender ile çırpın, köpüren yumurtaya çekeri yavaş yavaş ilave ederken çırpmaya devam edin.

Ocağa tereyağı ve bitter çikolatayı koyun, eridikten sonra altını kapatıp tuz ve unu ekleyin.

Güzelce karıştırdıktan sonra şekerli yumurtalı karışımın içine ekleyin.

Biraz çırptıktan sonra tabaklara alabilirsiniz.

Fırını işe başlarken çalıştırın, yaklaşık 8 dakika ısınması gerekir. Fırında 220 dereceye koyun.

En fazla 8 dakika pişecektir.

Eğer fırınınız küçükse daha çabuk pişer, bu yüzden 5 dakika da yeterli olur.