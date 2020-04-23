Çığ altında kalan minibüse 3 ay sonra ulaşıldı, eşyalarını aldılar
VAN'dan Bahçesaray ilçesine giderken kara saplanan ve yolcuları başka minibüs ile ilçeye götürüldükten sonra düşen çığın altında kalan minibüse, 3 ay sonra ulaşıldı.
VAN'dan Bahçesaray ilçesine giderken kara saplanan ve yolcuları başka minibüs ile ilçeye götürüldükten sonra düşen çığın altında kalan minibüse, 3 ay sonra ulaşıldı. Karın erimesiyle birlikte bölgeye giden sürücü ve yolcular, halen büyük kısmı kar altında olan minibüsten eşyalarını aldı.
Hüseyin Ece yönetimindeki yolcu minibüsü, yaklaşık 3 ay önce Van'dan Bahçesaray ilçesine gitmek için yola çıktı. 3 bin rakımlı Karapet geçidinde ise kara saplandı. Jandarmadan yardım isteyen Ece ve yolcular, başka bir minibüs ile Bahçesaray'a ulaştırıldı. Bir süre sonra ise minibüsün bulunduğu bölgeye çığ düştü. Minibüs kar kütleleri altında kaldı.
Van - Bahçesaray Karayolu'nda 4 Şubat ve 5 Şubat günleri 2 ayrı çığ düşmüş, 42 kişi yaşamını yitirirken, 84 kişi yaralı kurtarılmıştı.