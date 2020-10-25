Aşk iddialarını yalanlayan Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı ile birlikte ev kiraladı

Survivor 2020 yarışmacısı Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı hakkındaki iddia herkesi şaşırttı. İddiaya göre ikili birlikte yaşamak için Beşiktaş'tan ev kiraladı.

BARIŞ'IN BABASIYLA TANIŞMIŞTI

Survivor 2020 yarışmacılarından olan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı bir süredir beraber oldukları söyleniyordu. Daha önce Alaçatı da görüntülenen çiftten Nisa Bölükbaşı, Murat Barış Yağcı'nın babası ile tanışmıştı. Çiftin Beşiktaş'tan ev baktığı haberleri magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Evin kirasının ise 7 bin lira civarında olduğu öğrenildi.

AŞK İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Survivor programının sevilen yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın samimi bir şekilde görüntülenmesinden sonra haklarında aşk iddiaları ortaya çıkmıştı. İkilinin aşk yaşadıkları iddia edilirken taraflar sessizliğini korumuştu. Sessizliği bozan ilk isim Barış Murat Yağcı oldu. Eski yarışmacı Nisa Bölükbaşı için, "Nisa çok özel bir insan. Nisa'nın kalbi çok temiz ve çok potansiyeli olan bir kız. Yanlış yapmaması için iyi yönlendirilmesi gereken bir kız. Biz zaten aynı menajerle çalıştığımız için hep bir aradayız. Bu durumda ister istemez insanların gözünde bizi ilişki yaşıyor konumuna getirdi. Bununla alakalı akıllarda bir soru işareti kalmasını ya da insanların bu konuyu çok konuşmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.