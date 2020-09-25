Ceza - Yeni Mesaj şarkı sözleri | 'Yeni Mesaj' rap şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Ceza'nın yeni şarkısı "Yeni Mesaj" bugün Youtube'da klibiyle birlikte yayınlandı. Hem klibi hem de sözleri çok beğeni aldı. Şarkının Melih Kibar anısına yapıldığı söylenilmektedir. Peki Ceza'nın yeni şarkısı Yeni Mesaj'ın sözleri nelerdir? Yeni mesaj rap şarkısı sözleri tamamı sizlerle.
Türkçe Rap'ın ustası Ceza (Bilgin Özçalkan) bugün çıkardığı yeni parçasıyla oldukça beğeni aldı. Klibi kadar sözleri de beğeni alan şarkının bestekar ve söz yazarı Melih Kibar'ın anısına yazıldığı söylenilmektedir. Peki yeni mesaj sözleri nelerdir? Yeni mesaj şarkısı hakkında bilgiler nelerdir?
CEZA - YENİ MESAJ SÖZLERİ
Bir yeni mesajınız var, gelip dinleyin derim
Bu müziğe giden yol üstündeki yeni şerit
Büyük bir bestekârın atının üzerindeyim
Notalar, kelimeler dolu derin denizdeyim
Gönülden dinleyip, gönül gözüyle izleyenin
Zaferi bam teline vurur bazen dilim, beynim
Kapa gözünü hadi seyret bu manzarayı
Hadi def edelim karanlığı
Işıklar yansın, hadi yakın tüm ışıkları
Açın sesi kısık olan kapanmış doğruları
Tüm satırlarımın başında bir sol anahtarı
Belirsiz ne zaman nereden gelir ilhamım
Kalem elimde, kâğıdım önümde üstadım
2001 den gönderiyor bana ilhamı
Müzikte imtihanım her bir sayfa
Müzikte imtihanımdır her bir yapraktaki
Her bir satır, satırbaşı, her paragraf
Bu mesajımız geleceğidir
Ümitle ektiğimiz bütün huzur, barış tohumları
Çatışmasınlar artık hiçbir zaman
Hiçbir yerde hiç üzülmesin artık şu insanlığın torunları
İzin verin, bırakın da notalar aksın
Bu mesajımız anlayanlara ulaşsın…
Ve tüm insanlık barışın tadına varsın
Şimdi uyanın hadi herkes gözünü açsın
Bu duyduğunuz duyguların sesli aksidir
Ben ise bir ulak mektubu size getirenim
Zeytin dalını taşır barış güvercinleri
Ve zaman törpüler, uçurur bütün külleri
Sen bize sor
Bize sor, bize sor, bize sor, bize sor…
Bir varmışız, bir yokmuşuz
Bir konuşmuşsak, bin susmuşuz
Günü gelir gerekirse gene konuşuruz, yine buluşuruz, yine konuşuruz
Durmaksızın yazdıkça yaz
Işıklar yansın, notalar aksın
Bir yeni mesajınız var bu zarfta, yazılmış kalpten ta uzaklara
Bir varmışız, bir yokmuşuz
Bir konuşmuşsak, bin susmuşuz
Günü gelir gerekirse gene konuşuruz, yine buluşuruz, yine konuşuruz
Durmaksızın yazdıkça yaz
Işıklar yansın, notalar aksın
Bir yeni mesajınız var bu zarfta, yazılmış kalpten her bir sayfa
Önce okuyun, hissedin dokuyu
Kapalıysa gözün zaten alamazsın kokuyu
Yaklaşın, gelin, sokulun
Notalara dokunun
Bakın, görün, nasıl işliyor bu sihirli dokunuş
Açılmış sandıklardaki hatıralar, tüm duvarlara yazılmış hatıratlar
Ve geçmişten geleceğe farklı tatlar
Ki hatırlatmak gerekir ve hatırlanmak
Yolumuz kısa değil, önümüzde dağlar
Ve her bir metrekare de örülü ağlar
Yağan yağmur gözümüzden yere damlar
Birikir,zaman gelir, bir şelale gibi çağlar
Bir yeni mesajınız vardı şimdi dinlediğiniz
Şöyle dursun, isterseniz tekrar dinleyiniz
Tekrar dokununuz, tekrar izleyiniz
Tekrar okuyunuz, iyice hissediniz
İyice hissediniz, iyice hissediniz, iyice hissediniz…
Bir varmışız, bir yokmuşuz
Bir konuşmuşsak, bin susmuşuz
Günü gelir gerekirse gene konuşuruz, yine buluşuruz, yine konuşuruz
Durmaksızın yazdıkça yaz
Işıklar yansın, notalar aksın
Bir yeni mesajınız var bu zarfta, yazılmış kalpten ta uzaklara
Bir varmışız, bir yokmuşuz
Bir konuşmuşsak, bin susmuşuz
Günü gelir gerekirse gene konuşuruz, yine buluşuruz, yine konuşuruz
Durmaksızın yazdıkça yaz
Işıklar yansın, notalar aksın
Bir yeni mesajınız var bu zarfta, yazılmış kalpten her bir sayfa
CEZA KİMDİR?
Ceza (31 Aralık 1976; Üsküdar, İstanbul) ya da gerçek adıyla Bilgin Özçalkan, Türk rap müzisyeni ve söz yazarı.
Danyal Özçalkan ve Servet Özçalkan'ın oğlu olarak 31 Aralık 1976 tarihinde Üsküdar'da dünyaya geldi fakat nüfus cüzdanında 1 Ocak 1977 olarak kayıt edilmiştir. Küçük yaştan itibaren rap müzikle ilgilenmeye başladı. Ceza takma adını atışmalarda rakiplerin ve seyircilerin cezamız geldi demelerinden ötürü bu ismi almıştır. Public Enemy grubundan çok etkilendiğini söyleyen Ceza, sert sözlerin raple dışarıya nasıl vurulduğunu görüp kendine takma isim olarak Fatalrhymer da ekleyip Ceza a.k.a Fatalrhymer oldu. Bu arada eğitimini tamamlayıp iş hayatına atıldı. Bir elektrik teknisyeni olarak bir yandan iş hayatına devam eden Ceza bir yandan da rap hayatına hız verdi. Hem işin hem rapin bir arada gitmediğini gören Ceza teknisyenlikten istifa etti ve kendini tamamen rap müziğe adadı. Kendisi gibi rap müzisyeni ve ayrıca beatmaker olan Roka (Elif Özçalkan) ile evlidir.
Yerleşke 2023 adlı dergiye 2009 yılında verdiği röportajda aslen Çankırılı olduğunu, 3 göbektir İstanbul'da yaşadıklarını ve soyadlarının daha önce Sarımehmetoğlu olarak geçtiğini ve Çanakkale Savaşı'nda ailesinden 7 şehit verdiğini beyan etmiştir. Kardeşi Ayben de rap müzik yapmaktadır.
Ceza, annesi Servet Özçalkan'ı 5 Ocak 2004'te, babası Danyal Özçalkan'ı ise 7 Haziran 2019 tarihinde kaybetti.
MELİH KİBAR KİMDİR?
Melih Kibar (6 Eylül 1951 - 7 Nisan 2005), bestekâr ve söz yazarı. Çiğdem Talu ile Erol Evgin için yazdığı şarkılarla bilinir. Ayrıca başta Hababam Sınıfı olmak üzere birçok filmin müziğini yaptı. 'Hep Böyle Kal' ve 'Söyle Canım' 45'lik plak çalışmaları Altın Plak kazanan Kibar, 1984 yılında da Sopot'ta 'En Başarılı Orkestra Şefi' ödülünü aldı.
ŞARKI HAKKINDA DİĞER BİLGİLER
Şarkı 25 Eylül 2020 Cuma günü çıkmıştır. Şimdilik izlenme sayısı az olsa da kısa zaman içinde milyonlarca izlenmeye ulaşacağını düşünüyoruz. Çünkü hem şarkı hem klip çok üst düzey. Bu bakımdan trendlerde ilk 3'e gireceğini tahmin etmekteyiz. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.
Söz : Ceza
Müzik : Melih Kibar
Düzenleme : Alper Erinç
Producer : Seda Sertbaş
Directed & Animated : Saruhan Saral/mightyraccoon
Post Production & Creative Director : Tepki
Kayıt Stüdyo : Marşandiz Stüdyoları
Akustik Piyano : Melih Kibar
Vurmalı Çalgılar : Orhan Topçuoğlu
Bas Gitar : Melih Yirmibir
Davul : Volkan Öktem
Ritm : Mehmet Akatay
Akustik Gitar : Erdem Sökmen
Yaylı Sazlar : Kempa Yaylı Grubu
Vokal : Gamze Bektaş
Mix : Buğra Kunt
Mastering : Çağlar Türkmen
Ek olarak şarkı Melih Kibar anısına yazılmıştır. Müziği de Melih Kibar'a aittir.