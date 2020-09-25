Ceza - Yeni Mesaj şarkı sözleri | 'Yeni Mesaj' rap şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Türkçe Rap'ın ustası Ceza (Bilgin Özçalkan) bugün çıkardığı yeni parçasıyla oldukça beğeni aldı. Klibi kadar sözleri de beğeni alan şarkının bestekar ve söz yazarı Melih Kibar'ın anısına yazıldığı söylenilmektedir. Peki yeni mesaj sözleri nelerdir? Yeni mesaj şarkısı hakkında bilgiler nelerdir?

CEZA - YENİ MESAJ SÖZLERİ

Bir yeni mesajınız var, gelip dinleyin derim

Bu müziğe giden yol üstündeki yeni şerit

Büyük bir bestekârın atının üzerindeyim

Notalar, kelimeler dolu derin denizdeyim

Gönülden dinleyip, gönül gözüyle izleyenin

Zaferi bam teline vurur bazen dilim, beynim

Kapa gözünü hadi seyret bu manzarayı

Hadi def edelim karanlığı

Işıklar yansın, hadi yakın tüm ışıkları

Açın sesi kısık olan kapanmış doğruları

Tüm satırlarımın başında bir sol anahtarı

Belirsiz ne zaman nereden gelir ilhamım

Kalem elimde, kâğıdım önümde üstadım

2001 den gönderiyor bana ilhamı

Müzikte imtihanım her bir sayfa

Müzikte imtihanımdır her bir yapraktaki

Her bir satır, satırbaşı, her paragraf

Bu mesajımız geleceğidir

Ümitle ektiğimiz bütün huzur, barış tohumları

Çatışmasınlar artık hiçbir zaman

Hiçbir yerde hiç üzülmesin artık şu insanlığın torunları

İzin verin, bırakın da notalar aksın

Bu mesajımız anlayanlara ulaşsın…

Ve tüm insanlık barışın tadına varsın

Şimdi uyanın hadi herkes gözünü açsın

Bu duyduğunuz duyguların sesli aksidir

Ben ise bir ulak mektubu size getirenim

Zeytin dalını taşır barış güvercinleri

Ve zaman törpüler, uçurur bütün külleri

Sen bize sor

Bize sor, bize sor, bize sor, bize sor…

Bir varmışız, bir yokmuşuz

Bir konuşmuşsak, bin susmuşuz

Günü gelir gerekirse gene konuşuruz, yine buluşuruz, yine konuşuruz

Durmaksızın yazdıkça yaz

Işıklar yansın, notalar aksın

Bir yeni mesajınız var bu zarfta, yazılmış kalpten ta uzaklara

Bir varmışız, bir yokmuşuz

Bir konuşmuşsak, bin susmuşuz

Günü gelir gerekirse gene konuşuruz, yine buluşuruz, yine konuşuruz

Durmaksızın yazdıkça yaz

Işıklar yansın, notalar aksın

Bir yeni mesajınız var bu zarfta, yazılmış kalpten her bir sayfa

Önce okuyun, hissedin dokuyu

Kapalıysa gözün zaten alamazsın kokuyu

Yaklaşın, gelin, sokulun

Notalara dokunun

Bakın, görün, nasıl işliyor bu sihirli dokunuş

Açılmış sandıklardaki hatıralar, tüm duvarlara yazılmış hatıratlar

Ve geçmişten geleceğe farklı tatlar

Ki hatırlatmak gerekir ve hatırlanmak

Yolumuz kısa değil, önümüzde dağlar

Ve her bir metrekare de örülü ağlar

Yağan yağmur gözümüzden yere damlar

Birikir,zaman gelir, bir şelale gibi çağlar

Bir yeni mesajınız vardı şimdi dinlediğiniz

Şöyle dursun, isterseniz tekrar dinleyiniz

Tekrar dokununuz, tekrar izleyiniz

Tekrar okuyunuz, iyice hissediniz

İyice hissediniz, iyice hissediniz, iyice hissediniz…

Bir varmışız, bir yokmuşuz

Bir konuşmuşsak, bin susmuşuz

Günü gelir gerekirse gene konuşuruz, yine buluşuruz, yine konuşuruz

Durmaksızın yazdıkça yaz

Işıklar yansın, notalar aksın

Bir yeni mesajınız var bu zarfta, yazılmış kalpten ta uzaklara

Bir varmışız, bir yokmuşuz

Bir konuşmuşsak, bin susmuşuz

Günü gelir gerekirse gene konuşuruz, yine buluşuruz, yine konuşuruz

Durmaksızın yazdıkça yaz

Işıklar yansın, notalar aksın

Bir yeni mesajınız var bu zarfta, yazılmış kalpten her bir sayfa

CEZA KİMDİR?

Ceza (31 Aralık 1976; Üsküdar, İstanbul) ya da gerçek adıyla Bilgin Özçalkan, Türk rap müzisyeni ve söz yazarı.

Danyal Özçalkan ve Servet Özçalkan'ın oğlu olarak 31 Aralık 1976 tarihinde Üsküdar'da dünyaya geldi fakat nüfus cüzdanında 1 Ocak 1977 olarak kayıt edilmiştir. Küçük yaştan itibaren rap müzikle ilgilenmeye başladı. Ceza takma adını atışmalarda rakiplerin ve seyircilerin cezamız geldi demelerinden ötürü bu ismi almıştır. Public Enemy grubundan çok etkilendiğini söyleyen Ceza, sert sözlerin raple dışarıya nasıl vurulduğunu görüp kendine takma isim olarak Fatalrhymer da ekleyip Ceza a.k.a Fatalrhymer oldu. Bu arada eğitimini tamamlayıp iş hayatına atıldı. Bir elektrik teknisyeni olarak bir yandan iş hayatına devam eden Ceza bir yandan da rap hayatına hız verdi. Hem işin hem rapin bir arada gitmediğini gören Ceza teknisyenlikten istifa etti ve kendini tamamen rap müziğe adadı. Kendisi gibi rap müzisyeni ve ayrıca beatmaker olan Roka (Elif Özçalkan) ile evlidir.

Yerleşke 2023 adlı dergiye 2009 yılında verdiği röportajda aslen Çankırılı olduğunu, 3 göbektir İstanbul'da yaşadıklarını ve soyadlarının daha önce Sarımehmetoğlu olarak geçtiğini ve Çanakkale Savaşı'nda ailesinden 7 şehit verdiğini beyan etmiştir. Kardeşi Ayben de rap müzik yapmaktadır.

Ceza, annesi Servet Özçalkan'ı 5 Ocak 2004'te, babası Danyal Özçalkan'ı ise 7 Haziran 2019 tarihinde kaybetti.

MELİH KİBAR KİMDİR?

Melih Kibar (6 Eylül 1951 - 7 Nisan 2005), bestekâr ve söz yazarı. Çiğdem Talu ile Erol Evgin için yazdığı şarkılarla bilinir. Ayrıca başta Hababam Sınıfı olmak üzere birçok filmin müziğini yaptı. 'Hep Böyle Kal' ve 'Söyle Canım' 45'lik plak çalışmaları Altın Plak kazanan Kibar, 1984 yılında da Sopot'ta 'En Başarılı Orkestra Şefi' ödülünü aldı.

ŞARKI HAKKINDA DİĞER BİLGİLER

Şarkı 25 Eylül 2020 Cuma günü çıkmıştır. Şimdilik izlenme sayısı az olsa da kısa zaman içinde milyonlarca izlenmeye ulaşacağını düşünüyoruz. Çünkü hem şarkı hem klip çok üst düzey. Bu bakımdan trendlerde ilk 3'e gireceğini tahmin etmekteyiz. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.

Söz : Ceza

Müzik : Melih Kibar

Düzenleme : Alper Erinç

Producer : Seda Sertbaş

Directed & Animated : Saruhan Saral/mightyraccoon

Post Production & Creative Director : Tepki

Kayıt Stüdyo : Marşandiz Stüdyoları

Akustik Piyano : Melih Kibar

Vurmalı Çalgılar : Orhan Topçuoğlu

Bas Gitar : Melih Yirmibir

Davul : Volkan Öktem

Ritm : Mehmet Akatay

Akustik Gitar : Erdem Sökmen

Yaylı Sazlar : Kempa Yaylı Grubu

Vokal : Gamze Bektaş

Mix : Buğra Kunt

Mastering : Çağlar Türkmen

Ek olarak şarkı Melih Kibar anısına yazılmıştır. Müziği de Melih Kibar'a aittir.