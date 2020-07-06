Çepeçevre nasıl yazılır? TDK'ya göre çepeçevre mi, çepe çevre mi? Çepeçevre ne demek?

Çepeçevre kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki çepeçevre TDK'ya göre nasıl yazılır? Çepe çevre nasıl yazılır? Çepe çevre mi, çepe çevre m? TDK'ya göre çepeçevre kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE ÇEPE ÇEVRE NASIL YAZILIR?

Çepe çevre: Yanlış

Çepeçevre: Doğru

ÇEPEÇEVRE İLE ÖRNEK CÜMLELER

Çepeçevre: (çepe'çevre)

1. sıfat Bütün yanlarını kuşatan:

"Çepeçevre dağlar arasında Manisa, akşamları morararak susar." - Peyami Safa

2. zarf Bütün yanlarını kuşatacak biçimde, fırdolayı:

"Gazetelerle dergileri gözden geçirip bakanlıkla ilgili yazıları çepeçevre kırmızı kalemle çizerdi." - Necati Cumalı