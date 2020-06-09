Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu

Ticaret Bakanlığının Gümrük Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile cep telefonlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu.

KAYIT İÇİN 6 GÜMRÜK BELİRLENDİ

Buna göre, cep telefonlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri Ankara, Atatürk Havalimanı Kargo, Erenköy, Manisa, Mersin ve Muratbey gümrük müdürlüklerinde yapılacak. Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce Türkiye Gümrük Bölgesi'ne getirilen cep telefonları için yeni hükümler uygulanmayacak.

1.990 LİRA MALİYETİ VAR

Yeniden değerleme sonrası yurt dışından getirilen cep telefonlarının harcı 1.500 TL'den 1.838 TL'ye yükselmişti. Ticari olmayan amaçlarla yurt dışından cep telefonu getirenden 2020 yılı için 20 euro (152 TL) bandrol ücreti alınıyor. Şu an yurt dışından getirilen telefonlar için toplam 1.990 lira ücret ödeniyor.