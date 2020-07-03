Cengiz Ünder hangi takıma transfer oluyor? Ceniz Ünder'e dev kulüpler talip oldu mu?

Transfer döneminin öne çıkan ismi Cengiz Ünder hakkında transfer haberleri çıkarken oyuncunun menajeri Mirsad Türkcan, merak edilen Cengiz Ünder hangi takıma transfer oluyor ve Ceniz Ünder'e dev kulüpler talip oldu mu gibi konulara açıklık getirdi.

CENGİZ ÜNDER HANGİ TAKIMA TRANSFER OLUYOR?

Serie A ekiplerinden Roma'da oynayan Cengiz Ünder'in menajeri Mirsad Türkcan, milli futbolcunun geleceğiyle ilgili özel açıklamalarda bulundu. Napoli'nin oyuncuya ilgi gösterdiği bilinirken yıldız ismin menajeri, ilgilenen takımın sadece Napoli olmadığını ve başka dev kulüplerin de devrede olduğunu söyledi.

NTV'nin sorularını yanıtlayan Mirsad Türkcan, "Avrupa'nın dev kulüplerinin Cengiz Ünder'i transfer etmek için girişimlerinin olduğunu söyledi. Türkcan "Cengiz ile ilgilenen tek takım Napoli değil. Şu an kulüp ismi veremem fakat Avrupa'da dev olarak kabul edilen kulüplerin Cengiz için girişimleri var. Cengiz'in şu an tek hedefi, kalan 10 maçta daha fazla şans bulup Roma'ya katkı sağlamak" diye konuştu.

CENİZ ÜNDER'E DEV KULÜPLER TALİP OLDU MU?

Gösterdiği gelişimle Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına giren oyuncu için son olarak, Napoli'nin bir teklif yaptığı öğrenilmişti. İtalyan basınında Roma'ya yapılan 30 milyon euroluk teklifin kabul edildiğine dair haberler de yer almıştı.

2017 yılında Başakşehir'den ayrılıp Roma'ya gelen 22 yaşındaki oyuncu, bu sezon takımında istenilen performansı gösteremedi. Cengiz Ünder, 2019/20 sezonunda Roma'yla 21 maça çıktı ve rakip fileleri 3 kez havalandırdı.