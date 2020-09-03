Cemal Süreya sözleri | Cemal Süreya şiirleri, en güzel Cemal Süreya sözleri, Cemal Süreya sevda ve aşk sözleri

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Türk Edebiyatı'nın en usta yazar ve şairlerinden birisi olarak kabul edilen Cemal Süreya'nın sözleri çok beğenilmektedir. Özellikle Cemal Süreya sözleri çok aratılıyor ve kullanılıyor. Peki Cemal Süreya sözleri nelerdir, Cemal Süreya şiirleri nelerdir tüm detaylar haberimizde...
Cumhuriyet dönemi şairlerinden olan Cemal Süreya şiirleri ve sözleriyle gençlerin gönlünde taht kurmuştur. Çok başarılı bir şair ve söz yazarı olan Cemal Süreya'nın en iyi sözlerini sizler için araştırdık. Bu yazıdan en iyi Cemal Süreya sözlerine ulaşabilirsiniz. Cemal Süreyya sözleri, Cemal Süreya şiirleri, Cemal Süreya en iyi sözler listesi
CEMAL SÜREYA KİMDİR?
Cemalettin Seber ya da bilinen ismiyle Cemal Süreya (1931, Erzincan - 9 Ocak 1990, İstanbul), Türk şair, yazar ve çevirmendir. Türk şiirinde modernist bir hareket olan İkinci Yeni şiirinin öncü şairlerinden biridir. İlk şiir denemelerini ortaokulda eskizlerle, lisede aruzla yapsa da asıl şiir çalışmaları üniversite yıllarında başlamıştır. Üvercinka (1958), Göçebe (1965), Beni Öp Sonra Doğur Beni (1973), Uçurumda Açan (1984), Sıcak Nal (1988), Güz Bitigi (1988) ve Sevda Sözleri (1990) adlarındaki şiir kitaplarının yanı sıra deneme, eleştiri, günlük ve antoloji türlerinde de yazmıştır. Eserlerinde en sık işlediği temalar aşk, kadın, yalnızlık, sosyal ve siyasal eleştiriler, ölüm, tanrı düşüncesi, portreler ve manzum poetikadır. Ayrıca Fransızcadan kırka yakın kitabı Türkçeye çevirmiştir. Onüç Günün Mektupları (1990) dışında hiçbir yazısı veya şiiri, dergi ve gazetede yayımlanmadan kitaba dönüşmemiştir. Sosyalist bir dünya görüşüne sahip olan Süreya, Papirüs dergisini çıkarmış ve bu dergide edebî görüşlerini açıklamasının yanı sıra dergiyi bir aydın olarak fikirlerini ortaya koymak için araç olarak kullanmıştır.
Cemal Süreya doğrum tarihi : 1931 - Erzincan
Cemal Süreya vefat tarihi kaçtır : 9 Ocak 1990 - İstanbul
Cemal Süreya nereli/doğum yeri : Erzincan
Dersim İsyanı sebebiyle Erzincan'dan Bilecik'e göç etmek zorunda kalan Alevi Zaza bir ailede dünyaya gelen Süreya, devlet memurluğu da yapmıştır. Dört defa evlenen Süreya, bunların dışında "Üvercinka" adını verdiği kişi ve Tomris Uyar dâhil olmak üzere çeşitli ilişkiler yaşamıştır. Sanat hayatı boyunca çeşitli mahlaslar kullanmış, çocukken kendisine verdiği "Cemal Süreyya" adını kullanırken girdiği bir iddia sonucu adındaki "y" harflerinden birini atmıştır. 9 Ocak 1990'da girdiği şeker koması sonucu vefat etmiş, cenazesi 10 Ocak'ta Şişli Camii'nde kılınan öğle namazından sonra Kulaksız Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir.
Yazdığı kitaplarla 1959'da Yeditepe Şiir Armağanı (Üvercinka), 1966'da Türk Dil Kurumu Şiir Ödülü (Göçebe) ve 1988'de Necatigil Şiir Ödülü (Sıcak Nal ile Güz Bitigi) kazanmıştır. Kitap-lık dergisinin Türkiye'nin kuruluşunun 75. yıldönümü sebebiyle 1998'de hazırladığı "75 Yılda 75 Kitap listesi"nde iki kitabıyla (Üvercinka ve Sevda Sözleri) yer almıştır. Ayrıca çocuklar için ele aldığı yazılardan oluşan ve daha sonra kitaplaştırılan Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 100 temel eser listesinde 30. sırada yer almıştır. 1991'den itibaren Cemal Süreya Kültür ve Sanat Derneği tarafından Cemal Süreya Şiir Ödülü verilmektedir.
CEMAL SÜREYA SÖZLERİ
Cemal Süreya'nın en iyi sözlerini sizler için topladık. Aşağıdan tüm sözlere ulaşabilirsiniz:
- Aklıma bile gelmiyorsun artık, o kadar kalbimdesin ki!
- Boğazıma takıldı sevdan... 3 kere sırtıma vur helâl de; alışık değilim harama, ondan olacak herhalde.
- Yoksuluz, gecelerimiz çok kısa. Dörtnala sevişmek lazım.
- Biz kırıldık daha da kırılırız. Kimse dokunamaz bizim suçsuzluğumuza.
- Bir gün ayrıldık ve sevilmekten eskimiş bir renk gibi hissettim kendimi.
- Bir kırıldık, daha da kırılırız. Kimse dokunamaz bizim suçsuzluğumuza…
- Bir daha beni sevdiğini söyleme! Neden biliyor musun? Çünkü yine inanırım.
- Bir çiçek duruyordu, orda, bir yerde, bir yanlışı düzeltircesine açmış.
- Sesinde ne var biliyor musun? Söyleyemediğin sözcükler var.
- Sana yolculuk yapmak istiyorum, kes yüreğine giden bir bilet; can kenarı olsun!
- Okyanusta ölmez de insan, gider bir kaşık "sevda" da boğulur.
- Umut belki de gelecek sayfadadır. Kapatma kitabı.
- Ben senin sevgilin, baban, ağabeyin, arkadaşınım... Biri bitse biri kalır. Seni hiç bırakmayacağım.
- Gölgene bak, beni anlamak istiyorsan; o kadar yakın, ama sana asla dokunamayan.
- Aşklarda bakım istiyor, öğrenemedin gitti.
- Seni ne zaman uyurken hayal etsem, affediyorum...
- Çok yoruldum sevgili; daha fazla yorma beni. Ben fazlasıyla ödedim zaten, uğrunda kaybettiklerimin bedelini.
- Her gece onu düşünmekten saatim ilerlemez oldu. Kim sorsa saat kaç diye, cevabım hep aynı; o'na doğru.
- 'BENİMSİN' demeden önce 'SENİNİM' diyebilmeli insan...
EN İYİ CEMAL SÜREYA SÖZLERİ NELERDİR?
- Belki de. Evet, belki de sen, hiç hak etmemiştin beni. Oysa ben; her halinle kabullenmişim seni.
- Sen bakma benim bu kadar hüzünlü şeyler yazdığıma, ben çok gülerim. Ve gülerken hiç kimse yalan olduğunu anlayamaz.
- Seni soruyorlar öldü mü diyeyim yoksa dönecek mi? İkisi de imkânsız değil mi? Çünkü biliyorum; asla geri dönmezsin ve biliyorsun; sen benim için asla ölmezsin!
- Kim demiş aşk uğruna ölmek zor? Uğruna ölünecek aşk bulmak zor.
- Yüreğine giden bir bilet kes, cam kenarı değil can kenarı olsun.
- Biz ne zaman yelken açsak sevdalara, kesiliyor bütün rüzgârlar... Ve biz ne zaman bir parça AŞK istesek, yalnızlık kesiyor önümüzü...
- Yarın bizi beraber görenler kimdi o yanındaki diye sorarlarsa beni detaylı anlatma. Kısaca; ömrümün geri kalanı dersin.
- Tam unuttuğunu sanırsın, karşına çıkar tebessüm eder ve yine bağlar seni kendine. Yine inanırsın yalan olduğunu bilsen bile.
- Sert rüzgârlar karanlık geceleri severmiş ya, aynı ben seni öyle seviyorum.
- Nazar değmesin diye mi kurşun döküyordu kalleşler masum çocuklara?
- Sen; aklım ve kalbim arasında kalan, en güzel çaresizliğimsin.
- İnsanın başına ne gelirse merakından gelir demiş eskiler. Baktım olmuyor. Ben seni merak edeyim, sen de geliver.
- Yaşayanlar unutmuştu bizi. Biz öldüğümüzle kalmıştık...
- An ki fıskiyesi sonsuzluğun, keşke yalnız bunun için sevseydim seni.
- Mutlu olmanın yolunu, karşıdakini mutlu etmek sanıyorduk. Yanıldık! Çünkü ne kadar mutlu ettiysek, o kadar yalnız kaldık.
- Sen bakma bu kadar hüzünlü şeyler yazdığıma, ben çok gülerim. Ve gülerken hiç kimse yalan olduğunu anlamaz.
- Özlemek, ölmekten sadece iki harf fazla be çocuk.
- Hiç kimseyi, rüyanda görecek kadar sevme. Çünkü o zaman uyusan da geçmez.
- Öyle büyümüş ki içimizdeki yalnızlık. Sevilmeyi beklerken, beklemeyi sevmişiz.
- Sesinde ne var biliyor musun? Söyleyemediğin sözcükler var.
- Cevap veriyorum zamanla her şey geçer diyen akıllılara; geçen tek şey zamandır anlayan, anlatsın anlamayanlara.
- Önce sevdiğiniz terk eder sizi, ardından uykunuz. Sonra ne sevdiğiniz geri gelir ne de uykunuz.
- Acı çektikçe insan olgunlaşırmış. Yalan be! İlk önce kalbin kırılır, sonra çürümeye başlarsın.
- Okyanusta ölmez de insan, gider bir kaşık "sevda" da boğulur.
- Annem gözyaşları için ekmek kırıntısı gibi değerlidir derdi. Üstüne basıp geçenlerin çarpılışını görmek için bekliyorum seni.
- Hangi şarkıyı duysam, bizim için söylemiş sanki. Tek yanlı aşk kişiyi nasıl aptallaştırıyor.Nasıl unutmuşum senin bir başkasını sevdiğini.
- Öyle güzel bakma bana; Allah yarattı demem severim!!!
CEMAL SÜREYA ŞİİRLERİ
Cemal Süreya'nın birbiriden güzel ve anlamlı şiirleri vardır. Şimdi en beğenilenlerini sizlere yazalım.
Cemal Süreya Aşk Şiiri:
Şimdi sen kalkıp gidiyorsun. Git.
Gözlerin durur mu onlar da gidiyorlar. Gitsinler.
Oysa ben senin gözlerinsiz edemem bilirsin
Oysa Allah bilir bugün iyi uyanmıştık
Sevgiyeydi ilk açılışı gözlerimizin sırf onaydı
Bir kuş konmuş parmaklarıma uzun uzun ötmüştü
Bir sevişmek gelmiş bir daha gitmemişti
Yoktu dünlerde evvelsi günlerdeki yoksulluğumuz
Sanki hiç olmamıştı
Oysa kalbim işte şuracıkta çarpıyordu
Şurda senin gözlerindeki bakımsız mavi, güzel laflı İstanbullar
Şurda da etin çoğalıyordu dokundukça lafların dünyaların
Öyle düzeltici öyle yerine getiriciydi sevmek
Ki Karakoy köprüsüne yağmur yağarken
Bıraksalar gökyüzü kendini ikiye bölecekti
Çünkü iki kişiydik
Oysa bir bardak su yetiyordu saçlarını ıslatmaya
Bir dilim ekmeğin bir iki zeytinin başınaydı doymamız
Seni bir kere öpsem ikinin hatırı kalıyordu
İki kere öpeyim desem üçün boynu bükük
Yüzünün bitip vücudunun başladığı yerde
Memelerin vardı memelerin kahramandı sonra
Sonrası iyilik güzellik.
Cemal Süreya Bu Bizimki Şiiri:
Yıkıcı bir aşk bu,
Yıkıyor milletin ortasına
Tutku yükünü.
Bölücü bir aşk
Ekmeği suyu bölüyor
Günde üç öğün.
Hain bir aşk bu,
Sizin eve hırsız girer
Onunkine polis.
Yasadışı bir aşk bu,
Evlenmeyi
Hiç mi hiç düşünmüyor.
Soyguncu bir aşk bu,
En sıradan ezgilerden
Sevinçler devşiriyor
Kökü dışarda bir aşk,
Dante ile Beatrice'inkine
Fena öykünüyor.
İşgalci bir aşk bu,
Samanlık sevişenin diyor
Başka şey demiyor
Cemal Süreya 8.10 Vapuru Şiiri:
Sesinde ne var biliyor musun
Bir bahçenin ortası var
Mavi ipek kış çiçeği
Sigara içmek için
Üst kata çıkıyorsun
Sesinde ne var biliyor musun
Uykusuz Türkçe var
İşinden memnun değilsin
Bu kenti sevmiyorsun
Bir adam gazetesini katlar
Sesinde ne var biliyor musun
Eski öpüşler var
Banyonun buzlu camı
Birkaç gün görünmedin
Okul şarkıları var
Sesinde ne var biliyor musun
Ev dağınıklığı var
İkide bir elini başına götürüp
Rüzgarda dağılan yalnızlığını
Düzeltiyorsun.
Sesinde ne var biliyor musun
Söyleyemediğin sözcükler var
Küçücük şeyler belki
Ama günün bu saatinde
Anıt gibi dururlar
Sesinde ne var biliyor musun
Söylenmemiş sözcükler var
Cemal Süreya Gölge Oyunu Şiiri:
Gölgeme bak gölgeme
Amma aşık, amma divane
Oturmuş kanepesinde gurbet elin
Kendini seyreder gözlerimde
Amma aşık, amma divane.
Gölgene bak senin gölgene
Amma fakir, amma biçare
Ceplerini elleriyle doldurmuş
Aynı kanepesinde gurbet elin
Amma fakir, amma biçare.
Ya öbür adamın gölgesi, öbür
Amma hinoğlu hin, amma hergele
Ayıp fiiller kuruyor belli
Kulakları toprağın üstünde kocaman
Amma hinoğlu hin, amma hergele.
Gölgelere bak gölgelere
Amma işsiz güçsüz, amma avare
Şarkılara inanıyorlar bütün gün
Hepsi de aynı şarkının insanları
Amma işsiz güçsüz, amma avare...