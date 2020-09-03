Cemal Süreya sözleri | Cemal Süreya şiirleri, en güzel Cemal Süreya sözleri, Cemal Süreya sevda ve aşk sözleri

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CEMAL SÜREYA KİMDİR?

Cemalettin Seber ya da bilinen ismiyle Cemal Süreya (1931, Erzincan - 9 Ocak 1990, İstanbul), Türk şair, yazar ve çevirmendir. Türk şiirinde modernist bir hareket olan İkinci Yeni şiirinin öncü şairlerinden biridir. İlk şiir denemelerini ortaokulda eskizlerle, lisede aruzla yapsa da asıl şiir çalışmaları üniversite yıllarında başlamıştır. Üvercinka (1958), Göçebe (1965), Beni Öp Sonra Doğur Beni (1973), Uçurumda Açan (1984), Sıcak Nal (1988), Güz Bitigi (1988) ve Sevda Sözleri (1990) adlarındaki şiir kitaplarının yanı sıra deneme, eleştiri, günlük ve antoloji türlerinde de yazmıştır. Eserlerinde en sık işlediği temalar aşk, kadın, yalnızlık, sosyal ve siyasal eleştiriler, ölüm, tanrı düşüncesi, portreler ve manzum poetikadır. Ayrıca Fransızcadan kırka yakın kitabı Türkçeye çevirmiştir. Onüç Günün Mektupları (1990) dışında hiçbir yazısı veya şiiri, dergi ve gazetede yayımlanmadan kitaba dönüşmemiştir. Sosyalist bir dünya görüşüne sahip olan Süreya, Papirüs dergisini çıkarmış ve bu dergide edebî görüşlerini açıklamasının yanı sıra dergiyi bir aydın olarak fikirlerini ortaya koymak için araç olarak kullanmıştır.

Cemal Süreya doğrum tarihi : 1931 - Erzincan

Cemal Süreya vefat tarihi kaçtır : 9 Ocak 1990 - İstanbul

Cemal Süreya nereli/doğum yeri : Erzincan

Dersim İsyanı sebebiyle Erzincan'dan Bilecik'e göç etmek zorunda kalan Alevi Zaza bir ailede dünyaya gelen Süreya, devlet memurluğu da yapmıştır. Dört defa evlenen Süreya, bunların dışında "Üvercinka" adını verdiği kişi ve Tomris Uyar dâhil olmak üzere çeşitli ilişkiler yaşamıştır. Sanat hayatı boyunca çeşitli mahlaslar kullanmış, çocukken kendisine verdiği "Cemal Süreyya" adını kullanırken girdiği bir iddia sonucu adındaki "y" harflerinden birini atmıştır. 9 Ocak 1990'da girdiği şeker koması sonucu vefat etmiş, cenazesi 10 Ocak'ta Şişli Camii'nde kılınan öğle namazından sonra Kulaksız Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir.

Yazdığı kitaplarla 1959'da Yeditepe Şiir Armağanı (Üvercinka), 1966'da Türk Dil Kurumu Şiir Ödülü (Göçebe) ve 1988'de Necatigil Şiir Ödülü (Sıcak Nal ile Güz Bitigi) kazanmıştır. Kitap-lık dergisinin Türkiye'nin kuruluşunun 75. yıldönümü sebebiyle 1998'de hazırladığı "75 Yılda 75 Kitap listesi"nde iki kitabıyla (Üvercinka ve Sevda Sözleri) yer almıştır. Ayrıca çocuklar için ele aldığı yazılardan oluşan ve daha sonra kitaplaştırılan Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 100 temel eser listesinde 30. sırada yer almıştır. 1991'den itibaren Cemal Süreya Kültür ve Sanat Derneği tarafından Cemal Süreya Şiir Ödülü verilmektedir.

En güzel Cemal Süreya sözleri

CEMAL SÜREYA SÖZLERİ

Cemal Süreya'nın en iyi sözlerini sizler için topladık. Aşağıdan tüm sözlere ulaşabilirsiniz:

- Aklıma bile gelmiyorsun artık, o kadar kalbimdesin ki!

- Boğazıma takıldı sevdan... 3 kere sırtıma vur helâl de; alışık değilim harama, ondan olacak herhalde.

- Yoksuluz, gecelerimiz çok kısa. Dörtnala sevişmek lazım.

- Biz kırıldık daha da kırılırız. Kimse dokunamaz bizim suçsuzluğumuza.

- Bir gün ayrıldık ve sevilmekten eskimiş bir renk gibi hissettim kendimi.

- Bir kırıldık, daha da kırılırız. Kimse dokunamaz bizim suçsuzluğumuza…

- Bir daha beni sevdiğini söyleme! Neden biliyor musun? Çünkü yine inanırım.

- Bir çiçek duruyordu, orda, bir yerde, bir yanlışı düzeltircesine açmış.

- Sesinde ne var biliyor musun? Söyleyemediğin sözcükler var.

- Sana yolculuk yapmak istiyorum, kes yüreğine giden bir bilet; can kenarı olsun!

- Okyanusta ölmez de insan, gider bir kaşık "sevda" da boğulur.

- Umut belki de gelecek sayfadadır. Kapatma kitabı.

- Ben senin sevgilin, baban, ağabeyin, arkadaşınım... Biri bitse biri kalır. Seni hiç bırakmayacağım.

- Gölgene bak, beni anlamak istiyorsan; o kadar yakın, ama sana asla dokunamayan.

- Aşklarda bakım istiyor, öğrenemedin gitti.

- Seni ne zaman uyurken hayal etsem, affediyorum...

- Çok yoruldum sevgili; daha fazla yorma beni. Ben fazlasıyla ödedim zaten, uğrunda kaybettiklerimin bedelini.

- Her gece onu düşünmekten saatim ilerlemez oldu. Kim sorsa saat kaç diye, cevabım hep aynı; o'na doğru.

- 'BENİMSİN' demeden önce 'SENİNİM' diyebilmeli insan...

EN İYİ CEMAL SÜREYA SÖZLERİ NELERDİR?

- Belki de. Evet, belki de sen, hiç hak etmemiştin beni. Oysa ben; her halinle kabullenmişim seni.

- Sen bakma benim bu kadar hüzünlü şeyler yazdığıma, ben çok gülerim. Ve gülerken hiç kimse yalan olduğunu anlayamaz.

- Seni soruyorlar öldü mü diyeyim yoksa dönecek mi? İkisi de imkânsız değil mi? Çünkü biliyorum; asla geri dönmezsin ve biliyorsun; sen benim için asla ölmezsin!

- Kim demiş aşk uğruna ölmek zor? Uğruna ölünecek aşk bulmak zor.

- Yüreğine giden bir bilet kes, cam kenarı değil can kenarı olsun.

- Biz ne zaman yelken açsak sevdalara, kesiliyor bütün rüzgârlar... Ve biz ne zaman bir parça AŞK istesek, yalnızlık kesiyor önümüzü...

- Yarın bizi beraber görenler kimdi o yanındaki diye sorarlarsa beni detaylı anlatma. Kısaca; ömrümün geri kalanı dersin.

- Tam unuttuğunu sanırsın, karşına çıkar tebessüm eder ve yine bağlar seni kendine. Yine inanırsın yalan olduğunu bilsen bile.

- Sert rüzgârlar karanlık geceleri severmiş ya, aynı ben seni öyle seviyorum.

- Nazar değmesin diye mi kurşun döküyordu kalleşler masum çocuklara?

- Sen; aklım ve kalbim arasında kalan, en güzel çaresizliğimsin.

- İnsanın başına ne gelirse merakından gelir demiş eskiler. Baktım olmuyor. Ben seni merak edeyim, sen de geliver.

- Yaşayanlar unutmuştu bizi. Biz öldüğümüzle kalmıştık...

- An ki fıskiyesi sonsuzluğun, keşke yalnız bunun için sevseydim seni.

- Mutlu olmanın yolunu, karşıdakini mutlu etmek sanıyorduk. Yanıldık! Çünkü ne kadar mutlu ettiysek, o kadar yalnız kaldık.

- Sen bakma bu kadar hüzünlü şeyler yazdığıma, ben çok gülerim. Ve gülerken hiç kimse yalan olduğunu anlamaz.

- Özlemek, ölmekten sadece iki harf fazla be çocuk.

- Hiç kimseyi, rüyanda görecek kadar sevme. Çünkü o zaman uyusan da geçmez.

- Öyle büyümüş ki içimizdeki yalnızlık. Sevilmeyi beklerken, beklemeyi sevmişiz.

- Sesinde ne var biliyor musun? Söyleyemediğin sözcükler var.

- Cevap veriyorum zamanla her şey geçer diyen akıllılara; geçen tek şey zamandır anlayan, anlatsın anlamayanlara.

- Önce sevdiğiniz terk eder sizi, ardından uykunuz. Sonra ne sevdiğiniz geri gelir ne de uykunuz.

- Acı çektikçe insan olgunlaşırmış. Yalan be! İlk önce kalbin kırılır, sonra çürümeye başlarsın.

- Okyanusta ölmez de insan, gider bir kaşık "sevda" da boğulur.

- Annem gözyaşları için ekmek kırıntısı gibi değerlidir derdi. Üstüne basıp geçenlerin çarpılışını görmek için bekliyorum seni.

- Hangi şarkıyı duysam, bizim için söylemiş sanki. Tek yanlı aşk kişiyi nasıl aptallaştırıyor.Nasıl unutmuşum senin bir başkasını sevdiğini.

- Öyle güzel bakma bana; Allah yarattı demem severim!!!

Cemal Süreya şiirleri

CEMAL SÜREYA ŞİİRLERİ

Cemal Süreya'nın birbiriden güzel ve anlamlı şiirleri vardır. Şimdi en beğenilenlerini sizlere yazalım.

Cemal Süreya Aşk Şiiri:

Şimdi sen kalkıp gidiyorsun. Git.

Gözlerin durur mu onlar da gidiyorlar. Gitsinler.

Oysa ben senin gözlerinsiz edemem bilirsin

Oysa Allah bilir bugün iyi uyanmıştık

Sevgiyeydi ilk açılışı gözlerimizin sırf onaydı

Bir kuş konmuş parmaklarıma uzun uzun ötmüştü

Bir sevişmek gelmiş bir daha gitmemişti

Yoktu dünlerde evvelsi günlerdeki yoksulluğumuz

Sanki hiç olmamıştı

Oysa kalbim işte şuracıkta çarpıyordu

Şurda senin gözlerindeki bakımsız mavi, güzel laflı İstanbullar

Şurda da etin çoğalıyordu dokundukça lafların dünyaların

Öyle düzeltici öyle yerine getiriciydi sevmek

Ki Karakoy köprüsüne yağmur yağarken

Bıraksalar gökyüzü kendini ikiye bölecekti

Çünkü iki kişiydik

Oysa bir bardak su yetiyordu saçlarını ıslatmaya

Bir dilim ekmeğin bir iki zeytinin başınaydı doymamız

Seni bir kere öpsem ikinin hatırı kalıyordu

İki kere öpeyim desem üçün boynu bükük

Yüzünün bitip vücudunun başladığı yerde

Memelerin vardı memelerin kahramandı sonra

Sonrası iyilik güzellik.

Cemal Süreya Bu Bizimki Şiiri:

Yıkıcı bir aşk bu,

Yıkıyor milletin ortasına

Tutku yükünü.

Bölücü bir aşk

Ekmeği suyu bölüyor

Günde üç öğün.

Hain bir aşk bu,

Sizin eve hırsız girer

Onunkine polis.

Yasadışı bir aşk bu,

Evlenmeyi

Hiç mi hiç düşünmüyor.

Soyguncu bir aşk bu,

En sıradan ezgilerden

Sevinçler devşiriyor

Kökü dışarda bir aşk,

Dante ile Beatrice'inkine

Fena öykünüyor.

İşgalci bir aşk bu,

Samanlık sevişenin diyor

Başka şey demiyor

Cemal Süreya 8.10 Vapuru Şiiri:

Sesinde ne var biliyor musun

Bir bahçenin ortası var

Mavi ipek kış çiçeği

Sigara içmek için

Üst kata çıkıyorsun

Sesinde ne var biliyor musun

Uykusuz Türkçe var

İşinden memnun değilsin

Bu kenti sevmiyorsun

Bir adam gazetesini katlar

Sesinde ne var biliyor musun

Eski öpüşler var

Banyonun buzlu camı

Birkaç gün görünmedin

Okul şarkıları var

Sesinde ne var biliyor musun

Ev dağınıklığı var

İkide bir elini başına götürüp

Rüzgarda dağılan yalnızlığını

Düzeltiyorsun.

Sesinde ne var biliyor musun

Söyleyemediğin sözcükler var

Küçücük şeyler belki

Ama günün bu saatinde

Anıt gibi dururlar

Sesinde ne var biliyor musun

Söylenmemiş sözcükler var

Cemal Süreya Gölge Oyunu Şiiri:

Gölgeme bak gölgeme

Amma aşık, amma divane

Oturmuş kanepesinde gurbet elin

Kendini seyreder gözlerimde

Amma aşık, amma divane.

Gölgene bak senin gölgene

Amma fakir, amma biçare

Ceplerini elleriyle doldurmuş

Aynı kanepesinde gurbet elin

Amma fakir, amma biçare.

Ya öbür adamın gölgesi, öbür

Amma hinoğlu hin, amma hergele

Ayıp fiiller kuruyor belli

Kulakları toprağın üstünde kocaman

Amma hinoğlu hin, amma hergele.

Gölgelere bak gölgelere

Amma işsiz güçsüz, amma avare

Şarkılara inanıyorlar bütün gün

Hepsi de aynı şarkının insanları

Amma işsiz güçsüz, amma avare...