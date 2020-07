Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı

Survivor 2020'nin İstanbul Galataport'taki finalini izleyenler arasında, Cemal Can Canseven'in yakın dostu olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic de vardı. Danla Bilic finalde şampiyonun açıklanacağı anlarda büyük heyecan yaşadı. Survivor şampiyonu olan Cemal Can'ı sahnede kutlayan Danla Bilic, finalin ardından ise Instagram hesabından paylaşım yaptı. Cemal Can ile şampiyonluk kupasıyla çekilen fotoğrafları paylaşan Danla Bilic, "Kazanamayacağımız savaş yok" notunu yazdı.

Survivor 2020 14 Temmuz Salı akşamı İstanbul'daki büyük finalle ekrana geldi. Survivor finalinde yarışan Cemal Can Canseven ile Barış Murat Yağcı sms oylamasına çıktı. Acun Ilıcalı'nın sms sonuçlarını açıklayacağı anlarda ise seyirciler arasında bulunan YouTuber Danla Bilic büyük heyecan yaşadı.

Danla Bilic, yakın dostu olan Cemal Can'ın şampiyonluğunun açıklanmasıyla ise soluğu sahnede aldı. Danla Bilic ve Cemal Can şampiyonluk sevincini uzun süre birbirlerine sarılarak yaşadı.

CEMAL CAN İLE ŞAMPİYONLUK PAYLAŞIMI

Danla Bilic, Survivor finali sonrasında ise Cemal Can ile kuliste buluştu. Bilic, Cemal Can ve Survivor şampiyonluk kupasıyla çekilen fotoğraflarını ise Instagram'dan paylaştı. Ünlü fenomen paylaşımına "Kazanamayacağımız savaş yok Cemal Can Canseven. Bugün, geçen sene ilk videomuzu yayınladığımız gündü. Bu sene tarih yazdık diyebilir miyiz hep birlikte" yazdı.

Danla Bilic'in Cemal Can paylaşımı çok kısa sürede 1 milyondan fazla beğeni aldı.