Cemal Can'ın en zor anları! Elenen Nisa'nın arkasından hüngür hüngür ağladı

Survivor 2020'nin Salı günü yayınlanan bölümünde Barış ve Berkan'la eleme potasına çıkan Nisa, yarışmaya veda etti. Yarışmanın başından beri Nisa ile çok yakın olan Cemal Can ise veda sonrası verdiği röportajda hüngür hüngür ağladı.

"BÖYLE BİTMESİNE İZİN VERMEMELİYDİK"

Nisa'nın vedası sonrası konuşan Cemal Can "Belki burası bize göre değildi. En zor olan ikili bizdik. Kötü zamanlarda birbirimizi kaldırdık. Hep çok güzel bir şekilde hatırlayacağız birbirimizi eminim. Zor çok daha zorlaştı. Kısa bir zaman kaldı ama her yerde anılarımız var. Kendimi suçluyorum, hepimizi suçluyorum. Kazanabilirdik, böyle bitmesine izin vermemeliydik. Çok üzgünüm, böyle bitmemeliydi" ifadelerini kullandı.