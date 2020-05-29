Çekirge istilasına karşı son çare: Gürültü yapın, şehri geçip giderler

Hindistan korona virüs salgınının yanı sıra bir de son dönemlerin en büyük çekirge istilasını yaşıyor. Özellikle ülkenin kuzeyini etkileyen istilayla mücadele çaresiz kalan yetkililer, rüzgârın yön değiştirmesinden medet umarken Delhi'de bir yetkili halka ilginç bir öneride bulundu.

"ÇOK FAZLA GÜRÜLTÜ YAPIN"

Çekirge Uyarı Organizasyonu Başkan Yardımcısı Dr. K L Gurjar, "Çok fazla gürültü yapın, böylece çekirgeler yerleşmek yerine uçmaya devam ederler ve şehri geçip giderler. Panik de yapmayın" dedi.

SİRENLERLE ÜRKÜTMEYE ÇALIŞIYORLAR

Bazı kentlerde halkın araba kornoları ve polis sirenleri kullanarak çekirgeleri ürkütmeye çalıştığı da belirtildi. Bazı çiftçilerin sürekli yüksek sesli müzik çaldığı da kaydedildi.

PEK ÇOK KENTTE GÖKYÜZÜ KARARDI

Uçuşan milyonlarca çekirge nedeniyle pek çok kentte gökyüzü kararıp görüş mesafesi düşerken, çekirgelerin tarım alanlarını istilası etmesi nedeniyle ülke genelinde 50 bin hektarlık alandaki mahsulün zarar gördüğü tahmin ediliyor.