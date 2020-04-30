Cehennem Melekleri 2 filmi nerede çekildi? Cehennem Melekleri 2 oyuncuları ve konusu

Cehennem Melekleri 2 filmi, yönetmenliğini Simon West, yapımcılığını ise Avi Lerner, Danny Lerner, John Thompson, Kevin King Templeton üstlendi. Richard Wenk, Sylvester Stallone'un da senaryosunu kaleme aldığı Cehennem Melekleri 2 konusu nedir?

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CEHENNEM MELEKLERİ 2 FİLMİ OYUNCULARI

Yıldız geçidini andıran filmin kadrosu, yapımın başarıyı yakalamasında önemli rol oynuyor. Serinin ikinci filmi olan Cehennem Melekleri filmi oyuncu kadrosunda:

Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Chuck Norris, Terry Crews, Liam Hemsworth, Randy Couture, Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis yer alıyor.

CEHENNEM MELEKLERİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bir döneme damga vuran oyuncuların yer aldığı Cehennem Melekleri 2 filmi Amerika'da yapılan çekimlerin yanı sıra çalışmaların büyük bölümü Bulgaristan'da gerçekleşti.

CEHENNEM MELEKLERİ 2 KONUSU

Bay Church için halledilmesi gereken işi aldıktan sonra Cehennem Melekleri'nin plânları beklenmedik şekilde gider ve içlerinden biri, rakip bir paralı asker olan Jean Vilain tarafından öldürülür. Cehennem Melekleri, yeni üyeleri Billy the Kid ve Maggie ile ölümcül bir silâhı durdurmak ve kardeşlerini öldüren caniden intikam almak için düşman bölgesine doğru yola çıkar.