Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Muslera'dan sonra Andone de sakatlandı

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sezonu kapatmasına neden olan sakatlığının ardından bir büyük şok daha yaşandı.

ACI İÇİNDE YERDE KALDI, SEDYE İLE OYUNDAN ÇIKTI

Sarı-kırmızılılarda devre arasında oyuna dahil olan Rumen golcüsü Florin Andone, 70. dakikada kaleci Tarık'ın ayağının üzerine düşmesinin ardından acı içinde yerde kaldı.

Oyuna devam edemeyeceği belirtilen Andone için sahaya sedye çağrıldı ve Muslera'nın ardından Florin Andone de sakatlığı nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kaldı.

ÖN ÇAPRAZ BAĞ YIRTIĞI ŞÜPHESİ

Florin Andone, 72. dakikada yerini Younes Belhanda'ya bıraktı. Rumen futbolcunun yapılan ilk kontrollerinde sağ ön çapraz bağ yırtığı olabileceği ifade edildi.