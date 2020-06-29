ÇAYKUR, üreticiden aldığı yaş çay için ödemelere başladı
ÇAYKUR, mayıs ayında üreticiden aldığı 107 bin 21 ton 926 kilogram yaş çay alımı için ödemelere başladı.
29.06.2020 16:13 | Son Güncelleme: 29.06.2020 18:10
ÇAYKUR, mayıs ayı yaş çay bedeli ödemelerine başladı.
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ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, mayıs ayında alınan 107 bin 21 ton 926 kilogram yaş çay karşılığında üreticilere yaklaşık 350 milyon lira ödeneceği belirtildi.
ÖDEMELER 2 GÜN İÇİNDE TAMAMLANACAK
Söz konusu paranın, bugün itibarıyla üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığı ifade edilen açıklamada, ödemelerin 2 gün içinde tamamlanacağı kaydedildi.