Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum

Argo kelimeler kullanarak söylediği şarkılardan dolayı Çatlak Şanzel olarak tanınan Şanzel Çetin, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Anlattıklarıyla ağızları açık bırakan Çetin,"Gece kulüplerinde adamların kafasında şişe kırıyorum" dedi.

"ADAMLARIN KAFASINDA ŞİŞE KIRIYORUM"

Hayatına Ankara'da devam eden Çetin, yıllardır gece kulüplerinde ve pavyonlarda şarkı söylediğinden bahsederken "Her gün bir adamın kafasında şişe kırıyorum. Herkes çok ön yargılı. 'Çatlak Şanzel adamın kafasında şişe kırdı' diyorlar ama neden yaptı diye sormuyorlar" dedi.

"BANA KAÇA ÇIKARSIN DİYE SORUYORLAR"

Dobra açıklamalarında devam eden şarkıcı, "Ben çalışırken masalara gitmiyordum ama iki senedir gidiyorum. Gidip 'Merhaba efendim, hangi şarkıyı istersiniz?' diye soruyorum. Adam da bana 'Kaça çıkarsın?' diye soruyor. Sen ne diyorsun terbiyesi insan deyip şişeyle kafasına vuruyorum. Aslında adamında suçu yok, benden önce çıkanlar öyle yapmışlar" ifadelerini kullandı.